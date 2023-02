Budapest 5 legjobb fánkozója, ahol enyhíthetjük az édesség utáni sóvárgásunkat

Ha február, akkor farsang, ha farsang, akkor pedig nem szabad megfeledkeznünk a fánkevésről sem, amelyhez számtalan babona köthető. Egyesek szerint minél többet eszünk belőle, annál jobb lesz a termés, és elkerülhetjük a pusztító viharokat, míg mások inkább a párkeresés egyik szimbólumának tekintik. Bármelyik is legyen az igazság, mi megkerestük a legjobb budapesti fánkozókat!

The Box Donut

A fővárosban immár összesen öt helyen találkozhattok a The Box Donut különleges ízesítésű fánkjaival, melyek díszítésben és töltelékben is az élvonalban járnak. A feltéteket maguk készítik vagy gondosan válogatják izgalmas szezonális ízkombinációkat alkotva, így mondanunk sem kell, hogy a farsangi időszakra és Valentin-napra is készülnek nektek különleges variációkkal, csak győzzetek választani! Sőt, országszerte további hat városban is megtalálhatjátok őket: Debrecenben, Szegeden, Sopronban, Szombathelyen, Győrben és Nyíregyházán.

1066 Budapest, Teréz krt. 62. | 1076 Budapest, Thököly út 10. | 1051 Budapest, Zrínyi u. 18.| 1034 Budapest, Bécsi út 154. (GoBuda Mall) | 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A (Árkád) | Weboldal

Donuterie

A román franchise magyarországi székhelyén a már kész fánktészta a szemünk láttára válik díszessé a különböző mázak, szórások, krémek és cukorkák jóvoltából. A Donuterie állandó kínálatában 24-féle ínycsiklandó fánkvariáció kapott helyet, így mindenki megtalálhatja a kedvére való ízvilágot. Emellett ne feledkezzetek meg szezonális ajánlataikról sem, hiszen az év több szakaszában is előállnak új különlegességekkel. Fontos tudnivaló, hogy jelenleg átalakítják az üzletet, ezért csak elviteles üzemmódban dolgoznak!

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | Facebook

Bomboloni

A Pozsonyi úti Bomboloni az igazi, házias fánk ízével, na meg isteni, édes és sós péksüteményekkel vonzza vendégeit Újlipótvárosba. A sarki fánkozóban Szabadfi Szabolcs pékmester virágfánkjait kóstolhatjátok meg, a klasszikusok mellett meglepő különlegességekkel, mind ízvilágban, mind pedig küllemben. Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, a farsangi szezonra készülve mártott fánkokkal színesítik a választékot.

1137 Budapest, Pozsonyi út 49. | Facebook

La Donuteria

A La Donuteria csapata 4 éven keresztül fejlesztette a tökéletes fánk receptjét, így érték el azt, hogy a tészta lágy és habkönnyű lett, amit a finomabbnál finomabb mázak tesznek teljessé. Az isteni fánkokhoz használt alapanyagok egytől egyig magyar hozzávalókból készülnek, így az alapvetően pozsonyi franchise a magyar fővárosban is igen nagy népszerűségnek örvend. A bolt színes berendezése már belépés előtt sejteti, hogy megérkezünk a fánkimádók mennyországába, ahol még a vegánok sem maradnak édesség nélkül.

1092 Budapest, Ráday utca 8. | Facebook

Láng Fánk

A hagyományos fánk kedvelői sem maradnak édes gasztroélmények nélkül a fővárosban, a Láng Fánk jóvoltából ugyanis a klasszikus szalagos variációból is falatozhatunk. Ráadásul még az ételérzékenységekkel küzdő vendégekre is gondoltak, hiszen elérhető náluk glutén- és tejmentes, valamint vegán opció is. A népszerű, mentes lángost is árusító food truck nem horgonyoz le sehol túl hosszú időre. Ha szeretnétek tudni, hogy hol lesz a következő állomás, érdemes figyelni a Facebook-oldalukat.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 43. | Weboldal

