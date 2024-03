30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. március 20-24.

Sokszínű hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, nyüzsgő vásárt, sétát, túrát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Krabat a Fekete Malomban // Budapest Bábszínház (2024. március 19., 20.)

Március 2-án mutatja be a Budapest Bábszínház a Krabat a Fekete Malomban című, 12 éven felülieknek szóló előadást. A történet szerint Krabat felvételt nyer a titokzatos Fekete Malomba, ahol a molnármesterségen túl a mágia világával is megismerkedik. Krabat rájön, hogy tanítójuk, a Mester nem az, akinek mondja magát, és a Malomban Feketeiskola működik. A tanítványok a munkájukért cserébe különleges képességeket kapnak, azonban ennek komoly ára van. A darabot Hegymegi Máté rendezi.

Esti dal – Szabad emlékezés Rábai Miklósra // Hagyományok Háza (2024. március 22., 24.)

A Magyar Állami Népi Együttes bemutatója formabontó világával megpróbálja felmutatni legendás alapítója, Rábai Miklós örökségét, személyes hitvallását, művészi útkereséseit. Az új előadás a Hagyományok Házában tekinthető meg március 22-én és 24-én, rendező-koreográfus Mihályi Gábor.

Pénztárcabarát és ingyenes programok Budapesten:

Bach Mindenkinek Fesztivál (2024. március 16-31.)

A Bach Mindenkinek Fesztivál idén 10. alkalommal kerül megrendezésre 2024. március 16-i kezdettel. A ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komolyzenei programsorozat az 1685. március 21-én született géniusz, Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence több mint 150 településén többszáz eseménnyel és tízezres nagyságrendű várható látogatószámmal, ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során.

Essentia Artis – összművészeti kiállítás és programsorozat (2024. március 1. – május 7.)

Március 1. és május 7. között látogatható az Essentia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítása és programsorozata. A kiállításhoz kapcsolódó tematikus napok során március 23-án és 24-én, valamint március 27-én 20 ingyenes programmal, többek közt húsvéti kézműves-foglalkozással, nagyböjti és húsvéti népénekekkel, táncházzal, filmvetítésekkel, szinkronizációs játékkal, cirkuszművészeti workshoppal, zenés baba-mama programmal és koncertmaratonnal várják az érdeklődőket a Pesti Vigadóban.

További részletek az ingyenes eseményről:

Budapest Fotófesztivál (2024. március 22-től)

A BUDAPEST FOTÓFESZTIVÁL nyolcadik alkalommal indítja útjára a fotográfia legjavát bemutató programsorozatát, melynek idei nyitókiállítása, a Női fókusz című tárlat Eve Arnold, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Inge Morath és Marilyn Silverstone munkáiból válogat. A BPF 2024-es nyitókiállítása ismét a Műcsarnokkal együttműködésében valósul meg, március 23. és május 12. között lesz látogatható.

Gasztronómia hónapja // Imagine Budapest (egész hónapban)

Az Imagine csapata márciusban olyan rendhagyó programokat szervez, melyek fókuszában egy igazi ünnep: a gasztronómia áll. Az ételek és italok elkészítése, a menüsorok összeállítása, a tálalás és a felszolgálás pillanatai, a kóstolás és az étkezés mind jeles események lehetnek – legyen szó egy vasárnapi húslevesről otthon, egy exkluzív vacsoráról egy fine dining étteremben, egy pár kiváló virsliről egy monarchiabeli sörházban. Egy hónap alatt több mint 50 alkalommal, 13 tematikában indulnak séták, melyek között ott találjuk a tavalyi év legnagyobb sikereit is, mint a Vendégségben az Auguszt családnál vagy a Sörgyári örömök. Emellett olyan különleges újdonságokkal is készülnek, mint a korábban két Michelin-csillaggal is kitüntetett Onyxot felfedező, kóstolókkal tarkított exkluzív program. De a régóta zárva tartó Adria-palotát is felfedezhetjük, és miután elmerültünk az egykori gyarmatáruk világában, meg is kóstolhatjuk őket a Flavában.

Szerdai programok Budapesten (2024. március 20.)

Apertúra: Premier bully

Az Apertúra előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

Marco Da Silva Ferreira: Bölény // Trafó

Egy nem mindennapi előadás tanúi lehetnek azok, akik a Trafóban megnézik márciusban a híres portugál koreográfus, Marco Da Silva Ferreira által rendezett darabot, aki a hip-hop műfajából érkezve kívülről fújja a férfisztereotípiák jellegzetes mozgásformáit. A színpadon fellépő hat táncos egy igazán izgalmas utazásra invitálja a nézőket, ahol a társastánc és a kabarék mozgásformáit alapul véve szépen lassan lerombolják ezeket a sztereotípiákat.

Egy csepp Portugália Budapesten:

Bowie and friends vol. 7.: Marc Bolan (T.Rex)

David Bowie 2016-os váratlan halála után határozták el magyar zenészek, hogy Bowie-számokkal, egy, a Bowie-életmű részleteit felmutató koncerttel emlékeznek a popkultúra egyik legnagyobb hatású művészére az A38 Hajón. Bár a koncertet akkor egyszeri alkalomnak tervezték, mind a zenészek, mind a közönség újrázást szeretett volna, így azóta is összegyűlnek évente egyszer és kibővítik a műsort egy-egy olyan zenésztárs számaival, akivel Bowie együttműködött.

Csütörtöki események a fővárosban (2024. március 21.)

Dekameron 2023 // Budapest Bábszínház

Bocaccio Dekameronjának alaphelyzete adta a Budapest Bábszínház magával ragadó előadásának ötletét. 1348-ban a pestis elől menekülnek vidékre a fiatalok, akik amíg várakoznak, történeteket mesélnek egymásnak. Napjainkban egy világjárvány, egy háború és egy válság árnyékában hallgathatjuk meg 10 kortárs magyar író egyszerre szórakoztató és megrendítő történetét.

Weboldal >>

Budapest Bár tavaszköszöntő koncert // MOM Kult



Hogyan másképp lehetne elképzelni a tavaszt… Nyílnak a virágok, rügyeznek a fák és a Budapest Bár elhozza azt a plusz frissességet, melyre egész télen vártunk. Köszöntsétek együtt a kikelet évszakát a MOMkultban. A csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Németh Jucival, Behumi Dórival, Frenkkel, Keleti Andrással és Kollár-Klemencz Lászlóval lép fel a MOMKultban.

Bluestone: tavaszköszöntő klubkoncert a Muzikumban

A 2014 óta aktívan működő Bluestone zenekar visszatér megalakulásának helyszínére, a Muzikum Klubba. A rhythm and blues formációnak ez az első idei klubkoncertje, amelyre tavaszköszöntéssel és reményeik szerint néhány régi, valamint újabb szerzemény bemutatásával is készülnek.

Budapesti programok pénteken (2024. március 22.)

Egy asszony Ady Endre közeléből // Ady Emlékmúzeum

20. század eleji femme fatale? világutazó, múzsa, szerető, odaadó feleség, művészek felfedezője és támogatója, Ady Endre lelki társa, majd kultuszának elindítója, monográfiák szerzője. Ki volt a kalandos sorsú, a nők jogaiért is küzdő író-asszony, Márkus Ottilia, Itóka, Bölöni Györgyné? Regisztráció: laszlo.melinda@pim.hu

Esti séta Ligetben – Sötétség és fény játéka

A vezetett sétán csodáljátok meg együtt a park, az épített műalkotások táncát az esti fényekkel, miközben rengeteg érdekességet tudhattok meg Európa legnagyobb kulturális fejlesztéséről.

Malacka és a Tahó / Másik Bolygó // Hunnia

Ezen az estén két világmegváltó zenekar váltja egymást a világot jelentő deszkákon. Komoly szövegek, okos zenék: az intellektuális partyhangulat garantált.

XV. Csalamádé Fesztivál // Gödör

Egy fesztiváldömping előtti, zeneileg sokszínű, ingyenes (becsületkasszás) fesztivál, csalamádés zsíroskenyér-kóstolással. Fellépők: Madrass, Szabad Élet, MégEgyKör, Kelet-Nyugat.

Grand Mexican Warlock / Choke City // Turbina

Miután már mindenki magáévá tette az októberben megjelent Eulogy-album dalait, a Grand Mexican Warlock visszatér a Turbinába, hogy csapjanak egy hatalmas bulit. Teszik mindezt a budapesti éjszakákat idéző dark pop, a Choke City társaságában.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. március 23.)

Tavaszköszöntő túra // Nagymaros

Egy 12 km-es túrára invitálnak benneteket, ahol együtt fedezhetitek fel a természet szépségeit, miközben meglátogathattok egy barlangot és a hozzá tartozó varázslatos kilátást is élvezhetitek.

Ládafia Garázsvásár // Budakalász

Ha szombat délelőtti kincskeresésre vágytok, március 23-án ismét megrendezésre kerül a Ládafia Garázsvásár, melynek ezúttal is a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház szolgál majd otthonául.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimpla Kert

Nem kell messzire menniük a kincskeresőknek és kincsvadászoknak március 23-án, hiszen a Szimpla Kertben, a Nagy Budapesti Kultúrzsibi várja majd őket zsibvásári hangulattal és portékákkal. A játékszabályok ezúttal is változatlanok: keress, kutass, cserélj, alkudj és adj el!

Bolhapiac // Konnektor

Március 23-án a későn kelők és az éjjeli baglyok sem maradnak kincskeresős élmények nélkül. A Konnektor Inkubátorház következő bolhapiacán régi holmik, kacatok és porfogók várják majd, hogy boldogan fedezzétek fel őket egy-egy doboz mélyén.

Barlangok hónapja: Pál-völgyi-barlang extra szakvezetéses túra

A barlangok hónapja keretében a legismertebb és a ritkán látogatható, védett földalatti kirándulóhelyeket csodálhatjuk meg kedvezményesen idén márciusban. Ehhez csatlakozott a Pál-völgyi-barlang is, ahol szakvezetéses túrákon vehetünk részt.

Badacsony New Yorkban 2024

A Badacsonyi borvidék kitűnő borai és kedvelt borászatai egy teljes napra ismét Budapestre, a New York Palotába költöznek. Az eseménynek otthont adó Róma terem március 23-án színültig telik majd csilingelő poharakkal, bennük remek borokkal, akárcsak lelkes és kíváncsi kóstolókkal.

Petruska – Czutor Zoltán – Marsi József a Beatles körül // KAZI

Marsi József Beatles szakíró, az egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintély vadiúj könyvéből olvas fel a közönségnek, de ez nem minden! Az irodalmi vonulat mellett a zenei részt is legalább akkora figyelem övezi majd, mint a vitatémákat és érdekességeket. Az est reflektorfényébe pedig két olyan zenész kerül, akiknek a Beatles több, mint meghatározó banda az életük során. Petruska András és Czutor Zoltán gitárjátéka és zenei megközelítése emeli az irodalmi-zenés előadás színvonalát és teszi maradandóvá az élményt.

Felső Tízezer / Mayberian Sanskülotts // A38

Március 23-án Budapesten először lép együtt színpadra a sorsukat és tagjaikat tekintve több ponton összefonódó Felső Tízezer és Mayberian Sanskülotts. Bár zenéjük első hallomásra külön utakon halad, gondolataik mégis egy tőről fakadnak.

Lead Zeppelin – „One Night” koncert a Muzikumban

Az idén 20 éves Lead Zepp zenekar újra a Muzikum színpadán. A kihagyhatatlan Led Zeppelin himnuszok mellett ezen az estén a banda eljátssza azokat a dalokat is, amelyek kimaradtak – idő hiány miatt – a januári fergeteges jubileumi koncertből.

Budapesti Színházak Éjszakája

44 színház, egyetlen karszalag, egyetlen éjszaka! Öt év kihagyás után 2024-ben visszatér az esemény, ahol a fővárosi teátrumok szélesre tárják kapuikat, hogy néző és színházi alkotó közvetlenebb körülmények között is találkozhasson egymással március 23-án!

BPSZÉ Afterparty: Aranyakkord, DJ Infragandi

Zárjátok együtt a Budapesti Színházak Éjszakáját a Kristály Színtéren! Kiss Tibi Quimbyn túli zenei megmutatkozásai közül az egyik legizgalmasabb az Aranyakkord zenekar, melyet Vastag Gáborral (ének, gitár) és Gábor Andor Ufoval (ütőhangszerek) hozott létre. Őket az Est FM-ből, a radiocaféból, a Deck Attack csapatból jól ismert DJ Infragandi követi.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. március 10.)

Bolhapiac Veresegyházon

A városi piac felújítása miatt a Veresi Bolhapiac március 24-én új helyszínen várja a vásározókat. Természetesen az új helyszínen is számthattok remek portékákra, könyvekre, ruhákra, régiségekre, lakberendezési apróságokra és kiváló, piacozós hangulatra.

Garázsvásár a Hegyvidéken

Március 24-én újra garázsvásár a Hegyvidéken! Ezen a napon a helyi lakosok kínálnak jobbnál jobb használt ruhákat, tárgyakat, könyveket és eszközöket a Városháza téren. Gyertek el, válogassatok és bukkanjatok értékes kincsekre a Hegyvidéki Kipakolón, vagy akár hozzátok el saját portékátokat!

Csengery Dániel: Holle anyó // Müpa

A Müpa Fesztivál Színházának színpadán március 24-én operamatiné keretében kel életre Holle anyó meséje. Az immár a nagyobb gyerekeket, a 8-14 éves korosztályt megszólító, kiváló művészeket felvonultató gyermekopera a sokak által ismert történet elmesélése mellett bevezeti a fiatalabb közönséget a színház és a zene komplex világába.

