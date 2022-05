50+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Ismét temérdek szuper hétvégi programmal vár bennünket Budapest. Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

A kétnapos esemény két év kihagyás után, új köntösben és a korábbinál gazdagabb programkínálattal tér vissza, koncertekkel, szabadegyetemi előadásokkal, valamint gyerek- és sportprogramokkal. De a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eseményeként nem maradhatnak el a látványos és hagyományos hivatásrendi bemutatók sem. A nagyszínpad fellépői között biztosan ott lesz a Blahalouisiana, a Szabó Balázs Bandája, a Brains és a Hősök is, a tóparti színpadon pedig akusztikus koncertekkel várnak benneteket.

Az első igazi tavaszi napsugarak örömére napágyakat helyeztek ki a Fény Utcai Piac Retek utca felőli teraszára. A Piac kieső és nem túl ismert tere élettel telik meg és néhány napra új funkcióval gazdagítja a hagyományos piaci élményt. Pihenősarokká és találkozási ponttá alakul, ahol zene, grillezés, frissítők és koktélok, gyerek foglalkozások, D-vitamin gyűjtés és kikapcsolódás várható.

A hazai Street Food legnagyobbjai ismét begurulnak a Kincsem Parkba, ahol egész hétvégén várnak benneteket újdonságaikkal a jól megszokott minőségben.

Egy új hely felfedezése mindig szuper program:

Nemzetközi ízek, töltött palacsinta, rakott palacsinta, amerikai palacsinta, nagyi palacsintája, rántott palacsinta, édes palacsinta, sós palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre ezen a vásáron.

Előadóművészek, zenészek, zenekarok hozzák el ruhadarabjaikat, amiket áruba bocsátanak egy fenntarthatóbb jövőért. Lesz itt minden a hétköznapi viselettől a teljesen egyedi fellépő ruhákig.

Koncertek, utcaszínház és kalandvár reggeltől estig. A zenés családi és gyerekprogramok mellett kézműves kirakodóvásár és streetfood gasztrosétány várja a vendégeket.

Ingyenes bringatúra három távon: Újbuda-Biatorbágy, Újbuda-Etyek, Újbuda-Tarján és természetesen vissza. A túra végig az Etyekig kiépült Budapest-Balaton (Buba) kerékpárúton halad. Valamint Tarján felé Biatorbágyról szintén kerékpárúton.

Április 29. és május 15. között immár 42. alkalommal táncol, zenél, játszik és ünnepel a város a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A kerületeken, közösségeken és műfajokon átívelő programkavalkád 17 nap alatt 100 helyszínen 170 programmal érkezik.

Budapesti programok csütörtökön (2022. május 5.)

Május 5-én 5 órától a Deák Ferenc téren tartanak moldvai villámcsődületet, zenél a Gáska zenekar.

Margitka: egy egyedi vintage bolt és galéria! A megnyitón zenél: Henri Gonzo és Menyhárt Jenő.

Henri Gonzo a Fran Palermo frontembere visszatérő vendég a Pontoon színpadán. Alig pár hónapja jelent meg zenekarának a harmadik nagylemeze, részben ennek is köszönhetően Henri bekerült a Forbes idei 30 alatti 30 sikeres fiatal listájára mint egyedüli zeneszerző valamint az év elején Highlights of Hungary díjra is jelölték legutóbbi filmzenéi miatt. Most pedig újra a Pontoon partján a multiinstrumentalista karibi-magyar zenész. Felhangoznak legújabb szerzeményei és személyes kedvencei átdolgozva gitár és lábdob kísérettel.

Érdemes lesz a Dob utcába is betérni csütörtökön:

Mi volt előbb: a kakas vagy a koala? Talán erre is fény derül május 5-én a Budapest Park színpadán, ahol a frisslemezes Bohemian Betyars és a frissen házasodott Ricsárdgír szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Május 5-én az A38 Hajó Orrteraszán elindul a Fine Selection 6. szezonja. A minőségi house zenék idén is garantáltak és a korábbi évek vendégserege tovább bővül pár kellemes meglepetéssel.

Sam “Redbreast” Wilson a Gödör színpadán mutatja be legújabb, Tradin’ Your Love című lemezét a Mad Dog Margaritas közreműködésével.

Budapesti programok pénteken (2022. május 6.)

Család-, futó- és kutyabarát éjjeli teljesítménytúra két távon.

Május 6-án nem csak nyitott pincékkel és ízletes ételekkel várnak titeket Etyeken, hanem számos művészeti programmal is. Magyar és nemzetközi kortárs művészek kiállítása, fotókiállítás és zenei koncertek lesznek Májusi ArtFest műsorán.

A WAKA ismét megnyitja a fedélzetét. Rengeteg újdonsággal készülnek, hiszen idén a finomabbnál finomabb koktélok mellett teret kapnak az ételek is, amit a 101 bistro csapata fog biztosítani. A nyitóhétvége sem maradhat zene nélkül, erről idén is LELLE fog gondoskodni a Groove Cartellel kiegészülve.

Egy jó fagyizás a fővárosban?

Tudod, hogy mivel töltik idejüket az állatok éjszakánként? Folytatódik az Éjszakai kalandtúra-sorozat, amelynek során felfedezheted a Budakeszi Vadaspark mozgalmas, napnyugta utáni életét és a tavaszi erdő alkonyati hangulatát.

Végre újra megtelik élettel a belváros kedvenc dzsungele.

A Pulp Budapest csapatának idei első ingyenes szabadtéri bulija a délutáni napsütésben veszi kezdetét, hogy aztán a legforróbb elektronikus ütemekkel vezessen át az éj birodalmába. A május 6-i party helyszíne a városligeti Pavilon Kert, a fellépők között pedig ott találjuk Falcaot és Florentint.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. május 7.)

A Soroksári Duna tele van izgalmas vizes élőhelyekkel. Most Taksonyból indulva rögtön a legnépesebb úszó lápot evezhetitek körbe.

Május első szombatján a csodálatos Gaja-völgyi Tájcentrumhoz invitálnak titeket egy kellemes kerékpártúrára. A túra a Tekerj Kőbánya program-sorozat része.

Ismerjétek meg a Magyar Nemzeti Galéria kulisszatitkait, majd a Budavári Palota kupolájából pillantsatok vissza fővárosunkra és nemzetünk művészetére is!

Egy séta a Margitszigeten?

Megismerkedhetsz az erdő madaraival, a fák és madarak életéhez szorosan kapcsolódó hangyákkal, és az erdei növényvilággal.

Civil kezdeményezésre ismét garázsvásár szerveződik a terézvárosi önkormányzat és az Eötvös10 támogatásával. A vásáron – a teljesség igénye nélkül – találhatunk felnőtt-, gyermekruházatot, játékot, könyvet, konyhai kiegészítőket, ékszereket és régiségeket is.

Regisztráció nélkül emelkedhettek a levegőbe a muzeális értékű repülőgépekkel.

Akár a lelkes borkedvelők, akár a kíváncsi gasztrokalandorok közé tartoztok, május 7-én a Záborszky Kúria Borvárosában van a helyetek. Vár rátok egy körülbelül egyórás, kóstolással egybekötött pinceséta, de részt vehettek Bitai Gergely sommelier izgalmas borkóstoló programján is. Részletek a weboldalon!

Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz. Robbanó televíziók, elektronikus tánczene, pszichedelikus utazás, VR, új dimenziók, party, világzene, belső filmek, lüktető ritmusok, gitáralapú elecktrock.

Magánembereknek szóló használt ruha vásár az új Gödörben.

Egy kis Piknik hangulatú teraszozásra invitálnak titeket a House Piknik Terasz sorozaton belül. Garantált, hogy nem fogod táncolás nélkül kibírni.

A Queens Of The Stone Age-dobos/frontember Josh Homme és gyerekkori cimborája, Jesse Hughes a kilencvenes évek végén kezdte el nagy jelentőségű zenetudományi kísérletét. A cél annak kutatása volt, hogy miként hangzana, ha az Eagles (a hetvenes évek nagyhatású folkrock-zenekara, a Hotel California előadója) death metalt játszana.

A Doors Emlékzenekar feleleveníti Jim Morrison és barátai által írt legendás szerzeményeket. Az este folyamán a felcsendül legnagyobb slágerektől a legkülönlegesebb dalokig minden, mi a szem–fülnek ingere.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. május 8.)

A Buborék Brunch keretein belül betekintést nyerhettek különböző reggeliző helyek széles kínálatába és ízvilágába.

A Pathfinders 25. túrája Szentendre kedvelt kirándulópontjáról, Dömörkaputól indulva a Bölcső-hegyi kilátóra vezet. 9 kilométer és közel 420 méter szintemelkedés vár rátok. A túra körtúra.

Ezen a túrán célba vehetitek a kevesek által ismert és látogatott Nyugat-cserháti országrészt, melyben megbújik egy régi kápolna romja. Az ódon falak maradványai előtt kivételes panoráma tárul elétek mindössze 250 méter tengerszint feletti magasságban. A hely minden évszakban különleges. Ti most a nyár eleji arcát nézhetitek meg.

Idén is megrendezik a Belvárosi Családi Pikniket az Olimpia Parkban. Bábelőadásokkal, zenés műsorokkal, kézműves és kreatív foglalkozásokkal várják egész nap a családokat. A rendezvény ingyenes, bárki számára látogatható.

Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várnak titeket a Szabadság téren.

A másfél órás sétahajózáson megcsodálhatjátok a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője mesél nektek a Duna-ág állat-, és növényvilágáról, egyéb érdekességeiről.

Amerikai autós és motoros találkozó gyönyörű veterán repülőgépek társaságában.

Professzionális kutyasimogatók, mentés-támogatók, jelenlegi és leendő MFÖEK gazdik, szeretettel várnak benneteket május 8-án az idei első örökbefogadó napon!

Túra a Visegrádi-hegység izgalmas ösvényei, szép kilátóhelyei, tavaszi virágai és rejtett érdekességei felkeresésére. Megtoldva egy kis sütögetéssel a végén az eldugott Rekettyés-forrásnál, hogy az útközben elvesztett kalóriákat pótoljátok.

Újra kiskertpiac, mégpedig új helyen, a Mad Garden Budában, Óbudán. Növénybolondok, ott a helyetek!

További májusi programok Budapesten:

A belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvénye, ahol családi programokkal, szórakoztatóan hívják fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és az árva állatok örökbe fogadására.

A havi rendszerességgel jelentkező Népsziget Bolhapiac és Vintage Vásár, Garázsvásár új, tágasabb helyszínen, a River Club kertjében.