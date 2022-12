Zenés Budapest: 11 helyszín, ahol lépten-nyomon zenébe botlik az ember

Olyan budapesti helyszíneket gyűjtöttünk ezúttal egy csokorba, melyek a könnyűzenétől a komolyzenén át a főváros igen gazdag zenei sokszínűségére hívják fel a figyelmet.

Cseh Tamás szobra

A 2009-ben elhunyt előadóművész számos esetben megénekelte a szerelmet, de ugyanennyiszer feltűnik dalaiban kedvenc városa, Budapest és annak jól ismert, megkerülhetetlen helyszínei. A Szent Gellért tér ölelésében 2013. szeptember 6. óta találjuk Cseh Tamás szoborba öntött mását, gitárjával a kezében. A Magyar Dal Napja alkalmából avatott szobor különlegessége, hogy földre vetülő árnyéka a zenész-énekes indián kultúra iránti erős és meghatározó kötődését szimbolizálja.

1111 Budapest, Szent Gellért tér

Margitszigeti zenélő kút

A margitszigeti zenélő kút vagy másik nevén Bodor-kút a sziget északi, Árpád híd felőli végén található. A zenélő kút hű mása annak a Marosvásárhely főterén álló kútnak, melyet Bodor Péter állított fel és amely 1911-ben lebontásra került. A Margitszigeten álló kút ezt követően a fellelhető dokumentumok alapján 1935-36-ban épült. Az építménybe rejtett hangszórókból minden órában magyar dallamok csendülnek fel, de a Zenélő Budapest programsorozat keretében nyaranta ingyenes koncertek helyszínéül is szolgál.

1138 Budapest, a Margitsziget északi, Árpád híd felőli végén

Magyar Zene Háza

A 2021-ben a CNN nyolcas toplistájának egyike, a Magyar Zene Háza is az év egyik legjobban várt épületének számított. Nem véletlenül persze, hiszen órákat lehetne mesélni arról, milyen mozgatórugók ihlették az építészt a Magyar Zene Háza tervezésénél. A Városliget egyik legmodernebb épülete és annak közvetlen környezete nemcsak kiváló akusztikájú koncerttermekkel és -terekkel, de könyvtárral, zenei játszótérrel, zenepedagógiai termekkel, kreatív hangtérrel és hangdómmal is igyekszik elkápráztatni a zenekedvelő közönséget.

1146 Budapest, Olof Palme stny. 3. | Weboldal | Facebook

Ha részleteibe menően is megismernétek az egyedülálló épületet:

Fábián Juli tér

A Budapest Park előtti tér 2022. december 16-ától hivatalosan is az öt évvel ezelőtt elhunyt Fábián Juli énekesnő előtt tiszteleg. A hazai könnyűzene kivételes tehetségének története a Budapest Parkkal több alkalommal is összefonódott, nem is kérdés, hogy az ő kezdeményezésükre viselheti a tér az énekesnő nevét. Egykori barátai és zenésztársai 2018. május 6-án rendeztek koncertet az énekesnő emlékére, de 2023. július 9-én újra lesz lehetőségünk megemlékezni róla, hiszen ezen a napon a Budapest Park szolgál majd az emlékére rendezett utcabál helyszínéül.

1095 Budapest, Soroksári út 60.

Bartók Emlékház

Egy lélegzetvételnyi szünetet követően február 18-án nyílik meg ismét a II. kerület zöldövezetében található Bartók Béla Emlékház családias hangversenyterme. Bartók Béla utolsó budapesti lakhelye szolgál az emlékház otthonául, melyet a zeneszerző egykori szobáiból alakítottak át múzeummá és koncerthelyszínné. Méltóbb helye pedig aligha lehetne a színvonalas koncerteknek és ismeretterjesztő beszélgetéseknek, mint a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzőjének egykori otthona.

1025 Budapest, Csalán út 29. | Weboldal | Facebook

Zenélő Piac

A Zenélő Piac kezdeményezés Udvardi Márton trombitás-zeneszerző ötlete alapján nem kimondottan szokványos helyszínekre csempész minikoncerteket. Ötlete a mindennapi élet egy fontos színterére, egészen pontosan piacokra és vásárcsarnokokba visz új színt és életet. A legnagyobb lezárások közepette, mikor a vásárcsarnokok az ürességtől kongtak, jött az ötlet, mi lenne, ha új életet lehelnének Budapest ezen helyszíneibe. Az áttörést 2021 szeptembere hozta meg, a piac-koncertsorozatok pedig azóta is rendszeresen pezsdítik fel Budapest vásárcsarnokainak hangulatát.

Több helyszínen | Facebook

Ha bővebben is olvasnál az eddigi és a jövőbeni minikoncertekről:

Zeneakadémia

Az Oktogon és az Opera közt húzódó Liszt Ferenc szobrával díszített Liszt Ferenc téren találjuk az 1875-ben alapított Zeneakadémiát. Az 1873-as városegyesítést követően a zenei magaskultúra iránti igény volt az, mely végül életre hívta a professzionális zeneoktatás intézményét. Érdekesség, hogy az intézmény négy éven át egy mára elbontott Duna-parti épületben kezdte meg működését és csak 1879-ben költözött az Andrássy útra. A mai napig magas szintű zenei képzéséről és koncertterméről híres Zeneakadémia a zenekedvelők mellett azokat is tárt ajtókkal várja, akik az épületet fedeznék fel vezetett séták keretében.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. | Weboldal | Facebook

Elvis Presley park

A Margit híd budai hídfőjénél, a Lukács Gyógyfürdő előtti park az, mely 2011 óta tiszteleg a világhírű énekes, Elvis Presley előtt. A zenész ugyanebben az évben lett a főváros posztumusz díszpolgára is. Joggal merülhet fel azonban a kérdés, mi lehet az oka, hogy egy budapesti köztér az ő nevét viseli? Az eredeti indok természetesen az énekes, 1956-os forradalom melletti kiállása volt. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy az 1957-es tévéműsorban, az Ed Sullivan Showban elhangzott kérés, miszerint aki tudja, támogassa segélyekkel a nehéz helyzetbe került magyarokat, valójában a műsorvezető, Ed Sullivan érdeme.

1023 Budapest, Margit híd, budai hídfő, a Lukács Gyógyfürdő előtt

Operaház

2017-től 2022-ig kellett nélkülöznünk az Andrássy út megelevenedett zenei fellegvárát, a Magyar Állami Operaházat, de mindent összevetve megért minden türelmet és felülmúlt minden várakozást az épület átfogó felújítása. A modern technológiával ötvözött történeti rekonstrukciónak hála ugyanis régi-új fényében tündökölhet Budapest 1884-ben átadott egyik legpazarabb palotája. Ha épp nem előadásra jöttök, a megújult épület titkait vezetett épületbejárások keretében is megismerhetitek, a végén egy aprócska minikoncerttel emlékezetessé téve a sétát.

1061 Budapest, Andrássy út 22. | Weboldal | Facebook

Ha bepillantanátok az öt év után megújult Operaház kulisszái mögé:

BudapestPiano közösségi zongora

Budapesten akár három helyszínen is fültanúi lehetünk annak a kiváló, zenei kezdeményezésnek, mely a BudapestPiano nevet viseli. Nem másról van ez esetben szó, mint azokról a közösségi zongorákról, mely előtt bárki helyet foglalhat és zongorajátékával elbűvölheti a jövő-menő közönséget. A decemberben első születésnapját ünneplő kezdeményezésnek köszönhetően a Keleti pályaudvar és a Fény utcai piac után immár a Fővám téren, a 4-es metró vagy a 2-es villamos után sietve is hallgathattok némi zongoramuzsikát.

3 helyszínen Budapesten | Facebook

Csajkovszkij park

Többször is írtuk már, hogy a főváros X. kerülete, Kőbánya megannyi kincset rejt és zenei szempontból sincs ez másképp. Kőbányán található ugyanis a Havas- vagy másik nevén Dreher-villa egykori kertje, a Csajkovszkij park, mely kicsivel több mint 70 éve, 1950 óta tölti be közpark szerepét. A Kőbányai Ifjúsági Park néven is ismert valaha volt angolpark egykor akácokkal, juharokkal, tölgyekkel, platánokkal és eperfákkal is büszkélkedett. A parkban eredetileg négy, mára azonban csak három zeneszerző szobra őrzi a zeneiséget: Csajkovszkijon kívül Berlioz és Chopin, de köztük volt valaha Liszt Ferenc is, az ő szobrát azonban sok-sok éve már, hogy ellopták.

1105 Budapest, Halom utca

Ha a zene után irodalmi tematikában is felfedeznétek Budapestet: