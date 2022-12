Téli mesevilág a Dunakanyarban: 10+1 csodálatos kirándulóhely Szentendrétől Esztergomig

Téli csodavilágba csöppenhettek, ha úgy döntötök, a hideg ellenére útnak indultok! Hófödte hegycsúcsok, jégkristályok és háborítatlan nyugalom vár a Dunakanyar legszebb kirándulóhelyein télvíz idején. Mutatjuk az irányt!

Spartacus-ösvény

A Visegrádi-hegység oldalában kanyarog a térség egyik legszebb tanösvénye, a Spartacus-ösvény, amely alig néhány éve vált legális turistaútvonallá, a túrázók nagy örömére. Különleges nevét a 60-as években még aktív Helyi Ipari Szövetkezetek Spartacus Turista Egyesületéről kapta. A Pilisszentlászló és Visegrád között vezető, körülbelül ötkilométeres szakasz könnyű gyalogtúrának számít, tiszta, jól látható jelzésekkel ellátott, és csodálatos panorámát nyújt a kirándulóknak.

Dobogókő

A Dunakanyar egyik legnépszerűbb kirándulóhelye kétségkívül Dobogókő, amely könnyű megközelíthetőségével és lenyűgöző panorámával kecsegtető kilátópontjaival lopta be magát az emberek szívébe. A közkedvelt Dobogókői-kilátó, valamint a szintén pazar panorámával váró Rezső-kilátó meglátogatása mellett érdemes hosszabb túrákra is indulni a hegytetőről. Remek turistautak vezetnek például a vadregényes Rám-szakadékhoz, kihívásokkal teli élményre hív a Thirring-körút, de a gyerekbarát Zsivány-körút is nagyszerű választás családosok számára.

Prédikálószék

A Dunakanyar leggyönyörűbb panorámája a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjáról, a 639 méter magas Prédikálószék 2016-ban felújított kilátójából tárul elénk: a legrövidebb úton Dömösről, kaptatós túrával megközelíthető hegytetőről ráláthatunk a Börzsöny-hegységre, Visegrádra, Nagymarosra, de néha még a Vác fölé magasodó Naszály is felsejlik a háttérben. Tökéletesen tiszta időben néhányan a Tátra égbe törő csúcsait is látni vélik. Az izzasztó kirándulás során egy meredek szakaszon kell felkapaszkodnunk a Vadálló-kövek merész sziklatornyaihoz, amely után enyhe kaptatón keresztül, pár perc alatt el is érjük a kivételes kilátással kecsegtető csúcsot.

Dömörkapu-vízesés, Szentendre

Ha Szentendrén járunk, nem érdemes kihagyni a város közelében, a Kapitány-hegy és a Bölcső-hegy között megbújó, sziklalépcsőkön alázúduló Dömörkapu-vízesést. Dömörkapuig – melyet a Visegrádi-hegység egyik keleti bejárataként is aposztrofálnak -, a zöld háromszög jelezte turistaútvonalon juthattok el. Amire viszont érdemes figyelni, mielőtt útnak indulnátok, hogy az útvonal a lankák és kapaszkodók miatt alapvetően közepesen nehéz terepnek minősül.

Kisoroszi szigetcsúcs

Ugyan a kisoroszi szigetcsúcson a nyári fürdőzésnek nincsen párja, az őszi-téli panorámáért is érdemes elhagynunk Budapestet és meg sem állnunk a fővárostól egyórás autóútra található Kisoroszi községéig. A szigetcsúcsot legegyszerűbben autóval lehet megközelíteni, amit vagy leparkolhatunk a faluban ingyenesen, vagy a kemping parkolójában – a főszezonban – napi pár ezer forintért, ahonnan még szintén sétálni kell valamennyit a vízig. A partszakasz nagy területet ölel fel, így biztosan találunk majd egy csendes zugot a fák ölelésében, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunakanyarra, sőt szép, napos időben akár a visegrádi fellegvárig is ellátni.

Itt olvashattok többet a szigetcsúcsról >>

Pisztrángos-tavak, Visegrád

December 17-én, 18-án, 22-én és 23-án még bepillantást nyerhettek a visegrádi Pisztrángos-tavak különleges világába, mielőtt december 24-től tavaszig tartó téli álomba szenderül a terület, és bezárja kapuit a látogatók előtt. Az erdő közepén található Pisztrángos-tavak nem mindennapi családbarát kirándulóhely, hiszen az ide érkezők nem pusztán horgászhatnak a vízparton, de a kifogott halakat rögtön meg is süttethetik, majd el is fogyaszthatják a pár száz méterre található Ördögmalom Erdei Étteremben. A falatozás után mindenképp érdemes útnak indulni a békés, erdei ösvények egyikén és csak élvezni az erdő nyugalmát.

Látogatás előtt érdemes megtekinteni a Pisztrángos-tavak honlapját >>

Vadálló-kövek

A Prédikálószéktől nem messze, Dömösnél található kőformák a felszínre törő vulkanikus lávából keletkeztek, így körülbelül 12 millió évesek. A nem mindennapi természeti kincseket egy 14,5 km hosszú túra során ejthetjük útba, amelynek első állomása a Szentfa-kápolna. Innen a piros jelzést követve a terep egyre meredekebbé válik, majd miután elértük a Vadálló-gerincet, megérkezünk túránk legnehezebb részéhez. Amint kitárul a panoráma, sorra fedezhetjük fel a Nagytuskó, a Széles-torony, a Bunkó, a Függőkő, a Felkiáltójel és az Árpád trónja névre keresztelt Vadálló-köveket. Körtúránk az elképesztő dunakanyari panorámát követően a Király-patakon át, majd a Kolacskovszky-forrás mellett vezet, míg el nem érjük a jól ismert Szőke-forrás völgyét és végül a Szentfa-forrást.

Vaskapu-szikla

Az ámulatba ejtő sziklaformációt legegyszerűbben Pilisszántótól Klastrom felé tartva érhetjük el. Utunk a 800 éve alapított cisztercita templom és kolostor romjain, a Klastrom-forráson és az árvalányhajjal teli réten keresztül vezet a Vaskapu-szurdokvölgyhöz, ahonnan a meredeken felkapaszkodva a Vaskapu-sziklánál lyukadhatunk ki. A 6 és 15 méter magas, lenyűgöző sziklakapuk valószínűleg hévizes eredetű barlang maradványai lehetnek. Ide felérve, a Dobogókőre és a Két-bükkfa-nyeregre táruló kilátás azonnal elfeledteti velünk a megtett kilométerek fáradalmait.

Visegrádi vár

Visegrád legemblematikusabb építménye sem maradhat ki a látnivalók sorából: a fellegvár a Várhegy tövében található Salamon-toronyból és a tetején magasodó várból áll. A vár Károly Róbert uralkodása idején nyerte el végleges formáját, és többek között helyszínt adott a híres 1335-ös királytalálkozónak, ám a köztudatban leginkább Mátyás királyhoz és feleségéhez, Beatrix királynéhoz kapcsolódóan maradt meg, akik sok időt töltöttek itt. Az épület bejárása önmagában érdekes kulturális élmény, amit a benne található kiállítás és a lenyűgöző kilátás csak tovább tetéz.

Búbánatvölgy

Budapesttől 50 kilométerre, körülbelül egyórás autóútra, a Dunakanyar egyik rejtett zugában bukkanhatunk rá a Búbánatvölgyre, ami nevével ellentétben a legkevésbé sem szomorú látvány. Ezt a titkos kis csodát a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy között találjuk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán. A völgy könnyedén megközelíthető, ezért rendkívül közkedvelt a túrázók körében, és a közelben lévő, felújított játszótér miatt még a nagycsaládosok számára is kiváló kirándulóhelyszín. A völgy egy csendes, félreeső helyen található, ezért még a horgászok is előszeretettel látogatják.

+1 Ha különleges szálláshelyet kerestek a Dunakanyarban:

Zebegény külterületén bukkanhattok a Hodik család csodás dunai panorámával bíró birtokára, a szívvel-lélekkel működtetett Natura Hill vendégházra. A 2014-ben alapított fenntartható családi vállalkozás jelenleg 11 négycsillagos butikszobát, két wellnessrészleget, egy rendezvénytermet és még egy hulladékmentes konyhával üzemelő, Michelin-ajánlással rendelkező éttermet is magába foglal. Utóbbi csak előre foglalás esetén látogatható, hiszen étlap helyett egy fix – játékosan és tudatosan összeállított – menüsor várja az éhes betérőket. A gyönyörű miliő és a friss, szezonális alapanyagokból készült kiváló fogások mellett privát szauna és jakuzzi gondoskodik a vendégek zavartalan kikapcsolódásáról.

2627 Zebegény, külterület 0157/84 hrsz. | Weboldal

Fedezzetek fel még több varázslatos téli tájat hazánkban: