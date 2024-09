5+1 újonnan nyílt hely a Bartók Béla úton, amit érdemes felfedezni

Egy talpalatnyi Olaszország költözött nem is olyan rég a Móricz Zsigmond körtér 8. szám alá. A leleményes elnevezésű De’ Finci kora reggeltől estig várja az éheseket egy-egy finom olasz falatra, szelet római pizzára, ebédre lasagnéra, arancinire vagy egy könnyed olasz desszertre. A kiváló alapanyagokból, autentikusan készített ételeknek nehéz ellenállni és igaz ez a reggelire kínált remek kávéra és tartalmas szendvicsekre is.

Egy korábbi pékség helyén nyitott meg a többeknek méltán ismerős, a budaiak szívét már több helyszínen is megdobogtató Brucker pékség legújabb üzlete, a Móricz Zsigmond körtér 1. szám alatt. A szívvel-lélekkel készített, természetességgel és csaknem 25 évnyi tapasztalattal életre hívott, ősbúzából és kovásszal készített kenyerek és péksütemények mostantól a Bartók Béla úton található pékségben is katonásan sorakoznak egymás után a minőségi péktermékekre vágyó ínyencek nagy-nagy örömére.

A Bartók Béla úti Nicaraguát egy, a közép-amerikai országból hazatelepült magyar család nyitotta meg idén tavasszal. A külföldi élmények által életre hívott nagyszerű ételeivel és hangulatával a Nicaragua tökéletesen illeszkedik a nemzetek legkülönfélébb zamatait felsorakoztató Bartók Béla úti éttermek kavalkádjába. A trópusi atmoszférával kecsegtető reggelizőben specialty kávékkal és kávékülönlegességekkel, valamint a legnépszerűbb brunchfogásokon kívül eddig itthon ismeretlen ízekkel segítenek elindítani a reggelt, de hamarosan a kávézó saját, világos pörkölésű kávéját is megkóstolhatjuk, egyenesen Nicaraguából. Az isteni reggelifogások mellett alig néhány hét, és este is betérhetünk a Nicaraguába, ahol karibi ízek, nicaraguai rumok és egyedi koktélok mellett kapcsolódhatunk ki a nap második felében.

