35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. március 9-12.

Márciuban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Frankofón Filmnapok (egész héten)

Március 2-12. között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben 26 kortárs frankofón – francia, belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci és tunéziai – alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal.

Recirquel: Solus Amor (csütörtök, péntek)

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel új produkciója. A Vági Bence művészeti vezető rendezte Solus Amor a társulattal való többéves közös munka során megteremtett „cirque danse” nyelvén megszólaló monumentális előadás korunk természet és csoda iránti vágyódásából meríti erejét.

Országos Étteremhét (2023. március 19-ig)

Március 9. és 19. között újra itt a nagy sikerű Országos Étteremhét! A 11 napos eseménysorozat során több mint 100 hazai étterem kínál háromfogásos menüsorokat, rendkívül kedvező áron. A foglalásokat február végén megnyitották, siessetek, nehogy lemaradjatok az év legjobb gasztroélményeinek egyikéről!

Budapesti programok csütörtökön (2023. március 9.)

Eszkimó asszony fázik // Bem Mozi

Xantus János egész estés mozifilmje vérbeli posztmodern melodráma, a nyolcvanas évek közepén kibontakozó új érzékenységnek nevezett irányzat legnépszerűbb, kultikus darabja, a Trabant, a Balaton együttes, Víg Mihály és Hobó zenéjével.

Vajon hová mennek? – Kamondy Imre kiállítása // Kisüzem

Kamondy Imre Vajon hová mennek? c. kiállításának megnyitóján beszédet mond Szerbhorváth György író. Az eseményt Záhonyi Enikő éneke és Kiss András zongorajátéka színesíti.

Ripoff Raskolnikov Band // Gödör Klub

Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Kezdetekben az európai népzenék foglalkoztatták, majd dalszerzői munkájában fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői attitűd, ami Bob Dylan vagy akár Tom Waits zenéjét is meghatározza. Szuggesztív játékát és különleges színpadi megjelenését először 1987 novemberében láthatta a hazai közönség, azóta szerves részévé vált a hazai zenei életnek. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, Ripoff egyedi hangvételben szól szerelemről, szenvedélyről, veszteségről, a mindennapok nehézségeiről, de szól a szépre való törekvésről az élet minél teljesebb megéléséről is.

Moldvai táncház a Gáskával- vendég: Ladányi Ferenc // MANYI

A közös muzsikálás szeretete, a hagyományok tisztelete, és a barátság hozta össze a Gáska tagjait. Nagyrészt moldvai népzenét játszanak, legtöbbször táncházban, tánc alá muzsikálnak. Menjetek mulatni, megtanulni a régiek vidámságát!

Nőnapi afterparty a Tudósokkal – vendég: Kronoszinklasztikus Infundibulum // Három Holló

Örömörvény a drMáriás által vezetett Nobel-békedíjas dadadiszkó Tudósokkal és a Pintér Gergő matekzseni professzor által vezetett őrült Kronoszinklasztikus Infundibulummal.

Budapesti programok pénteken (2023. március 10.)

Kedvencünk a méhecske – Beporzók Hónapja a Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum gazdag gyűjteményeiben szép számmal találunk a méhekhez, a méhészethez kapcsolódó tárgyakat és általuk jó példákat arra, hogy miért van a méheknek nem csak a természetben, hanem az ember életében is nagy szerepe. Ritkaságszámba menő méhkaptárak, és különleges archív felvételek segítségével, játékos formában követhetitek végig a méhek háziasításának és a méztermelésnek a történetét. Kipróbálhatjátok hogyan látnak a beporzó rovarok, hogy megismerjétek az ő „szemszögükből” is a környezetünket.

Facebook-esemény >>

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Télből a tavaszba – Kerti Kaláka

A kora tavaszi időszak a kertbe hív: kalákázzatok együtt Újbudán! Fametszés, út- és pihenőhely építés és rendrakás vár benneteket, ha van kedvetek kicsit kint dolgozni, tenni, hatni.

Holdfénytúra a Visegrádi-hegységben

A Túrabarátok március 10-ei vezetett sétáján egy egészen új megközelítésből, az éj leple alatt figyelhetitek meg Dobogókövet. A kalandozás 17 órakor, sötétedés után kezdődik a Báró Eötvös Lóránd menedékház mögötti úton a Zsindelyes menedékház irányába, egészen a dobogókői sípályáig. A 7 kilométeres túrát sok-sok nyílt terep övezi, hogy minél többet gyönyörködhessetek az éjszakai égboltban. Ne lepődjetek meg, ha útközben éjszakai állatok hangjaira is figyelmesek lesztek, ha pedig szerencsétek van, még láthatjátok is őket.

Duo SeRa: Találkozások // BMC

Izgalmas zenei találkozásra invitál a szaxofon és a hárfa ritkán hallható duójával Seleljo Erzsébet és Razvaljajeva Anasztázia. A március 10-i koncerten Szemző Tibor audiovizuális alkotása is hallható és látható lesz a BMC koncerttermében.

MÖRK // A38

Négy év után, a harmadik lemezüknél is újabb dalokkal tér vissza március 10-én az A38 hajóra a magyar soul-funk-dzsessz négyesfogata, a MÖRK. Az estét Takács Noémi, alias Noémo vezeti fel Tóth Eszterrel kiegészülve, majd a fő produkció után közös lötyögésre invitálnak benneteket az est további részében.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. március 11.)

1848-49 emlékezete // Fiumei úti sírkert

A Fiumei úti sírkert főbejáratától március 11-én 11 órakor induló séta alkalmával új megvilágításban ismerhetjük meg az 1848-49-es szabadságharc időszakát, ráadásul ott, ahol a szabadságharc főszereplői végső nyugalomra leltek. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Görgey Artúr síremlékei mellett egyszerre elevenednek meg szabadságharcos férfiak és nők, a Buda várát ostromlók és védők történetei. A 1,5-2 órát felölelő séta ingyenes, regisztrálni a weboldalon tudtok.

A Vén Eperfa és a Tabán – vezetett séta Kingával

Tényleg a Vén Eperfa Budapest legidősebb fája? Mi a története és hogyan maradhatott meg a Vén Eperfa? Volt-e Mátyás királynak oroszlánja? Mi köti össze a Tabánt a Szent Koronával? Mit mesél nekünk Elek Apó kútja? Induljatok mesés kirándulásra, ahol megtudhatjátok a választ ezekre a fontos kérdésekre és még sok minden másra is.

Pathfinders #38 Szentendrei Kő-hegy

Azt gondolod, ismered a Kő-hegyet? Tudod, hol van a Vasas-szakadék, a Csepel-forrás, a légvédelmi lövegállás és a bronzkori földsánc? Tarts a Pathfindersszel és járd be minden titkát! 8 kilométer és 300 méter szintemelkedés vár rád.

Várból Palota – Séta a Budavári Palotanegyedben, a Várkápolnában és a Királypincében

A Budavári Palota, uralkodóink egykori rezidenciája, a kultúra és a művészet központja, nemzeti szimbólumunk. A vársétán elmesélik a ma látható épületegyüttes viharos történetét az Anjou királyok erődítményétől Ferenc József és Erzsébet fényűző palotáján át egészen a második világháborút követő eseményekig.

Gardrób közösségi vásár // ELTE Gömb Aula

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Éppen ezért is jött létre a Gardrób közösségi vásár nevű kezdeményezés, amely már sokadik alkalommal kerül megrendezésre, ezúttal március 11-én 10 órától 14 óráig, az ELTE Gömb Aulájában.

20 éves az AsiaCenter

Rengeteg születésnapi meglepetéssel, játékkal és ajándékkal várnak benneteket szombaton AsiaCenterben. A napot koncertek, izgalmas bemutatók és gyermek-foglalkoztató programok színesítik.

Vintage Légy-Ott ‘Tavaszváró’ @Szimplakert – Több mint vásár!

Budapest legmenőbb vintage és upcycled ruha és kiegészítő vására a Vintage Légy-Ott! 2023-ban is minden hónapban a Szimpla kertben.

Ha Budapest külvárosában barangolnátok a hétvégén:

Szobanövényvásár a Lumenben

A Pilea Projekt Rákóczi téri szobanövény és lakáskiegészítő boltja egy napra ismét a Lumenbe költözik.

Grease // Bem Mozi

Minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje John Travolta és Olivia Newton-John főszereplésével a Bem Mozi műsorán.

Móser Ádám lakáskoncert a Lelőhelyen

Móser Ádám játszik érzelmes francia-balkán-klezmer-tangó dallamokat szabadon, a Lelőhely nappalijában.

Hangácsi Márton egyszálgitáros // Barhole Music

Egy nyugis estére készüljetek, ahol főszerepben a dalok és azok történetei lesznek. Az új lemez dalai mellett régebbi számok is megszólalnak lecsupaszítva, a megszokottól eltérő hangszerelésben.

Midnight Music // Várkert Bazár

Mindig is ki akartad próbálni, milyen érzés egy hatalmas szimfonikus zenekarban játszani? Milyen lehet beülni a timpani mellé, esetleg a harsonák elé? Most itt a lehetőség! Strauss monumentálisan sodró dallamait élvezhetitek közvetlen közelről, egy kényelmes babzsákba süppedve. Menjetek el, hogy Salome keleties táncai, Till Eulenspiegel csibészes dallamai és Don Juan szenvedélyes életigenlése benneteket is magával ragadhasson!

NightRide – Havannatelep

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor itt a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, azért, vagy ha láttad már sokszor (és imádod), akkor azért.

Doors Emlékzenekar · „Strange Days” album 1967 // Muzikum Klub & Bisztró

A 2023-as évre egy igazán különleges koncertsorozattal készül a 30 éves Doors Emlékzenekar. Egyik bulit sem érdemes kihagyni egyetlen Doors zenekedvelőnek sem, hiszen az éves műsor koncepciója az lesz, hogy koncertenként egy–egy The Doors albumot idéznek fel. A sorozat második részén a Strange Days lemezen hallható dalokon kívül, még bónuszdalok is elhangzanak.

Be Massive Party // Marriott Hotel Panorama Hall

Március 11-én hivatalosan is elkezdődik a Be Massive 2023-as, egyben huszadik szezonja, a Marriott panorámatermében, ahol igazán különleges kilátásban lehet részetek. A fellépők a korábbi bulikról már jól ismert Be Massive dj-k lesznek, jegyek pedig még korlátozott számban kaphatók a cooltix oldalán.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. március 12.)

Pathfinders #39 Az 1947-es szentendrei sorozatgyilkosság nyomában

1947-ben hét halálos áldozatot követelő bűncselekmény-sorozat történt a Szentendréhez közeli erődőkben. Az esemény máig felderítettlen. A túra során megismerhetitek a jelenleg teljesnek vélt történetet és bejárhatjátok a különböző helyszíneket.

Utolsó gőzgombóczozás a Vasárnapi Czakó Mini Piaczon

A jó idő közeledtével itt az ideje, hogy ellátogass a Czakó Mini Piaczra, ahol saját stílusukban üldözik el a telet, méghozzá gőzgombóccal.

Ruhacsere a Swappisban

Klasszikus ruhacserére invitál benneteket március 12-én 15 órától 17 óráig a Swappis – Ruhaforgó csapata, melynek lényege, hogy az 500 forintos belépő ellenében annyi ruhát hozhatsz el, amennyit vittél. Az esemény célja a tudatos gardróbfrissítés, amely után a megmaradt ruhák a Swappis Ruhaforgó budai üzletébe kerülnek, illetve egy bizonyos újrahasznosítási projektben találják meg helyüket.

WAMP designvásár // Bálna Budapest

A tavasz első hónapjában sem maradunk a WAMP közkedvelt, havi rendszerességű designvására nélkül, hiszen március 12-én újra összegyűlik a Bálna Budapestben a hazai tervezők színe-java. Lesz számtalan saját tervezésű, kisszériás termék, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy vagy akár gasztronómiai finomság.

Facebook-esemény >>

További szuper vásárok Budapesten:

4. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac

Újra terézvárosi bolhapiac, ahol új gazdára találhatnak a megunt, de még jó állapotban lévő tárgyaitok.

A főváros ékszerdoboza – A Várkert Bazár, ahogy még sosem láttad

Megismerhetitek, hogyan vált a helyszín középkori védműből szobrászgenerációk alkotóhelyévé, majd az Ifipark hangos évtizedei után a kultúra és művészet központjává és a főváros egyik legszebb panorámájú pihenőhelyévé.

QJÚB – a kocka kibontása – lemezbemutató (Vendég: Platon Karataev Duo) // Magyar Zene Háza

Közeleg a Párbeszéd, sötétben c. műsor alkotócsapatának új bemutatója, amely egy, a fényművészet elemeivel gazdagított koncertszínházi előadás, Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján. Március 12-én Vecsei H. Miklóshoz és csapatához csatlakozik a Platon Karataev a Magyar Zene Házában.

