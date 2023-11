35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. november 2-5.

November első hétvégéjén jobbnál jobb őszi programokkal kedveskednek nektek a főváros és környékének több pontján. Segítünk eligazodni a programkavalkád sűrűjében, hogy biztosan ne unatkozzatok ezen a hétvégén sem.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

BUSH // több helyszínen (csütörtök-szombat)

November 2. és 4. között 13 ország előadói töltik meg zenével Budapest ikonikus klubjait és pop-up helyszíneit az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Budapest Showcase Hub klubfesztiváljának jóvoltából. Nappal szakmai konferenciákon vehettek részt, majd hajnalig bulizhattok a legfrissebb ritmusokra.

XVI. Street Food Piknik Solymáron (péntek-vasárnap)

A XVI. állomás ezúttal Solymáron, a Piactér Üzletközpont parkolójában! Ami biztosan vár rátok, a jó hangulaton kívül: fish & chips, seafoods; calamari, shrimps & chips, pankó harcsa, baby polip, grill garnéla, pulled pork szendvicsek, (alkoholmentes) gyümölcsfröccsök, churros minden mennyiségben, valamint kézműves sörök és sörkülönlegességek. Az esemény család- és állatbarát!

Halloweeni glutén- és tejmentes kürtőskalácsnapok (péntek-vasárnap)

November első hétvégéjén a „mentes” kürtőskalácsokat halloweenre hangolják az Édes Mackónál – így egy egész hétvégén készítünk glutén-, laktóz-, tojás- és tejmentes alapanyagból kürtőskalácsokat! Ami biztosan lesz: Pumpkin Spice kürtőskalács – természetesen a lasszikus ízek mellett: vanília, dió, fahéj, kókusz, kakaó, mandula, valamint különleges ízű gm és tm kürtőskalácsok (málna, pisztácia, passiógyümölcs).

Gozsdu Weekend Market (péntek-vasárnap)

A Gozsdu Weekend Market egy streetmarket (utcai vásár) az év minden hétvégéjén a belváros egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb helyszínén, a Gozsdu Udvarban. Szombaton és vasárnap egész évben, pénteken tavasztól őszig, mindhárom nap 10-től 17 óráig.

Budapest Bejáró – vezetett séták (szombat-vasárnap)

Kalandozzatok a főváros legizgalmasabb utcáin a Budapest Bejáró vezetett sétáinak keretében, november 4-én és 5-én! Tudj meg sok-sok titkot Budapestről, oldjátok meg a rejtvényfüzet feladatait, és még a szuper nyeremények egyike is a tiétek lehet! Regisztrálni az alábbi linkre kattintva tudtok!

MAD Dj Brunch // MADHOUSE (szombat-vasárnap)

November első hétvégéjén különleges brunchélményben lehet részetek a MADHOUSE-ban: a fergeteges reggeliételek kóstolását live DJ set fűszerezi meg. Szombaton és vasárnap is 9-től délig várják a korgó gyomrú vendégeket, akik finom ízekkel, jó hangulatban indítanák a napot.

Olasz Filmfesztivál // több helyszínen (2023. november 4-12.)

Az idei Velencei Filmfesztivál nyitófilmje, A parancsnok nyitja november 4-én a budapesti Puskin moziban a 21. Olasz Filmfesztivált. A főszereplője az Angyalok és démonokból és az Első árulóból is ismert Pierfrancesco Favinó. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvényén a Puskin és a Tabán moziban 12 kortárs olasz filmet vetítenek eredeti nyelven, magyar felirattal, és kilenc alkotóval találkozhat a közönség.

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2023. november 2.)

Mozart: Requiem // Szent István Bazilika

Mozart Requiem-je a világ egyik legismertebb és egyben legtitokzatosabb alkotása. A Requiem időtlen dallamai, a Dies irae megrázó ereje és a Lacrymosa könnyező képsorai ma is megtisztítják a hallgató lelkét, nemzetközi hírű művészek előadásában. A helyszín a Szent István Bazilika, november 2-án, 20 órakor.

Mellékszereplők közönségtalálkozó // Művész Art Mozi

A Mellékszereplők című film vetítése után közönségtalálkozót tartanak a Művész Art Moziban, melynek vendége Sopsits Árpád rendező. A moderátor: Keszthelyi Kinga dramaturg és producerasszisztens. Jegyek még kaphatók az alábbi linken.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. november 3.)

Wannabe Halloween XXL // Akvárium NagyHall

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzuk Neked az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Szabó Balázs bandája // Dürer kert

A színfalak mögött új albumon dolgozó Szabó Balázs Bandája novembertől országos klubturnéra indul, amelynek első állomása a budapesti Dürer Kert. A népszerű zenekar most először lép fel a Dürer Nagytermében, a jól ismert, közönségkedvenc dalok mellett a készülő lemezbe is betekintést engednek a november 3-i koncerten.

Diablo en el Cielo // Club Heaven

Egy estére átadjuk az ördögnek a mennyország kulcsát. Ezen a forró éjszakán téged is vár a Club Heaven november 3-án. Extrém showelemek, és verpezsdítő ütemek. Jegyek az alábbi linken!

Belau és Maluridé lemezbemutató // Magyar Zene Háza

A Belau és Maluridé is lemezbemutatóra készül november 3-án, a Magyar Zene Háza színpadán. Jegyek még kaphatók!

Feldmár Filmklub: Egy zuhanás anatómiája // Bem mozi

November 3-án pénteken 20.15 órakor premier előtti vetítésen vehettek részt a Bem moziban. A Feldmár Intézet nagy szeretettel vár benneteket most ősszel is, sok új filmmel, s igazi beszélgetésekkel! A film után a beszélgetésen a Feldmár Intézet részéről velünk lesznek: Huszár Annamari biblioterapeuta, Krámli Andris, Gál László, Váradi Csilla, Heves Andrea, a novemberi hónap házigazdája: Kőszegi Mari színésznő.

Dog Eat Dog // Analog Music Hall

A nagy visszatérés: a Dog Eat Dog új lemezével érkezik Budapestre. Ismét Magyarországra látogat a New Jersey-i hardcore-punk zenekar, a Dog Eat Dog, akik ráadásul 17 év után új albummal is jelentkeznek. Velük tart még a lemezbemutatóra a Grove Street, valamint a Kings Never Die is november 3-án, az Analog Music Hallban.

Ebru workshop a Turbinában

Az ebru egy olyan különleges hagyományokon nyugvó művészeti ág, melyben egy edénybe töltött víz tetejére szórt festék segítségével mintákat jelenítünk meg a papíron. Törökországban ez a művészet a 15. században élte fénykorát, Európában pedig a 17. században lett népszerű a könyvkötő mesterek körében. A 2,5 órás foglalkozáson betekintést nyerhettek a török márványfestési technika rejtelmeibe és megélhetitek a kreativitásotokat különböző stílusok és színek segítségével. Mindenki 2 darab A3-as méretű képet készít, a végeredmény pedig mindig más lesz, lelki állapotunktól és kezünk nyugalmától függően. Semmilyen művészeti előképzettség nem szükséges!

A Vándorjógás: Gerincjóga // Madhura Jóga-sziget

Az egészség megőrzése érdekében alkalmazott jóga típus amely biztonságos, pervenciós gyakorlatokkal, a helyes légzés elsajátításával, feszültségoldó és stresszkezelési technikákkal a fizikai test és az idegrendszer helyreállítását tűzi ki célul. Az órára készüljetek váltóruhával!

Soviet Monday & Mirror Twin // Auróra

A Fekete Mercedes ismét beparkol az Aurórába, a látogatás apropója pedig a Soviet Monday nemrég kiadott Big Biznisz Here EP-je. A november 3-ai lemezbemutató során több meglepetéssel is készülnek, ezek közül az egyik a Mirror Twin, akik zeneileg a 2010-es évek emo hullámából merítenek, amit pop-punkos ütemekkel és női énekhanggal fűszereznek meg.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. november 4.)

Ripoff Raskolnikov Band // Gödör

A legendás bluesman és zseniális bandája ismét a Gödör klubban.

Hagyományok Háza táncház // Átrium

Folytatódik a Hagyományok Háza állandó táncház-sorozata, melynek változatlanul az Átrium ad otthont, minden szombaton 19 óra és hajnal 2 között. Az őszi évadban két falu tánchagyományával, énekes és hangszeres népzenéjével ismerkedhet az érdeklődő közönség. Az évad második felében Magyarbőd táncait tanulhatják kiváló oktatóktól. A kezdő és haladó szintű résztvevők saját testükön tapasztalhatják a táncban rejlő lehetőségeket, új ismeretekkel vértezhetik fel magukat, megtanulhatják a tájegység gyönyörű dallamait, majd rophatják hajnalig – élő zenére.

Társasjátékvásár és cserebere // PLAY Station Budapest

Ismét Vásár és Cserebere! Társasjátékaitokat el is cserélhetitek egymással, újakat vehettek. Színes-izgalmas társasjáték-kavalkád szokott érkezni, néha csak 6-700 különböző cím érkezik, néha betelepül akár 900 is. A november és a december különlegesség lesz, hogy a PLAY Station Budapest saját klubgyűjteményéből is kiárul 300 játékot.

Suck My Mustache: Vedat Akdağ, Oğulcan Eki, Geopard Tourist // EASY Art Space

A török DJ és producer, a Katttarzis rezidense Vedat Akdağ már többszörösen visszatérő easy vendégként egyedi hangulatáról ismert, élő fellépései dinamikus érzelmek és észbontó ütemek erőteljes és szubtilis keverékei. Oğulcan Eki barátjával ‘ Suck My Mustache ‘ néven saját partisorozatot indítottak, ami azóta töretlenül járja a várost és táncoltatja meg az arra vágyó lelkeket. Ezúttal még egy jó barát, Geopard Tourist is csatlakozik hozzájuk, hogy köbre emeljék a jó vájbokat.

schntzl // Opus Jazz Club

Milyen lenne az Enya zenéje ecstasy-val? A tabudöntögető belga duó, a schntzl két hiperaktív zenésze belassult hangminták és vad ritmusok, a retro szintipop és a futurista jazz között jár lenyűgöző kötéltáncot november 4-én este 8-tól az Opus Jazz Clubban.

Rézfán fütyülők // BMC

A Danubia Zenekar Kalandra fül! című előadássorozata a család legkisebb zenerajongóit hívja kikapcsolódásra! November 4-én, délelőtt 10 órától a zenekar legmenőbb, rézből készült hangszerei kerülnek rivaldafénybe. Az előadás megálmodója és narrátora Hámori Máté karmester.

Ponyvaregény // Bem mozi

November 4-én, 20:30-tól a világhírű rendező, Quentin Tarantino nagy sikerű Ponyvaregény című filmjét vetítik. Jegyeket online tudtok foglalni, amit a helyszínen lehet átvenni.

MOST! Termelői Design Piac az Eötvös10-ben

Vadiúj tervezői vásár az Eötvös utca 10-ben, a VI. kerület szívében november 4-én, szombaton! Ha szeretitek a különleges tárgyakat, ékszereket, kerámiákat, ruhákat, kiegészítőket, és érdekel minden, ami design, akkor MOST! ne maradjatok otthon, és irány el a VI. kerület, Eötvös utca 10.! Kortárs magyar tervezők várnak egyedi alkotásaikkal ezen a napon 10 és 18 óra között.

Hello November – Mesés piacozás lángossal a Rómain

Az őszi színekben tündöklő Római parti piac megannyi őszi kinccsel, élelmiszerrel és kézműves alkotásokkal vár november 4-én. Tele vitamindús szezonális zöldséggel, gyümölccsel, kosarunkat telerakhatjuk majd színekkel! Zöld brokkolival, zöld salátával, lila padlizsánnal, pirosló almával, burgundi és sárgás szőlővel, narancssárga datolyaszilvával. Ha megéhezünk, majszoljunk lángost a füvön, valamint sült kolbászt és kürtőskalácsot falatozhattok.

Metu őszi ruhacsere és workshop // Infopark

Vannak olyan új vagy újszerű ruhadarabjaid, amik a boltban a fogason lógva nagyon jól néztek ki, jó volt a színük, de hazaérve már nem igazán érezted a te stílusodnak? Már egy éve érintetlenül lógnak a gardróbodban és nagy eséllyel egy év múlva is ott fognak? Pártolod az újrahasznosítást és szeretsz turizni? Hozd el és cseréld el valami másra! November 4-én a Budapesti Metropolitan Egyetem szervezésében egy ingyenes rendezvény keretein belül megválhatsz a már nem hordott ruháidtól és új kincseket szerezhetsz be a fenntarthatóság jegyében.

Budafoki Pincejárat // Budapest Bornegyede

Téged is vár Budapest Bornegyede! Légy részese a pezsgő borkalandnak november 4-én, szombaton, Budafokon! November első szombatján újra várja a bor, a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit a Budafoki Pincejárat. Ha megismerkednél a budafoki pincék és borászatok csodáival, sokszínű kínálatával, akkor ott a helyed! A programokról részletesen olvashatsz a Bornegyed honlapján és a Budafoki Pincejárat Facebook-oldalán.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. november 5.)

Board Game Night by ELB // Hoff House

Ahogy minden vasárnap, úgy november 5-én is angol nyelvű társasjáték estre invitálnak titeket a Hoff Houseba. A részvétel ingyenes, de a férőhelyek limitáltak!

Florárium Workshop // Urban Jungle

Mindig olyan szobanövényekről álmodtál, amik viszonylag kevés melóért cserébe jól néznek ki és még a hozzád látogatóba érkező haveroknak is megakad rajtuk a szeme? A flórárium egy ilyen home dekor megoldás lehet, amit most sajátkezűleg készíthetsz el az Urban Jungle falai között, olyan szárazságtűrő pozsgás növények felhasználásával, amik bírják a rekkenő hőséget és a minimális víz-maximális fény kombót is. Tölts velük 2,5 órát, megtanítanak a florárium építésre, közben pedig kiokosítanak a pozsgás növények gondozásával kapcsolatban is. Jegyvásárlás az alábbi linken.

Kiskertpiac – Nemszürke november // Madhouse

Ki mondta, hogy a november szürke és unalmas? A KISKERTPIAC nemszürke november eseményén megmutatják, hogy igenis lehet zöld és színes, ízes és hangulatos kint is, bent is, magunkon is! Növényárusaik bevirágozzák mindennapjaitokat, dizájner kiállítóik kínálata pedig garantálja majd, hogy kitűnjetek a szürkeségből! November 5-én a megújult Madhouseban a helyetek! Az esemény kutyabarát!

Grand Opening // Briøsh

A teszt időszakot ezennel lezárjuk és élesbe kapcsolnak a Briøshnál, amit egy nyitóbulival jól meg is ünnepelnek! Tartsatok velük egy koreai ihletésű kulináris utazásunkra egy verhetetlen brunch keretein belül. Töltsétek el együtt a vasárnap délutánt jó társaságban, jó ételekkel, italokkal és zenével.

Makers’ Market // Marczibányi Tér

November 5-én nagy szeretettel várnak benneteket az első idei karácsony előtti Makers’ Market vásárra a Marczibányi Téri Művelődési Központban, ahol negyven hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával találkozhattok. A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett klassz zenével, finomságokkal és remek kávéval is készülnek nektek a kutyabarát vásáron.

Budai Peca Börze a Fény Utcai Piacon

Kezdődik az őszi ragadozó halas főszezon, frissítsd fel a készletedet! Túl sok botod, orsód, csalid van? Itt most végre eladhatod! Ha valami igazi kincset keresel a gyűjteményedbe, ami boltban már nem kapható csodacsali, úszó vagy bármi más, itt meglelheted! Adjátok-vegyétek-cseréljétek a felszereléseket a Budai Pecabörzén! Mindemellett találkozhatsz versenyhorgászokkal is, akiktől megkérdezheted az apró kis titkokat is a még sikeresebb halfogás reményében.

Pici Piac // Larus Rendezvényközpont

Az ősz utolsó Pici Piacát november 5-én vasárnap tartják a Larus Rendezvényközpontban! A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán több mint 50 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel készülnek: kifejezetten kismamáknak, gyerekeknek, babáknak. Kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték, gyereksarok, limitált Pici Piac ajándéktárgyak és meglepetés minden érkezőnek! A vásárra a belépés most is ingyenes. Sok-sok új kiállító és persze korábbi, kedvenc márkáid is ott lesznek.

Lélek Napja Fesztivál // Lurdy Ház

November 5-én, vasárnap egésznapos programmal várnak a Lélek Napja Fesztiválon, a Lurdy házban! Meditációs gyakorlatok, vezetett meditáció, külső és belső béke megteremtésével kapcsolatos előadások Gunagrihával, koncert és közös mantrázás. A mantrázások igen hatásosak és nagyban segítenek a spirituális fejlődésben, harmónia megteremtésében. A belépés és a programok ingyenesek!

