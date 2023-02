6 kihagyhatatlan látnivaló és program az egész évben sokszínű Veresegyházon

Sokan nem is sejtik, mennyi érdekességet rejt a Budapesttől egy karnyújtásnyira található Veresegyház. Így hát összegyűjtöttük nektek, hogy mit érdemes csinálni egy-egy kiruccanás alkalmával Budapest agglomerációjának ezen részén.

Veresegyházi Medveotthon

Amennyiben a közelben jártok, a Veresegyházi Medveotthon kihagyhatatlan programnak ígérkezik, folyamatos fejlesztéseikkel pedig a látogatók szórakoztatását szolgálják 0-99 éves korig. Közép-Európa egyetlen medveotthona számtalan szuper programmal készül nektek; ilyen például a Predátor program farkasokkal, a ragadozómadár-bemutatók, a kézműves foglalkozások vagy a további érdekes előadások és mozgásos programok, több modern játszótérrel. Újdonság náluk a bányamozdonyos kisvasút, amely a medvekifutó mögött kanyarog. A 2010-ben állatkertté minősített Veresegyházi Medveotthon a medvék és farkasok mellett számos állatfajnak ad otthont, köztük agancsosoknak is, és itt tekinthető meg az ország legnagyobb oroszlánfalkája.

2112 Veresegyház, Patak utca 39. | Weboldal

Veresegyházi-tavak tanösvény

A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó, amelyek mindegyike igazán népszerűnek számít a közelben élő horgászok körében, nyáron pedig strandolásra is tökéletes helyszín a tó egyik szakasza. A partjaikon végigfutó, 4880 méter hosszú tanösvény önállóan és idegenvezetéssel is körbejárható. A kis kör 2-2,5 óra alatt teljesíthető, míg a nagy kör 4-4,5 órát vesz igénybe. A Malom-tavat 1985 óta természetvédelmi területként tartják számon, így fontos, hogy ottlétünkkor vigyázzunk a környezetre. A tó körül fapadokat is találhatunk, ahol hangulatos környezetben csodálhatjuk a természetet.

2112 Veresegyház, Szabadság utca 34.

Veresegyházi Városi Múzeum

A Veresegyházi Városi Múzeumban minden a képzőművészetek körül forog. Legyen szó kerámiázásról, agyagozásról, előadásokról, drámajátékról, náluk bármilyen kreatív tevékenységben kipróbálhatjátok magatokat. Ha pedig már a család minden tagja kellőképpen kiélte kreativitását, akkor irány a múzeumban található szabadulószoba, amely felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt hatalmas kalandot ígér. Fontos azonban, hogy a múzeum által szervezett programokon való részvétel bejelentkezéshez kötött!

2112 Veresegyház, Szentlélek tér 5. | Weboldal

Veres 1 Színház – Mézesvölgyi Nyár fesztivál

Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a veresegyházi Mézesvölgyi Nyár június 23. és augusztus 31. között ismét megnyitja kapuit. A Veres 1 Színház nyári fesztiválja az elmúlt 6 év alatt több mint 100 ezer nézőt vonzott előadásaira, a tavalyi évben a 20 nyáresti előadás többsége pedig teltházas volt. A hetedik fesztiváli év sztárparádéval jelentkezik, amelyből nehéz lesz csupán egyet kiválasztani. Vendégük lesz Bonnie Tyler, a Centrál Színház, a Játékszín, a Pannon Várszínház, Feke Pál, Dés László és még sokan mások. A jegyértékesítés már javában zajlik, bővebb információt a mezesvolgyinyar.hu weboldalon találhattok, vagy a 0670-371-7838 telefonszámon érdeklődhettek.

2112 Veresegyház, Köves utca 14. | Weboldal

Veresegyházi Termálfürdő

A Veresegyházi Termálfürdő jelenlegi területén egy hatalmas, 36-38 Celsius fokos szabadtéri medence várja a kikapcsolódni vágyókat. A felszínre törő termálvíz 1414-1457 méter mélyről érkezik, amely visszahűtve kerül a medencébe. Fontos tudnivaló, hogy maximum 20 percet szabad eltölteni a vízben, ez kis szünetekkel megismételhető, valamint 14 év alatti gyerekek számára csak kifejezett orvosi javaslatra ajánlott a fürdőzés, amely számtalan egészségügyi probléma enyhítésére alkalmas. Erről érkezés előtt érdemes tájékozódni a termálfürdő honlapján.

2112 Veresegyház, Találkozók útja 1. | Weboldal

Haldorádó Étterem

Az Ivanics-tó zölddel övezett partja adta különleges környezetben találhatunk rá a Haldorádó Étteremre, ahol biztosan nem csalódunk majd az elérhető ételek széles választékában. Ahogy a neve is sejteti, az étterem főként a halételekre specializálódott, de ugyanúgy megtalálhatjuk az étlapon a szárnyasból és sertésből készült ételeket is, így a család minden tagja kiválaszthatja a kedvére való ízvilágot. A kellemes tóparti kilátás adott, gyönyörködjetek benne az isteni ételek és egymás társaságában!

2112 Veresegyház, Tölgy utca 2. | Weboldal

Ha már úgyis a közelben jártok, kalandozzatok egyet Fóton is: