5 inspiráló önismereti és pszichológiai könyv az évkezdéshez

Sokan a több olvasást is újévi fogadalomnak tekintik, hiszen nincs is jobb, mint lelassulni egy jó könyv mellett a rohanó hétköznapokon. Ha pedig némi inspirációra is szükségetek lenne, vagy szeretnétek jobban megismerni az emberek működését, akkor az alábbi könyvekkel nem lőhettek mellé.

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, megtaláljuk elakadásaink okát, feltárjuk a szorongásaink, rosszkedvünk és kudarcaink magyarázatát, vagy felfogjuk, miért ismételjük újra meg újra boldogtalan párkapcsolataink forgatókönyvét, nem elegendő csupán a saját életünket górcső alá venni. Szüleink, nagyszüleink, soha nem látott őseink tapasztalatai, élményei, félelmei és szenvedései súlyos örökségként befolyásolják sorsunk alakulását. Ha ezek a családi tudattalan rejtett zugaiban maradnak, megakadályoznak bennünket abban, hogy szabad életet éljünk. Ebben a könyvben Orvos-Tóth Noémi egy transzgenerációs önismereti utazásra hívja az olvasót, remélve, hogy minden fejezettel közelebb kerül önmaga megértéséhez. Titkok, tabuk és kimondatlanságok helyett a tisztánlátás segíthet abban, hogy megszakítsuk a traumák tovagyűrűző köreit.

Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat

“Ebben a kötetben életünk legbefolyásolóbb erejű témáinak vizsgálatára hívom az olvasót. Sorra vesszük azokat a tényezőket, amik a párkapcsolataink alakulására hatnak, meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják a testi-lelki egészségünket, és előrevetítik, hogyan reagálunk a nehézségekre. A kérdés mindig az, hogy szabad akarattal mekkora változást érhetünk el, és hogyan teremthetünk magunknak olyan életet, amely a leginkább megfelel az elképzeléseinknek.” – Orvos-Tóth Noémi

Nicole LePera: Hogyan dolgozz magadon – Gyógyítsd meg a lelked, az elméd és a tested a holisztikus pszichológia segítségével

Sokan küzdenek krónikus fájdalommal, stresszel, fáradtsággal, szorongással, bélműködési zavarokkal. Sokan érzik úgy, hogy elakadtak az életben, nem tudnak senkihez és semmihez igazán kapcsolódni. A holisztikus pszichológia a test és az idegrendszer egyensúlyának helyreállítására, valamint a feldolgozatlan lelki sebek gyógyítására törekszik úgy, hogy egyszerre összpontosít az elmére, a testre és a lélekre. Dr. LePera őszinte hangú, gyakorlatorientált kötetében segít felismerni, hogy a gyerekkori rossz élmények és traumák miként okoznak működési zavarokat a testünkben, hogyan aktiválnak káros stresszreakciókat, s miként tartanak bennünket fogva traumakötődéseinkben. Konkrét feladatok segítségével támogatást és eszközöket kínál, amelyekkel megszabadulhatunk rossz beidegződéseinktől, és újjáteremthetjük az életünket.

Limpár Imre: A lélek igazságai – Önismereti lehetőségeink

Ne legyenek illúzióink! Csak mert több évtizede a különféle pszichoedukációs hatások révén a köznyelv részévé vált az önismeret szavunk; mert boldog-boldogtalan használja és hangsúlyozza a fontosságát; mert önsegítő könyvek százai emelik ki az ősi bölcsesség örök igazságát, mely szerint az egyik legnagyobb titok az életben a “Nosce te ipsum!”, a “gnóthi szeauton” – Ismered meg önmagad! – attól még az átlagembernek semmilyen önismerete nincs. A valóságban manapság a legtöbb embernek legfeljebb öntalálkozásai akadnak. Önmagunk megismerését – tisztelet a kivételnek – felváltotta az időnkénti összefutás önmagunkkal egy-egy lopott félórára. A könyv az öt legfontosabb önismereti kérdésköröket vizsgálja.

Dr. Máté Gábor és Máté Dániel: Normális vagy

Máté Gábor több mint negyvenéves orvosi praxisa során ébredt rá, hogy amit normálisnak gondolunk, az korántsem az. Figyelmen kívül hagyjuk a traumák és a stressz ártalmas hatásait, illetve a modern élettel járó összes olyan feszültséget, amely rátelepszik a testünkre és a lelkünkre, illetve az egészségünket károsítja. A rendelkezésünkre álló számtalan jól képzett szakember és különleges, modern eszköz sem segít rajtunk. A nyugati orvoslás nem a teljes embert vizsgálja, nem törődik azzal, mit művel a stressz a szervezetünkkel, az immunrendszerünkkel és az érzelmi egyensúlyunkkal. A világhírű orvos Dániel fiával együtt tárja fel, mi tesz minket igazából beteggé, felfedi az egyén és a közösség hanyatló állapota közötti összefüggéseket, és együttérzéssel vezeti olvasóit az egészség és gyógyulás labirintusában.

