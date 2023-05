12 remek program országszerte, amit nem érdemes kihagyni idén júniusban

Nincs mese, megérkezett a nyár, amit országszerte több helyszínen is köszönthetünk és kiélvezhetünk. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat, hogy remek programokkal tölthessétek meg a júniust.

Tokaji Bornapok (2023. június 2-4.)

Utánozhatatlan nyárindító bornapokkal készülnek június 2. és 4. között az idén 950 éves Tokajban. A fehérborok emblematikus városában zamatos borkóstolókkal, izgalmas koncertekkel és ínycsiklandozó gasztronómiai élményekkel várják az érdeklődőket. A három nap alatt az egész városban különböző programokkal készülnek a látogatóknak, amiket akár a városnéző sétavonattal is megközelíthetünk. A belépés díjtalan, de egyes programokra külön belépőjegy váltása szükséges, erről érdemes tájékozódni érkezés előtt.

Szeláví! Fesztivál, Pilisborosjenő (2023. június 2-4.)

A Szeláví! Fesztivál a slow turizmus, az ökotudatosság és az összművészetiség jegyében, június 2-4. között, immáron harmadik alkalommal várja a látogatókat Pilisborosjenőre. A családias hangulatú fesztiválon kicsik és nagyok egyaránt jól mulathatnak, hiszen ismét lesz zene, irodalom, gasztronómia, iparművészeti vásár, és izgalmas gyerekprogramokkal is készülnek. A helyszín ezúttal az Egri vár másolatánál található, a Pilisi Parkerdő ölelésében, ahol gondtalanul piknikezhetünk egy palack finom bor társaságában, megfeledkezve a mindennapok gondjairól.

Borvidékek hétvégéje, Monor (2023. június 10.)

Monor, az ezer pince városa június 10-én megnyitja kapuit a látogatók előtt, hogy a Borvidékek hétvégéjén minőségi borokat kóstolhassunk a pincefalu 180 hektárnyi területén. Az ingyenes esemény jóvoltából 22 hazai borvidék kínálatát ízlelhetik meg a látogatók, országosan ismert borászok és a helyi nyitott pincék közreműködésének köszönhetően. Barátságos hangulattal, ingyenes zenei programokkal, gyerekudvarral és helyi termékekkel várják az érdeklődőket a lankás pincegádorok között. Június 29. és július 1. között pedig már a városközpontba invitálják a fesztiválozókat, a Kóstold meg Csehországot! eseményre.

ART Piknik Pannonhalma (2023. június 10-11.)

Az idén június 10. és 11. között tartott ART Piknik egy különleges koncepció alapján, a csúcsgasztronómia és a művészet találkozásaként jött létre Pannonhalmán. Az ingyenes eseményen az ország legismertebb éttermei és vendéglátóhelyei vonulnak fel, így akár még Michelin-csillagos séfekkel is találkozhatunk a két nap során. A fesztivál kézműves vásárán finom portékákat szerezhetünk be, művészeti programokon, kiállításokon, workshopokon vehetünk részt, de a WAMP Design Market és a Pici Piac is csatlakozik idén az eseményhez.

Tiszavirág Fesztivál, Szolnok (2023. június 14-18.)

Idén is megtelik különféle pincészetekkel és pálinkaházakkal a szolnoki Tisza park, hogy felvonultassák a látogatóknak hazánk különböző régióinak minőségi alkoholos nedűit. A kóstolók mellett gasztronómiai kiállítók is kitelepülnek, hogy sajtkülönlegességek széles választékával, vasalt lepénnyel vagy akár mangalicakolbásszal kísérhessük a borokat, pálinkákat. A hangulatért két színpad felel a helyszínen, ahol a népzenétől a swingen és a sanzonokon át a jazzig szól majd a zene az öt nap során.

Miskolci Fröccsfesztivál (2023. június 16-17.)

A fröccsök számtalan, eddig talán nem ismert fajtáját is megkóstolhatjuk a Miskolci Fröccsfesztiválon, június 16. és 17. között. Idén ráadásul kibővült a fesztivál területe, így néhány hosszúlépéssel összekötötték a Kisavast – a Mélyvölgyön át – a Nagyavassal. A kitelepült borászatoknál akár magunk is kikeverhetjük a fröccsöt, a gasztronómiai kiállítóknál pedig a lehető legfinomabb falatokkal várják a látogatókat. Mindezek mellett utcazenészekkel, koncertekkel és további programlehetőségekkel teszik emlékezetessé a miskolci látogatásunkat.

Debrecziner Gourmet Fesztivál (2023. június 16-18.)

A Debrecziner Gourmet Fesztivál alkalmából a Nagyerdőbe költözik a magyar gasztrovilág legjava június 16-18. között. Ezen a hétvégén Soprontól Karcagon át, Budapesten és Encsen keresztül egészen Debrecenig kalandozhatnak a gasztrotérképen a látogatók. A fesztivál szakmai iránymutatásáért Thür Ádám, az IKON séfje felel, aki mellett Jókuti ’Világevő’ András gasztroblogger kalauzol el bennünket a pazar étel- és italkínálatok között, a színpadon pedig feltűnik többek között Mautner Zsófi is. Idén a nyári emlékeink ihlette menük új köntösben tálalva nyűgözik le a különleges fogások kedvelőit. Az Ínyencék családi jeggyel kis és nagy gourmanok is átadhatják magukat a kulináris élvezeteknek.

BEAT Fesztivál, Balatonalmádi (2023. június 22-25.)

Idén először, Balatonalmádiban kerül megrendezésre az underground világból induló, de nem csak egy szűk rétegnek szóló BEAT Fesztivál, június 22-25. között. A hazai zenei szcéna legfelkapottabb előadói mind helyet kaptak a line-upban, így találkozhattok Dzsúdlóval, Beton.Hofival, Krúbival, a Carson Comával, a Csaknekedkislánnyal és a Bëlgával is. Az erős zenei felhozatal mellett a Wesselényi strandon lesz még minden, ami street art, graffiti, street dance, skateboard, parkour, airtrack, slackline és így tovább. Váltsatok jegyet időben, nehogy lemaradjatok a nyár legnagyobb kavalkádjáról!

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, Nagymaros (2023. június 22-25.)

Pezsdítő nemzetközi kínálattal és több mint félszáz zenei programmal vár június 22. és 25. között, Nagymaroson a 10. VéNégy Fesztivál. A jubileumhoz méltó line-upban a hazai élvonal képviselteti magát, így többek között az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt is koncertet ad a Dunakanyar legszebb helyszínén. A magyar előadók mellett különböző országokból érkező zenészek, így a holland KOVACS és Kraak & Smaak is ellátogatnak Nagymarosra, hogy csak még tovább emeljék az esemény fényét.

Mézesvölgyi Nyár, Veresegyház (2023. június 23. – augusztus 31.)

Veresegyházon is készülnek kulturális programokkal a Mézesvölgyi Nyár szabadtéri színházi fesztivál keretein belül, június 23. és augusztus 31. között. A Veres1 Színház társulata idén is számtalan, nagy sikerű darabot tűzött műsorra, így többek között megtekinthetjük az egész estés szórakozást kínáló A padlás, A Pál utcai fiúk és Az őrült nők ketrece című színdarabokat. A zenés programok sorát a walesi származású rockénekesnő, Bonnie Tyler, valamint Bródy János és a Cotton Club Singers csapata erősíti. A további programokról a mezesvolgyinyar.hu oldalán tájékozódhattok.

ChardonnÉJ, Etyek (2023. június 24.)

Az Etyeki Kúria Borászat kötetlenebb formában szeretné megismertetni a nagyközönséggel chardonnay tételeiket, melyeket közel 30 éve készítenek. Etyekre, a bortörténelmi jelentőségű Öreghegyre invitálnak benneteket június 24-én, hogy ChardonnÉJ eseményük keretein belül összesen 20 hazai-, és határon túli borászat és pezsgőpince mutathassa be a kínálatukban elérhető chardonnay csendes- és habzóborokat, továbbá pezsgő tételeiket. A program 17 órakor sétálókóstolóval indul, majd 20 órától élőzenés mulatság a Garami Funky Staff jóvoltából. Siessetek! Még elcsíphetitek a korlátozott számban elérhető early bird jegyeket IDE kattintva!

Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata (2023. június 30. – július 2.)

Június 30. és július 2. között a hazai könnyűzenei szcéna legnépszerűbb előadói látogatnak el a tatai Öreg-tó partján felállított partiarénába, hogy hajnalig tartó bulira csábítsanak el benneteket. A Víz, Zene, Virág Fesztivál 10 fellépőjének sorát erősíti Azahriah, a Carson Coma, a Kowalsky meg a Vega, az AK26, Bárány Attila és a Follow the Flow, a lista pedig még így sem teljes. A koncertek kizárólag jeggyel, a vásár, a borudvar, a vidámpark és a gasztrotér pedig jegy nélkül is látogatható.

