3 nagyszerű tematikus koktélbár Budapest belvárosában, ahol zseniális italok várnak ránk

Lépjetek be a burjánzó kertek ihlette Jardín Cocktail Bar kapuján, ahol minden részletet úgy alkottak meg, hogy nyugalmat és kifinomultságot idézzen meg vendégeik számára. A Jardínban az alkotóművészet iránti elkötelezettség jellemzi a koktélkészítést, így olyan italokat alkottak meg, melyek egyaránt innovatívak és időtlenek. Így készítik el koktélról koktélra az ízek tökéletes harmóniáját, attól sem megriadva, ha tojásfehérje, koriandermag-szirup, szecsuáni bors vagy akár madársaláta kerül az egyes kreációkba. Érkezés előtt érdemes elmerülni a kreációk tálalási módjában is, hiszen egytől egyig különlegesek!

