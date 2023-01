60+ kihagyhatatlan téli program Budapesten 2023 januárjában

Hihetetlen sok izgalmas téli program vár Budapesten 2023 januárjában: túrák, koncertek, színházi előadások, gálaműsorok, gasztroélmények – mindből válogattunk nektek!

Madhouse x Centrál Színház (2023. január 26-ig)

December 30-án debütált a Madhouse séfajánlata, amely a kultúrát támogatja a Centrál Színházzal karöltve. A fogásokat a 2:22 (egy kísértettörténet) című premierelőadáshoz álmodták meg, és a darab premierjének napjától kóstolhatók. A Centrál Színház menü by Piszkor igazán különleges ételkombinációkat tartogat, ezért kár lenne kihagyni ezt az utánozhatatlan ízélményt, amely egészen január 26-ig elérhető a Madhouse-ban. Sőt, a 2:22 (egy kísértettörténet)-re szóló jegy felmutatásával az előadás előtt egy kávéra, az előadás után pedig egy pohár ház sörére vagy ház borára vendégelnek meg titeket a Madhouse-ban.

Ingyenes Jam Session Est a BJC-ben (több időpontban)

A Hollán Ernő utcai Budapest Jazz Clubban keddtől szombatig ingyenes Jam Session Estek várják az érdeklődőket. Estéről estére tehát más-más, tehetséges formáció biztosítja a felhőtlen szórakozással fűszerezett igényes jazz-zenét a nagykoncertek után, este 10 órai kezdettel.

Henri Gonzo ★ Edith • Acoustic Solo Night (2023. január 4.)

Henri Gonzo eklektikus szólóműsora most először az Edithben. Gonzo lábdobon és gitáron kiséri magát valamint a közönseget a szecessziós bolondos dallamok világába mindezt az Edith franciás montmarte-i stílusú berendezésében.

Újév-köszöntő gálaműsor (2023. január 6.)

A Hagyományok Háza bemutatja Újév-köszöntő gálaműsorát. A 2015-ben, a Hagyományok Háza szervezésében indult Újév-köszöntő gálaműsor immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Müpában. Az ünnepkör egyetemességét klasszikus zenei műsorszámokkal és több generáció jelenlétével is hangsúlyozó gálán a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara, Sebestyén Márta, a Vujicsics együttes, Fassang László produkciói számos kiváló közreműködő társaságában lesznek láthatók-hallhatók a monumentális gálaműsor folyamán. Rendező: Mihályi Gábor, szerkesztette: Eredics Gábor.

RATM TRIBUTE BY SUBSCRIBE • INSTANT (2023. január 6.)

A Rage Against the Machine kőkemény számai Subscribe együttes előadásában.

A vándorló palota // Bem Mozi (2023. január 7.)

A közel 20 éves népszerű japán anime most vásznon is megtekinthető a Bem Moziban.

15 éves a Budapest Jazz Club (2023. január 7.)

A január 7-i ingyenes esten fellép a László Attila vezette LFZE Big Band, a Hodek Trio és az Oláh Kálmán Jr. Quartet is. Ünnepeljétek velük a BJC 15 születésnapját!

Áron András koncert – Akvárium Klub, KisHall (2023. január 7.)

Áron András “Apey”, a LAZARVS, a Trillion és a Black Circle Orchestra énekese, gitárosa, alapítója ezúttal szólóban lép színpadra Akváriumban.

Allianz Jégpályák Éjszakája 2023 (2023. január 7.)

2023. január 7-én a Városligeti Műjégpálya jegét elfoglalják a hokis játékok, a koris programok, a szuper dj szettek és persze az – éjszakai – korcsolyázás szerelmesei.

Irodalmi kocsmázás Závada Péterrel a Mazel Tovban (2023. január 8.)

A Zsidó Művészeti Napok szervezésében megvalósuló irodalmi eseménysorozat következő állomásán Závada Péterrel Oláh Andrea beszélget a Mazel Tov kistermében. A beszélgetés fő íve nem egy frissen megjelent kötet bemutatására épül, hanem az alkotási folyamatba kaphattok betekintést. Megtudhatjátok például, hogy a szerző egy-egy regénye, novellája, esszéje milyen inspirációk hatására született, szüksége van-e egy képzeletbeli világ megteremtésére ahhoz, hogy alkotni tudjon, és könnyedén jár-kel-e a valóság és a fikció között.

Egy kirándulás is szuper téli program lehet:

Pancs termelői piac és közösségi ebéd (2023. január 8., 15. 22. 29.)

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

Hétfői orgonakoncertek a Bazilikában (2023. január 9., 16., 23., 30.)

A hétfői „Cathedral Organ Concerts” az egyetlen hangversenysorozat a Szent István Bazilikában, amelyen a bazilika világhírű, Budapest legnagyobb és legszebb hangú műemlék koncertorgonáját hallhatják a hangversenyek látogatói. Az előadások a hétfői napokon 17 órakor kezdődnek.

Bowie Acoustic Memorial Night @ Gödör (2023. január 10.)

David Bowie egyedülálló és utánozhatatlan. A Cosmic Maze mégis megpróbálja visszaidézni, amit lehet ezen a szomorú napon, a halála napján. Ünnepeljétek zseniális munkásságát, utazzátok be különleges zenei világát a Ziggytől a Lazarusig ezen a különleges estén. A Gödör Klub koncerttermében asztalok várnak majd titeket, amiknél ülve énekelhetitek az akusztikus duóval Bowie legszebb dalait.

Kvíz-est – Minden, ami sör (2023. január 10.)

Sörben az igazság – állítják az okosok. Na de vajon tudjátok-e az igazat a sörökről? Éljétek át együtt egy egész estés sörmámorban úszó kvízt, ahol 60 kérdésen keresztül versenyezhettek kifinomult tudásotokkal. Sörbarátok előre!

Cédric Chapuis: Élet-ritmusra 4. előadás (2023. január 11.)

Egy francia fiú, Adrien Lepage mindennapjaiba nyerünk bepillantást, a mániákusan doboló kamasz azonban egyre több titkot, élményt és emléket árul el nekünk. Furcsa világ tárul elénk, mely egyszerre irigylésre méltó és lehengerlő, de ad némi okot az aggodalomra is. Talán Adrien mégsem olyan „átlagos”? A kalandok, a csalódások, a megpróbáltatások ugyan úgy részesei az ő életének is, mint bármelyik másik kamasznak, akkor mégis mitől lehet ez a fiú más, mint a többiek? Hol tart most az életében, mi a múltja, és mik a tervei? Többek között ezekre kapunk választ a megrendítő, ám mégis felettébb humoros monodráma során.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas program:

Macskológia – A macskák és a természettudomány (2023. január 12.)

Egy izgalmas természettudományos ismeretterjesztő előadás, mely egy „új tudományág”, a macskológia rejtelmeibe nyújt bevezetést. Szó lesz majd többek között a macskafejű egyiptomi istennőről, a macska folyékony halmazállapotáról, Schrödinger fizikus macskájáról és a kvantumelméletről, valamint a dorombolás kedvező élettani hatásáról. A világűrbe kikacsintva rácsodálkozhattok a Macskaszem ködre is.

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben (2023. január 13.)

Ismerjétek meg a valaha volt legjelentősebb gyárunkban épült legerősebb üzemi óvóhelyi rendszert! A gyárban valaha épült mindhárom fajta erős óvóhelytípust meglátogatatjátok: a vezetési pontot, a tömegóvóhelyet és a légoltalmi kórházat is.

Kiállításmegnyitó | JÁTÉK NEM JÁTÉK és <19 FORMÁLD A VILÁGOD! (2023. január 14.)

A 2023-as évet egyből két egymáshoz kapcsolódó kiállítással nyitja a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria.

Csepelyi Adrienn exkluzív tárlatvezetése a Kisebb világok című kiállításban (2023. január 14.)

Csepelyi Adrienn szenvedélyesen szereti a múzeumokat, a zenét és az irodalmat – e három egyesül rendhagyó, szubjektív tárlatvezetéseiben, amelyeken az underground hip-hoptól Mozartig, a legújabb kortárs versektől a népdalokig bármi előfordulhat.

Nemzeti Táncszínház: Varázsvilág (2023. január 14.)

Január 14-én újra látható Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban a nagy sikerű, látványos Varázsvilág c. gyerekelőadás. Egy szekrény sok mindent rejthet, különösen akkor, ha rajta keresztül átléphetünk egy másik, mesebeli, varázslatos dimenzióba. A mű főhőse egy játékvilágban próbál barátokat szerezni, és különféle bábokkal találkozik. Ráébred, hogy a báboknak ugyanolyan érzelmeik vannak, ugyanolyan kötődések és kapcsolatok alakulnak ki közöttük, mintha emberek lennének, és egyikükkel talán még szerelembe is lehet esni. A produkció egy mágikus világokba kalauzol el minket. Sok klasszikusbalett-élményből táplálkozik az előadás, amilyen például Csajkovszkijtól A diótörője.

Zeng a pince! 3. – A sétáló borkóstoló (2023. január 14.)

Egy este a barátokkal, lazulva, beszélgetve, borozgatva, zenét hallgatva a Zengő bárban.

Kéknyúl // Opus Jazz Club (2023. január 14.)

A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező, urbánus tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. Bár a csapat korábbi hangzása Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs védjegyének számító Hammond orgonája köré épült, a 2015 végén megjelent Crowded Universe című lemezük anyaga már új koncepcióra épült: nyolc egyenrangú muzsikus szőtt rajta izgalmas zeneszövetet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal és Andy Hefler szenvedélyes, karakteres, óceánon túli énekével.

Los Orangutanes, Zuboly // A38 Hajó (2023. január 14.)

A Los Orangutanes zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar cumbia rajongókat. Annak ellenére, hogy Dél-Amerika legnépszerűbb stílusa a cumbia, ez a műfaj méltatlanul kis figyelmet kapott eddig idehaza. Ezen szeretne változtatni a Los Orangutanes, melyet kipróbált, vetrán zenészek hívtak életre. Az Irie Maffia, Zuboly, Paso, Besodrom, Anselmo Crew tagjaiból verbuválódott csapat rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált, teltházas Müpa, Akvárium Nagyhall és Kobuci kertes koncertek valamint számtalan hazai fesztivál is a hátuk mögött van már.

További szuper beltéri programok Budapesten:

Jégkirályság jégcirkuszi show (2023. január 14-től)

Az Ice Kingdom jégcirkuszi showban a megszokott cirkuszi számok mellett számos jékorcsolya szám is lesz, de a kápázatos zsonglőszámok sem maradnak ki.

iamyank szóló zongoraest a Három hollóban (2023. január 15.)

Valószínűleg iamyank a tökéletes példa a magyar zenei élet jelenében, ha arról van szó, hogy az önkifejezésnek, egy elképzelés megvalósításának nincsennek igazán eszközhasználathoz kötött határai. Legyen szó hangszerről, stílusról vagy technikáról. Na, de milyen, amikor a központban tényleg csak egy szál zongora áll?

Recirquel: My Land (2023. január 16.)

A Vági Bence által rendezett előadás az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba, és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben. A produkció egy új előadó-művészeti műfaj, a cirque danse kiteljesedése, de nemcsak műfaji szempontból tekinthető unikálisnak: ez a Recirquel első olyan darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek szerepelnek. Vági Bence hét, a maga zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót.

Hajógyár x A38 ▪️ Pásztor Anna ▪️ Anna & The Barbies duó koncert (2023. január 17.)

Pásztor Annával, az Anna and the Barbies énekesnőjével a legjobb és akár a legrosszabb élményeiről, a gyökerekről, inspirációkról és spiritualitásról is beszélget majd Hegyi Dóri (OHNODY), de a középpontban a színpadi látvány és a jelmezek, maszkok, zenekari megjelenés lesz. A beszélgetés után Pásztor Anna testvérével és zenésztársával, Pásztor Sámuellel egy igazán ritkán hallható akusztikus koncertet ad majd az Anna and The Barbies legismertebb számaiból.

Kollár-Klemencz László: Öreg Banda // K11 (2023. január 18.)

Kollár-Klemencz László első regénye Öreg Banda címmel 2021 októberében jelent meg. A szerző az erdőből a család erdejébe költözött. A könyv az író többgenerációs zenész családjának és a családja alkotta Öreg Bandának izgalmas, sokszínű életét kíséri végig az ezernyolcszázas évek közepétől, háborúkon, családi és társadalmi drámákon keresztül az ezerkilencszázhetvenes évekig, Pest-megye egy kis sváb falujában, ahol a tradíciókat, az ünnepeket, a szokásaikat, hitüket, de sokszor az életben maradásukat is a zene, az Öreg Banda mentette meg.

Ha inkább a bekuckózást választjátok egy hideg napon:

Hodworks & Dollár Papa Gyermekei: Kabaré (2023. január 19.)

Eljött az ideje a kabaré felélesztésének. A Hodworks és a Dollár Papa Gyermekei nem is habozik megtenni ezt.

Páratlan párok – az operett történetéből (2023. január 19.)

Folytatódik Bősze Ádám és László Ferenc közös kortárskereső sorozata. A Páratlan párok új évada ezúttal az operett nagy alkotóinak, kiemelkedő személyiségeinek sorát fogja bemutatni, bebarangolva az operett soknemzetiségű birodalmát és eljutva még e szerteágazó műfaj földrajzi és esztétikai határterületeire is. Így a hungarikum, illetve monarchikum gyanánt emlegetett bécsi-budapesti operett-tradíció mellett szó esik majd a műfaj másik két meghatározó vonulatáról, vagyis a francia és az angolszász operettről is. Az időben haladva pedig az operett feltűnésétől a műfaj arany- és ezüstkorán át a sorozat elér majd a dzsessz- és a szocialista operettek zsáneréhez, egyszersmind a musical kezdeteihez is.

Tabán Blues – A Talány akusztik irodalmi koncertje (2023. január 19.)

A formáció – amely korábban a Jókai Anna Szalonban, az óbudai Krúdy-negyedben, a Belvárosi Fesztiválon, majd a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum kertjében is koncertszínházi produkcióval lepte meg a publikumot –, vonzódik a különleges helyszínekhez. Gyakran lépnek fel romkocsmákban, boresteken, „elhagyott” mozikban, tanintézményekben, vagy olyan, a nagyközönség felé csak ritkán kaput nyitó kultuszhelyeken, mint amilyen a Nyugati pályaudvar Királyi váróterme.

Százféle változatban – Koncert Cseh Tamás születésének 80. évfordulójára (2023. január 20.)

Cseh Tamás zenéje elemi erővel képes hatni az emberre, egyszerű és személyes, olyan mintha kifejezetten neked énekelne. Bereményi Géza zsenije pedig kortalanná teszi a szövegeket, így aktualitását soha nem veszti el, hiszen nem csak egy politikai korszakról szólnak, hanem a magyar ember lelkét mutatják meg.

PénteK13: Fool Moon (2023. január 20.)

Filmzenék és slágerek a 80’-as évekből a Fool Moon acapella együttes előadásában.

KISS Forever Band / Iron Maidnem / Hollywood Rose (2023. január 20.)

Három nagyszabású tribute zenekar egy este a Barba Negra Red Stage színpadán.

Januári Kraft Kézműves Vásár @ Szimpla Kert (2023. január 21.)

Az újévben is a megszokott tarkabarka választékkal vár a kreativitás legjavát kínáló kézműves vásár. Lakberendezés, ékszer, játék, ajándékok és mindenféle kézzel készült egyéni termék, amivel szebbé és fenntarthatóbbá teheted az életet.

Kultúraválasztó – a magyar kultúra napja alkalmából (2023. január 21.)

A Virág Benedek Ház a Magyar Kultúra Napja alkalmából több művészeti ágba is bepillantást enged. Kipróbálhatjuk a festészetet, vagy táncolhatunk közösen saját testünk ritmusára Grecsó Zoltánnal, improvizálva kipróbálhatjuk a színházat, Kis Kata Linda segítségével egy napra fotóművésszé válhatunk, trükköket, tippeket kaphatunk a fényképkészítésről, vagy éppen a másik oldalról nézve modellt is állhatunk a fotósnak korabeli ruhákban. Ezen kívül többféle hangszer is kipróbálható lesz a nap folyamán. A belépés ingyenes.

Gyilkosság Vacsorára – Logikai Társasjáték est (2023. január 21.)

Az amerikai szesztilalom korában járunk, helyet foglaltok a Don asztalánál, de mielőtt kiérhetne az első fogás, gyilkosság történik. A Ti feladatotok, hogy kinyomozzátok, mi is történt a vacsora alatt: két óra és az asztaltársaságotok segítsége áll rendelkezésetekre, hogy megfejtsétek a fogásokkal felszolgált logikai rejtvényeket. Összefogva talán már a desszert előtt megtalálhatjátok a gyilkost.

Könyvek, melyek feldobhatják 2023-at:

POP ZSÚR – Weisz Viktor koncertje Vendég: Szolnoki Péter // Az Orfeum (2023. január 21.)

Ki ne emlékezne a 80-as, 90-es évek nagyszerű házibulijaira? A családi és baráti zsúrokra, ahol pirosarannyal, csemegeuborkával díszítettük a párizsis szendvicseket és az Éva Vermouth volt a kedvenc ital. Utazzatok el ismét a zenében ebbe az időszakba és bulizzatok a 90-es évek magyar slágereire. Ez alkalommal a Bon-Bon frontembere Szolnoki Péter lesz Weisz Viktor vendége.

Midnight Music Fischer Ivánnal (2023. január 21.)

Nagy népszerűségnek örvend a Budapesti Fesztiválzenekar fiataloknak szóló Midnight Music programsorozata, amely során babzsákokon, a zenészek között hallgathatják meg a szellemes magyarázatokkal kísért, éjféli koncertet az érdeklődők. A következő eseményre január 21-én kerül sor a Várkert Bazárban.

Lead Zeppelin XIX. születésnapi koncert // Muzikum (2023. január 21.)

A Lead Zeppelin zenekar közel két évtizedre tekint vissza. Megalakulásuk óta mindössze egyszer volt tagcsere. Az alapító tagok mellett – Vörös Gábor, Sipeki Zoltán, Gerdesits Ferenc –, az énekesi poszton először Sághi Kálman, majd 2016 óta Körmendi Roland brillírozik. A zenekar hitvallása a Led Zeppelin-dalok lehető legélethűbb prezentációja; miközben az improvizációs részekben, -betétekben mindenki hozzáadja a saját zenei világát. Ez a kötetlen muzsikálás várható a Muzikum színpadán január 21-én is.

Üvegfal • Gryllus Dorka és Simon Kornél zenés szövegszínházi előadása (2023. január 21., 27.)

Az Üvegfal Léna és Péter örvényszerű házasságát meséli el, a feleség és a férj szemszögéből egyaránt. Lassan, lépésenként bomlik ki és válik világossá, hogy valójában egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben. Miért csinálja Péter? Miért hagyja Léna? Mi ez a gyakran eszméletvesztésig pörgő tánc? Szeretet, szerelem hajtja? Vagy ezeknek épp valamiféle ellenkezője. Miért választjuk azt, akit választunk, sokszor szinte teljesen vakon?!

Zenés budapesti helyszínek, amiket érdemes felkeresni:

Telente, vasárnap…. – Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól // Óbudai Kulturális Központ (2023. január 22.)

A Vodku fiai Cseh Tamás születésének nyolcvanadik évfordulóján újra összegyűlnek, hogy művészbarátaik segítségével megidézzék Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza dalait, és azt a különleges világot, amelyet ezek a dalok közvetítenek.

Boros Misi: Inspirations – lemezbemutató koncert (2023. január 24.)

A “csodagyerekként” megismert Boros Misi Hungarotonnál megjelent Inspirations című szólóalbumának lemezbemutató koncertje sokak számára izgatottan várt esemény. A személyes hangvételű albumon Misi saját inspirációs folyamatát mutatja meg a számára legkedvesebb Brahms és Chopin műveken keresztül.

Frenk szólókoncert // K11 (2023. január 25.)

Frenk a hazai zenei élet meghatározhatatlan alakja. Szinte minden hangszeren játszik, lemezein maga dobol, zongorázik, gitározik, énekel. Zenéjében – és természetesen új lemezén is – ötvöződik a pop, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon, a jazz, és minden, ami mentes a megfelelési kényszertől. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, lágyak, melankólikusak, vadak, erőtől feszülőek. Mint mi, mindannyian.

Kiteregető – Slam poetry showcase és verseny- Bárány Bence, Mészáros Péter, Pion István (2023. január 26.)

Adott jó sok csipesz, három slammer, és minden, amit a mikrofon centrifugája kibír. A Kiteregetőn nincsenek tabuk, se összegyűrt kéziratok, csak bivalyerős gondolatok és nevetőizomlázat okozó punch line-ok.

Ripoff Raskolnikov Band // Fonó (2023. január 27.)

Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Kezdetekben az európai népzenék foglalkoztatták, majd fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az amerikai folklorban gyökerező dalszerzői attitüd, ami Bob Dylan, Tom Waits vagy akár a Rolling Stones zenéjét is meghatározza. Ikonikus színpadi megjelenését 1987 novemberében láthatta először a magyar közönség. Azóta számtalan koncertet adott nálunk, sőt immáron Magyarország az egyik otthona. Legutóbb 2019-ban jelentkezett albummal, ami az Small World címet viseli. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

WAKE UP 1230 – Koncert a moziban (2023. január 27.)

Rendhagyó koncertsorozatra invitál a Wake Up 1230 zenekar, az ország legismertebb rock and roll arcait felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). Az élőzenés koncertekre a fiúk különleges látványvilággal is készülnek, amit a Kultik mozik nagyszerű környezete, elsőosztályú hangtechnikája és kimagasló minőségű mozi-vetítéstechnikája egészít ki.

Budaörs, Csíki-hegyek, Odvas hegy (2023. január 28.)

Egy lassú tempójú, 8-10 kimométeres, ingyenes kirándulás a BP Hike szervezésében.

Így laktak ők! – Híres otthonok, híres lakók (2023. január 28.)

Ezen a kalandos sétán Pasarét valaha itt élt nagyjainak nyomába eredhettek, felfedezve egykori lakhelyüket, bepillantást nyerve mindennapi környezetükbe; izgalmas -néha vidám, néha bús- történetekkel fűszerezve.

Ha romatikus helyszínt kerestek randizáshoz:

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó – Koncertszínház a Budapest Bárral (2023. január 28.)

Több generáció kedvenc regényírója egy olyan zenekart is megihletett, amely stílusával, zenei sokoldalúságával minden korosztályt elbűvöl: az előadás kulcsjeleneteihez a Budapest Bár zenészei és a kitűnő dalszerző, Szűcs Krisztián írtak dalokat. Így lett Gorcsev Iván, Vanek úr és Vendier őrmester sivatagi ámokfutásából varázslatos összművészeti élmény.

Sztárest zongorával: Ramón Vargas (2023. január 29.)

A mexikói tenorista, Ramón Vargas ugyan nincs a címlapok elején, de már több évtizede nevet szerzett magának gyönyörű lírai hangjával, és ki hinné, hogy mire újra az Operaház deszkáira lép, már pályájának negyedik évtizedében halad. Vargas maradt a fachjában, gondosan tervezi szerepeit, és a dalok intelligenciát kívánó terepén is otthon érzi magát. Az OPERA vadonatúj Steinway zongorájával kísérve oly emlékezetes estet adhat, amelybe a dalirodalom számára legfontosabb opusait éppúgy befűzheti, mint az igen érzékenyen előadott operaáriákat. Dal- és áriaest két részben, magyar és angol felirattal, Mzia Bachtouridze zongorista közreműködésével.

40! avagy Véges élet – Az élet véges. 40-nél van vége. Vagy nem…? (2023. január 29.)

Újabb szókimondónak ígérkező előadás mutatkozik be a Jurányi Házban. A férfiak szexuális világát tárgyaló előadás után, most az öregedést veszi górcső alá Bánki Gergely, Stefanovics Angéla, Keszég László és Mészáros Béla a 40! avagy véges élet című produkcióban.

Jazz Showcase: jazzbois feat. Kaláka // MÜPA (2023. január 29.)

Meglepőbb találkozást aligha tudnánk elképzelni, mint hogy a jazzbois fúziós jazz-hiphop trió randevút ad az ötvenhárom éves Kaláka együttesnek, az énekelt vers hazai legendájának. Nem is olyan könnyű eldönteni, melyikük számára nagyobb merészség, annyi bizonyos, hogy a közönség csak jól járhat. Elvégre a Kaláka örökifjú előadókból áll, a jazzbois pedig egyaránt nagy alázattal viseltet a jazzhagyományok és a hiphop-tradíciók iránt, és ez a hozzáállás az egyik kulcsa elképesztő nemzetközi sikereiknek is.

