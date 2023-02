9 farsangi program 9 nap alatt Budapesten, amivel végképp elűzhetjük a telet

Lassan vége a 2023-as farsangi időszaknak, itt az ideje, hogy egy jó hajrával végképp elűzzük a hideget és a telet, és áttáncoljuk magunkat a tavaszba. Farsangi bálok, koncertek, táncházak – 9 izgalmas program február végére.

Jazzation: Farsangi koncert // Eötvös10 (2023. február 20.)

A Jazzation farsangi koncertjén bármi megtörténhet: az együttes énekesei a zenei virtuozitásban nem ismernek határokat, így ezúttal a hatásos színpadi megjelenés határait feszegetik.

Ice Hokku + Andrey Orenstein // Gödör (2023. február 21.)

Az Ice Hokku az élőzenét mixeli elektronikus hangzással – gitárok, szintetizátorok, dobgépek és hangrétegek vegyítése. A duó programja leginkább angol és héber popdalokból áll erőteljes, kreatív vokállal, megidézve a Közel-Kelet hangulatát. Ezen a turnén barátjuk – a tel-avivi elektronikus előadó és zenei producer, Andrey Orenstein (más néven Amor Entrave, 50Dix, Do You Like Trains?) – támogatásával lépnek fel.

Népzenész Klub – házigazda: Góbé Folkside // Úri Muri (2023. február 22.)

Új táncház indul szerdánként az Úri Muriban. A népzenész klub célja, hogy a magyarlakta területeken tevékenykedő táncházzenészek összefogását előmozdítsa. Várnak minden zenészt, táncost, vagy érdeklődőt nagy szeretettel.

KHJ (kaukázus) farsangi klubkoncert // Hunnia (2023. február 24.)

Kardos-Horváth János, a Kaukázus énekese, szerzője, gitárosa, immár több, mint egy évtizede tartja havi rendszerességgel szerzői estjeit a Hunniában. Ezek a klubkoncertek mindig hatalmas bulivá, nagyszerű közösségi élménnyé manifesztálódnak, hát még, ha maskara is van.

Farsang a Terezában (2023. február 24-26.)

A téltemetés-tavaszvárás jegyében élő zene, tánc, arcfestés, eszem-iszom vár benneteket a Terezában három napon keresztül! Lesz jelmezverseny is, melynek főnyereménye 100 ezer Ft értékű fogyasztás!

WellBee Klub – Fenntartható Farsang (2023. február 25.)

Vidd el jelmeznek szánt régi, már nem használt ruháidat és készítsétek el együtt az újrahasznosított jelmezedet és álarcodat a WellBee Fenntarható Farsangján!

Kiscelli Farsang // téli JELMEZvadászat (2023. február 25.)

Február utolsó szombatján zárás után jelmezbált rendeznek a Kiscelli Múzeumban. Idézd meg a Kádár-korszakot, öltözz neonreklámnak, csuklós busznak, kék Trabantnak, bólogatós kutyának vagy akár Kádár-kockának – a lényeg, hogy fel lehessen ismerni az öltözék ihletőit: Mácsai István festőművész alkotásait és a fővárosi kutyatartás kultúrtörténetét bemutató VAU! kiállítás szereplőit! Az est folyamán szakavatott zsűri és a közönség véleményezi a jelmezeket, a legfrappánsabbakat díjjal jutalmazzák.

Anya, beöltözünk? – Bélaműhely farsang a Manyiban (2023. február 26.)

Öltözzetek be és hozzátok el a nagyit, nagyapát, apát, anyut, tesót, kisszomszédot, nagyszomszédot a Manyiba, ahol a Bélaműhely télűző zajkeltő kreálmányait készíthetitek el el együtt! A hangszereken túl pedig saját maszkokat és fejfedőket rakhattok majd össze, hogy teljes legyen a farsangi hangulat. Utána vonuljatok ki együtt Buda utcáira, hogy az összetákolt színes és harsány maszkokkal és fejfedőkkel feldíszítve, zajos hangszereitek segítségével elűzzétek végre a telet.

New Fossils a Központban – Kutyára Yeah (2023. február 28.)

A New Fossils tagjai a folyamatos útkeresés és az ellentétekben rejlő feszültségek mellett tették le a voksukat. Zenéjüket átszövi az elvágyódás, miközben a végeredmény egyértelműen kapcsolódik a kortárs, urbánus jazz legutóbbi vonulatához. A dalközpontú szerzeményeiket hol elektronikával, hol pedig improvizációval emelik magasabb szintre.

