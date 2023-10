50+ kihagyhatatlan program Budapesten 2023 novemberében

Temérdek izgalmas őszi-téli program vár ránk Budapesten 2023 novemberében. Koncertek, színházi előadások, vásárok, fesztiválok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban. Sok köztük az ingyenes program is.

Vintage Garázsvásár – Halloween Edition // Indrustial Lamp (2023. november 1.)

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásár, ahol jó árban juthatsz szuper cuccokhoz.

Mozart Requiem // Szent István Bazilika (2023. november 2.)

A világ egyik legismertebb és egyben legtitokzatosabb alkotása csendül fel november 2-án 20 órai kezdettel a Szent István Bazilika orgonáján. A Requiem időtlen dallamai, a Dies irae megrázó ereje és a Lacrymosa könnyező képsorai ma is megtisztítják a hallgató lelkét, nemzetközi hírű művészek előadásában.

BUSH (2023 november 2-4.)

November 2. és 4. között 13 ország előadói töltik meg zenével Budapest ikonikus klubjait és pop-up helyszíneit az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Budapest Showcase Hub klubfesztiváljának jóvoltából. Nappal szakmai konferenciákon vehettek részt, majd hajnalig bulizhattok a legfrissebb ritmusokra.

Dog Eat Dog // Analog Music Hall (2023 november 3.)

Ismét Magyarországra látogat a New Jersey-i hardcore-punk zenekar, a Dog Eat Dog, akik ráadásul 17 év után új albummal is jelentkeznek. Velük tart még a lemezbemutatóra a Grove Street, valamint a Kings Never Die is november 3-án, az Analog Music Hallban.

Belau lemezbemutató // Magyar Zene Háza (2023. november 3.)

A 2015-ben alakult Belau duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián) világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. A zenekar üzenete egyszerű: próbáljunk meg kiszakadni a hétköznapi nyüzsgésből és igyekezzünk megélni a pillanatot. A zenekar harmadik albuma 2023-ban jelenik meg, az ‘apriori’ című anyag élő bemutatója a Zene Házában lesz november 3-án, az est során fellép még az art-popos Maluridé trió is.

Budafoki pincejárat // Budapest Bonegyede (2023. november 4.)

Légy részese Te is a pezsgő borkalandnak november 4-én, szombaton, Budafokon! November első szombatján újra várja a bor, a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit a Budafoki Pincejárat. Ha megismerkednél a budafoki pincék és borászatok csodáival, sokszínű kínálatával, akkor ott a helyed! A programokról részletesen olvashatsz a Budafoki Bornegyed weboldalán és Facebook-oldalán.

schntzl // Opus Jazz Club (2023. november 4.)

Milyen lenne az Enya zenéje ecstasy-val? A tabudöntögető belga duó, a schntzl két hiperaktív zenésze belassult hangminták és vad ritmusok, a retro szintipop és a futurista jazz között jár lenyűgöző kötéltáncot november 4-én este 8-tól az Opus Jazz Clubban.

Rézfán fütyülők // BMC (2023. november 4.)

A Danubia Zenekar Kalandra fül! című előadássorozata a család legkisebb zenerajongóit hívja kikapcsolódásra! November 4-én, délelőtt 10 órától a zenekar legmenőbb, rézből készült hangszerei kerülnek rivaldafénybe. Az előadás megálmodója és narrátora Hámori Máté karmester.

MOST! Termelői Design Piac // Eötvös 10 (2023. november 4.)

Ha szereted a különleges tárgyakat, ékszereket, kerámiákat, ruhákat, kiegészítőket, és érdekel minden, ami design, akkor MOST! ne maradj otthon, és menj el a VI. kerületbe, az Eötvös utca 10-be! Kortárs magyar tervezők várnak egyedi alkotásaikkal ezen a napon 10 és 18 óra között.

Ripoff Raskolnikov Band // Gödör (2023. november 4.)

A legendás bluesman és zseniális bandája ismét a Gödör klubban.

Kiskertpiac – Nemszürke november // Madhouse (2023. november 5.)

Ki mondta, hogy a november szürke és unalmas? A Kiskertpiac nemszürke november eseményen megmutatják, hogy igenis lehet zöld és színes, ízes és hangulatos kint is, bent is, magunkon is. A növényárusok bevirágozzák mindennapjaitok, a dizájner kiállítók kínálata pedig garantálja majd, hogy kitűnjetek a szürkeségből.

Makers’ Market // Marczibányi tér (2023. november 5.)

A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett klassz zenével, finomságokkal és remek kávéval is várnak benneteket a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Jazzfest Budapest (2023. november 6-9.)

November 6. és 9. között ismét a jazzé lesz a főszerep a fővárosban. A Jazzfest Budapesten olyan legendák lépnek fel, mint a Grammy-díjas Richard Bona, Snétberger Ferenc, aki idei egyetlen budapesti koncertjét adja, az utánozhatatlan hangú Patricia Barber és nyolc év után ismét Budapesten hallhatjuk Steve Gaddet is.

Random Trip – Új horizont // Müpa Budapest (2023. november 7.)

A Delov Jávor dobos és DJ Q-Cee lemezlovas által irányított Random Trip-koncertsorozat, azaz a legismertebb hazai alkalmi zenés utazás más-más szereplőkkel, de mindig az improvizáció váratlanságával már rég márkavédjegy. Tizenöt éve fut a széria és ennyi idő alatt bizony nagy változások zajlottak le a popzenében, így a jelennel is mindig kéz a kézben haladó Random Trip most egy korszakokon átívelő esttel készül. Négy különböző szettből áll majd a koncert, amelyben a korábbi meghatározó előadókhoz a 2020-as évek új szereplői csatlakoznak.

Szuper családi programokat találhattok korábbi cikkünkben:

Nagyecsedi cigány táncház a Kesztyűgyárban! (2023. november 8., 15., 22., 29.)

Balogh Zsolt táncművész vezetésével a nagyecsedi cigánytánc alapjait sajátíthatjátok el élőzenei kíséret segítségével.

Vintage Légy-Ott! a Szimpla kertben! (2023. november 11.)

Budapest legmenőbb és legnagyobb Vintage és Upcycled ruha és kiegészítő vására a Vintage Légy-Ott! minden hónapban a Szimpla kertben.

Mártonok estje a Jardinetteben (2023. november 11.)

Válogass kedvedre Kisdaróczi Tamás Séf fantasztikus liba finomságai közül és kóstold meg a sommelier ételekhez párosított borait. Az ország egyik legkiválóbb trombitása, Fekete István fiával, Mátyással lép fel ezen a kivételes alkalmon.

November 12-én egy úttörő produkció premerje vár az Operaházban:

Terézvárosi Lom-Mentő Bolhapiac (2023. november 12.)

Különféle egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák széles választékából válogathattok a Hunyadi téren.

WAMP Design vásár a Néprajzi Múzeumban (2023. november 12.)

A WAMP Design vásáron magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Budán jár az ősz // Budai Arborétum (2023. november 12.)

Sziklakertek, örökzöldek, különleges növények között csatangolva meglátogathatjátok az arborétum legidősebb, 120 éves fáit. Őket, akiknek saját története van.

Seafret // Dürer Kert (2023. november 15.)

A brit akusztikus-folk duó áprilisban megjelent albumával tér vissza Budapestre. A Wonderland dalai egy érzelmes, álmokkal teli világba repítenek, ahová november 15-én mi is elutazhatunk a Dürer Kert Nagytermében.

Esti séta az Állatkertben (2023. november 16.)

Szakvezető kíséretében barangolhatjátok be a Állatkertet, és beleshettek a kulisszák mögött zajló titokzatos világba. Olyan épületbe is beléphettek, ahova a látogatók máskor sosem.

Másik Bolygó és Újzenekar koncert a Gödörben (2023. november 16.)

Két különleges banda lép színpadra egy estén a Gödör klubban: a szocioironikus funkypunkot képviselő Másik Bolygó és a költői tánczenét játszó Újzenekar.

Reflektor Fesztivál // Dürer kert (2023. november 16.)

November 16-án két teremben szól majd a zene a Dürer Kertben, hogy egy kis fesztiválhangulatot vigyenek az őszi éjszakába. Fellép többek között a brit post-punk banda, a Shame, akik magával ragadó előadásmódjukkal felejthetetlen koncertélményt garantálnak erre az estére. Jegyek már kaphatók!

Adventi Ünnep a Bazilikánál nyitónap (2023. november 17.)

November 17-én megnyitja kapuit Budapest egyik büszkesége Európa legszebb karácsonyi vására.

Városligeti Műjégpálya nyitónap (2023. november 17.)

Budapest 150. születésnapján ismét megnyit a Városligeti Műjégpálya.

Hiphop50! // Magyar Zene Háza (2023. november 17.)

Idén 50 éves a hiphop műfaja, aminek örömére jeles magyar zenészek és mc-k állnak össze egy estére, hogy megünnepeljék a műfaj első félévszázadát. Slow Village, 6363, Saiid, Lil Frakk, Co Lee, Ponza, Bongor mind ott lesznek a Magyar Zene Háza színpadán november 17-én ezen a pazar hip-hop ünnepen!

Együtt a város – Boldog születésnapot, Budapest! (2023. november 17-19.)

Ünnepelétek együtt a 150 éves Budapestet! 12 év után újra életre kel a főváros ikonikus épülete, a Merlin Színház, birtokba vehetitek a Városháza udvarát és egy egész héten át változatos programokkal, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással is várnak titeket.

Egy villamosozás is szuper novemberi program lehet:

Westend Winter Wonderland (2023. november 17. – december 31.)

A pezsgő nyári programok után november 17-től egészen az év utolsó napjáig ünnepi meghittség költözik Budapest legnagyobb tetőkertjébe. Sült gesztenye és forralt bor illatába burkolózik a jégkorcsolyapálya, ami mellett hangulatos körhinta és kézműves vásár is várja a kicsiket és nagyokat.

Facebook-oldal >>

Szépséghibás és akciós könyvvásár // Rákóczi téri vásárcsarnok (2023. november 18.)

Ismét a fővárosba érkezik az Alexandra Kiadócsoport szépséghibás és akciós könyvvására.

Apertúra: Rebellisek (2023. november 18.)

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata a mozgalom történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

Be Massive Party // Marriott Hotel Panorama Hall (2023. november 18.)

A Be Massive Party idén még egyszer visszatér a kedvenc panorámás helyszínére a Marriott Panoráma termébe.

Társasjátékok Ünnepe (2023. november 18-19.)

November 18-19-én rendezik meg az ország legnagyobb társasjátékos rendezvényét, méghozzá a Millenáris hatalmas területén! A Társasjátékok Ünnepén bepillantást nyerhettek a társasjátékok világába, amelyben a legnagyobb magyar társasjáték-kiadók szakértői kalauzolnak el. Próbáljatok ki minél többet!

Az Andrássy út ékes palotái (2023. november 19.)

Gyönyörködjetek értő szemmel a sugárút és közvetlen környékének homlokzataiban és enteriőrjeiben, és hallgassátok meg a korabeli bulvár meghökkentő történeteit.

Kastner Kommunity: Zsugapest (2023. november 19.)

Az esemény gerincét egy ulti- és snapszertanfolyam adja: a környéken lakó idősek visszatérnek régi törzshelyükre, hogy – a lehető legjobb értelemben – megmérkőzzenek a mai fiatalsággal. Ez a rendhagyó, transzgenerációs, nosztalgikus élmény komplett családi program formájában teljesedik ki, a helyszín gasztronómiai és szórakoztatóipari hagyatéka újragondolt formában lesz kóstolható és hallgatható.

Csengery Dániel: Holle anyó // Müpa Budapest (2023. november 19.)

A jól ismert mesét feldolgozó opera zenéje nagyon hasonlít a darab ifjú hősére, Alizra, aki nem fél a kockázattól, és a jó cél érdekében bátran ugrik az ismeretlenbe. Színes, invenciózusan hangszerelt, lendületes, dallamos és fűszeresen harmonizált muzsika – éppen olyan, amilyenre egy mindenre kíváncsi gyermek szíve és füle nyitott. Az új opera nemcsak a történet izgalmas elmesélésére vállalkozik, hanem arra is, hogy az opera műfajával, jellegzetes elemeivel, a színház és a zene összetett kapcsolatával ismertesse meg a fiatalabb közönséget.

Rivatdafényben – Híres magyar grafikusok legendás színházi plakátjai (2023. november 20.)

Az utcai plakát mulandó alkotás, a kiragasztásával meg is kapja a halálos ítéletét, és az utókor többnyire csak azokat tudja megőrizni, amelyeket nem használtak fel az eredeti céljukra. Közülük is mostohább a sorsa a színházi plakátoknak, amelyekből a filmes társaiknál kevesebb készült, és ezért kevesebb is maradt meg. De amelyiknek sikerült, az a moziplakátokhoz hasonlóan képes megmutatni a magyar plakátművészek nagyszerűségét. Ez a tárlat éppúgy megidézi a nagy színházak legendás előadásait, mint a vidéki játszóhelyek és fővárosi varieték világát.

Fantasztikus fények várnak benneteket a Füvészkertben:

Black Veil Brides // Papp László Budapest Sportaréna (2023. november 20.)

A hard rock hagyományokra épülő rockzenét játszó és ebben a műfajban rendkívül meghatározó Black Veil Brides turnéjának egyik állomása a Papp László Budapest Sportaréna, ahol november 20-án adnak koncertet. Az előzenekar a Halestorm és a Mothica lesz, a jegyekre pedig már ti is lecsaphattok!

Török fürdőséta a Király Gyógyfürdőben! (2023. november 21.)

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely az egyik az egyik legcsodálatosabb középkori fürdőnk.

Corvin Hütte a Corvin sétányon (2023. november 23. – december 24.)

Karácsonyi fesztivál a Corvin sétányon, november 23. és december 24. között, minden hétvégén kézműves vásárral.

Ziggy-est – Bowie Acoustic by Cosmic Maze // 101klub (2023. november 24.)

A Cosmic Maze akusztikus duó koncertjén David Bowie Ziggy Stardust turnéjának dalai és a 70-es évek további nagy slágerei lesznek középpontban.

Bohemian Betyars: Pogo buli // Dürer kert (2023. november 24.)

Eszméletlen gigantikus-összeborulós-megőrülős pógó buli lesz a Bohemian Betyars egyetlen őszi budapesti klubkoncertjén. Előkerülnek régi muzsikák is, ez alkalommal nem lesz finomkodás, a sírva-vigadást egy egészen különös szintre emelik.

Solére – vendég: Szlimmy // Turbina (2023. november 24.)

Az idei utolsó budapesti Solére koncert a Turbina nagytermében.

Jazzbois – Higher Dimension String Quartet // Akvarium (2023. november 25.)

Egy speciális audio vizuális élménnyel zárja a Jazzbois zenekar a 2023-as szezonját. A gitárral és perkusszív hangszerekkel kibővült zenei vendégek mellett először itt debütál a ‘Higher Dimension String Quartet’.

Zsidó hagyományok, zsidó hétköznapok – séta lakásmúzeum-látogatással és flódnikóstolóval (2023. november 26.)

A séta érinti a zsidó élet szempontjából fontos összes külső helyszínt: zsinagógákat, rituális fürdőt, kóser hentest és sok minden mást. Szó esik zsidó időszámításról, a szombat tiszteletéről, az esküvői tradíciókról, öltözködésről, főzési és étkezési szokásokról, és elmesélik, hogy miért fontosabb a tanulás, mint az ima.

Téli Pagonyfeszt (2023. november 26.)

A fesztiválon bemutatkoznak a Pagony legfrissebb karácsonyi könyvújdonságai és játékai, de közösen belevághattok az adventi készülődésbe is. Színpadi programokkal, kézműveskedéssel és szuper kedvezményekkel is várnak benneteket a Marczibányi téren.

José Carreras // Papp László Budapest Sportaréna (2023. november 29.)

November 29-én visszatér Budapestre legújabb gálakoncertjével José Carreras Grammy-díjas katalán operaénekes. Minden idők egyik legsikeresebb operaénekesét ezúttal a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri, míg sztárvendégként csatlakozik hozzájuk Miklósa Erika is.

