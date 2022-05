8 eldugott sörkert és kiülős kocsma Pesten kellemes tavaszi estékhez

Egy korábbi válogatásunkban Buda eldugott sörkertjeit jártuk körbe, ezért most itt az ideje Pest felé vennünk az irányt. Összegyűjtöttük nektek a környéken található kerületek kevésbé ismert kerthelyiségeit, melyek közül néhányról talán még nem is hallottatok.

Igazi dzsungelhangulattal, az emeleten pedig party hostellel vár titeket a belváros szívében kialakított, természetközeliségéről ismert Grandio Jungle Bar & Grill. A hatalmas fák árnyékában még az első nyári napsugarak forrósága is elviselhetőbbé válik, főleg akkor, ha ehhez még egy hideg (akár alkoholos) ital is társul. Ne hagyjátok ki a Grandio május 14-re szervezett eseményét, az örökbefogadó napot, ami mindenképpen kötelező program leendő gazdiknak és kutyabarátoknak egyaránt.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 8.

Alig néhány hónappal ezelőtt nyitotta meg kapuit a Bródy Italintézet, ami a tulajdonosok véleménye szerint sokkal több, mint egy szimpla söröző Budapest belvárosában. A hatalmas sörválasztéknak köszönhetően mindenki megtalálhatja kedvenc ízvilágát, amit aztán a bejárattal szemben, az utca szemközti oldalán kialakított teraszon el is lehet fogyasztani. Kössétek össze egy Nemzeti Múzeum-látogatással a programot, és üldögéljetek kicsit a hatalmas épület oldalában, egy finom sör társaságában.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2.

Közel tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Múzeum utca 7. szám alatt a Muzikum Klub & Bisztró, ez idő alatt pedig már számtalan színes, kulturális programnak otthont adott a helyiség. Szórakozóhely mivolta mellett a Muzikum egyben bisztróként is funkcionál, a konyhában pedig hetente változó napi menükkel készülnek nektek. Akár ebédidőben, akár este érkeztek, a belső udvarban kialakított kerthelyiségben biztosan nem csalódtok. A koncertekről a klub honlapján tájékozódhattok.

1088 Budapest, Múzeum utca 7.

Az Andrássy út legvégén található Café Karában elvonulhattok kicsit a város zajától úgy, hogy közben mégis a belvárosban maradtok. A VI. kerület szívében kialakított, a török kávéházak hangulatát autentikusan megidéző belső terek mellett a kávézóhoz egy hangulatos kerthelyiség is tartozik, ahol a különleges ital- és ételválaszték mellett még vízipipázni is lehet. A kertből tökéletesen rá lehet látni a Hősök terére, így amennyiben pont a környéken jártok, mindenképp térjetek be egy italra.

1062 Budapest, Andrássy út 130.

Amilyen nehezen észrevehető a Kazinczy utcán sétálgatva, pont annyira hangulatos a környék titkos kertje, a Bobek Garden. Az eklektikus stílusban, szedett-vetett bútorokkal berendezett kerthelyiség két részre van osztva, így két nagy teraszon élvezhetitek a szabadban üldögélést. A kínálatból minden korosztály gond nélkül tud válogatni, így természetesen a tubiszóda sem maradhatott le az itallapról. Az ételek tekintetében is a nagy választékra esküsznek, ezért többek között kapható náluk hamburger, quesadilla, hot-dog és mártogatósok is, a vegán opciók mellett.

1075 Budapest, Kazinczy utca 53.

A VI. kerület egyik legrejtélyesebb kerthelyisége a Pótkulcs, ami mellett simán el is lehet sétálni, hiszen a bejáratot szinte teljesen benőtte a borostyán, és nem jelzi tábla a hely létezését. A budapestiek zöme mégis tisztában van azzal, hogy különleges hangulata, eklektikus kerthelyisége és rejtett lokációja miatt itt a legjobb üldögélni tavasztól őszig. A beltéren pedig csocsóval, minőségi zenével és pénztárcabarát árakkal várnak benneteket. Amennyiben erre a kocsmára esik a választásotok, érdemes előre asztalt foglalni, mert szinte mindig tele van a hely.

1067 Budapest, Csengery utca 65/b

A hét minden napján változó menüvel és különleges sörválasztékkal várja vendégeit a VII. kerületi Kalicka Bistro. A hely gyöngyszeme a finom ételek mellett a bejáratnál kialakított kerthelyiség, ahol kellemes hangulatban fogyaszthatjátok el a pénztárcabarát fogásokat. A sörcsapokon többek között a hazánkban igencsak népszerű békésszentandrási kézműves sörök is megtalálhatók, így a minőség garantált.

1077 Budapest, Rottenbiller utca 32.

A Fővárosi Állat- és Növénykerttel szemben, a Széchényi Fürdőtől néhány lépésre helyezkedik el a 2017-ben megnyitott Pavilon Kert. A Liget hagyományaihoz illeszkedő épület az egykor itt található bódésorok helyén épült meg, egy 1860-as keltezésű, orientalista stílusú terv alapján. A park kulturális életének felpezsdítésének céljából számtalan különböző szabadtéri eseményt rendeznek a Pavilonban, ahol a finom étel- és italválasztékkal várják a kultúra és egyben a szabadtéri programok kedvelőit.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 3.

