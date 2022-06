50+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek szuper programmal vár bennünket Budapest és környéke ezen a hétvégén is. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Június 3. és 12. között rendezi meg első Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum – Magyar Régizenei Központ Budapesten, az Egyetemi templomban, illetve a Belvárosi Szent Mihály-templomban, hazai és külföldi előadókkal, magyar vonatkozású ismert és még felfedezésre váró repertoárral az 1630-tól 1830-ig tartó időszakból.

A június 3. és 12. között megrendezésre kerülő nemzetközi kulturális programsorozatot idén 27. alkalommal szervezik meg Budapest négy helyszínén, ingyenes programokkal, hungarikumokkal, látványos táncegyütteseket bemutató felvonulással, pünkösdi tánckarnevállal, világ- és népzenei koncertekkel és karneváli hangulattal. Június 10-én pedig gálaműsorral várnak titeket a Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében, amely során külföldi és magyar táncegyüttesek közel 300 művésze áll színpadra. Az est folyamán bemutatkoznak a külföldi táncegyüttesek, majd Petőfi eszmeiségét idézik meg tánccal, zenével.

Június 8. és 12. között, idén már 15. alkalommal kerül megrendezésre a csodálatos cseh gasztrokultúrát és söröket bemutató mozgalom a Budapesti Cseh Sörfesztivál, ahol a kis- és nagyüzemi cseh sörremekek mellett cseh sörökből készült párlatkülönlegességeket, egyéb párlatokat és röviditalokat, valamint cseh sörkorcsolyákat kóstolhattok a Westend tetőkert páratlan környezetében.

Június 9. és 12. között rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon a nyár legjobban várt irodalmi eseménysorozatát, amely során számos könyvbemutatóra, városi sétára, beszélgetésekre és koncertekre is sor kerül. Többek között Nádas Péter és Szentesi Éva is a fesztiválon mutatja be új kötetét.

Június 9. és 12. között ismét megrendezik a MOM Gourmet Piknik eseményét, a Lisszabon sétányon. Szezonális ínyencségekkel, gourmet ételekkel és kellemes hangulattal várnak benneteket a MOM Park mögötti területen. Tökéletes nyárindító program, akár családdal, akár barátokkal érkeztek, a piknikhangulat garantált.

Június 10-11-én hagyományteremtő céllal, először szerveznek olyan ingyenes filmfesztivált az óbudai Esernyősben, amely a magyar filmművészet egy legendás alakját állítja reflektorfénybe. Ezúttal Törőcsik Mari kerül fókuszba, akit filmvetítéseken és kerekasztal-beszélgetéseken keresztül ismerhettek meg közelebbről.

Ötödik alkalommal telik meg Zsámbék jobbnál jobb zenékkel a Sambucus Zsámbéki Bodzafesztiválon: válogatott koncertek, az idei év toplistásai és délutáni gyerekkoncertek várják a résztvevőket az ingyenes fesztiválon. A vadregényes zsámbéki Zárdakertben péntektől vasárnapig olyan zenekarok adnak egymásnak találkozót, mint a Blahalousiana, a Parno Graszt, az Aranyakkord, a Chalga, a Mordai, a Cimbaliband, a, Szeder, a Los Orangutanes, a Nasip Kismet, a Hét Hat Club, az, a Cimbaliband vagy Ferenczi György és rackái. Szombaton és vasárnap délután családi koncertek szórakoztatják a kisebbeket Paár Julcsival és Rutkai Borival.

Június 10-12. között, a Bálnában rendezik meg Budapest legnagyobb ginfesztiválját. Az eseményt főként a ginfanoknak ajánljuk, hiszen a kóstolók mellett érdekességeket is tanulhattok a kedvencetekről. A csodálatos környezetről és a finom falatokról a szervezők, a fesztiválhangulatról pedig DJ gondoskodik majd.

Alig élveztük ki a tavaszi napsütés simogató melegét, az ébredő természet csodáit, a nyár máris türelmetlenül kopogtat az ajtón. Ami következik, az év legjobb időszaka: nyaralás, pihenés, lazítás, kerti partik, fesztiválok, erre vágyunk már, ki tudja mióta. Nincs is jobb alkalom egy kis bemelegítésre, mint a főváros szívében lüktető Városliget ikonikussá vált, nyár eleji óriás kertipartija, a Rosalia Fesztivál, ahol minden megtalálható, ami egy szédületes hétvégéhez kell. A fantasztikus borkínálat mellett idén kiemelt szerepet kapnak a pezsgők, a habzó és gyöngyöző borok, természetesen hozzájuk illő gasztronómiai kínálat kíséretében.

10-én hosszú szünet után ismét visszatér a Dürer Kertbe a Tilos, ahol az új helyszínen 9 napon át ingyenesen látogatható maratoni adománygyűjtő fesztivállal folytatják, egészen június 19. hajnalig.

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-ben, koronázási ajándékként került Erzsébet királyné és I. Ferenc József használatába. Erre – a kastély életébe jelentős változást hozó – eseményre emlékeznek ezzel a kellemes, hétvégi családi programmal. Szombaton a Duna Szimfonikus Zenekar kamarazenekarai lépnek színpadra, majd a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ad nyárköszöntő gálakoncertet. Vasárnap az Arpeggio Gitárzenekar Jubileumi koncertje és számtalan más zenés, ismeretterjesztő és interaktív program vár benneteket a kastélyparkban, a lovardában és a díszudvaron.

A sci-fi, a fantasy, a manga, a cosplay, a sorozatok, a filmek, a képregények, kártyajátékok, játékkonzolok kiállítása és vására a Hungexpón.

Június 4. és 19. között visszatér az ország legnagyobb, legszínesebb családi fesztiválja, a Generali Gyerek Sziget. Két év kihagyás után elsőként a pünkösdi hétvégén, június 4-től 6-ig, valamint az azt követő hétvégéken, egészen június 19-ig várják az apró fesztiválozókat és szüleiket egyaránt.

A június 11-i hétvégén nyit Budapest legészakibb fürdője, a Pünkösdfürdői Strand. A medencéket egyszerű ásványvízzel töltik fel, ami nem számít gyógyvíznek, de így is számtalan kedvező élettani hatása van. A fákkal tarkított parkos zöldövezetben találhattok strand-, élmény- és gyerekmedencét is.

Budapesti programok csütörtökön (2022. június 9.)

Az ukrán-orosz háború ukrán áldozatainak megsegítéséért tartanak segélykoncertet a Zeneakadémián. Háborús idők zenéiből csendül majd fel egy különleges válogatás számos kiváló zenész tolmácsolásában június 9-én, csütörtökön. A zeneszerzők között olyan világklasszisok sorakoznak fel, mint Debussy és Bartók.

Az Erzsébet hídtól csupán egy gondolatra horgonyzó Zsófia Rendezvényhajó június 9-én este a hagyományokhoz méltó módon bizony vitorlát bont, és 16 szekszárdi szupersztár társaságában tesz körutat a nyári estében. Budapest legnépszerűbb nyári boros programján a Dunán ringatózva, a hajó tetőteraszán integethetünk a lemenő nap utolsó sugarainak, miközben korlátlanul kóstolgathatjátok a szekszárdi borremekeket.

Az ország egyik legismertebb vloggeréből mostanra elismert zenésszé avanzsált Azahriah június 9-én a Budapest Parkban ad ízelítőt a trap és az alternatív rock határmezsgyéjén egyensúlyozó stílusából. Vendégfellépő a népszerű Twitch zenei streamer és énekes-dalszerzőnő, Saya Noé.

A frissen alakult Cosmic Maze zenekar a popkulturális ikon és zenei zseni David Bowie dalait hozza el nektek, majd a magát szocioironikus funkypunk sanzonzenekarként jellemző Másik Bolygó dalaira ringatózhattok. A minifesztivál végén az ismert stand-upos, Bács Miklós indie-punk-rock bandája, a The Magenheims indít földrengést a Jászai Mari tér alatt.

2022. június 8-9-én, az A38 Hajó fedélzetén, a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében kerül megrendezésre az első Kárpát-medencei Zeneipari Találkozó. A két nap során számos előadás és workshop kerül megrendezésre. Az esték mindkét nap során határon túli produkciók koncertjeivel zárulnak.

Budapesti programok pénteken (2022. június 10.)

A Várkert Bazár udvarán június 10-én a jazz és a klasszikus zene találkozásának lehettek tanúi, méghozzá az ezerarcú Balog József szólistával kiegészült Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a sokoldalú jazzdallamairól híres Tálas Áron Trió prezentálásában. A koncert fél 8-kor veszi kezdetét.

Fontos számodra az olvasás? Szívesen felhívnád a figyelmet arra, hogy az olvasás örömet, élményt adhat másoknak is? Akkor menj el te is egy számodra fontos könyvvel 2022. június 10-én pénteken 15 órára a 93. Ünnepi Könyvhét Vörösmarty téri színpadához és olvass egyszerre a többiekkel 10 percig.

Naplementés SUP-túra Dunaharasztira, mely kezdőknek is tökéletes, akkor is ha még sosem próbáltad.

A Random Trip hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége: műfaji határokon (pop, rock, jazz stb.) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajaiból érkező előadók lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban, és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba.

A jövő magyar zenéje a Turbinában + a Telekom Electronic Beats Fesztivál nyitóeseménye = három teremnyi hazai újhullám.

Poniklo Imre, az Amber Smith zenekar frontembere ez alkalommal Gravel Shores (dob, vokál) és Bognár Zoltán (basszusgitár) kíséretében, power trióban ad koncertet. Az Artur zenekar pedig a messzi délről érkezik, hogy bemutassa legutóbbi, „A bölcsesség hegye” című nagylemezét.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. június 11.)

A kéthetente szombaton megrendezésre kerülő PiacKa keretein belül olyan magyar termelőket mutatnak be nektek, akik az ország különböző pontjáról érkeznek, és a hazai ízek legjavát képviselik.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Hűvösvölgyből indulva először a mamutfenyőket csodálhatjátok meg, majd Csillebércen és Normafán keresztül elérhetitek az Erzsébet-kilátót a János-hegyen.

Délelőtt gyermekprogramok kavalkádja szórakoztatja a kicsiket, izgalmas és tartalmas műsorokkal, bemutatókkal. Délután és este pedig koncertek várják a kertvárosiakat, hogy jókedvűen indíthassák ezt a nyarat. Közben finom étkeket és italokat kínálnak az árusok egész nap.

Ismerjétek meg a Magyar Nemzeti Galéria kulisszatitkait, majd a Budavári Palota kupolájából pillantsatok vissza fővárosunkra és nemzetünk művészetére is!

Június második szombatján felpezsdül a B32 előtti Gárdonyi tér: közösségi piknikkel, hangulatos koncertekkel, izgalmas workshopokkal, pop-up kiállítással és a Játszóház Projekt csapatának köszönhetően egész napos társasjátékkal várnak.

Az Arvo Pärt-féle skandináv minimalizmust és a neobarokk stílust mutatja be több oldalról, változatos apparátusra írt műveken keresztül Zombola Péter szerzői estje, amelyen a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói játszanak.

Halász Kolos (Co Lee) csúcsra járatja a hip-hopot, remekül vegyíti a stílusokat és szövegei tökéletesen passzolnak a makulátlan beatekhez.

2022-ben, az Európa Kiadó első nyári szabadtéri koncertjével, a Várkert Bazár Öntőház udvarán várja rajongóit egy igazi Ifipark hangulatot idéző buliba.

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor itt a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, vagy ha láttad már sokszor (és imádod), akkor azért.

Kihagyhatatlan programok vasárnapra (2022. június 12.)

Városi kertészek, virág, növény, gasztronómia és természetes dizájn rajongók piaca, közösségi tere a Mad Garden Budában.

Június 12-én vasárnap elstartol az igazi piknikezős, fröccsözős szezon a pilisvörösvári Platz Piacon.

Görkoritúra a Szilas patak mentén a Naplás-tó felé. Kezdőknek is csatlakozhatnak, ha már stabilan gurulnak és legalább egy technikával már meg is tudnak állni.

Vajon mi történik, ha egy fordulatos gyilkossági ügy összefüggésbe kerül a tragikus múltú vándorcirkusszal? Váljatok egy vérbeli, interaktív krimitörténet főszereplőivé!

Június 12-én a Makers’ Market visszatér új budai helyszínére, a Fény Utcai Piacra egy hatalmas vásárral, ahol ezúttal a növényeké és a grafikáé lesz a főszerep.

Június 12-én, vasárnap várnak titeket a város közepén egy sütögetős délutánra, a Fröccsterasz Grill & BBQ partiján.

A Víg Mihály nevével fémjelzett legendás Balaton együttes különleges, két részből álló estje a Kobuci kertben. A műsor első felében Ady Endre verseit hallhatja a közönség a Balaton együttes előadásában. Az est második felében olyan Balaton számokat játszik a zenekar különleges hangszerelésben, amelyeket ritkán adnak elő, illetve más köntösbe öltöztetve kerülnek színpadra a dalok.