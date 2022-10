A legjobb magyar filmek 2022-ből: 10+2 mozi, amit látnod kell idén

Összegyűjtöttük nektek a legjobb magyar filmeket 2022-ből. Van köztük mindenféle: dráma, vígjáték és krimi is. Válasszátok ki a hozzátok illőt!

A legjobb filmek 2022-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

És most jöjjenek a legjobb magyar filmek 2022-ből

Az unoka (Netflix)

A napjainkban játszódó különös bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, Rudi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg persze egy csapat szövetségesre.

Zanox – Kockázatok és mellékhatások

A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár.

Magasságok és mélységek

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét. Első egészestés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.

Együtt kezdtük

Érettségi, egy nagy buli, aztán jó időre csá mindenkinek! A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, meg akadtak köztük jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek (akik megvoltak, és akik nem jöttek össze) újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték.

A játszma

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András (Nagy Zsolt) élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával (Hámori Gabriella), és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja egy versengő kolléga, Kulcsár (Scherer Péter). Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál (Kulka János), fordulat fordulatot követ, és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

Szelíd

Edina egy női testépítő, aki együtt él edzőjével, Ádámmal. Hogy megnyerjék a világbajnokságot, Edinának komoly áldozatot kell hoznia. Eközben különös kapcsolatba kerül egy titokzatos férfival. A találkozás mindent megváltoztat, amiben a nő addig hitt.

Kilakoltatás

Richárd, az elszánt bírósági végrehajtó-tanonc új feladata: élete első kilakoltatásán a Zrínyi utca egyik kertes házában lakó idős nénit kell kiköltöztetnie. Ilona néninek viszont esze ágában sincs elhagynia szeretett házát, heroikus küzdelmet folytat és mindent eszközt bevet, hogy meggátolja a kilakoltatást. Sőt, még pár aktivista is felbukkan a helyszínen, élőláncot alkotva próbálják menteni a néni kis házba sűrített életét. A filmet megtörtént események ihlették.

Nyugati nyaralás

Magyarország a ’80-as évek derekán. Maurer Gyuri ügyes, veszprémi autószerelő, aki mindent meg tud oldani – még a pártvezetők Ladáit is ő szereli. Családja a riviéra lázában ég, már épp indulnának nyaralni, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg. Gyuri hirtelen megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál. Nem is sejtik, hogy a „kölcsönvett” autóval egyenesen a hidegháborúba hajtanak bele.

Szia Életem!

A főhős, Kesereű Barna (Thuróczy Szabolcs), aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztár-buborék ki nem pukkad, utána azonban Barnának minden pénze és energiája arra megy el, hogy úgy tűnjön, hogy még mindig sztár. Így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is, nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit Barna nem is ismer.

Blokád

Taxisok tüntetnek az Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. A demokráciából hamar kiábrándulva blokád alá vonják a várost, majd hamarosan az egész országot. Az ellenzék melléjük áll és forradalomra buzdít. A köztársasági elnök, a sajtó, a közhangulat velük szimpatizál, a karhatalom pedig magára hagyja a népszerűtlen intézkedések miatt népszerűtlen kormányt. Antall József, az egykori 56-os forradalmár hirtelen a barikád másik oldalán találja magát. Magára maradtan, frissen műtve, egy kórteremben. Mit tegyen, hogyan, milyen eszközökkel lesz képest ezt a helyzetet megoldani?

Magyar filmek, amiket még nagyon várunk 2022-ben

Hétköznapi kudarcok (premier: 2022. október 27.)

Megmagyarázhatatlan természeti jelenség szakítja félbe a különc tinédzser, a szorongó anya, és a nemrég megözvegyült nő átlagosnak induló napját. Miközben a környezetükben eluralkodik a káosz, a három nő próbálja átvészelni a napot, és megtalálni helyét a világban.

Larry (premier: 2022. december 1.)

A juhpásztorként tengődő, 21 éves Ádám (Vilmányi Benett) magának való vidéki fiú, aki szégyelli dadogását. Feszült, mégis meghitt hidegségben él egykor erőszakos, mára a vallásban menedéket lelt és megszelídült édesapjával (Thuróczy Szabolcs). Ádám egészen addig nem találja a helyét, amíg rá nem ébred, hogy a rapzene segítségével – Larry művésznéven – kifejezheti magát, és szembe nézhet a tehetetlenségből fakadó frusztrációival. Explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a helyi fiatalok, majd a neten váratlan mértékű népszerűségre tesz szert. Egy országos tehetségkutató lehet számára a kitörési lehetőség, ám ehhez előbb a kezébe kell vennie a saját élete feletti irányítást.

Ha ennyi magyar film nem lenne elég, nézd meg 2021 legjobbjait: