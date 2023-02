Budapest Retro: 5+1 hely Budapesten, ahol tetőtől talpig átjár a nosztalgia

Most, hogy a retró virágkorát éljük, mindenki keresi-kutatja azt, ami kedves, jóleső nosztalgiát kelt benne. Körmére néztünk mi is, melyek azok a budapesti helyszínek, ahol eltölthetünk néhány múltidéző percet.

Lottóházak

Az ötöslottó 1957-es újraindulásával a pénznyeremények mellett az egyszerű konyhai eszközöktől az autókon át az üdülőkig és öröklakásokig megannyi nyeremény talált gazdára. A változást az 1960-as évek hozták el, mikor is komplett, nyereménynek szánt lottóházak építésébe kezdtek. Szerencsére mind a mai napig tanúi lehetünk a Margit és a Múzeum körúton, a Frankel Leó és az Üllői úton, valamint a Flórián téren egy-egy ilyen lottóháznak, ahová korábban mindössze 3 forint 3 fillérért és egy nyertes lottószelvényért cserébe kaptak kulcsot a nyertesek.

Bambi Eszpresszó

A retró életérzést emlegetve valljuk be, nem is lenne teljes a válogatásunk a Frankel Leó úti Bambi Eszpresszó nélkül. A Bambi azonban nemcsak megidézi, de nap nap után éli is a ’60-as évek hangulatát immár kicsivel több, mint 60 éve. A Bambi természetesen nemcsak a Frankel Leó út, de Buda egyik legmeghatározóbb helye is egyben, ahova egy retró kávéért, a nosztalgikus enteriőrért, a kávé mellé kínált melegszendvicsekért és sütikért, tavasszal pedig a Duna egy szeletére nyíló kilátással kecsegtető teraszért érdemes ellátogatni.

1027 Budapest, Frankel Leó út 2-4. | Facebook

Skála áruházak

A mai modern bevásárlóközpontok zászlóshajói voltak egykor a Skála Áruházak. Vannak melyek átadták ugyan helyüket korszerűbb társaiknak, de akadnak olyanok is, amelyek magukon őrzik még a múlt egy-két vonását. Így van ez a belvárosban, a Dob utca sarkán és a kispesti Kossuth téren is, ahol néhai Skála feliratokra és logókra bukkanhat az ember. A Skála Áruházak népszerű reklámfigurájának, Skála Kópénak még bronz miniszobrot is szenteltek nem máshol, mint a Nyugati téren, a Skála Metró egykori épületének közelében.

Erzsike Espresso

Az Uránia Filmszínház tőszomszédságában, a Rákóczi út 23-as számú épülete learatja bizony a retró babérokat. Nemcsak azért, mert tetején az egykori Sztár üdítő grandiózus reklámja díszeleg, de az épület aljában újonnan megnyílt Erzsike Espresso miatt is. Az előbb cukrászdaként, majd 1958-ban eszpresszóként újranyitott Erzsike nagy népszerűségre tett szert, sokak törzshelyévé vált és minden jel arra mutat, hogy hamvaiból feltámadva, az éjszakában neonfeliratával világítva újra fogadja vendégeit egy-egy finom presszóra.

1088 Budapest, Rákóczi út 23. | Facebook

Csepel Művek

Sokan nem is gondolnák, hogy a manapság ismert Csepel Művek micsoda múltra tekint vissza. A konzervgyárból lett hadiüzem, a II. világháború rombolásai ellenére az 1980-as években fénykorát élő gyártelep mára azonban egy kísértetváros hangulatát kelti. Az egyetlen gyárból magát szinte várossá kinövő Csepel Műveket mindezek ellenére, mind a mai napig különleges légkör lengi körbe, tökéletes helyszíne lehet így egy nosztalgikus, múltidéző sétának. Történetéről ebben a cikkünkben olvashattok bővebben:

+1 Budapest Retro Élményközpont

Budapest belvárosának üdébbnél is üdébb színfoltja az élményközpontnak álcázott megelevenedett időkapszula. A Budapest Retro Élményközpontban kivétel nélkül minden megtalálható, ami retró, így nemcsak a gyerekkori relikviák és emlékek, de a hozzájuk kapcsolódó legszebb élmények is egymást érik. A hangulathoz csak hozzátesz, hogy retró italokból és ételekből sincs hiány, melyeket a kiállítás előtt és után is elfogyaszthatunk az élményközpont fogadóterében.

1051 Budapest, Október 6. u. 4. | Weboldal

Ha egy izgalmas olvasnivaló erejéig lubickolnátok még egy kicsit a retró életérzésben: