35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. november 16-19.

Novemberben is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest és környéke, akár mozizásra, színházra, kiállításra, koncertre, adventi vásárra vagy korcsolyázásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Együtt a város – Boldog születésnapot, Budapest! (péntek-vasárnap)

Ünnepelétek együtt a 150 éves Budapestet! 12 év után újra életre kel a főváros ikonikus épülete, a Merlin Színház, birtokba vehetitek a Városháza udvarát és egy egész héten át változatos programokkal, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással is várnak titeket.

Westend Winter Wonderland (péntektől)

A pezsgő nyári programok után november 17-től egészen az év utolsó napjáig ünnepi meghittség költözik Budapest legnagyobb tetőkertjébe. Sült gesztenye és forralt bor illatába burkolózik a jégkorcsolyapálya, ami mellett hangulatos körhinta és kézműves vásár is várja a kicsiket és nagyokat.

Társasjátékok Ünnepe (szombat-vasárnap)

November 18-19-én rendezik meg az ország legnagyobb társasjátékos rendezvényét, méghozzá a Millenáris hatalmas területén! A Társasjátékok Ünnepén bepillantást nyerhettek a társasjátékok világába, amelyben a legnagyobb magyar társasjáték-kiadók szakértői kalauzolnak el. Próbáljatok ki minél többet!

Budapest 13 arca – fotókiállítás // Eötvös10 (egész héten)

Kiállítás nyílt a Szebeni Műhely tagjainak Budapest 150. születésnapjára készített fényképeiből az Eötvös10-ben. A Szebeni Műhely Fotográfiai Alkotóközösség tagjai hivatásos fotográfusok, akik a mindennapi munkájuk mellett az alkotóközösség tagjaként olyan fényképeket hoznak létre, amelyek tükrözik a mindennapok valóságát. Ezúttal a fotográfusok egyéni látásmódjukat, autonóm alkotói személyiségüket megcsillantva fényképezték szeretett fővárosunkat.

Csütörtöki programok Budapesten (2023. november 16.)

Vers-Zene Est // Nem Adom Fel Kávézó

November 16-án folytatódik a Nem Adom Fel Kávézó és A Hetedik Folyóirat rendezvénysorozata. Ismét a megzenésített vers kerül a középpontba. Fellépnek: Tóth Sándor Péter és Osváth Georgina, valamint a Hangraforgó Együttes. A rendezvény díjmentesen látogatható.

Gyilkosság az Orient Expresszen // Thália Színház

Hóakadály, sikoly, lövés. Rettegni lehet, kiszállni nem. Poirot nyomozó kényelmes hazaútra vágyik a legendás, káprázatos Orient Expresszen. Csakhogy az előkelő útitársak között akad valaki, aki nagyon gyanús. Annyira gyanús, hogy bele is hal. A gyilkos pedig közöttünk van, hölgyeim és uraim… és nem is biztos, hogy egyetlen áldozattal beéri. A 3D mozi élőben élmény egyedülálló látványvilágot ad a klasszikus krimi színházi változatának, amit Magyarországon először a Thália Színház nagyszínpadán láthatja a nagyközönség. Vigyázat utolsó jegyek!

A zene éjszakája // több helyszínen

A zene éjszakáján a muzsika kilép a szokványos keretek közül! Klasszikus kamaraegyüttesek zenélnek a főváros kedvelt szórakozóhelyein olyanoknak, akik talán ritkábban keresik ezt az élményt a koncerttermekben. Tucatnyi helyszínre költözik majd be a zene, nemcsak a belvárosban, hanem külsőbb kerületekben is. A koncertek késő délután kezdődnek és egyes helyszíneken akár éjfélig tartanak. A részvétel ingyenes!

Esti séta az Állatkertben

Szakvezető kíséretében barangolhatjátok be a Állatkertet, és beleshettek a kulisszák mögött zajló titokzatos világba. Olyan épületbe is beléphettek, ahova a látogatók máskor sosem.

Másik Bolygó és Újzenekar koncert a Gödörben

Két különleges banda lép színpadra egy estén a Gödör klubban: a szocioironikus funkypunkot képviselő Másik Bolygó és a költői tánczenét játszó Újzenekar.

Szeder trió koncert // B32 Galéria és Kultúrtér

Szeder, a Junior Artisjus díjas dalszerző-énekesnő 2014 óta meghatározó és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. Sajátos nézőpontjával próbálja vidámmá varázsolni a mindennapokat az apró hétköznapi csodákkal, humorral, fantáziával. A könnyed témák mellett a lélek mélységeibe, az önismereti út rejtelmeibe is bepillantást nyújtanak őszinte, igaz érzelmekkel átszőtt szövegei. A tartalmi sokszínűség műfaji sokszínűséggel vegyül, a francia sanzonos bohémság keveredik az indie folkpop vagányságával, amihez egy egyszerre karcos és lágy hang párosul. Ez alkalommal Szeder akusztikus trió formában fogja előadni dalait Kristóf Martin gitáros, és Hegyi Zoltán nagybőgős kíséretében.

Why Why Zenekar és Kálmán Lili Anna // Hard Rock Cafe

Kálmán Lili Anna egyszál gitárral és saját szerzeményekkel, majd a Why Why zenekar inde alterock és az elektronikus ízekkel lép színpadra. Az együttes ősibb időktől inspirált modern hangzásában tetten érhetőek a Depeche Mode, a Beatles, David Bowie, U2 és a Muse hatásai.

Reflektor Fesztivál // Dürer kert

November 16-án két teremben szól majd a zene a Dürer Kertben, hogy egy kis fesztiválhangulatot vigyenek az őszi éjszakába. Fellép többek között a brit post-punk banda, a Shame, akik magával ragadó előadásmódjukkal felejthetetlen koncertélményt garantálnak erre az estére. Jegyek már kaphatók!

Budapesti programok pénteken (2023. november 17.)

Adventi Ünnep a Bazilikánál nyitónap

November 17-én megnyitja kapuit Budapest egyik büszkesége Európa legszebb karácsonyi vására.

További adventi és karácsonyi vásárok Budapesten:

Gálakoncerttel jubilál a Filharmónia Magyarország // Zeneakadémia

Gálakoncerttel ünnepli 10 éves jubileumát a Filharmónia Magyarország november 17-én a Zeneakadémián. Az ország legnagyobb komolyzenei koncertszervezője egy különleges hangversennyel készül, melyben több együttes is szerepel, más-más jellegű programmal. Színpadra lépnek díjnyertes zeneművészek, a Magyar Állami Operaház Zenekara, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Miklósa Erika, Horváth István, de lesz orgonamuzsika és gyerekkórus is. A fellépő művészeken kívül az est programja is számos különlegességet tartogat, melyben ritkán előadott művek is helyet kapnak.

Móricz ösztöndíjasok irodalmi estje // Petőfi Irodalmi Múzeum

Irodalmi est a Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj 2022-es díjazottjainak részvételével. Az est során volt ösztöndíjasok (Bánkövi Dorottya , Gere Nóra Éva és Szabó-Biró Brigitta) a támogatott időszak alatt született verseikből, prózáikból olvasnak fel.

Városligeti Műjégpálya nyitónap

Budapest 150. születésnapján ismét megnyit a Városligeti Műjégpálya.

Utas és holdvilág // Trafó

Szerb Antal regényét senkinek nem kell bemutatni, azonban az előadásban a rendező 2002-es rádiójátékát veszi alapul, amelyet Turay Tamás felkérésére és közreműködésével készített Szerb Antal klasszikus regényéből. A rádiójátékra playbackelő színészek számára az előadás próbafolyamata komoly színészi tréninggel ér fel, egy másik színész hangjának testet adni olyan feladat, mellyel más helyzetben nem találkoznak. A TÁP Színház különleges vizualitású playback-előadással tiszteleg Szerb Antal kultregénye előtt, a nagyjából öt óra hosszúságú előadás pedig kétségtelenül rendhagyó és merész kísérlet a regény világának megidézésére!

A Grand Hotel Budapest // Bem Mozi

Az egyéni Wes Anderson egyik legjobb filmje a Grand Hotel Budapest újra mozivásznon a Bemben!

Fantasztikus fények várnak benneteket a Füvészkertben:

Hiphop50! // Magyar Zene Háza

Idén 50 éves a hiphop műfaja, aminek örömére jeles magyar zenészek és mc-k állnak össze egy estére, hogy megünnepeljék a műfaj első félévszázadát. Slow Village, 6363, Saiid, Lil Frakk, Co Lee, Ponza, Bongor mind ott lesznek a Magyar Zene Háza színpadán november 17-én ezen a pazar hip-hop ünnepen!

Műszaki Hiba x Balaton // Gödör

A Műszaki Hiba együttest Maróti Dániel és Sepsik Bence szerzőpárosa alapította 1996-ban. Ez a zenekar régen megszűnt, de most egy koncertre visszatérnek a színpadra, mert kedvet kaptak hozzá. A koncerten majdnem mindenki fellép, aki valaha játszott a zenekarban. Utána Balaton koncert, mert régen is gyakran így volt.

Pear Jam: Vs. 30!

Októberben volt 30 éve annak, hogy megjelent a Pearl Jam második, Vs. című lemeze. Az ország legjobb Pearl Jam-tribute bandája, a Pear Jam november 17-i koncertje a legendás album dalaira épül, de elhangzanak ebben a felállásban még soha nem játszott ritkaságok és persze a legnagyobb Pearl Jam slágerek sem maradnak el.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. november 18.)

Zuglói sztorizó: Vasúton innen, Ligeten túl – vezetett séta

November 18-án 2,5 órányi maradandó élményre számíthattok, ha úgy döntötök a Városművek csapatával tartotok egy kiadós, zuglói sztorizásra. A se nem belvárosi, se nem külvárosi Zugló a reformkor óta folyamatosan formálódó városrész, melyet zajos sugárutak és csendes lakótelepek egyaránt színesítenek. A séta során megtudhatjátok, miért veszélyes pilótaként csajozni, de meglátogathatjátok majd az 50-es évek egyik szeretnivaló street art-ját, akárcsak a főváros első japánkertjét.

Tovább a sétára >>

Pazar mozaikok, színes üvegcsodák – vezetett séta

November 18-án 10 órától egy különleges világba, Róth Miksa egyedülálló művészetébe is bepillantást nyerhettek majd. Fénnyel átitatott üvegképek és csillogó mozaikok nyomába eredhettek a 3 órát felölelő séta alkalmával, mindezt a művész egykori otthonában, egy különleges templom falai között és lépten-nyomon tetten érhető látványos épülethomlokzatokon. Egy percig sem kell aggódnotok, természetesen a ragyogó művész remekművei is terítéken lesznek majd.

Tovább a sétára >>

Egy városi séta mindig szuper hétvégi program:

Szépséghibás és akciós könyvvásár // Rákóczi téri vásárcsarnok

Ismét a fővárosba érkezik az Alexandra Kiadócsoport szépséghibás és akciós könyvvására.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata a mozgalom történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

Kampec Dolores // Lumen

Az 1984-ben alakult Kampec Dolores az idők során számos tagcserével, de kitartóan játssza abszolút egyedi hangvételű, semmivel össze nem téveszthető, lírai, képzeletgazdag zenéjét, mely különös dallamok, szürreális szövegek és finoman töredezett ritmusok csodás szintézise. Zenéjükün jól hallhatók a magyar, külföldi és nemlétező népek zenéjének hatása is, amely modern jazz-zel, elektronikus zenei motívumokkal és megoldásokkal, valamint helyenként kortárs improvizációval keveredik.

Be Massive Party // Marriott Hotel Panorama Hall

A Be Massive Party idén még egyszer visszatér a kedvenc panorámás helyszínére a Marriott Panoráma termébe.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. november 19.)

Történetek a zsinagóga háromszögből – vezetett séta

A pesti zsidónegyed fedi fel titkait és történeteit november 19-én az Imagine izgalmas, vezetett sétáján. Akkor is érdemes csatlakoznotok, ha épp ezerszer sétáltatok már itt, akkor azonban még inkább, ha még sohasem volt dolgotok erre. Ha szeretnétek elveszni a kacskaringós utcák szépségében, szeretnétek megismerni az itt élő zsidó családok történeteit, úgy zsinagógák háromszögében fedezhetitek fel a főváros egyik legellentmondásosabb, mégis egyik legkülönlegesebb részét.

Tovább a sétára >>

Az Andrássy út ékes palotái – vezetett séta

Gyönyörködjetek értő szemmel a sugárút és közvetlen környékének homlokzataiban és enteriőrjeiben, és hallgassátok meg a korabeli bulvár meghökkentő történeteit.

Gardrób Közösségi Vásár

Nem akármilyen környezetben kerül megrendezésre november 19-én a Gardrób Közösségi Vásár egy újabb alkalma. Az eddigi vásárokhoz hasonlóan az ELTE Gömbaulájában ezúttal is számtalan ruha, táska, kiegészítő és csecse-becse talál majd új gazdára, így ha a őszi-téli gardróbfrissítésen gondolkoztok, ott a helyetek!

Kastner Kommunity: Zsugapest

Az esemény gerincét egy ulti- és snapszertanfolyam adja: a környéken lakó idősek visszatérnek régi törzshelyükre, hogy – a lehető legjobb értelemben – megmérkőzzenek a mai fiatalsággal. Ez a rendhagyó, transzgenerációs, nosztalgikus élmény komplett családi program formájában teljesedik ki, a helyszín gasztronómiai és szórakoztatóipari hagyatéka újragondolt formában lesz kóstolható és hallgatható.

Csengery Dániel: Holle anyó // Müpa Budapest

A jól ismert mesét feldolgozó opera zenéje nagyon hasonlít a darab ifjú hősére, Alizra, aki nem fél a kockázattól, és a jó cél érdekében bátran ugrik az ismeretlenbe. Színes, invenciózusan hangszerelt, lendületes, dallamos és fűszeresen harmonizált muzsika – éppen olyan, amilyenre egy mindenre kíváncsi gyermek szíve és füle nyitott. Az új opera nemcsak a történet izgalmas elmesélésére vállalkozik, hanem arra is, hogy az opera műfajával, jellegzetes elemeivel, a színház és a zene összetett kapcsolatával ismertesse meg a fiatalabb közönséget.

