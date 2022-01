7 téli randihelyszín Budapesten, ha nincs ötleted, hova menjetek

Télen sem kell feltétlenül beltérre korlátozni a találkozásokat, hiszen számtalan különleges randiprogramot találhatunk a főváros bármely részén. Válogatásunkban egyaránt mutatunk kültéri és beltéri programokat is, amelyek segítségével még jobban megismerhetitek egymást.

Szabadtéri programok híján a hidegben is tökéletes hétvégi randiprogram lehet a libegőzés. Télen megváltozott nyitvatartással várják a zugligeti libegő látogatóit, érdemes azonban réteges és meleg ruházatban, esetleg pokróccal érkeznetek. A 12 perces út alatt 262 métert haladunk felfelé, majd így érkezünk meg a János-hegyre, ahol nagyot kirándulhattok. A túra végén a libegő környékén többféle étterem és kávézó áll rendelkezésetekre, amennyiben egy kicsit megpihennétek. Érdemes odafigyelni a libegő aktuális nyitvatartására, nehogy lekéssétek a visszautat.

1121 Budapest, Zugligeti út 97.

Ha nyitottak vagytok a nem éppen szokványos randiprogramokra is, akkor a XIII. kerületben található Flippermúzeumot ajánljuk nektek. Flipperezés közben nem feltétlenül a beszélgetés lesz főszerepben, hiszen a sok inger mellett nehéz nem csak a játékra koncentrálni, de az élmény még így is garantált. Bármilyen játékgépet kipróbálhattok, a XIX. század flipperelődeitől kezdve a legmodernebb flippergépekig, mindezt közel 400 négyzetméteren. Összesen 130 gép áll rendelkezésetekre, így ha bírjátok, akár egy egész napos programmá is alakulhat a randi.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18.

Jégkorcsolyázás

Télen talán az egyik leginkább egyértelmű randiprogram a jégkorcsolyázás, ami párban még izgalmasabb. Az sem baj, ha az egyikőtök nem a jégpálya ördöge, legalább segíthetitek egymást a téli sport elsajátításában. A fővárosban egyre több pálya áll rendelkezésetekre, legtöbbjük pedig február végéig nyitva tart.

A mindennapos főzés egy idő után okozhat némi kényszert, de az élményt könnyedén visszaszerezhetitek a Budapest Makery páros főzésein. Nektek elég csak bejelentkezni, a menü kiválasztása után a gasztrokocsma csapata minden hozzávalót előkészít nektek pontosan kimérve, a konyhai eszközök pedig adottak. A receptvideók segítségével könnyedén elsajátíthatjátok az étel elkészítését, amit aztán együtt fogyaszthattok el. Így a randi közben még egy új fogást is megtanulhatunk, ami később bármikor jól jöhet. Ráadásként a program ára egy éttermi vacsora keretei között mozog.

1072 Budapest, Dob utca 38.

Három fiatal srác egyszer csak gondolt egyet, és több európai nagyváros példáját látva megnyitották Budapest első müzlibárját, ami a Cereal Beast nevet kapta. A külföldről (is) érkező gabonapehely-választék olyannyira kimeríthetetlen, hogy még a vegánokra és a mindenmentesen étkezőkre is gondoltak. A koncepció lényege pedig, hogy legyen bármilyen napszak, ide bármikor beugorhattok egy tál müzlire, a belvárosi bulinegyed közepén. A müzlibár a különlegessége miatt tökéletes randihelyszín lehet, igazából bármikor, csak győzzetek választani a sok finomság közül.

1073 Budapest, Akácfa utca 65.

Társasjátékbár

Társasjátékozni már nemcsak otthon, a négy fal között érdemes, hiszen az elmúlt években számtalan társasjátékbár nyílt a fővárosban, ahol a finom ételek és italok mellett még a társasválaszték is jóval nagyobb. Akár kettesben, akár társasággal érkeztek, mindenki átélheti a játék örömét, ráadásul még a lakásból is kimozdultatok. Ha esetleg társasjáték-vásárlást terveznétek, érdemes előtte kipróbálni, amit ezeken a helyeken simán megtehettek, a dolgozók pedig örömmel segítenek a játék szabályainak elsajátításában.

Sokan nem is sejtik, hogy hazánk első japánkertje Zuglóban, egy szakközépiskola udvarán bújik meg. A különleges és meghitt hangulatáról ismert kertet még a japán trónörökös is meglátogatta az 1930-as években, majd több, ma is látható növényt ajándékozott az iskolának. Ha szeretitek a szabadtéri programokat és nem mennétek messzire a belvárosból, a Japánkertben igazi nyugalomszigetre lelhettek. Itt mindketten lecsendesedhettek, miközben a 3000 négyzetméteres területen sétálgatva csak egymásra figyeltek.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1.

