Egy csepp Portugália Budapesten: 5 kihagyhatatlan hely és program tavaszra

Izgalmas tavaszi programötleteket gyűjtöttünk össze azoknak, akik visszavágyódnak a mesés Portugáliába és azoknak is, akik még csak most ismerkednek a luzitán kultúrával.

Lisboa Bakery & Café

Napindításnak, vagy akár egy délutáni beüléshez, vegyétek célba Budapest első portugál pékségét, ami jelenleg már négy helyen várja városszerte a pastel de nata rajongóit. A Lisboa Bakery & Café kínálatában természetesen nemcsak a kelt tésztás süteménycsoda kap helyet, a pultban számos mennyei finomság közül választhattok, a különleges fűszerezésű kovászos kenyerektől kezdve egészen az égetett baszk sajttortáig. A tradicionális portugál életérzés másik elengedhetetlen hozzávalója, az erős kávé sem maradhat el, a hangulatos berendezés pedig végleg garantálja a tökéletes kikapcsolódást.

1075 Budapest, Holló utca 12.

1111 Budapest, Bartók Béla út 56.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

1075 Budapest, Madách Imre út 3.

Weboldal >>

Marco Da Silva Ferreira: Bölény // Trafó (2024. március 19., 20.)

Egy nem mindennapi előadás tanúi lehetnek azok, akik a Trafóban megnézik márciusban a híres portugál koreográfus, Marco Da Silva Ferreira által rendezett darabot, aki a hip-hop műfajából érkezve kívülről fújja a férfisztereotípiák jellegzetes mozgásformáit. A színpadon fellépő hat táncos egy igazán izgalmas utazásra invitálja a nézőket, ahol a társastánc és a kabarék mozgásformáit alapul véve szépen lassan lerombolják ezeket a sztereotípiákat.

1094 Budapest, Liliom utca 41. | Weboldal

Essência Restaurant

Ha egy igazán rendkívüli gasztronómiai élményre vágytok, próbáljátok ki a portugál-magyar fúziós konyhával működő belvárosi éttermet, ahol arra törekednek, hogy tökéletes harmóniát teremtsenek a két kultúra fogásai között. Az egyszerre fesztelen és elegáns Essência Restaurant menüjén tengeri ételektől kezdve a legsokszínűbb desszertekig mindennel találkozhattok, a nem mindennapi belső tér pedig egészen különleges atmoszférát teremt.

1051 Budapest, Sas u 17. | Weboldal

Portugál motívumok – kerámiafestő foglalkozás

Ha egy kreatív foglalkozás keretében ismerkednétek a portugál kultúrával és hagyományokkal, vagy már régóta csodáljátok a lisszaboni utcák legendás csempéit, látogassatok el egy kerámiafestő foglalkozásra, ahol saját ízlésetek szerint díszíthetitek az általatok választott tárgyakat. A Madebyyou márciusi workshopjára kezdők is bátran csatlakozhatnak, hiszen egy gyorstalpaló mellett számos inspirációt kaptok, hogy megszülethessen a mesterművetek, ami kiégetés után majd az otthonotokat díszítheti.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. | Weboldal

MARO-koncert // Müpa (2024. április 28.)

A lisszaboni származású multiinstrumentalista dalszerző-előadó-producer, MARO a 2022-es Euróvíziós Dalfesztiválon mutatkozott be a nagyközönség előtt, legújabb lemezének turnéjával pedig Budapestet is útba ejti. Az Eric Claptonnal is zenélő énekesnő csodás portugál nyelvű dalait a Müpa legendás koncerttermében élvezhetitek, ahova csupán két katalán gitárosával érkezik, hogy egy felejthetetlen akusztikus koncertélménnyel kápráztassa el a magyar rajongókat.

1095 Budapest Komor Marcell u. 1. | Weboldal

Merüljetek el a francia kultúrában is: