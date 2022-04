30+ szuper húsvéti program 2022-ben a Balaton északi és déli partján

A Balaton partján töltitek a húsvétot? Érdemes megnéznetek összeállításunkat, melyben a legizgalmasabb 2022-es eseményeket gyűjtöttük össze. Séták, túrák, borkóstolók, húsvéti vásárok és színes családi programok is várnak benneteket.

Húsvéti programok a Balaton északi partján

A húsvéti hétvégén hív a régi villaépületek és mediterrán jellegzetességek felfedezésére Balatonalmádi városa. A séták a Pannon Kulturális Központ és Könyvtár elől indulnak, melyekre 1000 forintért válthatunk jegyeket.

Nagypénteken borral, kerttel, fröccsel várnak a Szent György-hegyen.

Családi programok a Balatonál – nem csak húsvétra:

A Veszprémi Tavaszi Tárlat országos szinten is elismert képző-és iparművészeti kiállítássorozat. Fontos küldetése, hogy nem csupán Veszprém városához kötődő alkotókat mutat be, hanem Veszprém megyéből és a Veszprém – Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekthez kapcsolódó régióból is fogad kiállítókat.

A program egy pénteki érkezéssel és egy borozgatós ismerkedéssel kezdődik, vacsorával folytatódik, majd szombaton egy tartalmas, kirándulós-borozós-zenélős hétvégébe csap át, ami vasárnap zárul egy koccintással Káptalantótiban, a Tóti Piacon.

Virágillat, ezerszínben pompázó évelők, élettel teli, örökzöld kert, vidám tavaszi programok – a Follyban ezzel köszönthetitek a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Az ünnep alkalmából kinyit Panoráma kávézó, ahol a Folly tavaszi süteményei is megkóstolhatók.

Az ünnepi hosszú hétvégén újra nyitva lesz a Vitéz Kürtős Tihany a Pisky sétányon.

Friss borkóstoló egyenesen a tartályból, mellé sonkatál, sertésszűz és dagadó.

Családi programkavalkád a húsvét jegyében. Számos programmal várnak minden kicsit és nagyot a hosszú hétvégén. Lesz kincskereső játék, bábszínház, pónilovaglás és koncert is.

Gyerekkoncertek, népi játékok, foglalkoztató és ugrálóvár is várja az ide látogatókat.

A rendezvényen húsvéti hagyományokról hallhattok előadást, természetes anyagokkal festhettek, írókázhattok húsvéti tojásokat, népi “tojásos” játékokat próbálhattok ki és természetesen a táncház sem maradhat el.

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Tojásgurítás, tojásvadászat és családi játszóház vár titeket szombaton Balatongyörökön.

Április 16-án, szombaton kerül megrendezésre a Balaton várának első rendezvénye: a Várkapunyitó.

A sétán annak járhattok utána, hogy a zsidó múltnak mely nyomai lelhetők még fel a Kiserdő és a Balaton-part közötti városrészben, s milyen gasztronómiai örömöknek nézett itt elébe annak idején a Budapestről leránduló lelkes nyaralóközönség. S mivel a flódnira is igaz, hogy a próbája az evés, ki nem hagyjátok a séta végi, unikális flódni kóstolót az Anna Grand Hotel Wine & Vital kávézójában.

Fedezzetek fel egy új balatoni helyet a húsvéti hétvégén:

Nincs is annál jobb, mint amikor nem kell szabadnapot kivenned ahhoz, hogy néhány napot tartalmas pihenéssel tölthess el a Káli-medencénél. A NaTúra és a Von Beőthy Pince ezzel a két napos programmal épp ezt kívánja biztosítani számodra 2 túra és 1 felejthetetlen borkóstoló keretein belül. Lesz itt panoráma, kihunyt vulkánok, frissen nyíló vadvirágok és természetesen csodaszép borok.

A húsvéti hosszú hétvége közepén várnak titeket egy igazán különleges garázsvásárra, egy igazi udvari forgatagra: jó hangulattal, fröccsel, csodás régi tárgyakkal és szuper társasággal.

Itt a tavasz és az első, korlátozásmentes buli a jó öreg Bloomban. A karmesteri pálcát a Be Massive viszi Metha és Lenny Lenoks közreműködésével, de egy ilyen örvendetes alkalomból nem maradhat ki a ház rezidenciája sem.

Az esti túra során garantáltan bővülnek ismereteid, hiszen itt feltárulnak Badacsony titkai, a hegytetőn pedig káprázatos kilátásban lesz részed.

Töltsétek játékkal a húsvétot: a Tihanyi Tájházak udvarán a húsvéti hétvégén remek mókák várnak.

Kvízjáték, tojásvadászat és báránysimogató is vár Gyenesdiáson vasárnap.

A Mesekocsi Színház zenés mesejátéka a Kisfaludy Galériában.

Betekinthettek a több mint száz éves házakban berendezett szabadtéri múzeumba, majd a nyakatokba vehetitek a falut is, hogy megismerjétek történeteit, érdekességeit. A séta során felfedezhetitek, milyen szépségeket rejtenek Tihany macskaköves utcái, nádfedeles házai. Meghallgathatjátok, hogyan alakult a félsziget lakóinak majd ezeréves története.

Látnivalók, állandó programok a Balaton északi partján:

Játék kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A keresést akár vasárnap, akár hétfőn is el lehet kezdeni a nap bármely időszakában.

Lovaskocsizás, néptáncegyüttes és családi kincskereső is vár az 50 éves Majormúzeumnál.

Nyuszifutás és locsolófutás gyerekeknek és felnőtteknek több távon.

Vigyetek felakasztható tojást és díszítsétek fel együtt Tihany tojásfáját. 10 órától húsvéti Varróka Műhely lesz Győry Alizzal, ahol csuda dolgokat készíthettek. Óriás kifestővel is lesz. 11 órakor a Palinta Társulat Seprűszínháza várja a nagyérdeműt.

Húsvéti programok a Balaton déli partján

Magyarország legnagyobb tulipánszürete közel félmillió tulipánnal vár titeket.

Minden gyereket várnak a Közösségi Házba egy játékos húsvéti délelőttre. Húsvéti díszek fabrikálása, mézeskalács díszítés, tojásfa díszítés és tojáskeresés vár benneteket itt.

Tojásfestés, gyöngyfűzés, szalvétatechnikával díszítés és textilfestés a Népművészeti Tájházban.

Nyuszis programok az egész családnak, borházak és kézműves vásár is vár a Karos Korzón.

Családi programok, táncbemutatók, koncertek és sok izgalmas gyermekprogram várja az érdeklődőket Siófokon.

A Balatoni Madárkert Húsvétkor is várja a madarak iránt érdeklődőket, mindennap 09.00-18.30 között lehet a Madárkert területén tartózkodni.

Látnivalók, állandó programok a Balaton déli partján:

Délutánonként zenés mesejátékok, koncertek, tojáskeresés, vízi vetélkedő, közös tojásfa díszítés vár titeket.

Arcfestés, kreatív foglalkozások, tojásfestés, tojáskeresés, ügyességi játékok, locsolóversmondó verseny, póni és futószáras lovaglás, lovaskocsikázás és egy egész nap látogatható állatsimogató vár itt benneteket.

11 órától Kalap Jakab koncert majd kézműves foglalkozások, húsvéti játékok, solymász bemutató és végezetül a VI. Nyúlfuttató verseny vár benneteket a Csillagvárnál.