Közeleg a tavasz, így egyre több szabadtéri program vár benneteket a fővárosban. Persze, nem feledkeztünk el a fedett eseményekről sem, hisz az időjárás nem mindig kegyes hozzánk ebben a hónapban. Íme a legjobb márciusi programok, amiket Budapesten találtunk nektek!

Az Üllői úton és a Rákóczi úton araszoló autósokat a napfelkelték és a naplementék erős fényében kapta lencsevégre Soós Bertalan fotós. Az így készült fotók szokatlan, vicces és intim részleteket tárnak fel az emberek hétköznapjaiból. A kiállítás ingyenesen megtekinthető március 17-ig a Főfoto kiállítóterében.

A Várkert Bazár idén is több szabadtéri tárlattal készül a helyszínein, elsőként Nemes Nagy Ágnes jubileumi életművét eleveníti fel. A száz esztendeje született költő munkásságába a déli panorámateraszon berendezett Lélegzetnyi végtelen c. kiállításon lehet ingyenesen betekintést nyerni április 8-ig.

A világ öt nagyvárosában – Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Rómában és Helsinkiben – egy időben játszódik az öt véletlenszerűen egymáshoz kapcsolódó történet. Főszereplője öt taxisofőr, illetve az utasaik, a téma pedig az út során köztük kialakuló kapcsolat.

iamyank az elmúlt jó tíz évben igen nagy utat járt be zeneileg az elektronikától a kortárs klasszikus zenéig, az All Machines Will Fail azonban az eddigiekhez képest is új irányt képvisel. A március 3-i koncertet a Jazzékielből és a Qiyanból ismerős Czitrom Ádám experimentális szóló projektje, a Templedrake nyitja meg.

Ha szereted a bluest és rokonműfajait, valamint szeretnéd elősegíteni a hazai szcéna fejlődését, a műfaj népszerűbbé tételét, akkor menj el a Magyar Blues & Roots Egyesület március 3-i zenés estjére! Közreműködik a Delta Bastards duó, utána „Open Blues Stage” az egyesület tagjaival és akinek van kedve még muzsikálni a helyszínen (hangszert vigyél magaddal).

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében megvalósuló fesztivál küldetése, hogy évről évre körképet adjon a világot, a régiót és Magyarországot aktuálisan foglalkoztató építészeti kérdésekről, valamint találkozási pontként szolgáljon építészek, filmkedvelők és érdeklődők számára egyaránt.

Egy új hely felfedezése Budapesten is szuper márciusi program lehet:

Március 4-én lesz egy kis zenebona, meg a szokásos szanaszét szedős szószapora. Klasszika és hip-hop. Elegancia találkozik a suttyósággal. Nyakig gombolt ing, és letolt bő gatya. Telidekkelt Borsodin koccanó Cabernet Sauvignon.

A zenetörténeti szempontól jelentős örökséggel büszkélkedő New Orleans előtt tiszteleg március 4-én a Király utcai TABLE. Amíg az ikonikus Ganxta Zolee és Takács Vilkó duó, avagy a Dos Diavolos zenél, a vendégek ízlelőbimbóit fantasztikus étel- és italsor párosítással kényezteti el a tematikus vacsoraestjeiről ismert étterem.

Lázár tesók a Turbinában, nagyzenekaros felállásban. Elhozzák nektek a Hullámtörés lemez dalait, Esti Kornél, Pegazusok Nem Léteznek ön-feldolgozásokat, és egy-két általuk nagyon kedvelt dal nemön-feldolgozását.

A WINTER SALE egy téltemető, tavaszváró népszokás a Krúdy utca környékén, mely a többségében budapesten élő, vintage, hipster, alter, deszkás és egyéb csoportok néphagyománya.

Veterán autós, motoros, kerékpáros börze a Budaörsi úti virágpiacon, a budai zsibvásár területén 7-től 14 óráig.

Ezen a napon három alkotóval (Szolnoki Ági, Máté Anna, Nemesrévi-Hrozik Adél) személyesen is találkozhattok, beszélgethettek és vásárolhattok tőlük egyedi ékszert, kiegészítőt, tavaszváró nyomatokat, dísztárgyakat.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Március 6-án minden érzékre ható programokkal várja a török kultúra és gasztronómia iránt érdeklődőket az Ellátó. Ugyan szerephez jut a jóga és koncertet is szerveznek, a 28Goats nevű formáció 18.30-kor kezdődő fellépése mellé kínált mezevacsora lesz a nap egyik fénypontja.

Mit szólnátok egy márciusi sétához a városban?

Van egy kis köz a belvárosban, ahol kicsit megáll az idő vasárnaponként. Havi rendszerességgel a MADHOUSE teraszán és belső tereiben minden alkalommal más tematikával dizájn kiállítók adnak örömet különleges termékeikkel, mellette pedig beszélgetősen, vagy akár egyedül szemlélődjetek, igyatok sörkülönlegességeket, kávét, teát, limonádét és eszegessetek kedvetek szerint! Március 6-án szépségápolási előadások, beszélgetések, kiállítók tavaszi kínálatával találkozhattok.

12-14 óra között mehettek ebédelni és a bevételt az endometriózissal kapcsolatos edukációra fordítják, hogy minél több nőnek diagnosztizálják időben az endometriózist és kapjon szakszerű kezelést.

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

Hosszú szünet után havi rendszerességgel, újragondolva térnek vissza a keddi Random Trip koncertek az Instant színpadára.

Az Oláh Gipsy Beats projektet Kovács Antal, a Romano Drom vezetője hívta életre. A formációban a legkiválóbb hazai roma zenekarok képviselőit láthatjuk egyszerre együtt, egy színpadon.

Zenei élmény és jóga és meditáció Akvárium Kishalljában.

A Cseri pincészettől Cseri Norbert, tulajdonos – főborász, a Pannonhalmi borvidékről avat be a családi pincészet mindennapjaiba. Az est másik vendég pincészete, a Sabar Borház, a Badacsonyi borvidékről. Tőlük Ádám Gábor mesél nektek a boraikról és a névadó Sabar-hegy fontosságáról.

Márciusban játsszatok együtt a Gödör Galériáján. Négy este kipakolják a legjobb partijátékokat és segítenek abban, hogy játszótársra leljetek.

Finom kortárs elektronika és álomszerű lounge hangulat valahol a mainstream és az underground határán kiváló megfejtők jóvoltából.

Az Ágyban Párban a nő és a férfi kettősét mutatja be rendhagyó módon egy ágyban – Arthur Smith: Live Bed Show című műve alapján.

Március 11-én egy exkluzív koncerttel tér vissza a 10. születésnapját ünneplő Cloud 9+ zenekar. A rock’n’rollt elektronikus elemekkel ötvöző banda az elmúlt évtized terméséből csemegézik, meglepetésvendégek és szájtátós látványvilág társaságában. Az egész estés lábrázás garantált!

Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes-dalszerző 2014 óta meghatározó része és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. A Reggeli dal és Feri feneke írója sok szívbe belopta magát kortól és nemtől függetlenül. Bájos, szókimondó, humoros, hol könnyed, hol mély szövegeihez egyedi, egyszerre karcos és lágy hang párosul. Új anyagában a sanzonos alapokat integrálta egy dinamikus, sokszínű, már-már rockos világba.

A Filharmónia Magyarország Mesélő Muzsika bérlete olyan különleges, három izgalmas koncertből álló zenei élmény, ahol Lakner Tamás karnagy játékos elemek segítségével, fantasztikus stílusérzékkel, a gyerekek nyelvén mesél a produkciókról. Az első idei eseményre március 12-én, szombaton fél 11-kor kerül sor az Erkel Színházban.

A Vivina és a Háti barátságából már több, színes-szagos-ízes kávéházi délután született, ahol a design és a kulináris élvezetek mindig más tematika mentén találkoztak. A fókuszba ezúttal a tavasz színes, pompás és elegáns hírnökei, a tulipánok kerültek.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Ezeken a helyeken jártatok már?

Március 12-én kerül sor a lengyel származású, berlini székhelyű DJ-producer, a Berghant és a Tresort is megjárt Blazej Malinowski klubkoncertjére. Az ambient, deep és hypnotic techno zenében utazó előadót a Be Massive és a Drop-Wave kollektívák tagjai, Metha, Dave Wincent, Greg Orca és RIA fogják megtámogatni.

A magyar alternatív szintér supergroupja ismét visszatér törzshelyére a Muzikumba. A negyedik albumán dolgozó zenekar nem kizárt, hogy részleteket is fog hozni magával az új számokból a koncertre.

Több napos napsütötte márciusi bográcsozós, örömtáncolós, tűzoltózós, sportolós, vásározós, kacagós programmal várnak titeket a Gardenben.

Tavaszi szezonindító DE MARKT a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban.

Az idei első Tribal Marketnek ismét a Gödör klub ad otthont. Délután 14 órától hastánc workshop és bemutató is vár benneteket Virág Judittal.

Az 1848. évi forradalom legendás pesti és budai helyszíneit járta körbe tavaly egy virtuális séta keretében Katona Csaba, a BTK Történettudományi Intézet történésze az Eötvös10 Művelődési Ház szervezésében. A nagy siker okán 2022. március 13-án 10 órai kezdettel „élőben” kerül sor egy hasonló sétára, amely ezúttal a Pilvax kávéházat, az Egyetem teret, Landerer és Heckenast egykori nyomdáját, a Nemzeti Múzeumot és a régi pesti városháza egykori helyét érinti. A program zárásaként az Eötvös10 minden résztvevőt meginvitál egy kávéra a Ferdinánd Monarchia Cseh Sörházba, ahol a beszélgetés kötetlen keretek között folytatódik.

Már készül az új Takáts Eszter lemez, a koncerten már bemutatásra kerül erről néhány dal, ezúttal duóban.

Programok március 15-én Budapesten:

A huszárakadémián 4 nyalka huszár tartja a kiképzéseket, s minden gyerek akadémiai leckekönyvet kap, amelyet a tanárok jegyekkel és aláírásokkal látnak el. Az akadémiát elvégző kis huszárokat ünnepélyes keretek között huszárrá avatják.

A sétán bejárhatjátok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit a budai Várban, megnézhetitek, melyik épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, elmesélik nektek, hogyan erősítette meg a Vár védelmét Heinrich Hentzi, és készítette elő a támadást Görgei Artúr, valamint azt is, hogy pontosan hogyan zajlott az 1849-es májusi ostrom.

További ingyenes március 15-i programok a budai Várban és a Várkert Bazárban: ITT.

Keresztesi József forradalmi verses estjét Darvas Kristóf és Bárdos Deák Ági Nemzeti dal-recyclingja követi a Gödörben.

2022. március 15-én ismét megrendezésre kerül a népszerű „Gyermekvasút nyomában 20 km” teljesítménytúra nappali változata.

Sok-sok új dallal nyitja a tavaszt a Fran Palermo. Ráadásul meghívták az egyik nagy kedvencüket Juan Wauterst is. Az uruguayi énekes New Yorkban nevelkedett és Manu Chao utódjaként is emlegetik.

Március 17-től 27-ig tart az Étterem Hét, amikor 11 napon át akár már 3900 forintért kérhetitek hazai Top éttermek 3 fogásos menüsorait. Az online asztalfoglalás lehetősége március 2-án nyílik meg, és nem árt időben lecsapni a lehetőségekre, mivel a helyek – a minőségi vendéglátás érdekében – csak korlátozott számban elérhetőek.

Ez az előadás arról szól, hogy mi nyújthat valódi segítséget magunknak, másoknak, a kapcsolatainknak, amikor találkozunk az élet drámaiságával.

A pszichedelikus rock, a blues és a techno világát egyesítő Kerala Dust a világ számos fesztiválján és éjszakai klubjában fellépett 2017-es első turnéja óta, március 18-án pedig a budapesti A38-on a sor. A londoni trió mellett fellépnek még a Pure Lustos Kristóf Kelemen és Mirmur, valamint a Music Moves Europe-díjas Deva.

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbemarkolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

Március 18-20. között ingyenesen látogatható mangalica fesztivál helyszíne lesz a budapesti Szabadság tér. A rendezvényen különféle mangalicatermékeket vásárolhattok, emellett találkozhattok a tenyésztőkkel is, ráadásul testközelből megnézhetitek ezeket a Magyarországon őshonos állatokat.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék és finomságok várnak rátok a Szimpla Kertben.

Hazánk egyik legmarkánsabb poszt-rock/experimentális zenekara a Dürer Kertben lép színpadra.

Egy izgalmas történelmi túra a Budai hegyek változatos világában. A túra visszarepít titeket a 15. századba, amikor a terület királyi vadaskertként üzemelt, és Pálos szerzetesek éltek itt kolostoruk rideg kőfalai között.

A Maratonman sorozat első, és egyben legújabb állomása. Itt a klasszikus félmaraton mellett, rövidebb távokon is próbára teheted magad, így a futással még csak most ismerkedők is találnak maguknak megfelelő távot.

Az 53 éves múltra visszatekintő együttes nevéhez több ezer koncert fűződik, utánozhatatlan hangzáskultúrájuknak köszönhetően fellépéseiket mindig telt ház és hangos siker kíséri. Kórusok által sosem énekelt populáris zenéket előadva, angolos vonzerejükkel és precíz zenei tudásukkal világszerte megnyerték a közönség szívét.

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel új produkciója.

A Honvéd Férfikar március 22-i hangversenyén Goethe költészetéé lesz a főszerep, felcsendül majd Brahms Altrapszódiája és Rinaldo kantátája. A koncertszínpadon csak ritkán hallható művek Schöck Atala és Horváth István szólistákkal, valamint a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében igazán különleges zenei élményt nyújtanak.

Egy Budapest-környéki kirándulás is szuper tavaszi program lehet:

A Gergely Theáter a Petőfi-Emlékév alkalmából mutatja be az elbeszélő költeményt a vásári komédiák stílusával felruházva.

Berlin legmenőbb jazzfesztiválja, az XJAZZ! végre Budapestre látogat. Március 23-án Milad Khawam együttesének arab zenei gyökereiből táplálkozó, atmoszférikus zenéjét hallgathatjátok az Opus Jazz Clubban, március 24-én pedig Bobby Rausch misztikus, afro-jazz-rock groove dallamai varázsolják el a közönséget.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi a Szimpla Kertben.

Különleges színházi kísérletre készül március 26-án Ember Márk az Átrium színpadán. Jelmez, díszlet és rendező nélkül fogja először és utoljára előadni a színdarabot, melynek szövegét ott, helyben kapja meg. Az iráni szerző darabja hatalmas nemzetközi sikernek örvend, kíváncsian várjuk, Budapesten hogy fogadják majd.

A ByeAlex és a Slepp egy nem mindennapi koncerttel ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját március 26-án a Budapest Kongresszusi Központban. A különleges alkalomból kifolyólag ugyanis a Heureka Pop Orchestra kíséri majd őket. A koncert iránt már most hatalmas az érdeklődés, így érdemes minél előbb lecsapni a jegyekre.

A kilencvenes évek közepe óta aktív John Grant Boy from Michigan című albuma a 2021-es év végi lemezlisták után március 26-án végre Magyarországon is tiszteletét teszi, míves elektronikus barokkpop dallamokkal elárasztva a Magyar Zene Háza koncerttermét. Az est Misota Dániel új projektjével, a The Floating Weedsdzel veszi kezdetét.

A séta során gondolatban visszamehettek a múltba, ahol fák helyett páfrányok és zsurlók súrolták az eget és megnézhetitek, hogy ma mely fajok tartoznak ezen ősi növények leszármazottai közé.

A résztvevők megismerhetik a Ház történetét a kezdetektől, nyomon követve, hogy milyen utat járt be azóta az intézmény mai profilja kialakulásáig, megcsodálhatják a Zsolnay majolikákat, és érdekes anekdotákat hallgathatnak a régmúlt időkből.