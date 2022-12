40+ kihagyhatatlan program Budapesten az utolsó adventi hétvégén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest decemberben is. Téli csodavilágokat, műjégpályákat, adventi vásárokat, szuper gasztro- és moziélményeket, családi programokat, kiállításokat, koncerteket és bulikat is ajánlunk – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Esti fényvonatozás a budapesti Gyermekvasúton (péntek-szombat)

Péntek és szombat este egy feldíszített karácsonyi kocsiból és egy Mk48-as dízelmozdonyból álló különvonat közlekedik a Gyermekvasút vonalán. A különvonaton való utazáshoz előzetes regisztráció szükséges.

Advent 4. hétvégéje Józsefvárosban (péntek-vasárnap)

Koncertek felnőttek és gyerekeknek, gyertyagyújtás és bábelőadás vár titeket a Horváth Mihály téren.

Kézműves garázsvásár Szentedrén (péntektől)

A mini design és süti vásárban megtaláltok minden földi jót: horgolt lakásdekorok, karácsonyfadíszek, óriás kézzel festett diótörő figurák, dobok, kézműves bejgligolyók, bejglik, asztali és ajtó koszorúk, tematikus ajándékcsomagok, hatalmas mézeskalács tallérok, fotóművészeti alkotások buja kínálatával várnak titeket.

BFZ karácsonyi vásár (szombat-vasárnap)

Ingyenes minikoncertek, kedvezményes jegyek, varázslatos BFZ-s ajándéktárgyak és egy pohár lélekmelegítő forró ital is vár titeket december 17-én és 18-án 10 és 17 óra között a Budapesti Fesztiválzenekar karácsonyi vásárán, a zenekar Selmeci utcai „nappalijában”, ahol csodás kincsekre lelhettek.

Hütte Fesztivál @ Westend Tetőkert (szombat-vasárnap)

Advent utolsó hétvégéjén az ország első forróital fesztiválján ginből, whiskyből és rumból készült, különleges meleg italokat kóstolhatsz.

The Art of the Brick (egész hétvégén)

Decemberben még megtekinthető a világ egyik legnépszerűbb LEGO®-kiállítása, ahol az építőkockákból nagyméretű szobrokat készítő, Nathan Sawaya egyedülálló tárlata tekinthető meg. A művész munkái egyszerre aprólékosak és játékosak, a pop art mintapéldányai. A kreatívan berendezett kiállítótér olyan változatos LEGO®-szobroknak ad otthont, mint például Michelangelo Dávid-szobrának vagy Van Gogh Csillagos éj című remekművének újragondolt változata.

Hello Buda Winterland (egész hétvégén)

A Hello Buda gasztroudvar már november közepén varázslatos téli birodalommá alakult át, amit január 8-ig a hét minden napján kiélvezhetünk. Azért két csúszás között érdemes hódolni a gasztroélményeknek is, amelyekkel négy étterem, a Crunchy, a Waffle Dog, a Meraki és a Cafat jóvoltából gazdagodhatunk. Az új gasztrokínálatnak, a téli programoknak és az isteni lélekmelengetőknek köszönhetően biztosan nem fogtok fázni. Hangolódjatok a karácsonyra a budai dombok lankái között!

Budapesti programok csütörtökön (2022. december 15.)

Nemes Nagy Ágnes 100 – “Viszonylagos öröklét” #10. / Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes szakralitása

Az irodalmi beszélgető-sorozat tizedik, szezonzáró, utolsó eseményén a fókuszba a XX. századi magyar irodalom két kultikus írója, két kortárs, barát – Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes szakralitása kerül.

Kutyaszorítóban – 30 éves jubileumi vetítés

Quentin Tarantino klasszikusa ismét mozivásznon, a Bem Moziban.

Дeva Évzáró Koncert // vendég: hari_drama.quintet

A karizmatikus énekesnő egy fergeteges év végi örömzenélésre vár titeket a MomKultba.

Budapesti programok pénteken (2022. december 16.)

Karácsonyi jótékonysági vásár a Dankóban

Látványkonyha, zsibvásár, pop-up adománybolt és jótékonysági árverés vár titeket az Oltalom Karitatív Egyesület szervezésében.

Lánchíd avató BelváRush

Örömbringázás a nap végén a héten újranyíló Lánchídon keresztül.

Gyönyörű helyszínek Budapesten, amiket érdemes felkeresni az adventi időszakban:

Csúnya pulcsis korizás

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes… azaz a legszebb „csúnya pulcsik” szezonja. Biztosan neked is ott lapul a szekrényben. Kapd magadra és csússz egyet a Városligeti Műjégpályán!

Jégdiszkó – Budapest Park

DJ Thomas nyáron a legnagyobb retrobulikat varázsolja a Parkba, most pénteken pedig a korizókat perdíti táncra 20 órától, ahol az igazi parkos hangulat mellett különleges látványvilággal várnak titeket. Ráadásul dalt kérni is ér!

További szuper jégpályák Budapesten:

New Fossils @ Jedermann

A közelmúltban alakult zenekar tagjai a magyar és nemzetközi jazz- és könnyűzenei élet aktív muzsikusai, akik Budapesten találtak egymásra. Zenéjük instrumentális jazz, mely letisztultabb, mégis dinamikus témáival magával ragadja az erőteljesebb műfajok kedvelőit is.

Still Electric Night: Imitation ∞ Support: Fegyverneky Levente (GÖDÖR20)

Az art-electro, indietronica hagyományokból induló Imitation a hazai elektronikus szcéna különleges színfoltja. Koncertjeiken a kísérletező glitches trackektől a barokkos beütésű trip-hopon át az epikus balladákig minden számmal képesek újabb irányba vinni a közönséget.

Bohemian Betyars x TASZ téli buli

Bohemian Betyars koncerttel, kerekasztal-beszélgetéssel, gyerekprogrammal, SZABAD. szitázással, hajnalig tartó bulival és még számos meglepetéssel vár titeket a TASZ az Ellátóban.

Ingyenes adventi programok Budapesten:

Solére – IMA lemezbemutató // Akvárium Klub

Sziget Zsófi 2020-ban adta ki első dalát Solére néven, azóta pedig egyike lett a hazai zenei paletta legígéretesebb női előadóinak. Az elektronikus popban mozgó énekesnő-dalszerző az elmúlt 2 év single- és kislemezei után november 25-én jelentette meg első nagylemezét IMA címmel. A 17 vadonatúj dalt tartalmazó album az elmúlt év élményeit és tapasztalatait öleli fel.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. december 17.)

KözösÉg Téli Fesztivál

Budapestre költözik a KözösÉg Fesztivál egy téli külön kiadásban egy napra, hogy újra kapcsolódhassatok magatokhoz és egymáshoz egy inspiráló, megtartó közegben. Workshopok, előadások, meditációk, hangfürdő, egyéni kezelések, vásár és a nap végén egy Szeder koncert is vár titeket a MagNet Közösségi Házban.

Szaloncukorworkshop

A legtöbb háztartásban nincs karácsony szaloncukor nélkül. Aki kedvet érez ahhoz, hogy idén maga készítse el az édességet, december 17-én cukrász szakoktatótól tanulhatja meg különböző töltelékek, bevonatok receptjét. A négyórás workshop részletei megtalálhatók a Klasszis tanműhely közösségi oldalán.

POP-UP Adventi Design Vásár x Kortárs Építészeti Központ

Hagyományteremtő szándékkal feldíszítik a KÉK projekt-galériát és megnyitják mindenki előtt, akik közösen, egyedi magyar kézművestermékek között szeretnék eltölteni ezt a karácsonyi várakozással és készülődéssel teli napot.

Állatok karácsonya a Budakeszi Vadasparkban

Karácsonyi látványetetések ajándékozással. Nézzétek meg, hogyan bontja ki meglepetését Muci az aranysakál, Gordon a mosómedve, vagy Csabi a hiúz!

Állatok Karácsonya a NOÉ Állatotthonban

A NOÉ Állatotthon arra kér mindenkit, immár hagyományosan, hogy lepjétek meg valamelyik védencüket egy kis figyelmességgel.

Adventi Czakó Piacz

Jöhet hó, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Ezúttal is lesz gőzgombóc, gőzdog és a Bisztróban reggelizni is tudtok.

A Budai Vár esti fényei

A mesélős esti sétán megcsodálhatjátok a város panorámáját a szebbnél szebb kilátópontokról és barangolhattok a középkori házak között a macskaköves utcákon a Budavári Palotáig.

Adventi Kraft Kézműves Vásár @ Szimpla Kert

Az idei utolsó Kraft Kézműves vásárt a karácsony jegyében, egy héttel szenteste előtt tartják. Készülnek dekorációval, ajándékötletekkel és mindennel, ami hozzájárulhat a nagyszerű hangulathoz. A hatalmas ital és étel kínálat mellett hangulatos zene is várja a művészet iránt érdeklődőket.

Georg Friedrich Händel – Wolfgang Amadeus Mozart: Messiás (koncertszerű előadás) // OPERA

Amikor a magyar történelemből Mária Terézia és fia, II. József iskolaprogramjai fejeként ismert van Swieten báró megbízza Mozartot négy Händel-mű átiratának elkészítésével, még senki sem tudhatja, hogy közülük a Messiás 250 évvel később is ünnepi csemegéje lesz a világnak. Mozart rövidít az alkotáson és új hangszerekkel dúsítja, mégis, a teret nyert historikus gondolkodás jegyében ma mindenki a händeli eredetit játssza. Kivéve az OPERA-t: itt úgy gondolják, hogy Mozart tiszteletteljes érintésével a mű csak gazdagodhatott, és immár két zseni közös ajándékaként nyújtható át a publikumnak. Oratórium három részben, szünet nélkül, magyar nyelven, magyar és angol felirattal.

Karácsony Kodállyal / Ramazuri – Program az egész családnak

Kodály Zoltán december 16-án lenne 140 éves. Az ő tiszteletére szervezik ezt a rendhagyó karácsonyi vásárt, hiszen zenepedagógiai elvei az egész világon ismertek. Ezúttal azonban nem karácsonyi kellékek a portékák, hanem rövid, de annál izgalmasabb zenei játékok, amiket az ország minden pontjáról érkező zenepedagógusok tartanak.

The Anahit Karácsonyi Akusztikus Koncert

Hangolódjatok együtt a The Anahittel a karácsonyra a Három Hollóban! Lesznek meghitt és vicces pillanatok, néhány új dalt is megmutatnak nektek akusztikus formában, sőt, egy kis meglepetéssel is készülnek, amit majd mindenki hazavihet magával a koncert után.

Advent vasárnapi programok Budapesten (2022. december 18.)

Advent Sunday Brunch

Kapcsolódjatok ki elegáns környezetben és élvezzétek a vasárnapi brunch-ot, ahol gazdag ételválasztékkal és mesés kilátással vár titeket a az InterContinental Budapest!

Adventi ruhavásár a Főfotoban

December 18-án vasárnap megrendezésre kerül a Főfoto történetének második Ruhavására. Vásárolj karácsonyra használt ruhákat, ne fast fashiont!

Terézvárosi Kutyás Advent

Az esemény során részt vehettek workshopokon, nevezhetitek kedvenceiteket szépségversenyre, emellett jelen lesznek olyan kisvállalkozások is, akik szebbnél szebb, kutyák számára készült minőségi felszerelésekkel, kiegészítőkkel és jutalomfalatokkal várnak titeket.

kiskertpiac – zöld ünnep // Madhouse

Karácsony előtt sem maradunk a már jól ismert kiskertpiac nélkül, hiszen december 18-án a Madhouse teraszán és belső tereiben hangolódhatunk az ünnepekre, de csakis zölden és lelassulva. A kiállítók számtalan újdonsággal, míg a Madhouse felszolgálói gasztronómiai élményekkel készülnek.

POKET Karácsony / Akvárium Klub

December 18-án a POKET-tel karöltve hangolódhattok az ünnepekre az Akvárium Klub teljes területén. Az egész napos program során részt vehettek különböző zenés kötetbemutatókon, valamint koncertszínházi és irodalmi előadásokon, és megismerhetitek a POKET csapatát. A Nagyhallban többek között a Margaret Island, Szabó Balázs, Henri Gonzo és Wunderlich József zenél majd nektek, de lesz vásár, merchandising pult, kerámiaműhely és három POKET-automata is a helyszínen, ahol beszerezhetitek a következő olvasmányotokat. Az 1500 forintos jegyek értékesítése már elindult, csapjatok le rájuk még időben!

Téli Napfény – Jótékonysági vásár és közösségi találkozó // Gólya

A Csobánkapusztai csapat, az Érezd Jól Magad Egyesület és a Solar United Natives (Mély Mosoly Alapítvány) szervezésében idén ismét jótékonysági kézműves vásárt, workshopokat, kiállítást, és zenei programokat szerveznek december 18-án vasárnap a Gólyába.

