30+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. február 1-4.

Február első hétvégéjén sem fogtok unatkozni, hiszen újévi fesztiváltól, koncerteken, gasztroélményeken és színházi előadásokon át számtalan programmal vár ezúttal is Budapest.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Jégvilág – Closing Weekend // Budapest Park (péntektől vasárnapig)

Nehéz elhinni, hogy lassacskán végéhez közeledik az idei tél, ami magával hozza azt is, hogy búcsút kell vennünk a Budapest Park Jégvilágtól. A Jégvilág a búcsúesemény alkalmából február első hétvégéjén programokkal és a megszokott, felejthetetlen élményekkel vár benneteket egy szezonzáró nagy csúszásra.

Kocsonya és Forraltbor Napok // Velence Korzó (péntektől vasárnapig)

Február 2. és 4. között, vagyis péntektől vasárnapig igazi gasztroünnep elevenedik meg Velencén. Ha szeretitek a kocsonyát, a disznótoros ételeket, a friss kürtőskalácsot, churrost és buborékgofrit, mellé pedig pálinkát és forralt bort kortyolnátok, akkor ezen a hétvégén Velence Korzó felé vegyétek az irányt.

Nutella-napok // SUGAR! shop & confectionary (szombattól)

A SUGAR! shop & confectionary a hagyományokhoz méltóan idén is megrendezi tematikus eseményét, mégpedig a nemzetközi Nutella nap alkalmából. A Nutella-napok keretében szombattól egészen hétfőig minden a Nutelláról szól majd, ahol többek között tízféle Nutellás süteményt, mini tortákat, shakeket, pohárkrémeket, forró csokit és macaront is kóstolhattok.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (szombat-vasárnap)

A kínai hagyományok szerint 2024 a Sárkány éve. A budapesti kínai közösség ez alkalomból ingyenes újévi fesztivált rendez február 3-án és 4-én Budapest kínai negyedében. A fesztivál keretében bel- és kültéren is különleges programok, kóstolók és előadások számtalanjával várják a kíváncsi érdeklődőket.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

Lelkes kincsvadászoknak talán nem kell bemutatnunk a télen-nyáron, minden szombaton és vasárnap megrendezésre kerülő Budai Zsibvásárt. Azoknak azonban, akik valamilyen oknál fogva még nem hallottak volna róla, érdemes a hétvégék alkalmával felkeresniük a Budaörsi úton található zsibvásárt, ahol ruhától, lakásdekoráción át a legkülönfélébb kiegészítőkig minden megtalálható.

Csodálatos cirkuszvilág – kiállítás (egész hónapban)



Nemzetközi tárlatnak lehetünk tanúi a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol többek között a cirkuszvilág relikviáit, a cirkuszi képző- és filmművészet alkotásait sorakoztatják fel február 29-ig. A cirkusztörténeti kiállításon különböző személyes történeteket, hazai világszám produkciókat, valamint a porondon és azon túli valóságokat ismerhetünk meg a régmúlttól egészen napjainkig. Sőt, a 100 éves körhinta, a múzeumpedagógiai játékok, a csoportos cirkuszpedagógia és a virtuális kötéltáncolás által mi is részesei lehetünk egy kicsit e világnak.

Csütörtöki programok Budapesten (2024. február 1.)

Pesti Mozi tárlatvezetés // Hernád Ház

Hamvas Levente Péter kurátor vezetésével február 1-én mozirajongók és kíváncsiak egyaránt bepillantást nyerhetnek a Budapesti Mozitörténeti Alapítvány pazar tárgyi gyűjteményébe. A látogatók megtudhatják, miért lett Erzsébetváros a mozik kerülete, hol volt először vetítés és hogy hány mozit is számlált egykor a kerület. A program részeként egy hajdani erzsébetvárosi moziról szóló dokumentumfilm vetítésére is sor kerül.

Furmint Február Nagykóstoló // Hagyományok Háza

Ha méltóképp üdvözölnétek a februárt, emeljétek magasra poharaitokat a Furmint Február Nagykóstolójának alkalmával. Február 1-én lelkes borászokkal, még lelkesebb kóstolókkal és természetesen furmintokkal telik meg a Hagyományok Háza. Az eseményre szóló belépőjeggyel korlátlanul kóstolhatjátok majd végig a több mint 200-féle furmintot, miközben maguk a borászok mesélnek a nedűkhöz fűződő élményeikről.

BONNIE és CLYDE gengszterpop – vacsoraszínház // Az Orfeum

A jól ismert történet az Orfeum különleges terében egészen szokatlan és humoros köntöst kap. Az új magyar jukebox-musicalben a legnagyobb magyar előadók slágerei csendülnek fel, ugyanakkor a számok pikáns és robbanékony elegyet alkotnak az őket körülvevő véres történet nem mindig komolyan vehető figuráival.

Air Kids jóga // MoM Játszóház

A kisgyermekek játszóparadicsoma, a MoM Játszóház keddenként és csütörtökönként ad otthont az Air Kids játékos jógaóráinak. A két időpontban, 16 és 17 órakor kezdődő élményjógát okleveles jóga- és gyerekjóga-oktatók, élménypedagógusok vezetik. A többi alkalomhoz hasonlóan, február 1-jén is kiscsoportos óra keretében, játékkal és mesével, biztonságosan rögzített selyemanyag segítéségével, lebegő mozgásos gyakorlatokkal megtoldott jógán vehetnek részt az ovisok és a kisiskolások.

Pénteki programok Budapesten (2024. február 2.)

Bowie Kívánságkoncert és Retro Stars Farsang // Úri Muri A Cosmic Maze ismét egy nagyon izgalmas koncepcióval pezsdíti fel az Úri Muri színpadát, február 2-án egy Bowie Acoustic Kívánságkoncertet szerveznek, amelyen kizárólag azok a számok kerülnek a setlistre, amit ti szeretnétek. A koncert után pedig Mr. Plé és Levi egy retro farsangi bulit rittyent nektek. Facebook-esemény >> Jeff Beck emlékkoncert // Turbina Jeff Beck a blues és rockzene egyik legnagyobb hatású gitárosa volt. Emlékére tavaly összeállt egy alkalmi formáció, hogy a teljes életműből válogatott különleges koncerttel emlékezzenek meg róla. A koncert felejthetetlen élmény volt minden jelenlévő számára, ezért idén újra megrendezésre kerül. Facebook-esemény >>

Lands of Dome // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házának különleges élményt nyújtó Hangdómjában február 2-án látogatást tehettek egy Grönland inspirálta virtuális világban. A Molecule néven alkotó francia zenei producer a Grönlandon tett utazásai során rögzített hangfelvételekből készített elektronikus zenei művet. Az 50 perces vetítés alkalmával babzsákfotelekben ülve az északi fény alatt, gleccserek közt és zenei aláfestéssel megfűszerezve tölthettek el egy kis időt.

Maci-nap a KÖSZI-ben // Kőrösi Kulturális Központ

A Kőrösi Kulturális Központ ingyenes Maci-nappal várja pénteken a legkisebbeket és kísérőiket. A tematikus nap keretében lesz macikiállítás, maciölelde, mézkóstoló, bátorságpróba éppúgy, mint lazachorgászat. A napot a 17 órakor kezdődő Micimackó színdarab koronázza meg, melyet a Bánfalvy Stúdió gyermekszínházi előadásában láthattok.

Szombati programok Budapesten (2024. február 3.)

Mesés hétvégék: Farsang, fánk és palacsinta // Csillaghegyi Közösségi Ház

Február első szombatján családi délelőttel várják a kisgyermekes családokat a Csillaghegyi Közösségi Házban. A közös farsangolás keretében közös játékkal, mesehallgatással és kézműves alkotással töltődhetnek fel a legkisebbek. A délelőtt keretében megtudhatjátok azt is, a mesebeli Daloló városkában vajon mit süt majd Boróka Sára? Farsangi jelmezben érkezni ér, de a délelőtt alkalmával is készíthettek álarcot, fejdíszt és farsangi kiegészítőket.

Facebook-esemény >>

Karneváli piacozás a Rómain jelmezes felvonulókkal, fánkparádéval

A már hagyománnyá vált karneváli vásár idén sem maradhat el a Római parton, ahol a jelmezbe öltözött piacon az árusok ízes portékái és kézműves termékei sorakoznak majd az asztalokon. A télűző vásáron számíthattok még velencei karneválos felvonulásra, verklis muzsikusokra és fánkparádéra is, amelyen 4-féle farsangi finomságot is kóstolhattok, a hagyományos szalagos fánktól egészen a churros-ig, a spanyol ízek kedvelőinek.

Időjós állatok // Budakeszi Vadaspark

Izgalmas program részesei lehettek február 3-án, szombaton a Budakeszi Vadasparkban. Az esemény a medve kifutónál 11 órakor veszi kezdetét, ahol látványos medveetetés közben tudhattok meg többet a téli-tavaszi évszakforduló népi hiedelmeiről. A program során a mackók mellett a lovak és a szamarak is gazdagodnak elemózsiával, de fény derül arra is, hogy Romolusz a barnamedve meglátja-e vajon az árnyékát.

Rejtély a Ligetben | Interaktív krimiséta Zajácz D. Zoltánnal

Hazánk egyik legnépszerűbb krimiírója interaktív nyomozásra invitálja a rejtélyek rajongóit február 3-án, szombaton. Zajácz D. Zoltán személyesen navigálja a séta résztvevőit egy fiktív bűntény felgöngyölítésében. A 60-90 percet felölelő városligeti nyomozás rengeteg izgalmat tartogat, a rejtély megfejtése természetesen a séta résztvevőire vár.

Metamorphosis – szürrealista bál // Kristály

Kortárs farsangi bált rendeznek február 3-án a margitszigeti Kristályban. Élő DJ-szettek, zongorajáték, légi akrobaták és szürrealista svédasztal várja a maskarába bújt közönséget, akik a bulit megelőző napon elkészíthetik farsangi maszkjukat és jelmezüket a Nemdebárban tartott workshopon.

Családi ökofarsang // Hello Buda

Legyetek részesei egy remek hangulatú, családi farsangi programnak a Hello Budában, február első szombatján. Gyerekprogramok, élő zene és megannyi meglepetés vár majd rátok, de a farsang apropóján jelmezversenyen is indulhattok. Tematikus megkötés nincs, a lényeg a fenntarthatóságra való törekvés, a győzteseket pedig a Hello Buda gasztroegységei és a támogatók által felajánlott nyereményekkel díjazzák.

Apertúra: Cucli – Pokorny Liával

Az Apertúra társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára. Írók/rendezők: Király Dániel Tamás és Benkó Bence. Az est vendége: Pokorny Lia.

Szegény párák premier // Bem Mozi

Szombaton 17:30-tól premiervetítés keretében tűzi műsorára Yorgos Lanthimos új filmjét, a Szegény párákat a Bem Mozi. A főszerepben Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe.

Vasárnapi programok Budapesten (2024. február 4.)

Piac a Fekete Macskához // Klebelsberg Kultúrkúria

Ha kimozdulnátok vasárnap délelőtt, úgy a Klebelsberg Kultúrkúria felé vezessen ezúttal utatok. A kúria parkolója és a Vinotéka ezen a vasárnapon 9 és 13 óra között megtelik termelői finomságokkal, piaci portékákkal, akárcsak nézelődő és kóstolgató látogatókkal. Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy farsangi termékek és finomságok is várnak majd rátok.

Hot sale és brunch // Greenhabit

Bruncholókkal telik meg ezen a vasárnapon a Greenhabit, de csatlakozik az alkalomhoz a MARI Art from the heart márka is. Míg a konyhában a kedvenc reggelik, kávék, mimosák és italújdonságok pörögnek, kedvetekre válogathattok a kedvezményes jóga- és sportszettek, bikinik és fürdőruhák, jógaszőnyegek, baseballsapkák, selyemkendők, ingek, nadrágok és surf kaftánok kínálatából. Az már csak hab a tortán, hogy eddig még nem látott MARI pulcsikkal is találkozhattok.

A bálteremtől a Tinderig – vezetett séta

Sajátos belvárosi időutazásnak lehettek részesei február 4-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján. A 10 órakor induló programon a párkeresés történetét járhatjátok majd körül, és megtudhatjátok, hogyan ismerkedtek és randevúztak Budapest hölgyei és urai az elmúlt 150 évben. A séta apropóján egy palota mesés báltermére is rácsodálkozhattok, de meglátogathatjátok az elmúlt másfél évszázad legendás randevúinak, ismerkedéseinek helyszíneit is.

Maraton: Északi romantika // Müpa

Kamarakoncertekkel és ingyenes filmvetítésekkel bővült a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös, a késő romantikus északi zeneszerzők előtt tisztelgő maratonjának programja.

Gőzgombóc nap a Kollabban

Ha esetleg még nem jártatok a város legújabb közösségi terében, február 3-án érdemes lesz útba ejtenetek a Kollabot. Ezen a napon ugyanis ínycsiklandó téli finomsággal, fűszeres forró almaitallal és dirty chai-jal kényeztethetitek magatokat. A különleges atmoszférájú Kollabban 11 és 17 óra között a budaörsi majorból ismert gőzgombócoké lesz a főszerep, melyeket két ízben kóstolhattok meg. Lesz klasszikus, házi szilvalekvárral töltött, mákos vaníliasodóban fürdőző gombóc ugyanúgy, mint Nutellával töltött, karamellizált dióval és vaníliasodóval tálalt változat is.

A Szél kapuja // Nemzeti Táncszínház

„Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul és megújul. A ’Szél kapuja’ maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van. Hol keressük gondolatainkat, érzéseinket? Az agyban? A szívben? A sejtjeinkben? Egymásban? Kapcsolataink terében? Cselekedeteinkben? Az előadás mozgásvilágát a tai chi chuan, a shen dao kung fu és az ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.” (Goda Gábor)

Az Artus – Goda Gábor társulata előadása.

Bővebb infók >>

Stay warm! // Jóga és handpan a Madhouseban Álmos februári vasárnap délelőttök tökéletes programjának bizonyul egy dinamikus jógaóra, ami megidézi a komótosan közelgő tavaszt és nyarat. Február 4-én ezúttal nem más, mint a belváros méltán szeretett gasztrojátszótere, a Madhouse tárja szélesre kapuit a jógázni vágyók előtt. Sziszi a téli álomból kikacsintó, energikus jógamozdulatokért, Adél pedig a pörgős handpandallamokért felel majd ezen a délelőttön. Az órán kezdőként is bátran részt vehettek, a jógamatracot azonban ne felejtsétek otthon! Facebook-esemény >> Az ajtó // Örkény Színház Szabó Magda jól ismert regénye, Az ajtó alapján rendezett előadást az Örkény Színházban Gáspár Ildikó, hagyományos adaptációra azonban nem érdemes számítani. Egy ennél sokkal izgalmasabb produkció születik meg a színpadon a fiatal írónő és házvezetőnőjének kapcsolatából, tele látványos jelmezekkel, az érzékekig ható zenével és egy Colosseum-szerű díszlettel, amely a villából átalakult társasház zárt ajtók mögötti világát tárja elénk. Ahogy az Örkénytől megszokhattuk, emlékezetes alakítások és kavargó érzelmek maradnak velünk jóval az előadás után is. További infók >>

A Margit körút kulturális műhelyében, a MANYI-ban februári hétköznapok és hétvégék alkalmával is lesz lehetőségetek jóga által feltöltődni és oldani a felgyülemlett feszültséget. A vasárnapi alkalmon egy egész délelőttön átívelő, 4 órás workshop keretében mélyülhettek el Mushu Israellel az ashtanga jóga, meditáció, mantrázás és légzés gyakorlásában.

