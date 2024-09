11 remek program Budapesten és környékén, ami megidézi az Oktoberfest hangulatát

Ha mindig is érdekelt a sörfőzés, vagy csak kíváncsiak vagytok, hogy is készül a kedvenc italotok, október 5-én a Bartók Béla úti Pár Falat Boldogság Konyhában lesz a helyetek! A Sörgarázs eseményén megismerkedhettek a házi sörfőzés alapjaival, eszközeivel, praktikáival, elméletével és annak teljes folyamatával, és ki tudja, a következő évben, talán már a saját söreiteket kortyolhatjátok októberben!

A hagyományokhoz híven idén sem marad el a FIRST Taproom Oktoberfestre hangolt programja. Az első napon a FIRST sörbemutató keretében mutatják be az alkalomra főzött sörét, pénteken pedig Oktoberfest-kvízzel várják a kikapcsolódni vágyókat. Szombaton izgalmas vetélkedőkre is számíthattok a perecevő versenytől a korsótartáson át egészen az Oktoberfest-bingóig.

Szeptember 27. és 29. között egyedülálló élmény keretében kóstolhattok bele ezúttal is a kraft sörök világába a Maglódi úton található HopTop sörfőzdében, ahol a sörök mellett a gasztronómia és a maradéktalan kikapcsolódás is fontos szerepet kap. Szeptember utolsó hétvégéjén többek között közel 30-féle csapolt sör, családbarát programok és ingyenes sörgyártúrák várnak rátok.

