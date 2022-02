40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a héten is számtalan izgalmas program vár benneteket Budapesten és környékén, melyek közül egyre több a szabadtéri. Séták, túrák, piaci és gasztroélmények, farsangi mulatságok, koncertek – mindből találhatsz hétvégi ajánlónkban!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Bemutathatják nektek a kortárs finn mozi legjavát. Az idei fesztiválra olyan filmek érkeznek, mint a Tove, A vak ember, aki nem akarta megnézni a Titanicot, Mika Kaurismäkis legújabb filmje, a Gracious Night, és a megható dokumentumfilm a Remény iskolája.

Az ország első téli sörfesztiválját ebben az évben február 18-19. között hozzák tető alá. A helyszínt az InterContinental Budapest biztosítja, ahol a hagyományok jegyében kultúrtörténeti adalékokkal színesítik az APA, az IPA és a stout mellett nemzetközi kézműves nedűket is felvonultató kínálatot. Aki jegyet vált, korlátlanul fogyaszthat.

A Normafa Síház ezen a héten Szlovákiából Olaszország felé veszi az irányt, ahol a sípályákon is dübörög a Dolce Vita.

Neked mi jut eszedbe a farsangi időszakról? Nagyi verhetetlen szalagos fánkja, a beöltözős bulik, vagy a tél végi lecsendesülés? A Tompán most mindezt elhozzák 2 nap leforgása alatt.

Milyen gyermek, édesanya, feleség, barát és barátnő volt a magyarok hős szeretett királynéja, Erzsébet? Hogyan élte meg kislánya, Zsófia és egyetlen fia, Rudolf trónörökös elvesztését és hogyan teljesedhetett ki Mária Valéria édesanyjaként? Miként viselte a Ferenc Józseffel kötött, egyre boldogtalanabbá váló házasságát? A szabadságvágytól hajszolt, elmagányosodó, önmagát a verseiben Sirálynak vagy Titániának nevező Sisi valóban gyengéd érzelmeket táplált gróf Andrássy Gyula iránt, és tényleg szívügye volt Magyarország és a magyarok? A sétán mindenre fény derül.

Ha önállóan indulnátok sétálni Budapesten:

Három napon át Food Truck Show, valamint zenei és sportprogramok helyszíne lesz a Városligeti Műjégpálya. Február 18-tól 20-ig a hazai zeneipar ismert arcai adnak koncertet, miközben a jégpályát a jégkorongkupa, a buborékhoki és a curlingoktatás résztvevői veszik birtokba. A rendezvényen csak készpénzzel tudtok fizetni!

Grajnai The Florist minden évben egyszer elhozza nektek a Czakó Piaczra több száz szálból kötött, gyönyörű és tartós tulipáncsokrait szeretett makói termelőétől, hogy a ti otthonotokban is sokáig díszeleghessen.

A résztvevők megismerhetik a Ház történetét a kezdetektől, nyomon követve, hogy milyen utat járt be azóta az intézmény mai profilja kialakulásáig, megcsodálhatják a Zsolnay majolikákat, és érdekes anekdotákat hallgathatnak a régmúlt időkből.

Begurult a Könyves Kálmán Körút 3. szám alá, a benzinkút mellé a ZabáljCsak, a Chaiyo Thai Food Truck, a Pizz’ Burger és a WafelLand.

Budapesti programok csütörtökön (2022. február 17.)

Soós Bertalan rendhagyó fotókiállítására, aki az utca embere helyett most autósokat kapott lencsevégre – szokatlan fényviszonyok között.

A februári Techno Yoga különleges lesz, hiszen egy régen látott fellépő tér vissza, sokéves visszavonulás után. Nora Naughty, az elektronikus zene és az underground világ koronázatlan királynője volt, aki azóta már jóga oktatóként és kristály hangtál terapeutaként dolgozik. Számos jógatábort és jóga órát tartott, így nem ismeretlen számára ez a terep. Most mindkét szerelmét együtt tudja képviselni.

A fatüzeléses nápolyi pizzák mellé újra a legfinomabb natúr- és biodinamikus borok kerülnek a poharakba. A vendég Kuruc Ádám lesz, akitől megtudhatjátok mi szükséges – vagy inkább nem szükséges – ahhoz, hogy a bor natúr vagy biodinamikus legyen.

Buda legnyugatibb parkjában pezseg az élet esténként. Egészen hajnali 2 óráig élvezhetitek a kellemes ütemeket. Csütörtökön DJ Wolfie bakelit lemezekkel gondoskodik a legjobb dallamokról.

Budapesti programok pénteken (2022. február 18.)

Kik a sorozatgyilkosok? Milyen a lelki világuk? Mi utalhat arra, hogy valaki sorozatgyilkossá válhat? Mi ösztönzi őket kegyetlen tetteik elkövetésére? Hogyan választják ki az áldozataikat és a bűncselekmények elkövetésének egyéb körülményeit? A Jog és Pszichológia előadásán ezekre a kérdésekre első kézből kaphattok majd gyakorlatias válaszokat Dr. Akpinar Szelim nyomozótól. Az est második részében lehetőség lesz a nyomozótól kérdezni is.

A nemrégiben átadott Magyar Zene Háza egyik legizgalmasabb programsorozata kétségkívül a Dalszerzők köre, melynek első részében négy dalszerző-előadó (Balla Gergely, Barkóczi Noémi, Henri Gonzo és Jónás Vera) zenél és beszélget február 18-án a Városligetben. A kötöttségektől mentes diskurzus témája a dalok megszületése.

Barokk, klasszikus, melankólikus, groovy, ismert, még sehol sem hallott, humoros és egyszerű szépségű két cselón két csávótól.

Ha már a Dunakanyarban jártok, fedezzétek fel a legszebb látnivalókat:

Ganxsta Zolee, a szókimondó zenész és rapper, az ország fenegyereke 1995-ben alapította meg a Ganxsta Zolee és a Kartel zenekart és azóta is töretlenül jelen van a hazai közéletben. Takács Vilkó a Kartel gitárosa. De az ő nevéhez fűződik a MEN In The Box, a Nirvana Tribute és a Hollywood Rose formációk is. 2019-ben ők ketten úgy döntöttek, hogy útjára indítják azt az akusztikus duót , ahol klasszikus blues és rockabilly dalok mellett saját szerzeményeiket is előadják. A formáció pedig a Dos Diavolos nevet kapta.

Előkelő környezettel, sörkorcsolyával és isteni desszerttel várnak titeket egy rejtéllyel fűszerezett, interaktív előadásra.

A Másik Bolygó egy frissen alakult „szocioironikus funkypunk sanzonzenekar”, tagjai az Ági és Fiúk, az Átjárók, a Chinese Rolex, a Csattogó Lepke, a Demagóg, a Hanem, a Kafé Bardo, a Mariahilfe!, a Mookie Brando and the Second Cousins valamint az Új Nem zenekarok egykori és jelenlegi legénységéből (ill. leányságából) verbuválódtak. A tavaly 25. jubileumát ünneplő Malacka és a Tahó legfőbb jellemvonása, hogy mondanivalóját ironikus, abszurd dalszövegekbe csomagolja. Akik nem a koncertekről, azok a mozis vagy tévés dalaikról is ismerhetik őket: a Buhera mátrix zenéjéről, vagy a jelenleg is futó Munkaügyek – IrReality Show sorozat zenéjéről.

Hozzánk idomult éjjel az ég – ez a Blahalouisiana új albumának címe, melyet most mutatnak be az Akváriumban. Vendég: The Pontiac.

Karibi hangulat, lüktető ska, füstös reggae, hazai népi ízek, sodró balkán témák: ez a bombabiztos elegy minden körülmények között működik.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. február 19.)

Karneváli felvonulás és fotózkodás, verklimuzsika és fánkparádé is vár benneteket ezen a napon a Rómain.

Egy igazi városi oázis debütál a Harisnyagyárban, ahol a különleges hangulatról és vásárlási élményről válogatott grafikus és fotós munkák, daytime dj set-ek, finom ételek, italok és a Hármashatár-hegy csodás naplementéje gondoskodnak.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Miért öltek meg egy Árpád-házi herceget a Margit-szigeten, és hol őrzik ma a csontjait? Hogyan élte kolostori életét Szent Margit? Vajon hogyan találták meg V. István halotti koronáját? Tudod-e, ki a csillagászok védőszentje? Ezen a kutyabarát várostörténeti sétán megismerheted a Margit-szigeti domonkos apácakolostor, a domonkos rend, és Szent Margit életének történetét.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Az év legnagyobb borkóstolójának ígérkezik a február 19-i Borjour Magnum, amelynek a Budapest Congress Center ad otthont. A jelenlévő 220 kiállító borászat több mint 1000, korlátlanul kóstolható borát ízlelhetitek meg, míg a különtermekben mesterkurzusok, előadások megtekintésére nyílik lehetőség. Belépő: február 6-ig 9900 forint.

Egy izgalmas történelmi túra a Budai hegyek változatos világában, mely visszarepít minket a 15. századba, amikor a terület királyi vadaskertként üzemelt és Pálos szerzetesek éltek itt kolostoruk rideg kőfalai között.

A tiszteletbeli magyar blueszenész dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség. Muzsikája a nagy példaképek, John Lee Hooker, Tom Waits vagy Blind Willie McTell spirituális erejéből táplálkozik.

Öt évvel a Hová mész című kislemez megjelentetése után új hosszú albummal jelentkezik a csapat. A 10 számos CD a várakozások szerint már a koncerten elérhető lesz, így igazi lemezbemutatóra számíthattok a bandától.

Az est folyamán párhuzamosan 6 teremben 18 kórus ad koncerteket, és kalauzol benneteket zenei korszakokon és stílusokon át.

Vetkőzzétek le a szürke hétköznapokat és kapjátok fel a legijesztőbb vagy legmókásabb maskarátokat, és kergessétek el nevetve, vicsorogva a rossz időt!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. február 20.)

Budapest feltörekvő kézműveseinek termékei és ereszd el a hajam party egyben.

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

Mik a kóserség legfontosabb alapszabályai? Hogyan vezetett a rituális tisztaság igénye önálló intézmények, és az egész pesti zsidónegyed kialakulásához a 18. század végén? A sétán bejárhatjátok a legfontosabb egykori és mai vallási helyszíneket, és megismerkedhettek a vallásos zsidóság mindennapjaival.

Könnyű erdei körsétára invitál a Piknik Shop, ahol megetethetitek a madarakat is. A túrára a Magyarinda ingyenesen biztosít babahordozókat és kiegészítőket.

A Budapest-környéki túra mindig jó hétvégi program:

Ha környezettudatosan, helyi termelőktől vásárolnál, méghozzá egy szuper farsangi mulatság keretein belül, itt a helyed!

Az országjáró zenei utazás folytatódik: vasárnap a Városligeti Műjégpályán csúszhattok, háttérben Budapest csodálatos fényei, a korcsolya alá való zenét pedig Robert Makai szolgáltatja.

Blanche DuBois, a jobb napokat látott tanárnő a húgához, Stellához költözik New Orleansba. Sógora, az erőtől duzzadó és durva Stanley épp az ellentéte a finom és kissé egzaltált Blanche-nak, ami azonnali konfliktusokhoz vezet.