Simply the Bests! – Különleges Valentin-napi műsor vár a Müpában

Mamma Mia, Dancing Queen, My Way, Tell Him, Proud Mary, The Best és még számos jól ismert cím és refrén csendül fel a legnagyobb sztárok legjobb dalainak szimfonikus verziójából február 17-én a Müpában.

A válogatás nem mindennapi élményt kínál: az ABBA, Barbra Streisand, Frank Sinatra és Tina Turner legismertebb dalait hatalmas létszámú, könnyűzenei hangszerekkel kiegészített szimfonikus zenekar adja elő Vass András hangszerelésében.

A koncertet meghirdető Pannon Filharmonikusoknak nagy gyakorlata van a könnyűzenei crossover területén. Nemrégiben az ikonikus magyar popegyüttes, a 30Y új lemezén játszottak, a Valentin-nap hetén pedig egy olyan zenei válogatást adnak a fővárosi közönségnek, amely ritkaságnak számít. A produkció nem véletlenül nem stadionkoncert: a Müpa exkluzív és minőségi tere kizárólag olyan zenei tartalmat kínál, amely bizonyítottan magas minőséget képvisel.

A Pannon Filharmonikusok kirobbanó sikert arató crossover produkciói unikálisak: a kifejezetten erre az estére újrahangszerelt dalok előadói a magyar énekesek legkiválóbb képviselői, karmestere az amerikai filmzenék stúdiófelvételében is jeleskedő Illényi Péter. Helyettünk énekli majd a legszebb szerelmes szavakat Veres Mónika Nika és Magyar Bálint, de a közönség soraiban mi is együtt tarthatunk velük, és eltölthetjük ezt az estét azokkal, akiket szeretünk. Mindegy, hogy társsal, barátokkal, rokonokkal, de ott a helyünk a legjobbakkal, az biztos!

