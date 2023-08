20+ hangulatos őszi fesztivál Budapesten 2023 szeptemberére

Könyvvásároktól a gasztronómiai eseményekig, megannyi őszi fesztivál hív kikapcsolódásra idén szeptemberben Budapesten! Szemezgessetek a legjobbak közül!

Bakáts Feszt // Bakáts tér (2023. szeptember 1-3.)

Változatos ingyenes programokkal készül szeptember 1-3. között a Bakáts Feszt! A Bakáts téri fesztiválon nagykoncertek, gyerekprogramok, színházi előadások, irodalmi beszélgetések és kiállítások várják az érdeklődőket.

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2023. szeptember 1-3.)

Szeptember elsején nyitja meg kapuit a közkedvelt Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, melyen a borkóstolók mellett szuper zenei programok is várnak ránk. Koncertet ad többek között a Mystery Gang, a Konyha, Barabás Lőrinc, illetve a Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák is.

KULTUTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2023. szeptember 3.)

A Zsidó Budapest 150 Éve programsorozat nyitóeseménye szeptember 3-án, 10 órakor kezdődik a VII. kerületi Csányi utcában. A KULTUTCA az első olyan zsidó kulturális fesztivál, ahol a kortárs művészetek játsszák a főszerepet. 10-18 óra között 25 különböző program zajlik az utcán, mindemellett a Gólem Központban két díjnyertes előadás (Kócos macskaember-kölyök és Vircsaft) is látható, a Csányi 5-ben pedig koncertekkel és kiállításokkal várnak mindenkit. Minden program ingyenes!

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2023. szeptember 3-12.)

Szeptember 3-tól 12-ig, hét budapesti helyszínen várja az érdeklődőket a Zsidó Kulturális Fesztivál. A jubileumi rendezvénysorozat a maga nemében rendkívüli produkciókat tartogat: a zenei és irodalmi programokon nagy nevű hazai és nemzetközi együttesek és művészek szórakoztatják a közönséget.

Kraft Sörfesztivál a Dürer Kertben (2023. szeptember 7-10.)

30+ hazai és külföldi sörfőzdével, illetve a legfontosabb hazai sörszaküzletek különlegességeivel ismét KRAFT Sörfesztivál a Dürer Kertben 2023 szeptemberében! Továbbá koncertek, élő zene, DJ-k mind a négy napon a fesztivál területén.

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2023. szeptember 7-10.)

A Budapest Borfesztivál minden évben több tízezer borrajongónak hozza el a legkiválóbb hazai borászatok ajánlatait. Szeptember 7. és 10. között az impozáns Budavári Palota teraszai adnak otthont a rendezvénynek, ahol a minőségi borkínálat mellett izgalmas kiegészítő programok várják a résztvevőket. 2023-ban is kiemelt figyelmet kap a borfogyasztók borkulturális ismereteinek bővítése, de újdonság még a VIP-terasz lesz is, mely idén megnyílik a nagyközönség számára is, valamint a vasárnap debütáló Sunday Brunch is.

Újpesti Borvíkend (2023. szeptember 8-9.)

Újpest szívében, szeptember 8. és 9. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikernek örvendő borfesztivál, ahol 32 hazai pince különlegességeit fedezhetitek fel. Mindezt street food és színes ételválaszték kíséri, esténként pedig természetesen nem maradhat el az élő jazz-zene sem.

JUDAFEST // Madách tér (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én a Madách tér teljesen átváltozik a Judafestnek hála: a betont fű, az autókat pedig babzsákok váltják fel. A színpadon számos izgalmas produkció várja az érdeklődőket, többek között Dés László és Závada Péter is fellép, este pedig a Parno Graszt zenekarral bulizhattok.

Egyetek egy jót, ha már a környéken jártok:

Pasaréti Lecsófesztivál (2023. szeptember 10.)

2023. szeptember 10-én megrendezésre kerül a II. Pasaréti Lecsófesztivál! Ez a nap elsősorban a családokról és a közösségi főzésről szól. Csatlakozzatok családdal, barátokkal, élvezzétek a magyaros ízeket, illatokat és gyermekprogramokat hamisítatlan, II. kerületi hangulatban.

Asian Streetfood Festival // Kazinczy utca (2023. szeptember 14-16.)

Összefogtak a Kazinczy utcai gasztrohelyek, hogy ezúttal a Távol-kelet ízeit hozzák el Budapestre! Kontrasztok, textúrák, friss ízek, autentikus klasszikus és egzotikus italok – fedezzétek fel a fűszerek páratlan világát, élő zenei aláfestéssel!

FLASZTER – Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé // több helyszínen (2023. szeptember 15-től)

A Budapest 150 programsorozat részeként 2023. szeptember közepétől öt héten át láthatóak a város több mint tíz pontján az első Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé köztéri műalkotásai és eseményei. A köztéri eseménysorozat célja, hogy a kortárs művészet eszközeivel felhívja a figyelmet Budapest néhány elfeledett történetére, új lehetőséget adjon az emlékezésre, az újrakezdésre, a város újként való megtapasztalására, láthatatlan közösségek bemutatására és újak teremtésére.

Eleven Ősz // Bartók Béla út (2023. szeptember 15-16.)

Színes programokkal érkezik a környék kedvenc nyárzáró fesztiválja a Bartók Béla útra szeptember 15-16. között, ahol a művészeti, zenei és családi programok mellett a közösségé lesz a főszerep. A várva várt őszi eseményen minden művészeti ág képviselője aktív résztvevője lesz a rendezvénynek idén is.

Lánchíd Fesztivál (2023. szeptember 16.)

Egyedülálló, „all stars” művészcsapat áll össze egyetlen estére, szeptember 16-án, a Clark Ádám téri Lánchíd fesztivál ingyenes koncertjén. A legnépszerűbb hazai kedvencekkel találkozhatunk ezen az estén, akik ritkán vagy talán sosem álltak még együtt, egy színpadon. A 19:30-kor kezdődő ingyenes koncertek házigazdája Szabó Simon színész-műsorvezető lesz, a fellépők előtt pedig Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere köszönti majd a közönséget. A koncert előtt és után DJ szórakoztatja a közönséget, a pesti alsó rakparton 10-től 18 óráig pedig a Főváros jóvoltából ingyenes gyerekprogramok és Lánchíd történeti kiállítás vár mindenkit, a Valyo állandó programjai mellett.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2023. szeptember 16.)

Szeptember 16-án irány a sokszínű Wekerletelep, hiszen számos izgalmas kincsre lelhettek a már jól ismert piacon. A portékák között szemezgethettek többek között ruhaneműk, kerámiák, edények, ékszerek és használati tárgyak közül, és természetesen a piac magával ragadó hangulata sem marad el.

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2023. szeptember 16-24.)

Szeptember 16. és 24. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, amely az ország számos helyszínén várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Komolyzenei és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Indian Food Festival // Botellón Terasz (2023. szeptember 21-23.)

Szeptember 21. és 23. között a Kazinczy utcát fűszerkavalkád lepi el, hiszen megérkeznek a tradicionális mexikói ízek a Botellón Teraszra. Ott a helyetek, ha odáig vagytok a curry-s ételekért vagy a tandoori ízesítésért! Az isteni finomságok mellett élő zene biztosítja a fergeteges hangulatot.

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2023. szeptember 22-24.)

Az év legédesebb hétvégéje, az Édes Napok Budapest csokoládé- és édességünnepe idén is várja az édességkedvelőket a Bazilika előtti Szent István téren. A látogatók a legjobb csokoládé- és édességgyártók mellett a neves cukrászdák finomságait is megkóstolhatják.

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // RAM (2023. szeptember 23-24.)

Szeptember 23-án és 24-én Újlipótvárosban a mentes finomságoké a főszerep: a több, mint 50 kiállító standjain találtok glutén-, cukor-, laktózmentes, vegán, natúr és bio élelmiszereket is. A hatalmas választék mellett workshopokon, kóstolókon és előadásokon is részt vehettek, sőt, még tombola is vár titeket.

Italian Food Festival // Botellón Terasz (2023. szeptember 28-30.)

Viva Italia, Viva Botellón! Élvezzük együtt az igazi DOLCE VITA-t szeptember 28-30. között a Botellón Teraszon. Fedezzétek fel Olaszország ízeit: igazi gasztroparadicsom érkezik a belvárosba – autentikus olasz ételek, a klasszikus tésztakedvencektől a kemencében sült pizzákig. Az olasz borok, koktélok és az elmaradhatatlan Aperol sem maradhat el!

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Millenáris (2023. szeptember 28. – október 1.)

Az idei Fesztivál a Millenárison 140 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel várja látogatóit a Parkban, a B (Nagycsarnok) és D épületben (Üvegcsarnok), az Európa Ponton és a Nemzeti Táncszínházban. A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat a Millenáris D épületében.

¡Hola Budapest! – Spanyol-magyar fesztivál a Palotanegyedben (2023. szeptember 30. – október 1.)

Budapestre jön egy kis Spanyolország! Idén ősszel a spanyol zenéké és táncoké, a gasztronómiai, művészeti és a kulturális élményeké a főszerep a Palotanegyedben.

