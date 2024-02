A mesés Badacsonyi borvidék ismét a patinás New York Palotába költözik

A Badacsonyi borvidék színe-java egy napra ismét Budapest egyik legimpozánsabb épületébe, a pazar szépségű New York Palota Róma termébe költözik március 23-án, szombaton. A számos borászatot, kiállítót és magas színvonalú szakmai programot felvonultató „Badacsony New Yorkban” eseményen idén rekordszámú borászat vesz részt.

A Badacsonyi borvidék legnagyobb presztízsű és legnagyobb szabású eseménye nem véletlenül fontos pillére a borvidék egész évet átölelő programsorozatának, hiszen az exkluzív sétálókóstolón a rekordszámú, 38 borászat a legjobb előre kiválogatott, díjnyertes boraival várja a látogatókat. A borvidéki kóstolón a borászatokon kívül helyi turisztikai szolgáltatók, termelők, programszervezők is részt vesznek, így az érdeklődők első kézből kaphatnak hasznos információkat a borvidékkel kapcsolatban.

Egyre több és egyre jobb borászat képviseli Badacsonyt világszerte, bebizonyítva a boraikon keresztül, hogy a borvidék élen jár a minőségorientált borkészítésben. Nem véletlen, hogy Magyarországon is egyre előkelőbb helyet foglal el a legismertebb, legjobb és legszerethetőbb borvidékek rangsorán. Egy biztos: a vulkanikus terroir-ral és évezredes történelmi múlttal rendelkező, fantasztikus adottságú Badacsonyi borvidék nemcsak hazai, hanem világviszonylatban is páratlan lehetőségeket rejt.

Páratlan programok és borok a New York Palotában

A 2021-es az elmúlt évtized egyik, hanem a legkiválóbb évjárata volt, de 2022 is nagyon jónak bizonyult, sok bor mostanára érett meg igazán, hogy a legszebb arcát mutassa. Nagyon sok borász, köztük Váli Péter, a Badacsonyörsön közel 10 hektáron organikusan gazdálkodó Váli Birtok borász-tulajdonosa is hozni fog ezekből az évjáratokból borokat. Például a James Suckling 92 pontos és a Top 100 legjobb magyar borok között szereplő 2021-es Váli Birtok Tabula Rasa tétele biztos kóstolható lesz.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem hiányozhat az eddig mindig nagy sikernek örvendő egyedülálló mesterkurzus, amely két fantasztikus szakember közreműködésével, 16 órai kezdéssel kerül megrendezésre a New York Palota Vivaldi termében.

Dr. Csizmadia András, a BorSchola alapítója és vezetője, főiskolai docens (BGE), tanár, szakújságíró, borszakértő, a „Szellem a palackból” című műsor sorozat szerkesztő-műsorvezetője, a Magyar Bor Akadémia tagja a vakkóstoló során kiválasztott legjobb borok és a hozzájuk illő fogások mentén mutatja be a borvidék sokszínűségét. A kiváló ételeket most is Wolf András, a New York Kávéház és a Salon étterem executive séfje, a Bocuse d’Or Akadémia tagja készíti el.

Az esemény menetrendje idén is változatlan: 14 órától a kiállítók meghívásos alapon a szakmai partnereket és a sajtó képviselőit fogadják, akik számára a belépés ingyenes. 15 óra után a nagyközönség számára is megnyílik a terem, minden borszeretőt és Badacsony-kedvelőt vár az exkluzív kóstoló.

Jegyeket a rendezvényre és a mesterkurzusra elővételben ITT lehet online vásárolni, de korlátozott számban a helyszínen is lesz erre lehetőség. A folyamatosan frissülő információkért érdemes követni a Badacsony New Yorkban Facebook eseményét!

Ha tovább kalandoznátok a Balaton-felvidéken: