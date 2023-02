30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. február 9-12.

Februárban tovább pörög a főváros: számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci és gasztroélmények, farsangi és Valentin-napi programok – mindből találhattok válogatásunkban.

Budapesti programok csütörtökön (2023. február 9.)

Nagy Gábor György tárlatvezetése | B32 Galéria

Nagy Gábor György grafikus tárlatvezetése A Föld végső elhagyásának lehetséges érintői című kiállításában.

Nyamvadásgátló varázsszerek – Laár András előadása

A rendszeresen végzett szellemi-lelki gyakorlatok adják azt a kapaszkodót, amely kiemelhet minket a „nyamvadásból” azaz a külső körülményeknek való reménytelen kiszolgáltatottságunkból. Ez az est ezekről a tudati módszerekről szól Laár András által megszokott humoros előadásban.

Kártyajáték – Beck Zoltán & Vecsei H. Miklós

Beck Zoli és Vecsei H. Miklós zenés-irodalmi estje rendhagyó módon, kis létszámú közönség előtt kerül megrendezésre a Privát Színpad jóvoltából. A nem mindennapi helyszínről mindössze annyit tudni, hogy Újbudán található, pontos részleteket csupán az előadás napján, február 9-én tudhatnak meg a regisztrálók.

Blueskarnevál: Bluestone ft. Little G Weevil · Mynga Blues Collective!

Február 9-én farsangi különkiadással és rendhagyó blueskarnevállal készül bluesrajongó közönségének a Muzikum Klub, melyen a Bluestone zenekar képviselteti magát Little G Weevil vendégszereplésével. Előzenekarként a pécsi kötődésű, szemtelenül fiatal Mynga Blues Collective lép fel.

Budapesti programok pénteken (2023. február 10.)

Dúdolj! Ringass! Táncolj! – családi foglalkozás

A Dúdolj! Ringass! Táncolj! egy olyan közeg, ahová mindenki hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek megfelelően tud kapcsolódni. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel mindenki a folyamat részesévé válhat.

Tárlatvezetés > Sírás nevetésig

Pénteken 18 órától Szalai Borbála és Szalipszki Judit tartanak tárlatvezetést a Sírás nevetésig című kiállításon a Trafó Galériában. A kiállítás olyan művészek munkáit mutatja be, akik számára a humor katalizátorként szolgál ahhoz, hogy túl tudjanak lépni az adott körülményeken és normatív korlátokon.

Friss Folk: Chalga // Opus Jazz Club

A Chalga amolyan Thököly-kurucos, törökbarát zene – egy sikeres ostrom utáni berúgós estén szólhatott ilyen muzsika a táborban, és úgy hallatszik, a hadizsákmányban akadt pár jazzlemez is. A zenekar nem ápol népzenei hagyományt, de gátlástalanul használ fel balkáni és magyar népzenei elemeket. Lehetne mindez akár popzene is, mint amilyen az eredeti bolgár csalga, ha csak rendes négynegyedes, bárki által táncolható számokat játszanának. A zenekar azonban kifejezetten vonzódik a páratlan ritmusokhoz, és dalaik többségét ezekkel fűszerezik.

BalkanBeats: DJ Robert Soko (DE), DJ Gypsy Box (MX), DJ Suefo (HU), Szilvási Gipsy Folk Band (HU)

A BalkanBeats bulik rendkívül függőséget okoznak vad energiájukkal, színes, friss hangszínükkel, lelkesedésükkel és szenvedélyükkel. A kimeríthetetlen sokszínűség a szláv, keleti, zsidó hagyományból, valamint a romák kultúrájából fakad.

Bullet For My Valentine

A walesi Bullet For My Valentine 1998-as megalakulása óta az egyik legnépszerűbb metal zenekarrá vált, világszerte több mint 3 millió albumot adott el, begyűjtött három aranylemezt, valamint új jelentést adott a brit metalcore-nak az időközben klasszikussá vált debütáló The Poison albumukkal. A banda 2021 októberében adta ki hetedik albumát, a Bullet For My Valentine-t, amely a csapat legkeményebb és legzsigeribb lemeze; a most hozzáadott dalok sem térnek el ettől, így a jellegzetes Bullet stílusból egy újabb robbanást kínálnak a rajongóknak.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. február 11.)

Téli Lelki Túra

Ezen a túrán felmehettek a Budaörsi-kopárokba, majd Budakeszi irányába indulhattok, útközben érintve a látványos Sorrento sziklákat, Meyer Henrik sírját egy híres Mammut fenyőt, valamint egy kilátó pontot.

Rita 50: túra és jótékonysági vásár

50. szülinapján egy jótékonysági vásárra (lesznek ruhák, könyvek, retró lakberendezési tárgyak, sporteszközök) és túrára hív benneteket Tamás Rita a Ne pánikolj, sportolj oldal alapítója.

ErdőTekergő Túra

Szeretettel várnak minden 4-14 éves Tekergőt, aki szeretne együtt tölteni egy izgalmas, kalandokban gazdag délelőttöt, ahol fejlődhet, kiabálhat, sarazhat és mindenfélét gyűjthet az erdőben. A túrát 15-20 szenzomotoros erdei tornagyakorlattal, stresszoldó játékokkal, kincskereséssel és a végén ajándékkal színesítik a gyerkőcöknek.

Farsang a szentendrei piacon

Farsangi hangulat vár titeket a szombaton a Szentendrei Vásártéren. Aki jelmezben érkezik, ajándék fánkot kap. Gyermekeknek álarc készítés is lesz.

Buszos parktörténeti séta a Ligetben – Időutazás négykeréken

Februárban szombatonként ismét folytatódik a hagyomány, mely kalandos időutazásra invitál a Liget berkeibe. Ezúttal buszra pattanva ismerhetjük meg a Városliget múltját, történeteit és intézményeit, anekdotákon keresztül leshetünk be a Városliget mindig nyüzsgő életének kiemelkedő időszakaiba. A hangsúly ezúttal is az épületeken lesz: a Millennium Házától, a Vajdahunyad várán és a Magyar Zene Házán át a Néprajzi Múzeum múltjától a jelenéig.

Hogyan őrizzük meg az életkedvünket – A kiégés elkerülése! – Pál Feri atya előadása

Pál Feri atya, Prima- és Prima Primissima Közönségdíjas katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadása, a Házasság Hete rendezvénysorozat alkalmából. Pál Ferinek, katolikus pap volta ellenére fontos, hogy az előadásai semlegesek legyenek, hiszen bárki részt vehet rajtuk, és nem kell semmilyen vallási, ideológiai elvárásnak megfelelnie. Előadásaira jellemző a strukturáltság és az érintett szakirodalom intenzív használata, valamint a közvetlen, gyakran csapongó, humoros történetek mesélésére is építő stílus.

Nyeső Mari Klubkoncert a Fészek Művészklubban

Műsoron új és rég elfeledett Nyeső Mari dalok egy szál gitárral.

Vágtázó Csodaszarvas Klub

Népzene és spiritualitás – Hamar Dániellel, a Muzsikás együttes alapítójával beszélget Grandpierre Atilla, a VHK és a Vágtázó Csodaszarvas zenekarok alapítója. Majd jön egy másfél órás Vágtázó Csodaszarvas koncert.

Redbreast Wilson – Horváth Misi

Mr. Wilson Mississippi vidékéről átköltözve Texas sokszínű zenei hagyományát eleveníti meg, követve a texasi „outlaw” mozgalom szellemiségét, olyan dalszerzők nyomában járva, mint Guy Clark, Rodney Crowell, Steve Earle vagy Townes Van Zandt. A dalokban elmesélt személyes élettörténetek mellett nagy hangsúlyt kap Texas multikulturális jellege is: a skót-ír zenei hagyományok mellett megjelennek mexikói és francia cajun hatások is.

Muddy Shoes „25+1” koncert a Muzikumban

Újra a Muzikum színpadán a hazai bluesélet egyik emblematikus zenekara, a Muddy Shoes! A formáció kicsit több, mint negyedszázada változatlan felállásban várja azon zenerajongókat, akik szeretik a tradicionális akusztikus–elektromos bluest; rájuk jellemző lendületes, egyedi hangvételű előadásban.

The Anahit #VÁLSÁGPOP Lemezbemutató Nagykoncert // A38

A 2022-ben Petőfi Zenei Díjra jelölt The Anahit története 2016-ban indult Londonban, amikor Csányi Rita az Institute of Contemporary Music Performance kortárs zenei egyetemen elkezdett dolgozni In The Dark címmel 2017-ben megjelent első albumán. A projektből idő közben négytagú formáció lett, amely 2021-ben a korábbi zenei világukra jellemző melankóliát maguk mögött hagyva poposabb vizekre evezett és sorra jelentették meg vidámabb, pörgősebb dalaikat. A The Anahit közben rangos elismeréseket aratott, dalait a világ számos pontján játsszák a rádiók, 2021 őszén pedig az első magyar nyelvű felvételeit is kiadták.

Valentin-napi éjszakai fürdőzés az Aquaworldben

Valentin-nap alkalmából éjszakai fürdőzésre invitálnak benneteket az Aquaworld beltéri medencéi közé. A kulcsszó a romantika, de érkezhettek párban és egyedül is, hiszen az ismerkedés sincs kizárva. Az est során végig DJ szolgáltatja a zenét, lesz romantikus fotózás, tánc- és tűzvarázsshow is, és persze vár a 11 óriáscsúszda, élménymedencék, jacuzzik és szaunák.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. február 12.)

Wander Kutyás Túra

Tanuljatok együtt a Wander Dogs kutyakiképzőivel, akik sok érdekes és változatos feladatot hoznak a túra mellé.

Pancs – Farsangi termelői piac

Farsangi hangulattal, ínycsiklandó ebéddel és a már megszokott hazai, termelői finomságokkal várnak titeket most vasárnap is az Élesztőház udvarán.

KISKERTPIAC – zöld szerelem vasárnap

Az év első kiskertpiaca immár sokadik éve a szerelemről szól! Az Anker közben, a MADHOUSE teraszán és belső tereiben a kiállítók különleges, „szerelmes” kínálattal várnak Benneteket, hogy egy kicsit ünnepeljétek a szerelmet! Sok mosoly, természetközeli termékek, alkotások, a MADHOUSE különleges gasztro- és italkínálata mellett a természetközeli esküvőt tervező párok pedig inspirációkat, vagy többek között például köszönetajándék ötleteket kaphatnak.

Tribal Market – Farsangjárás // Gödör

Több mint 20 különleges kiállító vár titeket a farsangi Tribal Marketen a Gödörben.

A Z generáció valósága: Mielőtt végleg felnövünk vetítés, beszélgetés és buli

Balogh Rita és Akar Péter dokumentumfilm sorozata 7 fiatal életébe nyújt betekintést. Ezek a fiúk és lányok most kezdik felnőtt életüket Magyarországon. Hátterük és történetük eltérő, társadalmunk különböző buborékjaiban élnek, mégis összeköti őket a generációjuk sajátos helyzete és szemlélete. A vetítés után beszélgetés a szereplőkkel. Előtte szakemberek beszélnek arról, hogy milyen tartalmakat néznek manapság a huszonévesek és merre tartanak a médiafogyasztási tendenciák.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar // dupla koncert a Vígszínházban

Dupla koncertet ad február 12-én a Vígszínházban A Grund – vígszínházi fiúzenekar. A nagy sikerű Pál utcai fiúk c. előadás szereplőiből verbuválódott banda repertoárjában a musical legnépszerűbb dalai mellett legendás vígszínházi slágerek, jól ismert Presser-dalok és rockklasszikusok is felcsendülnek.

