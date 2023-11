30+ kihagyhatatlan hétvégi, adventi program Budapesten – 2023. november 30. – december 3.

Csodálatos programok várnak rátok advent első hétvégéjén Budapesten. Nyitnak a jégpályák, karácsonyi vásárok, de számtalan koncert, Mikulás-váró esemény, hétvégi workshop és séta is vár benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel (egész hétvégén)

Útjára indult a SlowXmas programsorozat, amely egészen december 24-ig dübörög Budapest tematikus és bevásárlóutcáin. Ezen belül is csaknem 30 helyszínen várja az érdeklődőket a Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a Ráday Soho (Ráday utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), ahol a Gárdonyi téren első ízben adventi vásárt tartanak.

Programnaptár >>

Budapest Park Jégvilág nyitóhétvége (péntek-vasárnap)

December 1-től ismét a sokak számára kedves zenei emlékeket őrző Budapest Park hatalmas jégpályáján korcsolyázhatunk. A park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak. A december 1. és 3. közötti nyitóhétvége során szuper programokkal készülnek nektek!

További részletek >>

Advent Óbudán // Fő tér (péntektől)

Az adventi hétvégéken vásári forgatag és ingyenes ünnepi koncertek várják a gyönyörűen feldíszített és kivilágított óbudai Fő térre érkezőket. Többek között Szulák Andrea, Takács Nikolas és a Romengo is színpadra lép. Emellett két helyszínen, a Fő téren és a Békesmegyeri piacon ingyenes jégpályán korcsolyázhatnak a téli sport szerelmesei.

Részletes program >>

A főváros ékszerdoboza – Séta az adventi Várkert Bazárban (szombat, vasárnap)

December 23-ig bezárólag minden decemberi szombaton és vasárnapon lesz lehetőségünk felfedezni a főváros egyik ékszerdobozát, Ybl Miklós egyik remekművének minden apró részletét. A sétán megismerhetitek többek között a Várkert Bazár neoreneszánsz épületegyüttesének történetét születésétől a pusztuláson át egészen napjainkig, akárcsak tervezőjének élettörténetét. Természetesen akkor is érdemes lesz csatlakoznotok, ha az Ifiparkban töltött idők legszebb emlékeit idéznétek fel.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (szombat-vasárnap)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Facebook-események >>

Újpesti Advent – vásár, koncertek, ajándékgyár (szombattól)

Az újpesti Szent István tér megtelik karácsonyi varázslattal december 2. és 24. között. Kézműves vásár, minőségi portékák, gyermekműsorok, gyertyagyújtás és sztárfellépők koncertjei segítenek ünnepi hangulatba kerülni. Az önfeledt szórakozás mellett rászorulóknak szánt adományokat is várnak az igluban.

Facebook-esemény >>

Advent a Várkert Bazárban (szombattól)

A meseszép Várkert Bazár nem hiába lett a Nagykarácsony című film helyszíne is, hiszen a festői környezetben található területről csodálatos kilátás nyílik az ünnepi fényekben úszó városra. Az adventi készülődés természetesen itt sem marad el: advent első három hétvégéjén kortárs iparművészeti vásár keretében nézelődhettek különleges designer alkotások között, sőt még a tervezők workshopjain is részt vehettek. Ezenfelül családi programokból sem lesz hiány, illetve hangulatos, különböző műfajú koncertekre és egyedülálló irodalmi beszélgetésekre is sor kerül.

További részletek >>

Advent Erzsébetvárosban (vasárnaptól)

December 3-22. között igazi vásári forgatagtól lesz hangos a belvárosi Madách tér, amit a kézműves és gasztronómiai vásár mellett utcaszínházi attrakciók, koncertek, illetve családi és gyermekprogramok töltenek meg élettel. Fellép többek között Henri Gonzo és Csemer Boglárka is.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2023. november 30.)

Még egy kört mindenkinek // Bem Mozi

Thomas Vinterberg Oscar-díjas filmje Mads Mikkelsen főszereplésével a Bem Mozi műsorán.

Facebook-esemény >>

Lugosi Dani lemezbemutató // Turbina

Lugosi Dani első szólóalbumának bemutatója a Turbina Klubszobában.

Facebook-esemény >>

Delhusa Gjon klubkoncert // Gödör

Új klubkoncert-sorozatot indít Delhusa Gjon. Az újrahangszerelt slágereket most személyes történeteken keresztül ismerheti meg a közönség egy bensőséges hangulatú koncert keretében.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. december 1.)

Fényflotta indulása

A BP150 bemutatja: az adventi és a karácsonyi időszak látványossága, a BKV Fényflottája nem csak a fővárosiaknak, hanem a Budapestre látogatóknak is ünnepi hangulatot teremt! A feldíszített, fényárban úszó járművek december 1-én, napnyugta után gördülnek ki a Hungária kocsiszínből. Szeretettel várnak minden érdeklődött a Sport utcába, ahol figyelemmel kísérhetitek, ahogyan a járművek elhagyják a kocsiszínt.

Facebook-esemény >>

Orgonakoncert a Bazilikában: 2 orgona, trombita és ének

A Szent István Bazilika műemlék Angster-orgonája kizárólag a pénteki esti orgonakoncerteken szólal meg. A változatos program gazdag zenei élményeket kínál, a hangversenyek előadói Liszt-díjas, Érdemes Művész és Junior Príma-díjas orgonaművészek, illetve elismert operaénekesek és hangszeres művészek, akiknek a közreműködése garantálja az előadások magas színvonalát. Az előadások a péntekenként 20 órakor kezdődnek.

Jegyek >>

Éjszakázz a múzeumban! // Néprajzi Múzeum

Nem mindennapi élmény vár ránk, ha úgy döntünk, részt veszünk a Néprajzi Múzeum új, éjjeli programján, amely során egy teljes éjszakát fogunk a múzeum falai között eltölteni! A múzeum új épületében egy teljes szintet foglal el a Gyermekmúzeum, amely otthont ad ennek az izgalmas családi programsorozatnak is. Az élménygazdag látogatás során egy félkész kiállítás befejezésével foglalatoskodhatunk, miközben körbejárjuk az alvás témáját, és egy éjszakára mi magunk is néprajzkutatókká válhatunk! A programra elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, akik érkezhetnek a családdal vagy az egész osztállyal is.

További részletek >>

Szombati programok Budapesten (2023. december 2.)

Adventikoszorú-készítés felnőtteknek és gyerekeknek // Csepeli Napközis Tábor

Minden alkotni vágyó gyerkőcöt és felnőttet várnak december 2-án a Csepeli Napközis Táborban egy alkotós délutánra, ahol elkészíthetitek a család adventi koszorúját. Minden résztvevő kap egy kész fenyőalapot, amire gyertyákat, terméseket, gömböket és egy figurális díszt helyezhetnek el.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi asztalifutó-varrás // Jelen Közösségi tér

A Magyar Baptista Foltvarrók ingyenes programja a Jelen Közösségi Térben.

Facebook-esemény >>

Adventi Czakó Piacz

A Czakó Piac karácsonyi forgatagában december során szombatonként lehetőségetek nyílik egyenesen a termelőktől beszerezni a különleges szezonális finomságokat a budai lankákon található, mesés Czakó Kertben. A felhozatalban mindent megtaláltok a balatoni boroktól kezdve lekvárokon, húsokon és sajtokon át egészen a vadkovászos pékárukig, emellett pedig nem maradhatnak el a virágok és a lakásdekorációk sem. Az itt töltött idő alatt gőzölgő almapunccsal és isteni Bányai kávéval melegedhettek fel, a vásár mellett pedig könyvbemutatókkal és az ünnep közeledtével fenyőfavásárral is készülnek a szervezők, még varázslatosabb hangulatot kölcsönözve a vásárnak.

Facebook-események >>

Örökzöld adventikoszorú-készítő workshop // PLANTE

Ezen a workshopon elkészítheted a neked tetsző és a lakásodba illő adventi koszorút, természetes Plante. stílusban. Elmondják, hogy milyen szempontok alapján válogasd össze a friss és száraz alapanyagokat, hogyan illeszd össze a növényeket, hogy mi a kötés technikája, és további hasznos tippeket is adnak, mutatnak.

Facebook-esemény >>

Bámulatos Bazilika – különleges történelmi séta orgonakoncerttel

Ezen az egyedi sétán a Szent István Bazilikát járhatjátok be kívülről és belülről, megcsodálhatjátok az építészeti részleteket és híres művészek alkotásait. A séta végén pedig egy 15 perces orgonakoncertet hallgathattok meg Magyarország egyik legszebb hangú orgonáján!

További részletek >>

Csodálatos adventi programok várnak rátok Budapest környékén:

Varázslatos Advent // Zeneakadémia

Csengő gyermekhangok, Csajkovszkij Diótörőjének mesés világa, Simic Aleksander gordonkaművész virtuozitása, valamint a Közép-Európai Hangversenyzenekar előadása vár benneteket a Zeneakadémián.

Facebook-esemény >>

Advent hajnalán – A Honvéd Férfikar ünnepváró koncertje // Várkert Bazár

A ünnepváró koncerten Mosonyi Mihály, Ambrož Čopi, Jan Nieland, Szergej Rachmanyinov zeneszerzők szerzeményei és Nagy László Adrián J.S. Bach Magnificatjának átiratából készült művéből, a Jazznificatból hallhatók majd részletek, amiben a Bach témái új öltözetet kapnak bluesos, funkys, gospeles és rockos stílusjegyekkel fűszerezve. A koncert igazi különlegessége lesz a francia zeneszerző, Francis Poulenc: Assisi Szent Ferenc négy kis imája, amely fantasztikus érzékenységgel tár fel egy unikális zenei világot.

Facebook-esemény >>

Nagy Emma Quintet // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Az Artisjus-díjas Nagy Emma Quintet a modern, kortárs jazz új generációjának képviselője. Zenéjüket kontrasztok és disszonancia, improvizáció és sokszínűség, öröm és spleen, kortárs életérzés és groteszk, nyers fogalmazásmód jellemzi, amely mögül átsejlik valamiféle álomszerű báj.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok advent első vasárnapján (2023. december 3.)

Mikulás-nap a Budapest Gardenben

December 3-án A Budapest Gardenbe látogat a Mikulás, hogy minden kisgyereknek ajándékot hozzon! Várják a kicsiket és nagyokat egy varázslatos vasárnapi mókára, ahol lesz bábszínház, kézműves sarok és tematikus karácsonyi játékokkal is készülnek.

Facebook-esemény >>

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás // MOMkult

Gryllus Vilmos Mikulás-váró koncertje.

Facebook-esemény >>

Régi karácsonyok a Budavári Palotában

December 3-án és 10-én 10 órakor a Greetings from Budapest tematikus karácsonyi sétáján az ,,A királyék megint itthon vannak!” c. kötet helyszínei elevenednek meg a Budavári Palotában. Két óra hosszan barangolhatunk majd e két decemberi napon, megtudva, hogyan teltek a királyi család karácsony estéi Budán, milyenek voltak a Habsburgok ajándékozási és fenyőfa-állítási szokásai, de betekintést kaphattok majd az 1930-as évek testőrkarácsonyaiba, és abba is, hogy élték meg 1944. szentestéjét a palota lakói.

Tovább a sétára >>

Ho-ho-ho! Mikulás ajándéka // FMK

A Fabula Bábszínház előadása az FMK-ban. Az előadás után kézműves foglalkozás vár titeket a Mester Galéria csapatával.

Facebook-esemény >>

MOST | brunch & lemezvásár // MOST Kortárs Bisztró

Vasárnap egy nagyon izgalmas, underground kezdeményezésre számíthattok a bohém hangulatú MOST Kortárs Bisztró falain belül. A Budapest Bagel és a Zichy Jenő utca népszerű gasztrohelye összeállt és egy nagy volumenű vinyl vásárt rendeznek. Zárjátok a hetet egy lazulós brunch-csal, chillezős-vibeolós trekkekkel, bakelitek és bagelek között válogatva.

Facebook-esemény >>

Versek, titkok, hangulatok – Adventi épülettörténeti séta Lackfi Jánossal

Minden épületnek van titkos története, és nem kivétel ezalól a méltóságteljes Pesti Vigadó sem. December 3-án, advent első vasárnapján három időpontban is indul adventi épülettörténeti séta, ezúttal Lackfi János vezetésével. A 11 órakor, 13:30-kor és 15:30-kor kezdődő, 60 perces sétán kiderül majd, milyen sorsra jutott az épület elődje, és hogy egyes elképzelések miért épp ide tervezték a magyar Vörös teret. A hangulatos sétán a rejtett helyszínek felfedezése mellett versekkel is hangolódhattok a közelgő ünnepekre.

Tovább a sétára >>

Fény és hang: Adventi koncert // Klebelsberg Kultúrkúria

December 3-án, advent első vasárnapján a Klebelsberg Kultúrkúriában hangolódhatunk a közelgő ünnepre egy varázslatos adventi koncert keretében. A Fény & Hang programsorozat közel 3 órás eseményén fellép többek között a karácsonyi dallamokat megszólaltató Szent Efrém Férfikar is.

Jegyek >>

Fitos Dezső Társulat: Embertánc – A táncoló ember // Hagyományok Háza

A magyar tánc, zene és ének határokat nem ismerve köti egybe a régről jövő kulturális értékeket, fókuszában pedig ott az ember. Az Embertáncban elődeink régről jövő tudását, tapasztalatait, értékeit mutatjuk fel saját prizmánkon átszűrve – hogy eztán közönsen vigyük tovább, ne hagyjuk elveszni.

Jegyek >>

A diótörő – A Royal Ballet előadása felvételen // Várkert Bazár

A Royal Ballet ragyogó A diótörő produkcióját Peter Wright alkotta meg 1984-ben Lev Ivanov eredeti koreográfiája alapján, és bátran kijelenthetjük, azóta is Európa-szerte a legkedveltebb balett-előadások egyike. Csajkovszkij tündöklő muzsikája, a káprázatos jelmezek és díszletek és a Royal Ballet magával ragadó tánca minden korosztály számára igazi karácsonyi élménnyé teszik az előadást.

Facebook-esemény >>