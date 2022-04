Újdonságok a Balatonnál: 7 hely, ahová érdemes ellátogatni idén tavasszal

Újonnan nyitott éttermek, nemrégiben átadásra került várak és egy természetvédelmi élményközpont is várja a Balatonnál nyaralókat idén tavasszal.

Hivatalosan április 8-án, pénteken nyit meg Balatonfüred új grillétterme az egykori vasüzlet helyén, távol a tóparti város turistatömegeitől, ámde közel a füredi hétköznapok színteréhez. A Vasüzlet tősgyökeres séf-tulajdonosa Huszár Matyi, aki szívvel-lélekkel állította össze a húsos grillételekre fókuszáló étlapot, melyet kézműves sörválogatással igyekeznek teljessé tenni. A Balaton-környéki gazdaságokból érkező húsok mellett vegetáriánus egytálétel is mindig helyet kap majd a kínálatban.

8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 31.

Fehérkő vára, Kereki

Tavaly júniusban zárták le a régió egyetlen épen maradt kővárát a Balatonföldvártól délre található Kerekiben állagmegóvó munkálatok miatt, hamarosan azonban – várhatóan már idén húsvétkor – újra várják a kirándulókat a 283 méter magasan elterülő romok. A középkori látványosságot fapallós gyalogosösvényen járhatjuk majd körbe, valamint kialakításra került egy panoráma- és pihenőterasz is, amelyről csodálatos panoráma nyílik a közeli kőröshegyi völgyhídra, míg a távolban felderengenek a Balaton északi partjának vonulatai.

Balatonfenyves nagy népszerűségnek örvendő, A Konyhám névre keresztelt strandbüféjének tulajdonosai immáron egész évben bizonyíthatják, hogy a Balatonhoz minőségi gasztronómiáért is érdemes ellátogatni. December végén megnyitották ugyanis A Konyhám Stúdió 365 éttermet a fonyódi áruház harmadik emeletén, ahol – ahogy arra a névválasztás is következtetni enged – csodás körpanoráma fogadja a vendégeket. Az étlapon újragondolt, mégis hagyományos fogások, valamint szezonális ajánlatok sorakoznak, melyek közül csak győzzük kiválasztani az ízvilágunkhoz legközelebb állót!

8640 Fonyód, Ady Endre utca 5. (3. emelet)

Somlói vár, Doba

Egy év alatt született újjá a 431 méteres vulkáni tanúhegy, a Somló északi oldalának dísze. Az ingyenesen látogatható várat kizárólag gyalogosan lehet megközelíteni, mindenképp érdemes azonban nekirugaszkodni, mert a csodálatos látvány kárpótolja mindazokat, akik vállalkoznak a 30-40 perces sétára. Az egy kilométer hosszú sétaút a Somló hegy lábától, a Margit-kápolnától indul és a Kitaibel tanösvényen keresztül vezet.

Fesztelen, családias hangulatú borbár-lemezbolt hibrid nyitott Veszprém belvárosában tavaly decemberben, ahol a péntek, szombat esti házibuli-hangulaton kívül a környék termelőinek portékáiból elkészített bisztróételekkel, válogatott bakelitlemezekkel, elismerésre méltó borkínálattal és nem utolsósorban zenei eseményekkel várják az idelátogatókat. A lemezboltként is funkcionáló üzlet keddtől szombatig rázza fel a veszprémi hétköznapokat.

8200 Veszprém, Szabadság tér 2.

Március végén adták át a természetismereti élményparkként aposztrofált Berek Világa Látogatóközpontot, amely időjárástól és szezontól függetlenül egész évben várja az érdeklődőket. A Fonyód határában található létesítmény egy korábbi szemétlerakó helyén került kialakításra, célja pedig a dél-balatoni térség természeti kincseinek feltárása a látogatók előtt, valamint a zöld szemléletformálás. A 85 négyzetméteren elterülő állandó kiállítás a Berek történelmét és jelenét mutatja be, illetve előrevetíti jövőjét.

A pontos nyitás időpontját a Balaton-felvidéki Nemzeti Park oldalán teszik hamarosan közzé.

Bor és pizza – kevés jobb párosítás létezik, amivel Tapolca főterének legújabb szereplője, a Vulcanus Pizzabar csapata is biztosan egyetért, hiszen ez az elgondolás hívta életre tavaly ősszel ezt a laza hangulatú, ugyanakkor minőségi ételeket és italokat szervírozó vendéglátóhelyet. A prémium, szezonális feltétekkel megpakolt nápolyi stílusú pizzák jól kiegészítik a Büttner Borbirtok tételeit, melyek végtére is egyszerre a Vulcanus Pizzabar kiinduló- és végpontjai. Szép időben hangulatos terasszal is várnak!

8300 Tapolca, Fő tér 19.

