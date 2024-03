Dzsungelhangulat a fővárosban: 7 étterem Budapesten, melyet zöld oázis ölel körbe

Ha a fővárosi forgatag elől elbújnátok egy röpke időre, finom falatok és üde, zöld növények társaságában töltődnétek fel, mutatunk nektek néhány különösen remek helyet.

Pavilon Restaurant

A Dorothea Hotel első emeletén zöld oázisként bújik meg a Pavilon Restaurant, mely helyi ízekkel, „farmtól az asztalig” koncepcióval várja a kíváncsi vendégeket. A páratlan környezetben otthonra lelt, egész nap nyitva tartó étterem legkülönfélébb fogásaiban a helyi és regionális ízeket sorakoztatja fel. A Pavilonban reggeltől estig kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat, tökéletes omlettel indíthatjuk a napunkat, betérhetünk hozzájuk egy csokoládétortás csábításra, este pedig kulináris kirándulás részesei lehetünk a vacsoramenü által.

1051 Budapest, Dorottya utca 2. | Weboldal | Facebook

Flava Kitchen & More

Üdezöld belvárosi oázisként bújik meg az Október 6. utcában a Flava Kitchen & More, mely miután felfrissítette érzékeinket, a világ legfinomabb ízeivel kényeztet. A Flava a világ legnépszerűbb gasztrokultúráiból merít ihletet, melyből nem hiányoznak az észak-afrikai, latin-amerikai és közel-keleti ízek inspirálta ételek sem. A kulináris élményekkel fűszerezett budapesti oázis receptjéhez persze elengedhetetlenek a remek italok és az alkalomhoz illő muzsika, mely végsősoron teljessé kerekíti a náluk tett gasztronómiai utazást.

1051 Budapest, Október 6. u. 26. | Weboldal | Facebook

Twentysix

A főváros minden kétséget kizáróan egyik legimpozánsabb belvárosi dzsungele a Twentysix. A legzöldebb étterem címét is méltóképp viselő Twentysix akár egy grandiózus ősoázis bújik meg a bulinegyedben, ahol télen-nyáron mediterrán hangulat várja a vendégeket. A dzsungelhangulat persze csak a kezdet, ugyanis itt a kulináris élvezeteket keresők is megtalálják számításaikat. Reggeltől estig testet és lelket tápláló fogások, hideg és meleg mezzék, desszertek, este pedig varázslatos koktélok hoznak megannyi örömöt.

1061 Budapest, Király u. 26. | Weboldal | Facebook

Béla

A Bartók-negyed bohém és egyben megkerülhetetlen pontja, a Béla nemcsak étteremként, de egyben arborétumként is várja a falai közt megpihenni vágyókat. Ez a hiánypótló és nem kevésbé varázslatos gasztrohely fiatalok és idősek szívét is elrabolta már, nem csak hangulatával, de ételeivel is egyaránt. Szezonális kínálatában éppúgy megtalálhatók a könnyedebb barfoodok, akárcsak a még sokáig emlegetett fogások, melyek közt a vegetáriánusok is rendre találnak kedvükre valót.

1114 Budapest, Bartók Béla út 23. | Weboldal | Facebook

Déryné

Az I. kerület évtizedek hosszú-hosszú sora óta megkerülhetetlen színfoltja a Déryné. Mert a Déryné minden, amire éhes vagy épp szomjas ember csak vágyhat: házi pékség és cukrászat, késő esti bár, a hétközben elfogyasztott ebédek vagy vacsorák helyszíne, netalán a ráérős, hétvégi brunhch-ok otthona. A kozmopolita életérzést messzemenőkig hirdető bisztróban a kiváló ételek mellett a természetközeli hangulatot sem kell hiányolnotok, melyekről trópusi és mediterrán növények és otthonos földszínek gondoskodnak.

1013 Budapest, Krisztina tér 3. | Weboldal | Facebook

Sophie Budapest

Az Opera szomszédságában otthonra lelt Sophie Budapest zöld oázisában minden perc igazi élmény, olasz ételekkel megfűszerezve. A modern mégis barátságos térben növények és fények számtalanja teremt harmóniát. Étlapjukon finomabbnál finomabb olasz ételek sorakoznak egymás után: kézzel nyújtott pizzák, házi tészták és mennyei tiramisu csal mosolyt a vendégek arcára nap nap után, de nem szabad elfeledkezni a főszakács által megálmodott különleges ételekről sem, melyek bárkit Olaszországba repítenek egy szempillantás alatt.

1065 Budapest, Hajós u. 25. | Weboldal | Facebook

Szőnyi Étterem

Zugló szívének egyik csücske a házias ízeket és helyi specialitásokat kínáló Szőnyi Étterem. Ide nemcsak akkor érdemes ellátogani, ha igazán finom ételekre vágytok, hanem akkor is, ha növények ölelésében, természetközeli hangulatban töltenétek el egy kis időt. A kerti tó csobogását hallgatva a szívélyes vendéglátás garantált, akárcsak a mennyei fogások, legyen az épp egy „Zuglói batyu”, egy gyöngyöző húsleves, egy roston sült lazac vagy épp egy kiadós bőségtál, mely a tenger legfinomabb kincseitől roskadozik.

1142 Budapest, Szőnyi út 38. | Weboldal | Facebook

Ha a dzsungelhangulat után virágos kávézókban töltődnétek fel: