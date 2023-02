30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. február 2-5.

Februárban tovább pörög a főváros: számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci és gasztroélmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Több napos hétvégi programok Budapesten

Jégkirályság jégcirkuszi show Budapesten (egész hétvégén)

2017 után idén ismét jégbe borul a Fővárosi Nagycirkusz manézsa. Az egész februárban megtekinthető, Jégkirályság címen nagy sikerrel futó show által a közönség előtt megnyílik egy új, varázslatos világ, amely változatos műsorszámokkal (és meleg teával) igyekszik lenyűgözni a család apraját és nagyját.

Budapest Central European Fashion Week (egész hétvégén)

A magyar és regionális tervezők 2023/24-es őszi-téli kollekciói a nemzetközi trendekhez igazodva személyre szabottabb, prezentációs formában kerülnek bemutatásra a főváros több pontján.

C’est La Magie – The Magician Show (péntek-vasárnap)

Február 3-tól 5-ig a BOK Csarnokba teszi át székhelyét a bűvészvilág elitjéhez tartozó Luis de Matos, Darcy Oake, Yu Hojin, James Mores és Enzo Weyne. A mágikus ötösfogat C’est la Magie nevű műsorát hozza el, bevetve a gondolatolvasás, lélegzetelállító bűvészmutatványok és a színpadi illúzió erejét.

Kürtősfánkok hétvégéje – Állatkerti Farsang (szombat-vasárnap)

Farsang időszakában a kürtősfánk készítése igen népszerű és családról-családra szálló hagyomány Székelyföldön. Ennek a hangulatát hozzák el az Állatkerti Farsang hétvégéjére az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdába. Lesz sima fahéjas-cukros, vanília krémes és tejszínhabos kürtősfánk is.

Budapesti programok csütörtökön (2023. február 2.)

Esti séta az állatkertben

Állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatod be a Kertet, és beleshetsz a kulisszák mögött zajló titokzatos világba.

Ziggy played guitar – Bowie Acoustic by Cosmic Maze // Úri Muri

Az akusztikus duó a többszörösen korszakalkotó zseni, David Bowie számait dolgozta át egy szál gitárra és két énekhangra. Ezen a koncertjükön egy fantasztikus turné, a Ziggy Stardust Tour dalai kerülnek majd közzéppontba, több mint egy tucat ilyen dallal készülnek nektek. Persze utána előszedik a későbbi slágereket is, hogy senki ne maradjon a kedvenc száma nélkül.

Furmint Február // Hagyományok Háza

Február 2-án, a furmint éves ünnepén újra megnyílik a lehetőség arra, hogy a borkedvelők szakemberektől hallhassanak a sokoldalú szőlőfajtáról, valamint az abból készülő, minőségi nedűkről. A nagykóstoló helyszíne a budai Hagyományok Háza, ahol egy jegy áráért korlátlanul kóstolhatnak a látogatók.

Budapesti programok pénteken (2023. február 3.)

Kóstold meg az Év borát // Winehub

Február 3-án a Patricius Borház látogat el Winehubba, hogy egész napos borkóstolót tartson, melyen akár 8 bort is meg tudsz kóstolni, köztük az Év borának választott 2017-es 6 puttonyos aszújukat is.

Ben T Kadar ‘Brute’ lemezbemutató X OIEE X Wata // Három Holló

Ben T Kadar énekes/dalszerző album megjelenéssel indítja az évet. A Brute c. album a fiatal férfi lét témájával foglalkozik és torzított szintetizátorokkal, néha nyers, néha dallamos énekléssel mutatja meg egy forrófejű fiú mindennapjait.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas hétvégi program:

Mester Csaba & Friends // Hunnia Bisztró

Mester Csaba a 90-es évek közepe-vége óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti kesergős vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgató szerzemények a Bob Dylan, Cseh-Bereményi féle történetmesélős vonalon születtek, majd formálódtak később finoman hangszerelt zenekari darabokká. Az egyszálgitár-szájharmonika – singer-songwriter alapállapot – mellett korábban a Nonszensz illetve Zöldhullám együttes keretein belül, most a korábbi zenekarokban is megfordult ‘barátai’ felállásban válik teljessé a műsor.

Special Guest koncert // BackStage Pub

Rendhagyó Special Guest koncert készül a Backstage Pub színpadán. A buli első részében a Toto, második részében a Bon Jovi legjobb dalaiból válogatnak.

Pál Utcai Fiúk Farsang // Barba Negra Red Stage

Pál Utcai Fiúk farsangi bál a csepeli Barba Negrában. Az együttes utolsó budapesti kocertje a 40 éves születésnapi Park-koncert előtt.

Antilope Kid – HÖKÖS CSAJ // Instant

Mindenki tudja, hogy titokban te is szerelmes vagy a hökös csajba. Akkor is, ha garbót hord. Vagy kiskosztümöt. Csak azért jársz fénymásolni a HÖK irodába, hogy egy-két lopott pillantást vethess rá. Neki is melegítesz egy smack levest, de még nem volt merszed soha elhívni randira. Ki tudja, talán ez lesz az az este, amikor az álmod valósággá válik?

Chalga // Szimpla Music

A Chalga amolyan Thököly-kurucos, törökbarát zene – egy sikeres ostrom utáni berúgós estén szólhatott ilyesmi zene a táborban, és úgy hallatszik, a hadizsákmányban akadt pár jazzlemez is.

További ingyenes progamok Budapesten:

PSYCHOTRIP! – Farsang Edition: BERNATHY – live, Dj TITUSZ, BOBBY SHYZE – live, NAUT83 – live!

A fergeteges Tilos szilveszteri buli nagyágyúi, Bobby Shyze és Dj Titusz visszatérnek a Gödörbe, ezúttal ráadásul Bernathy-val és Naut83-al karöltve, hogy egy nagy lapáttal rá tegyenek – most a farsangi szezon szellemében, és egy elképesztő psy-acid live-techno partival szakítsák le az arcunkat!

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. február 4.)

Korona túra Csobánka felett

Csobánka szépséges vidékére csábítanak, hogy bejárjátok a község feletti sziklakorona csúcsait. Meglátogathatjátok a Kevélyeket és az Oszoly tetejét is.

Családi ErdőTekergő Túra

Kalandok, friss levegő és mozgás az egész családnak. A kistesó jót alszik a hordozóban, a nagyobbak levezetik az energiát és együtt keresheti a család a kincset a Tekergők Térképe segítségével. Több állomáson keresztül, valódi térképpel fedezhetitek fel az erdőt és ha minden feladatot sikerül megoldania a családnak, akkor a Tekergők elveszettnek hitt kincsére is rábukkanhattok.

Egy Budapest-környéki kirándulás télen is szuper hétvégi program lehet:

használtruha vásár · workshop · MANYI

Szinte mindenkinek akad otthon olyan ruhadarabja, amitől sajnál megválni, de már megunta és csak rakosgatja hónapról hónapra, azzal a gondolattal, hogy majd talán egyszer. A MANYI TURI ezeknek a gyöngyszemeknek ad teret, hogy új gazdájukra találhassanak. Retextil workshop is vár titeket a vásár alatt saját hozott pólóból.

Februári élményteli piacozás a Rómain, ebédre paprikás csirkével

Szombaton tárt karokkal fogadják a finom falatokra vágyókat Római parti Piacon. A Kisudvarban a zászlós faháznál májgaluska leves és paprikás csirke vár titeket. Lesz még kürtőskalács, sült kolbász, hurka és hamburger is.

Varius Cirkusz a jégen

Kivételes előadással érkeznek Budapestre februárban a Varius Cirkusz zsonglőrei, bűvészei, tornászai és akrobatái. A társulat nemzetközi kiválóságai február 4-én két időpontban lépnek fel a fővárosban, és a manézs helyett a jégen, korcsolyát húzva kápráztatják el a közönséget nem mindennapi műsorukkal.

Titkok a Mátyás-templomról: történelem, vallási historizmus és díszítőművészet

Február 4-én Budapest emblematikus épülete, a Mátyás-templom 120 perces épületbejárás keretében fedi fel titkait. Budapest egyik legrégibb egyházi emléke nem mindennapi megközelítésben mutatkozik be: a templom története, az épület alakváltozásai, a templombelsőt díszítő alkotások, továbbá a templom szimbólumrendszere kerül ezen a napon fókuszba.

Őrületes farsanggal búcsúzik a LEGO® kiállítás Budapesttől

Érkezzetek a kiállításra jelmezben és készítsetek közös fotót az egyik szoborral!

DOORS Emlékzenekar · “The Doors” album 1967

A 2023-as évre egy igazán különleges koncertsorozattal készül a 30 éves Doors Emlékzenekar. Egyik bulit sem érdemes kihagyni egyetlen Doors zenekedvelőnek sem, hiszen az éves műsor koncepciója az lesz, hogy koncertenként egy–egy The DOORS albumot idéznek fel.

OPEN ART FESTIVAL | Vad Art | Muzsik & Volkova | Open Mic Bp All-Stars

Egyetlen jegy áráért tekinthettek meg kiállításokat, performanszokat, valamint vehettek részt különböző workshopokon, bulizhattok, és alkothattok egy fantasztikus közösségben.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. február 5.)

Koldoko-túra 2. Budai oldal

A túra során a tervek szerint 10 db Kolodko-szobor kereshettek fel a budai oldalon, összesen 7 km sétával.

Ha önállóan indulnátok Kolodko-túrára:

Pancs termelői piac és közösségi ebéd

Frissen, egyenesen a termelőktől szerezhetitek be minden vasárnap a hazai alapanyagokat, finomságokat a Pancs gasztroplaccon.

Rántotthús helyett – Vasárnapi fórumszínház vol. 4 – Felnőttség és felelősségvállalás

Mennyire érzed felnőttnek magad? Ki a felnőtt? Aki felelősséget vállal magáért? És másokért? És mit jelent a felelősségvállalás? Mikortól vagyunk felelősek a saját döntéseinkért?

Meddig terjednek a felelősségvállalás határai? És kire terjednek ki? Ha téged is foglalkoztatnak hasonló kérdések, várnak téged a MANYI havi rendszerességű workshopjain, ahol a fórumszínáz eszközeivel hajlítják meg a valóságot.

Grecsó Krisztián: Vera // Pinceszínház

Mit kezd a család sötét titkaival egy gyerek? Mit kezd a hallgatással, az évtizedekkel korábbi tragédia nyomaival, a pállott évtized kellemetlen szagával, a félrefordított tekintetekkel, az egyre kevesebb meggyőződéssel beléfojtott szóval? De a kiskamaszkor nem csak a trauma, hanem a trauma ellenszere is egyben – pont felnőtt annyira, hogy megértsen mindent, és pont gyerek annyira még, hogy ellenszereket találjon.

Utazás Darjeelingbe // Bem Mozi

Wes Anderson kultikus roadmovie-ja kerül vasárnap a Bem Mozi vásznára.

Parno Graszt // Akvárium Klub

Február 5-én az Akvárium Nagyhallját tölti meg szoknyapörgetős és legalább annyira szenvedélyes cigányzenéjével a Parno Graszt. A kedvességét, őszinteségét és vidámságát megőrző csapat ezúttal is beveti minden létező energiáját, így ha felejthetetlen bulira vágytok, szenteljétek nekik az estéteket.

