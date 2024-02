7 szívet melengető vezetett séta Budapesten a szerelem és romantika jegyében

Valentin-nap alkalmából ezúttal a romantika jegyében szemezgettünk a fővárosi séták kínálatából. Ha különleges élménnyel lepnéd meg a párodat, vagy aktívan töltenétek el a közös énidőt, az alábbi szívet melengető sétákat ajánljuk.

Esti séta a Ligetben

Ha romantikus, péntek esti programot kerestek februárra, jó szívvel ajánljuk a Liget Budapest vezetett, esti sétáit. Minden péntek este 18:30-tól sétavezető kalauzol majd benneteket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millenium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve a résztvevők előtt. Indulás előtt egy pohár meleg itallal is kedveskednek a séta résztvevőinek.

Édes élet

Február 3-án és 17-én az Imagine csapata vezetett sétán mutatja meg, mit is jelent pontosan elmerülni az édes életben. Ha megédesítenétek egyik-másik februári napotokat, ezúttal 3 órás séta keretében kalandozhattok gasztrosztorik, titkos receptek, legendák és falatnyi kóstolók mentén a belvárosban. Megtudhatjátok többek között, kiről is kapta nevét a Tibi csoki, illetve, hogy miből készül pontosan a város legmenőbb csokoládébonbonja.

A bálteremtől a Tinderig

Sajátos belvárosi időutazásnak lehettek részesei február 4-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján. A 10 órakor induló programon a párkeresés történetét járhatjátok majd körül, és megtudhatjátok, hogyan ismerkedtek és randevúztak Budapest hölgyei és urai az elmúlt 150 évben. A séta apropóján egy palota mesés báltermére is rácsodálkozhattok, de meglátogathatjátok az elmúlt másfél évszázad legendás randevúinak, ismerkedéseinek helyszíneit is.

Megfestett fény

Február 10-én és 24-én egy különleges séta keretében, üvegrestaurátor-üvegművész vezetésével járhatjátok be Terézváros Városliget felőli romantikus villanegyedét, de Erzsébetváros különlegesen szép házainak szecessziós üvegablakai is mesélni kezdenek. A séta alkalmával öt, a nyilvánosság elől rejtett házban tehettek látogatást és csodálhatjátok meg a fénybe öntött színek és szimbólumok játékát lenyűgöző üvegablakok formájában.

Sisi szívügyei

Valentin-nap alkalmából nemcsak a szerelmesek ünnepén, de februárban több alkalommal is romantikus séta keretében barangolhatjátok be a Várkert Bazárt. A magyarok szeretett Erzsébet királynéjának, Sisi szívének legrejtettebb titkait fedezhetitek fel, de megismerhetitek, milyen is volt gyermekként, felnőttként, feleségként és anyaként. A csak a Budai Várséták keretében látogatható, a királynénak emléket állító Sisi-szobában is lesz lehetőségetek körülnézni.

Valentin-napi séta a Wekerlén

A Valentin-napot követő hétvégén, egészen pontosan február 17-én még javában romantikában fog fürdőzni Wekerletelep, ahol a vidéket idéző utcákon a magyar népi szecesszió jelentősebb épületeit fedezhetitek fel. A vezetett séta keretében nemcsak a lakótelep különleges hangulatában merülhettek el, de nem mindennapi helyszínek is felfedik majd titkaikat. A sétát lépten-nyomon olyan írók és költők alkotásai színesítik továbbá, melyeket maga Wekerletelep inspirált.

Híres szerelmek a Gellért-hegy ölelésében

A Valentin-napot követő hétvégén is a szerelemé és a románcoké lesz a főszerep a Pestbudai Séták eseményén. Február 18-án kultúrtörténeti séta keretében ismerős-ismeretlen épületek lepleződnek le, de ami még fontosabb, hogy legendás szerelmi történetekre derül majd fény. Míg a Gellért Szállótól eljuttok a Hadik Kávéházig, lesz szó Kosztolányi Dezső, Huszka Jenő, Korda Sándor, Móricz Zsigmond, Karinthy és Böhm Aranka szerelmi életéről is.

