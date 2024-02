40+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. február 15-18.

Sokszínű hétvégi programok várnak benneteket Budapesten február harmadik hétvégéjén. Ruhavásárok, koncertek, családi programok, könyvbemutatók és gasztroesemények közül is válogathattok!

Többnapos programok a hét vége felé

Farsang a Füvészkertben (péntektől vasárnapig)

Családi programnak tökéletes választás az ELTE Füvészkert március 3-ig tartó multimédia-kiállítása, a lenyűgöző Garden of Lights. A több mint 500 ezer LED-fénnyel, színpompás installációkkal és hangeffektekkel kialakított tárlat az Alice Csodaországban varázslatos meséjén vezeti végig a látogatókat. Péntektől vasárnapig egy káprázatos farsangi program során a szabad levegőn sétálva tölthettek el egy kis időt, miközben szemet gyönyörködtető fények és jelmezes alakok kísérnek benneteket az útvonalon.

Facebook-esemény >>

Pompás Valentin (szombatig)

Február 14. és 17. között négy napon át ünnepelhetitek a szerelmet romantikus és fiatalos vacsora keretében a Pompás Budapestben. Az ünnephez méltó, rózsaszín hangulatba bújtatott étteremben meghitt gyertyafény, halk zene és a legkiválóbb borok teszik emlékezetessé ezt a néhány napot.

További infók >>

Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban (szombattól)

Február 17-től körülbelül 4-5 héten át hóvirágünnepre invitál az Alcsúti Arborétum. A hét minden napján nyitva tartó arborétum 10 és 17 óra között várja majd a látogatókat, akik kedvükre gyönyörködhetnek a két és fél hektáron elterülő hófehér virágmező mesés látványában.

Részletek >>

Street Food Piknik Solymáron (szombaton és vasárnap)

A Street Food Piknik visszatér Solymárra! A jó hangulat mellett fish & chips, tengeri herkentyűk, pulled pork szendvicsek, gyümölcsfröccsök és churros vár benneteket!

Facebook-esemény >>

Tulipán- és jácintvásár // Plante Budapest (szombaton és vasárnap)

Ha február, akkor a hagyományokhoz hűen: PLANTE. tulipánvásár! Immár kilencedik éve szervezik meg a tavaszköszöntő tulipánvásárokat, ahova a hazai, termelői tulipánok ezúttal is Kardos Alízék makói virágfarmjáról érkeznek.

Facebook-esemény >>

A mese mágiája – ingyenes kiállítás // Deák17 Galéria (egész hétvégén)

Pöttyös Panni kalandjairól hirdetett gyermekrajzpályázatot a Móra Könyvkiadó és a Szepes Mária Alapítvány, és a Deák17 Galéria februárban kiállítást rendez a díjazott művekből. A tárlat apropója az írónő, Szepes Mária születésének 115. évfordulója, melyet tavaly ünnepelhetett az irodalomrajongó közönség. A Pöttyös Panni-könyvek kedves karakterein és történetein gyermekek ezrei nőttek fel, akiket most kreatív gyerekrajzok hívnak nosztalgiázásra a Deák17 ingyenes kiállításán, egészen február 24-ig.

Tovább a weboldalra >>

Finn Filmnapok // Toldi Mozi (egész hétvégén)

Tizenharmadik alkalommal, február 14. és 18. között kerülnek megrendezésre a Finn Filmnapok. Az eseménynek otthont adó Toldi Moziban a hagyományokhoz híven a kortárs finn filmművészet friss alkotásai lesznek terítéken. Műsoron lesz például a Nagyinál, a Hulló levelek, a Játékos, avagy a halál az élők problémája és a Négy kicsi felnőtt, akárcsak a Hiúzokkal suttogó dokumentumfilm. A vetítések mellett a filmekhez kapcsolódó programokra is várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Nem vagy itt és nem is voltál // Főfoto (egész hétvégén)

Február 14. és 25. között a Főfoto lesz otthona Kizlinger Lilla kivételes kiállításának. A Nem vagy itt és nem is voltál nevet viselő tárlat a színésznő elmúlt 8 évéből szemezget és enged bepillantást az érdeklődőknek a letűnt időszak lezárásába és az attól vett búcsúba.

Facebook-esemény >>

Sárkány Éve Lampion Fesztivál // Fővárosi Állatkert (2024. február 24-ig)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, mely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat egészen 2024. február 24-ig. A Fővárosi Állatkert páratlan lampionkiállítására egy „mágikus kapun” át léphetünk be a több ezer, szellemi, kulturális örökség részét képező Zigong lampion közé, ahol egy csodálatos, egyedi és látványos fény-, illetve hangjátékban merülhetünk el. A hideg téli estéken remek kikapcsolódást nyújtó kiállításon a lampionok hol hatalmas képekké, hol pedig 5-8 méteres kompozíciókká állnak össze, melyeknek maguk a látogatók is részesei lehetnek.

Tovább a jegyvásárlásra >>

Csütörtöki programok a fővárosban (2024. február 15.)

Játszóház Vibes: társasozás és februári bulik a Dürer Kertben

Idén egy nappal hosszabb a tél, így a plusz napot a Dürerben társasozásra szánhatjátok. A társas napba belesűrítik az összes kötelező februári bulit, ahol miután bevackoltátok magatokat a Dürer biztonságos falai közé, egyszerre lesz farsang, Valentin-nap és hüttézés is.

Facebook-esemény >>

Macskafogó (1986) – vendég: Ternovszky Béla // Uránia

Az SZFE kiemelt eseményén, február 15-én, csütörtökön este 18:00-tól az egyik legnagyobb nemzetközi sikereket elérő animációs filmet, a Macskafogót nézhetjük meg közösen, a vetítést követően pedig a film alkotójával, Ternovszky Bélával hallhatunk beszélgetést.

Facebook-esemény >>

Veronica ChiChi Quintet // Opus Jazz Club

Február 15-én sem lesz okunk otthon maradni: az elbűvölő hangú és egyéniségű Veronika ChiChi, Litvánia egyik elsőrangú jazzénekese kelti életre kellő bátorsággal szerzeményeit és a jazzsztenderdeket február 15-én az Opus Jazz Clubban. Ez alkalommal Namai című programjuk lesz hallható, amely litván nyelven mutatja be a latin zene és a jazz vibráló fúzióját. Az énekesnő zenéjét egyaránt meghatározzák a hagyományos improvizáció eszközei és a kortárs jazz kifinomultsága.

További információk >>

Még több fergeteges jazzkoncert februárban:

Szakíts a Toldiban – Magányos Valentin

Egy rossz randi helyett gyere szakítani a Toldiba, és táncolj szomorú számokra, hogy egy kicsit kevésbé legyen összetörve a szíved. Az este hangulatfelelősei DJ Lógsz pénzzel és DJ Maradjunk barátok.

Facebook-esemény >>

Magyarázat mindenre // Bem Mozi

Reisz Gábor nagy sikerű független filmje a Bem Moziban! Nyár van Budapesten. A gimnazista Ábelnek az érettségire kellene készülni, de épp most ébredt rá, hogy szerelmes legjobb barátjába, Jankába. Janka jó tanuló, a vizsga miatt nem kell izgulnia, viszont ő is reménytelenül szerelmes, csak éppen a történelemtanárukba, Jakabba. Jakabnak családja van, pedagógusként próbál túlélni Magyarországon, és korábban már összetűzésbe került Ábel konzervatív apjával. A két részre szakadt társadalom feszültségei felszínre törnek, amikor Ábel történelemérettségije országos botrányba torkollik, ő pedig valahol a két oldal között áll, mindennek a kellős közepén, és még mindig szerelmes.

Facebook-esemény >>

Koreai konyha Budapesten – ebook könyvbemutató és kóstoló Mautner Zsófival // Másik Szoba

Szó lesz majd kimchikészítésről, mesél nekünk Zsófi a szöuli gasztrotúrájáról, na és persze arról is, hogy milyen finomságokat kóstolhatunk meg ezen a délutánon. A kóstoló javasolt ára: 3500 Ft, amelyet teljes egészében a Budapest Bike Maffia kap meg adományként.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2024. február 16.)

Taylor Swift Club Nights // Akvárium Klub

Február 16-án visszatér a nagy sikerű Swifty Nights bulisorozat az Akvárium Klubba! Az énekesnő rajongói számára kihagyhatatlannak ígérkezik ez a szenzációs tematikus party, ahol amellett, hogy új embereket ismerhettek meg a fandomból, egész éjjel Taylor Swift slágereire táncolhattok.

Bővebb infó >>

Születésnapi adománygyűjtés hírességekkel a Vakok Iskolája javára

Ismét jótékonysági adománygyűjtésre hívja fel a figyelmet a Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső. Immár hagyományként születésnapja alkalmából azt kéri, hogy támogassuk közösen a Vakok Iskoláját. Február 16-án a születésnapi összejövetelen jótékony célból népszerű sztárvendégek lépnek fel, hangsúlyozva az adománygyűjtés fontosságát: Szentpéteri Csilla, zongoraművésznő, Gáspár Győző; Marcellina, szaxofonművész, énekes; Pál Dénes, előadóművész is szórakoztatja a közönséget a zártkörű eseményen. Az est műsorvezetői: Gáspár Bea és Harsányi Levente, rádiós műsorvezető.

Részletek >>

Lands of Dome // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házának különleges élményt nyújtó Hangdómjában februárban minden péntek este látogatást tehettek egy Grönland inspirálta virtuális világban. A Molecule néven alkotó francia zenei producer a Grönlandon tett utazásai során rögzített hangfelvételekből készített elektronikus zenei művet. Az 50 perces vetítés alkalmával babzsákfotelekben ülve az északi fény alatt, gleccserek közt és zenei aláfestéssel megfűszerezve tölthettek el egy kis időt.

Weboldal >>

Kínai Újévi Borvacsora // Taiwan Étterem

A közkedvelt Taiwan Étteremben egy felejthetetlen vacsora keretében köszönthetitek a kínai újévet. Kétféle ünnepi vacsoramenüsorból választhatjátok ki a szimpatikusabbat, melyet a Tokaj-Hétszőlő Boregyesület legfinomabb borai kóstolása közben fogyaszthattok el. Az autentikus ételekről és hangulatról a Taiwan Étterem gondoskodik!

Facebook-esemény >>

Esti séta a Ligetben – Sötétség és fény játéka a parkban

Csatlakozzatok a Liget Budapest. vezetett sétáihoz, és csodáljátok meg a park, az épített műalkotások táncát az esti fényekkel, miközben rengeteg érdekességet tudhattok meg Európa legnagyobb kulturális fejlesztéséről!

Facebook-esemény >>

Ha inkább napközben sétálnátok egy nagyot:

Puzsér Róbert Metafizika című könyvének bemutatója // Ludwig Múzeum

Puzsér Róbertet Szily Nóra kérdezi. A rendezvényen a műsorvezető és a szerző beszélgetőtársai azok lesznek, akik az alkotási folyamatban segítették őt. A rendezvény mindenki számára ingyenes.

Facebook-esemény >>

Programok szombaton Budapesten (2024. február 17.)

Valentin-napi séta a Wekerlén

A Valentin-napot követő hétvégén, egészen pontosan február 17-én még javában romantikában fog fürdőzni Wekerletelep, ahol a vidéket idéző utcákon a magyar népi szecesszió jelentősebb épületeit fedezhetitek fel. A vezetett séta keretében nemcsak a lakótelep különleges hangulatában merülhettek el, de nem mindennapi helyszínek is felfedik majd titkaikat. A sétát lépten-nyomon olyan írók és költők alkotásai színesítik továbbá, melyeket maga Wekerletelep inspirált.

Bővebb infó >>

Hadik Brunch Vámos Miklóssal

A februári Hadik Brunch vendége nagy örömünkre Vámos Miklós lesz, akivel frissen megjelent, régi-új Ki vinné haza című könyvéről fog beszélgetni Ott Anna.

Facebook-esemény >>

Délolasz koncert és táncház élő zenével, muzsikál a Frizzica zenekar // Zsír

Február 17-én érdemes lesz felhúzni a tánccipőket, hiszen éjfélig tartó délolasz táncház hoz felpezsdülést a Zsírba. A Fővárosi Kulipintyó néven is ismert bárban ezen az estén a Frizzica zenekar húzza a mediterrán talpalávalót. Ha kezdők vagytok se féljetek, az alaplépéseket megtanítják.

Facebook-esemény >>

Szerelmes állatok napja // Budakeszi Vadaspark

Nem csak mi lehetünk szerelmesek, hanem az állatvilágban is ugyanúgy megjelenik a szeretet, szerelem, ragaszkodás, párválasztás. Sok állatfaj akár élete végéig ugyanazzal a partnerrel marad, monogám életet él. Ha kíváncsiak vagytok, mik a párkeresési trendek az állatvilág Z-generációjánál, akkor gyertek el február 17-én a Budakeszi Vadasparkba, ahol egy izgalmas program keretében mindent megtudhattok.

Facebook-esemény >>

Simply the Bests! – Szimfonikus dalok Veres Mónika Nikával és Magyar Bálinttal // Müpa

Mamma Mia, Dancing Queen, My Way, Tell Him, Proud Mary, The Best és még számos jól ismert cím és refrén csendül fel a legnagyobb sztárok legjobb dalainak szimfonikus verziójából február 17-én a Müpában.

House Piknik X Bálna Rombusz

Február 17-én Bálna Rombusz teraszán egy tech-house dallamokkal megbolondított dunai, naplementés teraszbuliba csöppenhettek. A House Piknik partyján este ANTIQUE egy nem mindennapi 6 órás szettjén hangolódhattok az ütemekre, nappal pedig a jól megszokott DJ csapat vár rátok.

Facebook-esemény >>

Farsangi Karaoke Party // Why Not Budapest

Szerettek és esetleg még tudtok is énekelni? Szeretnétek végre kilépni a fürdőszobából, és másoknak is megmutatni mindezt? Akkor térjetek be Why Not Budapestbe február 17-én, válasszátok ki a kedvenc számotokat, ragadjátok meg a mikrofont, és énekeljetek szabadon! Öltözzetek be a Farsangi Karaoke Partijukra és megajándékoznak egy 2500 forint értékű kuponnal!

Facebook-esemény >>

Piac és kipakoló // Esztergom

Február 17-én a kincskeresésé és egyben a környezettudatosságé lesz a főszerep Esztergom piacán. Ezen a szombati napon a klasszikus piaci portékák, friss zöldségek, húsok, mézek, pékáruk, tejtermékek és friss rétesek mellett emléktárgyak, műszaki cikkek, textíliák, dekorációk, könyvek és gyerekjátékok is sorakoznak majd szép számmal az asztalokon.

Facebook-esemény >>

MOM JUICE – amikor a gyerekeké a KIOSK

A KIOSK gyerekfókuszú eseménysorozatára minden szombaton, reggel 9-től délig várnak benneteket. Edukatív, játékos, élménygazdag gyerekprogramok mellett csodás fogásokat kóstolhat meg az egész család. Február 10-én farsangi fánkdekorálás és bohóckészítés is várja a gyerekeket.

Facebook-esemény >>

Ízlések és hungarikumok

Február 17-én 10 órakor egy régi ismerős, a Fővám téri Vásárcsarnok tárja szélesre kapuit a történetét és múltját megismerni kívánók előtt. Az ízletes kolbászok, sajtok és házi rétesek kóstolójában nem szűkölködő, 2,5 órát felölelő sétán megmutatják nekünk többek között azt is, hogy milyen rejtett értékek maradtak fenn letűnt korok üzleteiből. A Vásárcsarnok minden zegét-zugát, föld alatti alagútjait és átjáróit érdemes felfedezni ezen a sétán!

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok a fővárosban (2024. február 18.)

Első budai disznótor // Fény utcai piac

Február 18-án a Fény Utcai Piacon a hurka és kolbász mellett egyéb disznóságok is terítékre kerülnek. Ez egy kivételes gasztronómiai élmény a disznóvágás iránt érdeklődőknek, ahol nem csupán az evés, hanem a folyamatokban való aktív részvétel is feledhetetlen élményt nyújt, Kurunczi Péterrel, Bíró Lajossal és Gódor Andrással.

Facebook-esemény >>

Czifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Facebook-esemény >>

Pop-up ruhavásár // Susuka

Ti hogy készülődtök a tavaszi szezonra? A Susukában a legmenőbb secondhand cuccok vásárlásával és csereberélésével hangolódhattok a gardróbváltásra, délután 1 órától.

Facebook-esemény >>

Bohóc kerestetik // Nemzeti Táncszínház

A Bozsik Yvette Társulat felnőtteknek szóló darabja a Nemzeti Táncszínház felkérésére, a világhírű román-francia író, Matei Visniec groteszk drámája nyomán készült. A történet szerint két kiöregedett, régóta mellőzött bohóc egy állásinterjúra érkezik. Filippo a harsányabb karakter, Niccolo a szelíd bohóc. A sivár váróterem az érvényesülés igyekezetében előbb csatatérré, majd képzeletbeli poronddá, végül egy bűntény helyszínévé válik. A Bozsik Yvette Társulat mára ikonikussá vált stílusjegyeivel, egy prózai darabból kiindulva, táncszínházi formát öltve, új lendületet és energiákat ötvözve egy groteszk szomorúbohóc-játék előadásnak lehetnek tanúi a nézők. A végeredmény abszurd átmenet humor, dráma, színház, cirkusz és tánc között.

Tovább a weboldalra >>

Lajta Béla 150 Budapesti épületsorok | Csáki Tamás kurátori tárlatvezetéssel // Kiscelli Múzeum

Januárban nyitott meg Lajta Béla születésének 150. évfordulójának alkalmából, a nagy sikerű építész munkássága előtt tisztelgő Budapesti épületsorok című kiállítás a Kiscelli Múzeum. Az egyedülálló tárlaton a látogatók az életmű főbb csomópontjain keresztül kerülhetnek közelebb Lajta Bélához, miközben kirajzolódik Budapest története is. Február 18-án egy különleges tárlatvezetés keretén belül Csáki Tamás kurátora avat be a kulisszatitkokba.

Facebook-esemény >>

Ismerjétek meg a Lajta Béla történetét:

Vintage vásár // Garázsvásár a Nyolckerben

Február 18-án, vasárnap 10 és 17 óra között ismét garázsvásárt szerveznek a Nyolcésfél 7. emeletén. A téli időjárásra tekintettel a belvárosban, fűtött térben kényelmesen válogathattok a kincsek között. Számíthattok majd dekorációs elemekre, bútorokra, régi könyvekre, lámpákra, háztartási holmikra éppúgy, mint különleges porcelánokra, kerámiákra és rajzokra. A jó zene alap, a kincsvadászatban megéhezőket pedig büfé is várja majd.

Facebook-esemény >>

Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat: Kerekutca – mesejáték // Hagyományok Háza

A Kerekutca minden lakója egytől egyig hétköznapian furcsa, de szerethető figura, a közösség fontos részei, részesei. Mindenkitől lehet tanulni valamit, ami eligazít, végigkísér a Kerekutca ezer zegzugán. Hiszen a zene és a tánc színes forgatagában megelevenedő falunak, a házak közt szövődő kalandoknak egy szempillantás alatt részese lesz minden néző, hallgató, éneklő, táncoló. A Kerekutca nem csupán Varga Julcsáról és Basa Pistáról szól, sokkal inkább mindannyiunkról, gyerekekről és felnőttekről, emberi kapcsolatokról egyaránt.

Facebook-esemény >>

Ép testben, ép lélek – múzeumi jóga // Magyar Nemzeti Múzeum

Minden hónapban egyszer rendhagyó módon a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében alkalom nyílik, hogy jógával töltsétek fel testeteket-lelketeket. Február 18-án sem lesz ez másképp, délelőtt fél 11-től ismét a jógázni vágyók rendelkezésére bocsátják a rendhagyó helyszínt, a testi-lelki és mentális egészség megőrzése érdekében. A jógára megváltott jeggyel ráadásul az állandó kiállítást is megtekinthetitek.

Facebook-esemény >>

Antik- és bolhapiac // Szentendre

Ha a szombati bevásárlást már magatok mögött tudhatjátok, érdemes a február 18-i vasárnap délelőttöt is szabaddá tenni. Szentendrén ezen a vasárnapon a termelői piac árusai átadják helyüket régi holmiknak, megunt kincseknek, gyerekkori emlékeknek és olyan tárgyaknak, melyek új otthont keresnek.

További információk >>

Varázslatos helyszínek a Dunakanyarban:

Bíró Eszter – Farsangi koncert Wunderlich Józseffel // Marczi

Farsangi mulatságra hívja a családokat Bíró Eszter és zenekara. Kedvenc dalaikból válogatnak erre az alkalomra, felcsendülnek a Napsoroló, az Állati Zenés ABC, A fánkevő pocok és Az Időmanó kalandjai c. TV-sorozat legnépszerűbb dalai mellett korábban még nem játszott számok is. A családok nagy örömére vendégelőadó is érkezik, Wunderlich József, a Vígszínház népszerű színművésze, akivel Eszter most először énekel duettet, illetve a kétgyermekes családapának ez lesz a debütálása gyerekeknek szóló koncert szereplőjeként.

Facebook-esemény >>