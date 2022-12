7 izgalmas beltéri program Budapesten, hogy hideg időben is jól szórakozhassunk

Az ünnepeknek ugyan már vége, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy élményteli programokkal töltsük meg a szabadidőnket ezeken a hideg téli napokon. Sokan ilyenkor inkább a bekuckózást választanák, ezért igyekeztünk olyan programokat összeállítani, amelyekből mindenki találhat kedvére valót.

Cat Museum Budapest

Garantáltan lélekmelengető programban lehet részünk Budapest első macskamúzeumában. A házikedvencek szeretgetése mellett egy szezonálisan változó galéria vár benneteket, valamint számos érdekesség formájában nyerhettek betekintést a cicák rejtélyes világába. Az itt megszerzett tudásotokat később egy kvíz keretein belül tesztelhetitek. Ha pedig ez még nem lenne elég, filmvetítés és egy relaxációs kuckó is vár rátok, ahol kellemes erdei hangaláfestéssel kapcsolódhattok ki, a kiskedvencek társaságában. Emellett januárban két újdonsággal is készülnek nektek: egy antik cicás porcelángyűjteménnyel, valamint a múzeum ezentúl hétfőnként is nyitva tart, így sokak örömére plusz eggyel egészül ki a macskák között eltölthető napok száma.

1054 Budapest, Vadász utca 26/a | Weboldal

Museum of Sweets and Selfies

Budapesten már két helyszínen találkozhattok a Museum of Sweets and Selfies különböző tematikával berendezett hatalmas tereivel, fotóháttereivel és installációival, melyek között egyedi fényképeket készíthettek magatokról és egymásról, az elkészült fotóknak csak a képzeletetek szabhat határt. Találhattok náluk epres-banános hintát, cukorkamedencét, unikornisokat, banánesőt, óriási buborékmedencét – és ez még nem minden! Engedjétek át magatokat ennek a színkavalkádnak és lépjétek át egy elképzelt világ kapuit.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 43. | 1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

Fröcskölő

Amennyiben már minden apró zugát ismeritek a két, különböző tematikájú Szelfi Múzeumnak, és szükségetek lenne még egy kis stresszlevezetésre, akkor irány a Rákóczi úti múzeum legújabb szolgáltatása, a Fröcskölő! Itt egy olyan helyszínt biztosítanak számotokra, ahol szabadjára engedhetitek a bennetek szunnyadó művészt és játszva festhettek össze bármit, akár egymást is. A falak és egymás összefröcskölése mellett vásznat is kaptok, így az elkészült műveket haza is vihetitek. Festészeti tudás nem szükséges hozzá, csak engedjétek szabadjára a fantáziátokat!

1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

Flippermúzeum

Gondoltad volna, hogy hazánk egyik legnépszerűbb turistalátványossága egy múzeum? Nem is akármilyen: a szóban forgó hely sokkal több egy szimpla kiállítótérnél. A Radnóti Miklós utcai pincehelyiségben üzemelő Flippermúzeumban több mint 100 működőképes flipper áll a kikapcsolódni vágyó látogatók rendelkezésére. Az interaktív múzeum különleges, múltidéző játékgépek tárháza, így bármilyen játékgépet kipróbálhattok, a XIX. század flipperelődeitől kezdve a legmodernebb flippergépekig, mindezt közel 500 négyzetméteren.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. | Weboldal

Kőbányai Jégpálya

A Kőbányai Jégpálya hangulatos, fedett pályája egész télen nyitva tart, így azok is gond nélkül korcsolyázhatnak, akik inkább beltéren hódolnának kedvenc téli sportjuknak. A 450 négyzetméteres pályát egy hatalmas sátor alatt alakították ki, a létesítmény októbertől áprilisig üzemel jégpályaként, az év többi részében pedig multifunkciós sportpályaként üzemel. Az aktuális napi nyitvatartásról a White Sharks Egyesület honlapján tájékozódhattok.

1105 Budapest, Ihász u. 24. | Weboldal

Strike Bowling Club

A Strike Bowling Club és Étterem 1997-ben nyitotta meg kapuit, ez a 90-es évekre jellemző életérzés pedig egyértelműen átjárja az egész helyet. A létesítményben összesen nyolc automata bowling pálya működik, két játék között pedig az étterem széles kínálatából is válogathatunk. Sőt, még a családosokra is gondoltak, ezért a gyerekeknek külön pályát alakítottak ki, valamint a kisebbek könnyített golyókkal guríthatnak. Pályát foglalni a klub honlapján tudtok.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | Weboldal

Travelling Galaxy

Star Wars-fanoknak kötelező program a december közepén nyílt interaktív, Travelling Galaxy nevű kiállítás a Kecskeméti utcában. A helyszínen több száz autentikus, a filmekből jól ismert relikviát és makettet mutatnak be a nagyközönség számára, a Star Wars trilógia eredeti részeiből. A filmbéli jeleneteket megidéző termek, díszletek és interaktív berendezések teszik igazán egyedivé a kiállítását, ami előreláthatólag 2023 márciusáig lesz látogatható.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. | Weboldal

