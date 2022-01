50+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Ez a hétvége is számtalan jobbnál jobb programot rejt Budapesten. Előadások, koncertek, gasztro- és moziélmények, irodalmi estek, vásárok – mind rátok várnak, csak győzzétek végigjárni!

Csütörtöki programok Budapesten (2022. január 20.)

6 órakor elcsendesül a park, az erdei házikó fényei pislákolnak, nincs is tökéletesebb alkalom egy romantikus sétára a hegytetőn. Ezen a napon meghosszabbított nyitvatartással várnak a Síházban, hogy a sétát követően egy forralt borral bekuckózhassatok a kandalló mellé egy meghitt beszélgetésre vagy egy emlékezetes társasjáték partira.

Az ember az élete során számtalan egzisztenciális kérdéssel szembesül, ilyen a személyiség önkifejezésének és kreativitásának megélése vagy meg nem élése is. A beszélgetésből kiderül, hogy mi a kreativitás és milyen fajtái vannak. Hogyan és ki tudja megvalósítani saját kreativitását? A művészeket az érzelemkifejezés mestereinek tartjuk: mégis felmerül a kérdés, hogy vajon az alkotói létforma valóban boldogsághoz vezet?

A 2022-es év első jazzrajongója a fél ország kedvence. Mindenki szerethető figuraként gondol Scherer Péter színészre, aki játékfilmek, tévésorozatok és színházi előadások főszereplőjeként is közkedvelt. Azt mondja, van kevésbé szerethető oldala is, amit nehéz elhinni, de Náray Erika sem arra tesz majd kísérletet, hogy ezt megvilágítsa – sokkal inkább arra lesz kíváncsi, hogyan válik valaki először mérnökké, és csak aztán színművésszé, és persze arra, honnan származik vendége zene és jazz iránti vonzalma.

József Attila érzéseit, szellemiségét közvetítik prózában és dalban az előadók olyan hangvétellel, amely meghitté és családiassá teszi az estét a résztvevők számára. A dalok Sebő Ferenc szerzeményei.

Kevés pincészet mondhatja el magáról, hogy ennyi borrégiót fed le és alkot maradandót az adott bortermő területen. Tokaj és Villány kiváló borai mellett a Sauska borvacsora indításaként egy pezsgő különlegességet is kóstolhattok.

Ridley Scott 1982-es kultikus sötét sci-fije a Bem Moziban.

A Vörösfenyő repertoárjában Nagy Balázs Krisztián dalai valamint magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, The Doors, Oi Va Voi, Sziámi, Rage Against the Machine…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve.

Henri Gonzo szelektor DJ műsora a Spotify oldalán már harmadik éve havonta megjelenő 17 dalos válogatásairól kapta nevét azaz a Haikut. Ezen playlistekből válogatva időnként beáll a DJ pult mögé is.

Pénteki programok Budapesten (2022. január 21.)

Minden hónap második péntekén bajai halászlé fő bográcsban Budán, a Czakó Kertben. Délben lehet menni a friss halból készült első kóstolókért, összesen pedig 80 adag halászlé várja majd rajongóit minden alkalommal.

Tóth Ági és Stőhr Gréta együtt mutatja meg nektek a török konyha gazdagságát és azt, hogy vegák és vegánok is csodás ízeket fedezhetnek fel a világnak ezen a táján.

Az évindító hőhullámon felbuzdulva duplanullás lisztbe keverik a kamu karibi pszichedéliát, és végül a Manek + Switch Nollie páros a Pizza Amore duót látja vendégül a moziklub fülledt, pálmafás dj pultjában.

A téli erdő világát nézheted meg éjszaka. Ha nem voltál még ilyen programon, akkor itt az alkalom, hogy egy könnyű éjszakai túrázás keretében belekóstolj ebbe a műfajba is, megspékelve a Budai-hegyek által kínált elragadó éjszakai panorámával.

Különleges, kétfelvonásos színházi élményt tartogató koncerttel készül január 21-ére a Magidom. Az alternatív gitárpop széles spektrumán mozgó zenekar dalai áthangszerelve, az állandó változás jegyében, vendégzenészek közreműködésével szólalnak meg ezen az estén a Müpa színpadán.

Hat magyar zenész utazik, játszik együtt rengeteg réges-régi dallammal, közben igyekszik minél több nyitott léleknek megmutatni, hogy milyen jó is ez. A dallam meg csak vándorol. Nem fél tőle, hogy elvész.

A mindig nyüzsgő Mikszáth tértől egy köpésre találjuk a kiváló magyar borokat kulturális programokkal párosító Zengő Bárt, amely január 21-én pénteken egy apa-fiú művészpárost, Egri Jánost és ifj. Egri Jánost látja vendégül. Az ingyenes jazzesten az idősebbik Egri nagybőgőjátékát fia kíséri zongorán, valamint mély tónusú énekhangján.

Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) hozta létre egy 2018-as ködös januári napon teljesen öntudatlanul. Egymás mellett ültek gitárral a kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, Rock’n’Roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések.

A Grunting Pigs duó havonta jelentkező koncertje január 21-én este 7 órától a Virág Benedek Házba invitálja a közönséget. Pribojszki Mátyás, az egyik legismertebb hazai szájharmonikás, valamint Szász Ferenc gitáros duója energikus blueszene, amelyben a szájharmonika, a gitár és az ének olvad egy harmonikus egésszé.

Kamondy Ágnes az 80-as évek szubkultúrájában talált rá saját és sajátos világára, senkire sem emlékeztető stílusára. Egyszerre fájdalmas és derűs, frivol és emelkedett, halk és hangos dalok a Gödör színpadán.

Január 21-én, pénteken a Turbina Nagytermében végre kiderül, van-e összefüggés az ugyancsak erre a napra eső Telly Savalas és Benny Hill születésnapja és az év első The Carbonfools koncertje között. Ha nem akarsz lemaradni a megfejtésről, mihamarabb vedd meg a jegyed!

Kortárs képzőművészeti kiállítás, felolvasóest és koncertek a MANYI-ban.

Disznótoros hétvége a Völgy Majorban cermóniamesterrel, népizenekarral, táncházzal. Péntektől vasárnapig.

Rengeteg unikornisos süti, cupcake, macaron, mignon, mini és nagyobb torta és unikornisos box a SUGAR! shop & confectionaryben.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. január 22.)

Téli dűnék, tüzes és gőzölgő italok, toros ételek és igazi mulatság a Gasztrosétányon farsangkor!

A Visegrádi-hegység egyik legvadregényesebb szurdokvölgyének megismerésére invitálnak a szervezők. A kanyonszerű völgy kultikus helyként is ismert, és csodaszép kirándulóhely is egyben. Természeti és geológiai szempontból is különleges, védett erdőség részét képezi. Érdemes tehát velük tartani és megismerni ennek a helynek a varázsát.

Újra megrendezik a Jégpályák Éjszakáját, immáron hatodik alkalommal, amihez idén a Park Jégvilág is csatlakozott. Egy éjszaka, ami csak a téli örömökről és a korcsolyázásról szól.

Táv: 13 km, szintemelkedés – 700 m, lefele – 375 m. A táv nem nagy, viszont az emelkedő nem könnyű, ha nem vagytok gyakorlatban.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi a Szimpla Kertben.

Izgalmas, játékos csillagászati bemutatóra hívja a gyerekeket a Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a délutánon.

Alfredo Rodriguezt elsősorban Richard Bona zenekarából ismerhetjük. Közös mentoruk, Quincy Jones 2006-ban fedezte fel Alfredo-t a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Játékának különlegessége leginkább abban rejlik, hogy képes a jazz legnagyobb formátumú billentyűseinek – köztük Bill Evans, Kenny Werner vagy épp Monk – játékstílusát ötvözni a latinos hangzással, megfűszerezve ezt a legmodernebb zongoristákra jellemző kreativitással és végtelen energikussággal. A formáció másik tagja az egyik legmagasabb szinten jegyzett nemzetközi ütőhangszeres, aki 2013-ban saját zenekarával jelentette meg lemezén, melyen nem kisebb nemzetközi világsztárok vendégszerepeltek, mint Wynton Marsalis, John Scofield és Steve Gadd.

A 80-as évek egyik legnagyobb slágerfilmjében a 13 éves Vic élete első házibulijába készül, ahol nemcsak a zene és a tánc, hanem az első szerelem is várja.

Gálaest a Óbudai Danubia Zenekar vonósnégyesével, Szervét Tibor színművésszel, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium diákjainak bemutatójával és Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes műsorával.

A szokásokhoz híven ismét az év elején tartja a Lead Zeppelin születésnapi koncertjét, amelyen mint mindig, most is felcsendülnek a jól ismert Zepp-dalok: a Rock&roll, a Black Dog, a Stairway to Heaven mellett 1–2 ritkábban hallható szám és néhány meglepetés.

KHJ alias Kardos-Horváth János (Kaukázus, K2, Kafkaz) szerzői estjei mindig hatalmas élményt nyújtanak. Mindez most 5×50 perces maratoni hosszban! A kihagyhatatlan SZALAI ÉVA, FÖLDLAKÓ, TESZKÓ és megannyi sláger mellett, minden alkalommal felbukkannak ritkán hallott és vadi új művek.

A 80-as és 90-es évek slágereit felsorakoztató buli ezúttal a Parkból az A38-ra költözik.

Farsang időszakában a kürtősfánk készítése igen népszerű és családról-családra szálló hagyomány Székelyföldön. Ennek a hangulatát hozzák el egy hétvégére az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdába.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. január 23.)

Új év, új szokások, lassú vasárnapok – B R U N C H a Fiókában. A reggeli kínálat egészen zárásig, 17 óráig kérhető, de szűkített étlapunkról is válogathattok.

A Platz termelői piac visszatér szokásos helyszínére a pilisvörösvári Kacsa-tó mellé. Idén is a már jól ismert, kedvenc termelőitek és megannyi új kiállító vár majd benneteket helyben termesztett, friss és házi készítésű ételekkel, egyedi művészeti alkotásokkal és környezetbarát termékekkel.♻

Szuper piaccal és finom ebéddel várnak ezen a héten is az Élesztőház udvarán. Ebéd: Kiss Húsműhely isteni grillkolbászai, diós balzsamecetes lila káposzta, Szabi a pék kovászos kenyere.

A Radisson Blu Béke Hotel kapui megnyílnak, hogy helyet adjanak Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának.

Ha nálad is sok olyan gyöngyszem lapul otthon, amit már nem hordasz, de másnak még tökéletes lehet, hozd el a Turbinába a Sunshine Vibe Vintage Vásárra! A házban egész napos programok, tánc, workshopok várnak, mind az egyre közelgő, perzselő napsütés jegyében. A vásár zenei aláfestését RasTacskó szolgáltatja.

A Pilis legmagasabb pontjára egy kellemes sétaút visz, ami kényelmesen emelkedik egészen 756 m‑es magasságig. Visszafelé egy ezzel majdnem párhuzamos, erdei úton halad majd a túra, ahonnan még további kilátópontokról gyönyörködhettek a Pilis szépségében.

A Margitsziget fái, a Szépítő Bizottság, a Ludovika, a Vakok Intézete, a Műegyetem – csak néhány azok közül, amelyeket József nádor a fővárosunknak adott, ám a király utáni legmagasabb méltóságról keveset tudunk. A sétán a „legmagyarabb Habsburgként” emlegetett nádor, József Antal főherceg nyomába eredhettek: megismerhetitek fél évszázados nádori tevékenységét és tragédiákkal teli családi életét.

Nem tudhatom címmel állított össze szuggesztív zenés irodalmi estet Radnóti Miklós halálának évfordulója alkalmából öt kivételes művész: Fullajtár Andrea és Mácsai Pál színművészek, valamint Dés László, Dés András és Lukács Miklós zenészek. A magával ragadó előadásra legközelebb január 23-án kerül sor a Katona József Színházban.

Három órás workshop teljesen kezdőknek. Semmiféle előképzettség nem szükséges csak némi kíváncsiság és bátorság.

A 20. századi magyar irodalom nagyasszonya 104 évvel ezelőtt született, és 14 évvel ezelőtt hunyt el. A „Szelíden és szilárdan” című előadás elénk tárja Szabó Magda életét, felidézi az írónő kivételes pályaívét, gyermekkorát, szüleihez fűződő kapcsolatát, házasságát, íróvá érését.

Egy koncert, amelynek műsorán minden és mindenki felfedezés. Korngoldot alig hallunk, holott izgalmas szerző, Blood kapitány-szvitje pedig ismeretlen a magyar zenekedvelők előtt. A világhírű filmzeneszerző, John Williams Brácsaversenye izgalmas kalandot ígér, Nielsen ritkaságnak számító I. szimfóniája nemkülönben. Felfedezés a különleges tehetségű ifjú lengyel brácsás és a koncert hasonlóképpen fiatal, brit karmestere is, aki a női dirigensek számát gyarapítja örömteli módon. Épp csak a Dohnányi Zenekar remek játéka nem újdonság.