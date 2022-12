7 ünnepi fényben fürdő helyszín Budapesten, ha séta közben hangolódnátok

A korai sötétedés jó oldala, hogy hamarabb gyúlnak ki nemcsak a város, de az ünnepi fények is. Ha kedvetek támadna sétálni egy pohár forralt borral vagy sült gesztenyével a kézben, az alábbi fénybe borult utcákat, parkokat és helyszíneket ajánljuk.

Tompa utca

Az ünnepek közeledtével fények, illatok és meghitt békesség öleli körbe a Nagykörútról nyíló hangulatos, IX. kerületi Tompa utcát. Az utcán egyre beljebb sétálva mintha máshova csöppennénk, a fejünk feletti fények, az üzletek, kávézók és éttermek utcára vetülő fényei és a fákat körbefonó ünnepi világítás egy pillanat alatt feledteti el velünk a rohanást. Hogy minél tovább gyönyörködhessetek az itteni fényárban, a legjobb, ha minél hamarabb magatokhoz vesztek egy pohár, finom forralt bort.

Deák Ferenc utca

A belvárosi Deák Ferenc térről a Vörösmarty térre vezető, fényekkel teli promenád, a Deák Ferenc utca, divatosabb nevén Fashion Street valóságos fényutcává változik az ünnepek alkalmával. A The Ritz-Carlton, Budapest szálloda fénybe burkolózott épülete, az üzletek melegfényű kirakatai mellett számtalan fényfűzér, fejünk felett futó fénysávok és fénydíszek világítanak, és látványosan mutatják az utat a hagyományos, Vörösmarty téri karácsonyi vásár felé.

Kőrösy József utca

A Móricz Zsigmond körtérről az ALLEE felé sétálva, a bevásárlóközpont oldalában futó Kőrösy József utcán is érdemes andalogni egy keveset. A fák ágait ezüstszínbe öltöztető fények az utca teljes hosszában világítanak. A karácsonyi vásárnak is helyszínéül szolgáló köztéren biztosan találtok majd kedvetekre való finomságot, és ha végigsétáltatok a hangulatos kis utcán, vessetek egy pillantást az ALLEE bejáratát díszítő karácsonyi fénydíszekre is.

Aria Hotel Budapest

Karnyújtásnyira az Erzsébet tér és a Szent István Bazilika fényárban fürdő miliőjétől a zenekedvelők megelevenedett paradicsoma, a díjnyertes Aria Hotel Budapest szállodája is magára öltötte ünnepi fényeit. A belvárosi luxusszálloda nemcsak kívül, de belül is ünneptől ragyog, hiszen az év többi napjához hasonlóan zenei programoknak, világszínvonalú produkcióknak, köztük A diótörő előadásoknak is otthonául szolgál az ünnepek alatt.

Templom tér

Advent első vasárnapján, az első adventi gyertyagyújtás alkalmával a kispesti Templom tér fényei is felragyogtak. A XIX. kerületi tér tündöklő, ünnepváró fényei az elmúlt évekhez hasonlóan varázslatos hangulatba öltöztették a teret, köszönhetően a Kispesti Közpark munkatársainak. Ha a mindig hangulatos Wekerletelep utcáin sétáltok, feltétlenül látogassatok el a Templom térre gyönyörködni a fényekben, egy pohár forró itallal a kézben.

Bartók Béla út

A fényárban úszó Szabadság híddal és Szent Gellért térrel a hátunk mögött, hamisítatlan boulevardhangulat keríti hatalmába az embert a Bartók Béla út aszfaltjára lépve. Utat szegélyező fák, fénycsillagok és fényholdak hajlanak itt a zakatoló villamosok és siető autók fölé, a hangulat mégis utánozhatatlan. Az egymás után sorakozó üzletek közül ki-ki a maga portáját is ünnepivé varázsolja, nem könnyű tehát a döntés, hova érdemes beülni a fényes séta után egy-egy finom forró italra.

Ráday utca

A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő, mindig pezsgő, mindig nyüzsgő Ráday utca sem maradt idén hangulatos, ünnepi fények nélkül. A számtalan kincset, neves éttermet, építészeti remeket rejtő utcát fények által övezve igazán meghitt lesz bejárni. És ha szeretnétek kicsit meghosszabbítani ezt az ünnepi élményt, érdemes a Kálvin tér túloldalán húzódó Kecskeméti utcába is benézni az ünnepi fényárért.

Ha ünnepi díszbe öltözött vonattal utazva hangolódnátok inkább: