35+ kihagyhatatlan program Budapesten szeptember első hétvégéjén

Szeptember első hétvégéje is telis-tele lesz izgalmas programokkal Budapesten, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Borhét a pátyi Pincehegyen (szombatig)

A nyár utolsó estéit töltsétek a pátyi Pincehegyen, ahol minden nap nyitott pincékkel és élő zenével várnak benneteket.

Belvárosi Sörfesztivál (egész hétvégén)

Augusztus 29. és szeptember 3. között újra a Belvárosi Sörfesztivál pavilonjai veszik birtokba a Szabadság teret. Hat napon át több, mint 250-féle hűsítő sörből, közte remek hazai kézműves sörkülönlegességekből választhattok szomjoltót. A szervezők változatos ételekkel és kísérőprogramokkal is készülnek.

Szemle Plusz (csütörtök, péntek)

Új helyszínnel és kibővített műsorral folytatódik a Városmajori Szabadtéri Színpad szakmai programsorozata. A közönség és a szakma által egyaránt kedvelt színházi esemény idén augusztus 28. és szeptember 10. között kerül megrendezésre. A programsorozatban két határon túli és négy vidéki előadás mutatkozik be a Városmajori Szabadtéri Színpadon, míg hat vidéken és fővárosban is játszott stúdió előadást a közönség a margitszigeti Kristály Színtéren láthat majd.

Bakáts Feszt (péntek-vasárnap)

Koncertek, interaktív gyermekprogramok, színházi előadás, kiállítás, irodalmi beszélgetések és civil szervezetek bemutatkozása vár rátok a Bakáts téren.

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (péntek-vasárnap)

Különleges minőségű hazai pezsgők és borok, ingyenesen látogatható programok, sokszínű zenei kínálat olyan fellépőkkel, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Roy és Ádám vagy a Zenevonat az LGT sztárjaival – ez vár rátok Budapest Bornegyedében.

TILOS 32 Születésnap / Re-KultiFESZT After! @ Dürer Kert (péntek-vasárnap)

Idén 32. születésnapját ünnepli a Tilos rádió, amit hagyományosan a Dürer Kertben tartanak a nyár utolsó hétvégéjén – ez alkalommal a Kultiplex elbontásának 15. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Re-KultiFESZT 2 napos záróeseménye is lesz egyben.

Nemzetközi Ló- és Agárverseny és Food Truck Show 2023 – vendég: Olaszország (péntek-vasárnap)

A ló- és agárverseny, a finomabbnál finomabb ételek mellett zenei programok, különböző előadásuk és piac is várja a vendégeket, mind olasz tematikában.

Zsidó Kulturális Fesztivál (vasárnaptól)

Szeptember 3-tól 12-ig, hét budapesti helyszínen várja az érdeklődőket a Zsidó Kulturális Fesztivál. A jubileumi rendezvénysorozat a maga nemében rendkívüli produkciókat tartogat: a zenei és irodalmi programokon nagy nevű hazai és nemzetközi együttesek és művészek szórakoztatják a közönséget.

További izgalmas őszi fesztiválok Budapesten:

Budapesti programok csütörtökön (2023. augusztus 31.)

Nyárzáró Piknik a Millennium Parkban // Termelői piac + Salsa délután + Kertmozi

A nap a Hello Piac csapatával közösen szervezett termelői és design piaccal indul, majd salsa oktatás és tánc, végül kertmozi vár benneteket a Millennium Parkban.

Scorsese-sorozat: Taxisofőr // Corvin mozi

Bűn, bűnhődés, bosszú. Korunk egyik legelismertebb amerikai rendezője, Martin Scorsese filmjeiből indítanak sorozatot a Corvin moziban. A sorozat első filmje az 1976-os Taxisofőr.

Muriel 10 // Kertem

10 éves a Muriel együttes. Ez alkalomból óriási születésnapi bulit rittyentenek, olyan vendégekkel, mint Lee Olivér (Ék), Csorba Lóci (Lóci játszik), és Kohánszky Roy (Roy Galeri, Roy és Ádám).

Szezonzáró táncház a Kobuciban

A szezonzáró táncházi esten Pálházi Bence és Bandája és a Berka Együttes adja a talpalávalót.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 1.)

VII. Budakalászi Sörfesztivál

Finom sörök, kórusok, tánccsoportok, koncertek – ezek várnak pénteken Budakalászon.

Cannaro koncert a parton // Partifecske

A Canarro ezen formációjának magával ragadó zenéje a tradicionális gipsy jazz, másnéven a manouche swing köré épül. Különlegességük a Django Reinhardt által méltán elhíresült stílus és a békebeli magyar jazz ötvözete.

Lovas Juci + Kálmán Lili Anna // Tütü Tangó

Két fiatal egyszálgitáros dalszerző Kálmán Lili Anna és Lovas Juci egy este a Tütü Tangó színpadán.

Égbolt…Hegy…Zene….Herschel 2023 – Komolyzenei koncert és csillagászati bemutató // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A komolyzenei koncert és bemutató a XVIII. századi híres csillagász, az Uránuszt is felfedező William Herschel csillagászati és zeneművészeti munkásságának állít méltó emléket.

Carson Coma minifesztivál // Budapest Park

A Carson Coma bemutatja: minifesztivál néhány kedvenc magyar előadójuk társaságában, két színpadon, a végén egy klasszik 100 perces CC koncerttel, az elmúlt négy lemez, köztük az IV dalaiból is válogatva.

Slágerlovagok 80’s táncest // 101klub

New wave/dark wave/pop-rock táncest sok Depeche Mode nótával a 101klubban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 2.)

Örökbefogadók napja a Füvészkertben

A növények örökbefogadói ezen a napon díjmentesen látogathatják a kertet és részt vehetnek egy szakvezetésen.

Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten // Kisdiófa Kert

A nyílt napon, ami ráadásul a Közösségi Kertek Éjszakájának napja is, egy sztárkertész, Szomorú Miki tart előadást olyan őszi témákból, mint magfogás, kertünk előkészítése a télre, illetve mesél nektek arról is, milyen egy klímaadaptív kert, és mit hogyan és hová érdemes ültetni, hogy folyamatosan virágzó kertetek legyen egészen tavasztól őszig/télig.

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Városligeti Mentőnap

Ha érdekel az életmentő hivatás, szeretnél többet megtudni a mentőkről, vagy csak szívesen töltenél el egy jóhangulatú napot a bajtársak közt, neked is ott a helyed szeptember 2-án a Városligeti Nagyréten!

Pozsonyi Piknik

2023-ban is igazi színházi fesztivál kerekedik az Újpesti rakparton, mely a magaskultúrát közvetíti és minden korcsoport számára kikapcsolódást nyújt. Két színpadon több mint 30 fellépővel, közel 50 kitelepülő színházzal, és akár 200 vásáros, kézműves, és gasztro kitelepülővel várnak benneteket.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

A Gardrób egy magánembereknek szóló használtruha vásár.

Nyílt nap a BKV Dél-pesti autóbuszgarázsában

A gyermekeket duplacsuklós játszóbusz és ugrálóvár, az idősebb korosztályt pedig autóbuszvezetés, önvezető autó bemutató, veteránautó kiállítás, gumiszerelés és automata-tűzoltórendszer bemutató várja.

A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje a Hősök terén

Budapest 150. születésnapja alkalmából ingyenes, nagyszabású koncerttel kedveskedik a fővárosiaknak, a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar.

MVM ZENERGIA 2023 – Jótékonysági koncert a négy évszak témájára // MÜPA Budapest

Egyedülálló koncert, amelyen találkozik a zene, a vizuális élmény és a jótékonyság, valamint a klasszikus zene más műfajokkal.

Cigány Zenészek Éjszakája a Mátyás téren

Az ingyenes eseményen számos formáció és neves művész nyújt ízelítőt a tudása legjavából. Változatos műfajokban hallgathattok jobbnál jobb produkciókat a Mátyás téren öt órán át.

Generali Night Run Budapest

A résztvevők négy táv közül választhatnak, a félmaratoni futam akár váltóban is teljesíthető. Az útvonal idén is érinti a Budai Várat, az alsó rakparton áthalad a Lánchíd alatt, megcsodálhatjátok a kivilágított Parlamentet és a Margit hidat – és természetesen a kongásoktól zengő Alagút sem maradhat ki.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 3.)

KULTUTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál

A KULTUTCA az első olyan zsidó kulturális fesztivál, ahol a kortárs művészetek játsszák a főszerepet. 10-18 óra között nagyjából 25 különböző program zajlik majd az utcán, mindemellett a Gólem Központban két díjnyertes előadás (Kócos macskaember-kölyök és Vircsaft) is látható lesz, a Csányi 5-ben pedig koncertekkel és kiállításokkal várnak mindenkit.

KISKERTPIAC – nagy növényvásár & dizájn, természetesen // Mad Garden Buda

Szeptember 3-án újra sok-sok növény, virág érkezik az óbudai paradicsomba, a Mad Garden Budába. Szabadtéri, Aroid és más szobanövények, termelői fűszernövények, pozsgások, kaktuszok, adeniumok, hibiszkuszok.

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna

Ezen a családi programon az anyukák is kikapcsolódhatnak alakformáló vagy fitball és gerinctorna foglalkozásokon, az apukák kipróbálhatnak küzdősportokat, kör- és saját testsúlyos edzéseket, sőt még barátságos asztalitenisz, gyorstollas és teqball mérkőzést is játszhatnak vagy célba rúghatnak, a gyerekek trükkös bringákkal suhanhatnak, rendőrautót és motort próbálhatnak ki és a nagyszülők is találhatnak hozzájuk illő sportot.

Egy kirándulás is csodás program lehet a hétvégére:

UTCATÁNC – Mindenki tangója a Hunyadi téren

Életminőség javítás az argentin tangó segítségével.

Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén // Bem mozi

Pedro Almodóvar 1988-as filmje Carmen Maura és Antonio Banderas főszereplésével a Bem mozi műsorán.

