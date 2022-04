A Balaton partja 2022 tavaszán is számtalan tartalmas programot rejt: koncertek, vásárok, borkóstolók és piaci élmények is várnak a magyar tengernél áprilisban.

Árpilisi programok a Balaton északi partján

Szakmai beszélgetések, koncertek, színházi előadások öt napon keresztül a Kabóca Bábszínház és a Pannon Egyetem szervezésében. Felnőtteknek is!

Új lendülettel, részben megújult repertoárral és természetesen a régi kedvencekkel érkezik a keszthelyi Balaton Színházba a csodálatos Budapest Bár zenekar Farkas Róbert vezetésével. Az énekesek ezúttal Behumi Dóri, Frenk, Kollár-Klemencz László, Lovasi András és Szűcs Krisztián lesznek.

A vacsorák alkalmával megismerkedhetsz a borok készítőjével és családjával, helyi termékeket kóstolhatsz, a gazda vezetésével bejárhatod a pincét, az est élményét kísérőműsor és meglepetésajándék is fokozza.

Jó hangulat, baráti beszélgetések, közös reggelik és ebédek, tiszta, minőségi és hazai alapanyagok. Bevásárlótáskával vagy kosárral, esetleg vászontáskával. Mindenki másért és máshogy jár piacra, de aki egyszer belekóstol a piac ízébe, az biztosan rákap.

A trió műsorában felcsendülnek olyan dél-amerikai országok zenéi, mint Mexikó, Argentína, Kuba, Peru, valamint spanyol slágerek, ismert sztenderdek is elhangzanak, többek között Gipsy Kings is.

A Szezon Kosár Bevásárlóközösség termelői és kézműves Húsvéti bevásárlónapra vár titeket. A kínálatban a tormától a tojáson és a húsvéti sonkán át a fonott kalácsig minden ünnepi finomság terítékre kerül.

Kis újragondolás, átrendezés, rápihenés után most már tényleg kinyit Vasüzlet Füred óvárosában. Kóstoljátok végig a faszenes grillen készülő kreálmányaikat!

További látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Hat balatoni borászat, plusz egy ráadás Villányból, két étterem séfjei által készített finomságok és élőzene vár titeket a Balaton egyik legszebb teraszán.

A húsvétot megelőző héten tavaszi vásárral várnak titeket a Hableányban, ahol beszerezhetitek húsvéti dekorációitokat, és az ünnepi asztalra szánt finomságokat.

Virágvásár, pónilovaglás, gyereksarok, tárlatvezetés, kvízjáték, solymász bemutató és postagalamb-röptetés is vár benneteket a Madárpark nyitónapján.

Húsvéti programok a Balaton északi partján

A program egy pénteki borozgatós ismerkedéssel kezdődik, vacsorával folytatódik, majd szombaton egy tartalmas, kirándulós-borozós-zenélős hétvégébe csap át, ami vasárnap zárul egy koccintással Káptalantótiban, a Tóti Piacon.

Virágillat, ezerszínben pompázó évelők, élettel teli, örökzöld kert, vidám tavaszi programok – a Follyban ezzel köszöntik a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Az ünnep alkalmából kinyit Panoráma kávézó, ahol a Folly tavaszi süteményeit is megkóstolhatjátok.

A Veszprémi Tavaszi Tárlat országos szinten is elismert képző-és iparművészeti kiállítássorozat. Fontos küldetése, hogy nem csupán Veszprém városához kötődő alkotókat mutat be, hanem Veszprém megyéből és a Veszprém – Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekthez kapcsolódó régióból is fogad kiállítókat.

A sétán annak járhattok utána, hogy a zsidó múltnak mely nyomai lelhetők még fel a Kiserdő és a Balaton-part közötti városrészben, s milyen gasztronómiai örömöknek nézett itt elébe annak idején a Budapestről leránduló lelkes nyaralóközönség. S mivel a flódnira is igaz, hogy a próbája az evés, ki nem hagyjátok a séta végi, unikális flódni kóstolót az Anna Grand Hotel Wine & Vital kávézójában.

Nincs is annál jobb, mint amikor nem kell szabadnapot kivenned ahhoz, hogy néhány napot tartalmas pihenéssel tölthess el a Káli-medencénél. A NaTúra és a Von Beőthy Pince ezzel a két napos programmal épp ezt kívánja biztosítani számodra 2 túra és 1 felejthetetlen borkóstoló keretein belül. Lesz itt panoráma, kihunyt vulkánok, frissen nyíló vadvirágok és természetesen csodaszép borok.

Az esti túra során garantáltan bővülnek ismereteid, hiszen itt feltárulnak Badacsony titkai, a hegytetőn pedig káprázatos kilátásban lesz részed.

Sétáló kóstoló a Jásdi Borteraszon és a Szent Donát Borkúriában, a résztvevők számára ingyenes buszjárattal a két helyszín, illetve Csopak és Balatonfüred között, és kapcsolódó gasztronómiai programokkal.

Április 23-án a Balaton legnagyobb szezonnyitó megmozdulásával, az ország legnevesebb DJ-ivel indítja útjára az idei fesztiválszezont a Viviera Beach.

A Gastrohegy sorozatban 10 vendéglátóhely vár tematikus gasztro-hétvégékkel és Badacsony egy olyan arcával, ami csak ilyenkor, a nyugodtabb időszakban mutatja meg magát.

Tavaszköszöntő szabadtéri családi rendezvény a Balatonnál, főzőverseny szabadtűzön, régi korok konyhája, játékos programok, kirándulás, lovas- és íjászbemutató, sodrófahajító és malomkődobó verseny, zene. Kikapcsolódás az egész családnak.

Összesen több, mint 25 balatoni étterem, borászat, cukrászda és pálinkafőzde várja, hogy Füred egyik legszebb helyszínén mutassa meg legfinomabb ételeit, legszebb borait, legillatosabb süteményeit.

A festői szépségű, mediterrán hangulatú Malom-tó part ad otthont a Tapolca Tavasz Fesztiválnak. Igényes színpadi programok minden korosztálynak, kézműves vásár, hagyományos ételek, balatoni régió borai egy helyen, két és fél napon át.

Programok a Balaton déli partján áprilisban

A Húsvéti Park megnyitója a művelődési ház előtti parkban április 9-én és 10-én, délelőtt 10 órától.

A “Szedd Magad” szüret eredményességét az ősszel gondosan elültetett mintegy 120 ezer virághagyma garantálja.

A tavalyi elsöprő népszerűségnek köszönhetően idén tavasszal dupla mennyiségű tulipán, újabb területek és teljesen új fotós elemek várják látogatókat a Balaton mellett.

Húsvéti programok a Balaton déli partján

Családi programok, táncbemutatók, koncertek és sok izgalmas gyermekprogram vár titeket Siófok főterén.

Kirándulóhelyek és állandó programok a Balaton déli partján:

Ha a Balatonnál töltenéd a húsvétot és a PetNattal koccintanál, miközben a legfinomabb termelői falatok közt válogatsz, itt a helyed!

Április 23-án ismét benépesül a Kishegy és jön Balatonlelle legnépszerűbb rendezvénye: a Kishegyi Kortyok és Falatok!