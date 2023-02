Február végén is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, sör- és borkóstolók, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci élmények, farsangi bálok – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos programok Budapesten

Budapest Boat Show 2023 (csütörtök-vasárnap)

2023-ban a 31. alkalommal nyitja meg kapuit a Budapest Boat Show, mely az elmúlt három évtizedben nemcsak Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötőjévé, a hajózás és vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvényévé vált, de az egyik legjelentősebb hazai hajós találkozóvá is. A kiállítás a megszokott módon egy helyen és egy időben vonultatja fel a teljes hazai hajókínálatot, az elmúlt év legjobb innovációit, és a vízi sportokkal, és azokhoz kapcsolódó felszerelésekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó cégek kínálatát.

Indoor Sörfesztivál (péntek-szombat)

Pénteken és szombaton korlátlan sör folyik a csapokból a patinás, Duna-parti Marriot Hotelben panorámás konferenciatermében, ahol idén hetedik alkalommal rendezik meg az Indoor Sörfesztivált a sörrajongók legnagyobb örömére. A szervezők igazi multikulturális közeget ígérnek: több mint 100-féle csapolt sört, illetve magyar, cseh, német, angol, ír és belga, kis, nagyüzemi, valamint craft sörkülönlegességeket kóstolhatunk. A habzó örömökben gazdag fesztiválélményt kultúrtörténeti adalékok, sörgasztronómiai ínyencségek, sörvacsora és sörivóversenyek teszik teljessé. A jegy mellé kapott kóstolópohárral pedig idén is annyi kóstolót kérhetünk, aki pedig szívesen kísérletezne más területen is, azok számára pálinka, rum, gin kóstolóval, valamint whiskey kóstoló show-val és belga sör mesterkurzussal is készülnek a szervezők.

Farsang a Terezában (péntek-vasárnap)

A téltemetés-tavaszvárás jegyében élő zene, tánc, arcfestés, eszem-iszom vár benneteket a Terezában három napon keresztül! Lesz jelmezverseny is, melynek főnyereménye 100 ezer Ft értékű fogyasztás!

MentesFeszt (szombat-vasárnap)

Az első Kárpát-medencei mentes találkozóra várja új és visszatérő látogatóit a február 25-i hétvégén megrendezésre kerülő Mentes Feszt. Az egészségtudatos fesztivál különféle szakmai előadásokkal, kispiaccal, gasztroudvarral, vegán borokkal és sajtkülönlegességekkel csábít az ELTE Gömb Aulájába.

Budapesti programok csütörtökön (2023. február 23.)

Tabán sztorik

Szabó Zoltán Attila, író, A Tabán a világ közepe című könyv szerzője a Jókai Anna Szalonba rendszeresen olyan lokálpatriótákat, művészeket, alkotókat, közéleti személyiségeket, kutatókat hív meg, akiknek az életére, munkájára nagy hatással volt/van ez a városrész, illetve a Várkerület. Ezen alkalommal Szabó Zoltán Attila vendégei: Herczku Ági, Liszt-díjas népdalénekes, dr. Farbaky Péter, történész, a Kiscelli Múzeum főmuzeológusa és Filip Tamás, költő lesznek.

JaMese: Odaát Idebent // Lemezbemutató koncert

A JaMese negyedik, Odaát Idebent lemezének dalai levisznek az énekes dalszerző lelkének legmélyére: gyász, veszteség, női minták kibogozása és az ezekből való feltámadó, életerő, újrakezdés, életszeretet. Az élet ciklikussága, a fent és a lent megmutatkozása 10 dalban őszintén elmesélve.

Borász az asztalnál – Havas&Tímár Pince borkóstoló

Érkezz a rendezvény ideje alatt bármikor és válogasd össze te a kóstoló sorodat! A borász pedig sztorizik neked.

Eliza Lasminskaya (UKR) & Szécsényi Károly akusztikus koncert // Úri Muri

Az ukrán származású művésznő énekelni kezdett, mielőtt még beszélni tudott volna. Szülővárosában, Bakhmutban tanult, miközben ő maga is énekleckéket adott. Fellépett már Sharm-El-Sheikhben (Egyiptom) és Dubaiban (Arab Emírségek). Repertoárján Ukrajnából származó folkzene, nemzetközi dalok, sőt egy magyar népzenei klasszikus is szerepel. Néhány hónapja Budapesten él, ahol duóban és egyedül lép színpadra.

Budapesti programok pénteken (2023. február 24.)

Trainspotting // Bem Mozi

Danny Boyle kultikussá vált fekete komédiáját most mozivásznon is megnézhetitek a Bemben.

Henri Gonzo Acoustic // Twentysix House

Henri Gonzo, a Fran Palermo, valamint a Henri Gonzo és a Papírsárkányok frontembere eklektikus szólóműsorával egy estére Twentysix loftlakásába költözik. Lábdob, gitár és Henri – így áll össze az est repertoárja.

Menedék Civil Állatmentők – Jótékonysági Est @ Analog Music Hall

Február 24-én változatos rockzenei felhozatalra számíthattok az Analog Music Hall színpadán. A koncert teljes bevételével a Menedék Civil Állatmentők gondozásában lévő állatokat támogathatjátok, miközben a CairoStone, a Kill Me Twice, a Viharcsillag, a The Way We és a Soulocracy zenéire buliztok.

Pear Jam · Yield 25

Februárban 25 éve lesz annak, hogy megjelent a Pearl Jam Yield című lemeze. Az ország legjobb Pearl Jam-tribute bandája, a Pear Jam ezúttal erre a lemezre helyezi a hangsúlyt február 24-én este. Ezen a koncerten ráadásként természetesen felcsendülnek a kötelező PJ-gigaslágerek is.

Spencer Hill Magic Band // Ellátó

Bud Spencer és Terence Hill filmzenéi ismét élőben a Spencer Hill Magic Band koncertjén az Ellátóban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. február 25.)

Mesél az erdő – Dera-szurdok túra (Pilis)

A 2023-as Hegyen-völgyön kupa második állomásán a Pilis egyik különleges szurdokvölgyét, a Dera-szurdokot fedezhetitek fel, Pilisszentkereszt közelében. A hangulatos, hidakkal tarkított turistaúton végighaladva jól megfigyelhetőek a tengeri üledék lerakódásából képződő mészkőformák. A szurdokot hátrahagyva felkapaszkodhattok a szépen felújított Som-hegyi turistaházhoz, majd a Szántó-nyereg érintésével megnézhetitek a klastromkerti, Cisztercita apátság romjait.

ErdőTekergő Túra

Szeretettel várnak minden 4-14 éves Tekergőt, aki szeretne eltölteni egy izgalmas, kalandokban gazdag délelőttöt, ahol fejlődhet, kiabálhat, sarazhat és mindenfélét gyűjthet az erdőben.

Farsangi Piacozás a Hunyadin

Február 25-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak benneteket a Hunyadi térre, ahol a termelői portékák és finomságok mellett, a hagyományos farsangi és churros fánkoké lesz a főszerep.

Szimpla bolha / Nagy Budapesti Kultúrzsibi

Kirakodóvásár, kutúrzsibi, használtcikk-piac… mindegy hogy hívod, a lényeg, hogy olyan hely, ahol lehet turkálni régi cuccok között. Ha a padlást már kimaxoltad, gyere és nézd meg mi rejtőzik a másokéban. Érezd a kutatás izgatott illatát.

Damara – ‘Fény és Boogie’ lemezbemutató // Akvárium Klub, KisHall

A Damara ‘Fény és Boogie’ albuma magába foglalja a fiatalok összes problémáját: a megfelelési kényszereket, szorongást, pánikot, szerelmi problémákat, félelmeket és a bizonytalanságot igyekeznek egy nagy energiává (fénnyé) alakítani.

Plants & Grooves: The Bazaar

A Plant & Grooves növényvásárra a tavaszi virágok és szobanövények valamint a növényes, természettel kapcsolatos designer termékek, divat és lakberendezési áruk széles választékát viszik el a kiállítók, illetve florárium workshopon vehetnek részt a látogatók. A növények és az érdeklődők hangulatáért a Groove Cartel dj duó lesz felelős, akik egy meglepetés zenésszel társulva fogják a közönségnek a zenét szolgáltatni. Az esemény ingyenes, a MANYI lakás részében lesz.

Kiscelli Farsang // téli JELMEZvadászat

Február utolsó szombatján zárás után jelmezbált rendeznek a Kiscelli Múzeumban. Idézd meg a Kádár-korszakot, öltözz neonreklámnak, csuklós busznak, kék Trabantnak, bólogatós kutyának vagy akár Kádár-kockának – a lényeg, hogy fel lehessen ismerni az öltözék ihletőit: Mácsai István festőművész alkotásait és a fővárosi kutyatartás kultúrtörténetét bemutató VAU! kiállítás szereplőit! Az est folyamán szakavatott zsűri és a közönség véleményezi a jelmezeket, a legfrappánsabbakat díjjal jutalmazzák.

Kórusok Téli Éjszakája

Február 25-én, hatodik alkalommal rendezik meg a Kórusok Éjszakáját, ezúttal rendhagyó módon a téli szezon végén. Ezen a szombaton a Magyar Zene Háza öt különböző helyszínén, hazai amatőr kórusok összesen 30 koncertjébe hallgathat bele a közönség. A sokszínű repertoár az egyházzenétől a kortársig terjed.

Bohemian Betyars // A38 Hajó

A Bohém Betyárok február 25-én visszatérnek és egy hajó-pördítő üdvrivalgással köszöntik a tavaszt az A38-on. Ez lesz idei első önálló koncertjük, úgyhogy érdemes lesz előkotorni a pogóbiztos tánccipőket és időben lecsapni a jegyekre.

KFT. Mint hal a vízben – koncert az Akváriumban

A KFT 2023-as évadnyitó koncertje, egyben első fellépése az Akváriumban. Aki a legnagyobb slágereket várja, nem fog csalódni, ahogyan azok sem, akik ritkán játszott, jellegzetes káefté számokat szeretnének hallani.

A Nyughatatlan & Lonesome Carroll Rockabilly Show Budapesten

A Nyughatatlan és a Lonesome Carroll Rockabilly Show közös koncertje Budapesten az OFF Kulturban Johnny Cash születésnapjának évfordulóján.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. február 26.)

Apró Túra a Budai-hegységben

Ha nem érzed magad még elég erősnek, teljesítmény túrákhoz vagy nagyobb szintemelkedésekhez, és mozognál egy kicsit friss levegőn, akkor itt a helyed. Ezek az apró túrák pontosan erről szólnak. Minden korosztályt szeretettel várnak.

Anya, beöltözünk? – Bélaműhely farsang a Manyiban

Öltözzetek be és hozzátok el a nagyit, nagyapát, apát, anyut, tesót, kisszomszédot, nagyszomszédot a Manyiba, ahol a Bélaműhely télűző zajkeltő kreálmányait készíthetitek el el együtt! A hangszereken túl pedig saját maszkokat és fejfedőket rakhattok majd össze, hogy teljes legyen a farsangi hangulat. Utána vonuljatok ki együtt Buda utcáira, hogy az összetákolt színes és harsány maszkokkal és fejfedőkkel feldíszítve, zajos hangszereitek segítségével elűzzétek végre a telet.

Jégkorszaki szakik // Müpa

Toronykőy Attila rendező és játszótársai egyfelvonásos improvizációja Gioachino Rossini Bruschino úr című operája nyomán, 8-14 éveseknek. Az előadás előtt Ráhangoló címmel ingyenes interaktív, játékos foglalkozást tartanak.

Swing me Amadeus // Budapest Jazz Club

Ebben az előadásban megkísérlik közérthetővé tenni az opera műfaját és az azt körülvevő légkört. Teszik mindezt Mozarttal, mert közismert, szórakoztató és utánozhatatlan, zenéjét hallgatni és játszani egyaránt fantasztikus.

