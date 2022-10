Nem túlzás azt állítanunk, hogy kis hazánk egyik legkülönlegesebb térsége, a Dunakanyar talán ősszel a legsokszínűbb. Számos természetközeli élményt rejt, melyek ilyenkor még élénkebben hatnak érzékszerveinkre. Az októberi időjárás tökéletes, hogy felfedezzük a vidék élménygazdag látnivalóit: kacskaringós ösvényein felkapaszkodhatunk ködlepte kilátóira; vadregényes erdei mélyén magunkba szívhatjuk az avar illatát; lángossal a kezünkben andaloghatunk macskaköves településein vagy akár csak a parton ücsörögve kémleljük a komótos folyó hullámait. Jöjjenek hát a legjobb kirándulóhelyek!

Búbánatvölgy, Esztergom

Budapesttől 50 kilométerre, körülbelül egyórás autóútra, a Dunakanyar egyik rejtett zugában bukkanhatunk rá a Búbánatvölgyre, ami nevével ellentétben a legkevésbé sem szomorú látvány. Ezt a titkos kis csodát a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy között találjuk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán. A völgy könnyedén megközelíthető, ezért rendkívül közkedvelt a túrázók között, és a közelben lévő, felújított játszótér miatt még a nagycsaládosok számára is kiváló kirándulóhelyszín. A völgy egy csendes, félreeső helyen található, ezért még a horgászok körében is igen népszerű. Ha pedig bográcsozni vagy szalonnát sütni támad kedvetek, itt még arra is van lehetőség.

Szent István-templom, Nagybörzsöny

A Börzsöny nyugati szélén fekvő, alig pár száz fős településen áll Magyarország egyik legszebb Árpád-kori temploma, a Szent István-templom. Az egykori bányavárosban négy templom épült, de román stílusának köszönhetően ezt tartják a Dunakanyar gyöngyszemének. A dombtetőre épült templom egy része még a 13. század elején készült el, majd a tatárjárás után fejezték be a munkálatokat. Az épület köré jóval később, a 17. században épült magas kőfal, így maradt az évszázadok alatt teljesen ép állapotban, még a törökök sem bántották.

Zebegény

A Dunakanyar egyik gyöngyszeme, a kanyargó macskaköves utcácskáiról híres, tündéri házak között kalauzoló Zebegény. Megelevenedett vidéki idill vesz körbe bennünket, mikor megérkezünk ide, a roppanósan friss levegő, a Duna közelsége, a színes ablakokkal, rendezett portákkal, cserepes háztetőkkel hívogató településen a kedves mosoly és a baráti köszönés csak hab a tortán. A zöld megannyi árnyalatát magában rejtő településen és környékén bőven lesz még látnivaló, ha úgy döntünk, ide látogatunk el a nosztalgikus hangulatért cserébe.

Dömös-Prédikálószék túra

A Dunakanyar leggyönyörűbb panorámája a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjáról, a 639 méter magas Prédikálószék 2016-ban felújított kilátójából tárul elénk: a legrövidebb úton Dömösről, kaptatós túrával megközelíthető hegytetőről ráláthatunk a Börzsöny-hegységre, Visegrádra, Nagymarosra, de néha még a Vác fölé magasodó Naszály is felsejlik a háttérben. Tökéletesen tiszta időben néhányan a Tátra égbe törő csúcsait is látni vélik. Az izzasztó kirándulás során egy meredek szakaszon kell felkapaszkodnunk a Vadálló-kövek merész sziklatornyaihoz, amely után enyhe kaptatón keresztül, pár perc alatt el is érjük a kivételes kilátással kecsegtető csúcsot.

Rám-szakadék

A Budapesthez közeli kirándulóhelyet keresők első számú választása a Rám-szakadék. A Dunakanyar népszerű, alumínium korlátokkal és létrákkal felszerelt túracélpontja garantálja a másnapi izomlázat, de a befektetett energia többszörösen megtérül. A környezet lenyűgöző, az útvonal kalandos. A szurdokban csörgedező patakon átgázolva, kiépített mászóúton felkapaszkodva lehet magasabbra jutni. A Rám-szakadék fentről Dobogókő irányából, lentről Dömös felől közelíthető meg. Utóbbi azért ajánlott, mert lényegesen biztonságosabb, azonkívül könnyebb is.

Julianus-kilátó

Az Országos Kéktúra részét képezi a Nagymarostól és Zebegénytől egyformán bő négy kilométerre található Hegyes-tető (482 m) és kilátópontja, az eredetileg 1939-ben felhúzott, nemrégiben azonban felújított Julianus-kilátó. A körülbelül egy óra gyaloglással, néhol rövid, közepesen meredek kaptatókkal megközelíthető toronyból semmihez sem fogható, 270 fokos panoráma tárul a kirándulók elé a Dunakanyarra, a Visegrádi-hegységre, valamint a Börzsönyre. A kilátó középső szintjén egy fedett, kerek asztallal ellátott helyiség csábít pihenésre, míg a közvetlen közelben néhány padot és asztalt helyeztek el, ahonnan a kilátásban gyönyörködve szusszanhatunk meg és falatozhatunk.

Remete-barlang, Nagymaros

Bátran állíthatjuk, hogy a Szent Mihály-hegyen található Remete-barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. A Duna-parti Zebegény központjából induló útvonalat az edzettebb túrázóknak ajánljuk, ugyanis picit húzósabb, viszonylag rövid, 11,9 km hosszúságú, de a kaptatós és morzsalékos ösvény nehezített terepnek számít a gyakorlottabbak körében is. A Remete-barlangtól folytathatjátok utatokat a környék talán leggyönyörűbb kilátást nyújtó kilátójához, a Hegyes-tetőn álló Julianus barát-toronyhoz. Ezen a linken virtuálisan is megtekinthetitek a barlangot, mielőtt útnak indulnátok.

Visegrádi Fellegvár

Visegrád legemblematikusabb építménye sem maradhat ki a látnivalók sorából: a Fellegvár a Várhegy tövében található Salamon-toronyból és a tetején magasodó várból áll. A vár Károly Róbert uralkodása idején nyerte el végleges formáját, és többek között helyszínt adott a híres 1335-ös királytalálkozónak, ám a köztudatban leginkább Mátyás királyhoz és feleségéhez, Beatrix királynéhoz kötik, akik sok időt töltöttek itt. Az épület bejárása önmagában érdekes kulturális élmény, amit a benne található kiállítás és a lenyűgöző kilátás csak tovább tetéz.

Zsitvay-kilátó, Visegrád

A Dunakanyar szépségét számtalan oldalról megcsodálhatjuk, de kevés hely van, ahonnan olyan körpanorámában gyönyörködhetünk, mint a Zsitvay-kilátó tetejéről. Ezért nem csoda, hogy a Visegrádi-hegységben található, Nagy-Villám tetejére épült kilátó minden évszakban népszerű turistalátványosságnak bizonyul. A 378 méter magas kilátó 1933-ban, a Magyar Turista Szövetség megalakulásának 20 éves jubileumának alkalmából épült. Az építészek úgy tervezték meg az épület külsejét, hogy illeszkedjen a környéken található fellegvárhoz és a Salamon-toronyhoz is.

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Az ország egyik legszebb botanikus kertjének területén egykor valószínűleg Károly Róbert és Szent István királyunk is vadászhatott. Jelenlegi képének megalkotásába az 1960-as években vágtak bele, Eöry Gyula, az akkor még erdőmérnök-hallgató diplomamunkája alapján. Ekkor többféle fenyő mellett egzotikus, ázsiai növényfajokat is telepítettek a kertbe, miközben nagy figyelmet fordítottak az őshonos, több száz éves tanúfák megőrzésére is. Napjainkban az elkerített füvészkert két részből áll, az arborétumból, ahol kacsakaringós utunkat számos fahíd övezi, valamint az Erdőanyai-szurdokból, amely egy kis patak mentén vezet be minket az erdőbe és a sziklafalak közé. A 16 hektáros parkba az Ördögmalom nevű étteremben vehetünk jegyet, bejáratát pedig a Telgárthy-rét felől közelíthetjük meg.

Spartacus ösvény

A Dunakanyar szívében, Pilisszentlászló és Visegrád között, vadregényes környezetben tekergőzik az ősszel falevelektől színes Spartacus ösvény. Egyedülálló és nem mindennapi hangulatra számíthatnak mindazok, akik kirándulásuk úti céljául a Pilisszentlászló és Visegrád között kanyargó keskeny, ámde ámulatba ejtő, egykori vadászösvényt választják. A csekély szintkülönbséggel kecsegtető útvonalon könnyű gyalogtúra kalauzol bennünket végig a meredek hegyoldalak mentén, helyenként nem egyszer egyszemélyesre szűkülő útszakaszokkal. A Spartacus ösvény bebarangolása minden esetben és minden évszakban maradandó élménnyel ajándékozza meg a túrázókat, fontos azonban tudni, hogy nyirkos, csapadékos időben fokozott figyelmet igényel az útvonal bejárása.

Kisoroszi szigetcsúcs

Ugyan a kisoroszi szigetcsúcson a nyári fürdőzésnek nincsen párja, az őszi panorámáért is érdemes elhagynunk a fővárost és meg sem állnunk a fővárostól egyórás autóútra található Kisoroszi községéig. A szigetcsúcsot legegyszerűbben autóval lehet megközelíteni, amit vagy leparkolhatunk a faluban ingyenesen, vagy a kemping parkolójában napi 2000 forintért, ahonnan még szintén sétálni kell valamennyit a vízig. A partszakasz nagy területet ölel fel, így biztosan találunk majd egy csendes zugot a fák ölelésében, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunakanyarra, sőt szép, napos időben akár a visegrádi fellegvárig is ellátni.

Vác

Vácon, a bájos Duna-parti városban megannyi szemet gyönyörködtető látnivalót találhatunk. Legyen szó városnézésről, kiállításokról, vagy éppen természeti kincsekről, itt mindenképp megtaláljuk a számításainkat. Ha csak sétálnátok a településen mindenképpen keressétek fel központját, ahol a Dunakanyar legszebb terének gyönyörű középületei, polgárházai a XVIII. században, középkori alapokra épültek fel, tervezzetek be egy Kolodko-szobor kereső délutánt vagy csak andalogjatok egyet a panorámás Duna-parti sétányon.

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

Budapest belvárosától mindössze 40 perces autóútra fekszik Vácrátót aprócska községének titkos kis ékszerdoboza, az egykori kastélykertben kialakított Nemzeti Botanikus Kert. Az ország leggazdagabb tudományos növénygyűjteményével rendelkező tájképi kert jelenleg kettős védettség alatt áll: kerttörténeti örökségként műemléki, természeti örökségként pedig természetvédelmi oltalmat élvez. Az egész évben látogatható, hatalmas területet önállóan vagy élményséták keretein belül, a kert kurátorainak vezetésével is bejárhatjuk. Utóbbiak célja a felfedezés öröme.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. | Weboldal

Sződligeti horgásztó

Élénken él bennünk egy kép a Gyűrűk Ura-filmek egyik nyitójelenetéből, melyet akár a sződligeti horgásztavon is forgathattak volna. A vadregényes és mesébe illő horgásztó, melyet mesetóként is emlegetnek, mindössze 30 km-re fekszik a fővárostól, Vác szomszédságában. A bájos jelleget minden bizonnyal a tó partján és annak szigeteire épített apró, nádfedeles, képzeletünkben manó lakta házikók adják. A tóhoz egy eldugott erdei ösvény vezet, így autónkat hátrahagyva vethetjük bele magunkat az ártéri erdő adta bujaságba, ahol valóban elakad az ember szava, mikor elé tárul ez a rejtett valóság. Mindez, persze, nem is baj: a közelben horgászókat és az erdő csendjét nem zavarva magunkba szívhatjuk ezt a tökéletes harmóniát. A tó előzetes bejelentkezéssel látogatható.

