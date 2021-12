Zugló 9 rejtett kincse, ami miatt érdemes a kertvárosba látogatni

Ha Zugló környékén járunk, akkor mindenképp érdemes bebarangolnunk az ott lakók kedvenc helyeit, és megkóstolnunk a legjobb helyi ízeket. Van itt minden, a nyugalom szigetétől kezdve a termálfürdőn át a delikátboltig: a 14. kerületben mindenki találhat magának kellemes elfoglaltságot.

A Szugló utcai breadpit ugyan csak idén júliusban nyitotta meg kapuit, de mókás neve miatt a kezdetek óta sokan kíváncsiak a helyben sütött kínálatra. A breadpit nem okoz csalódást: péksüteményei isteniek és mindig frissek. Nyáron az üzlet udvarában kialakított kerthelyiségben, télen pedig a hatalmas panorámaablakokban üldögélve kóstolhatjátok meg az ízletes pékárukat vagy szendvicseket, kávékülönlegességek társaságában. A minőségre biztosíték, hogy sok vásárló egészen messziről érkezik azért, hogy itt vásárolhasson kenyeret és péksüteményeket.

1141 Budapest, Szugló utca 160/a

Kilenc évvel ezelőtt néhány zuglói lakos úgy döntött, hogy szeretnének létrehozni egy közösségi kertet a kerületben, amelynek elkészítésében bárki önkéntesen segíthet. A ZUG Kert első számú célja egy olyan városi zöldterület kialakítása volt, ahol a kertészkedés szerelmesei zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket termeszthetnek saját maguk számára. A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a kertészkedés közösségi élménnyé alakult, az önkéntes tagok pedig különböző programokat és találkozókat szerveznek a kertekben.

1144 Budapest, Zsálya utca

Nyáron kerthelyiséggel, télen pedig meghitt hangulatú télikerttel vár titeket a Zugló szívében található KERT bisztró. Az étterem menüje évente többször is megújul, de minden évszakban megtalálhatóak a kínálatban a nemzetközi konyha remekei. Borkínálatukban főként hazai pincészetek termékeiből válogathatunk, a kis családi bormanufaktúrák mellett. A kerthelyiség fedett és fűtött, így télen is élvezhetjük a természet közelségét egy forró italt kortyolgatva, de érdemes bent is körülnézni, hiszen minden évben lélegzetelállító karácsonyi dekorációval készülnek.

1146 Budapest, Thököly út 57/b

A zuglói Erzsébet királyné útjának egyik üde színfoltja a Van Boris Borbár, ahol a különleges, gyakran változó borkínálat mellé isteni szalámikat és sajttálat is fogyaszthattok. Az üzletvezetők nem titkolt célja az volt a borlap összeállításakor, hogy a kevésbé ismert pincészeteket is megismertessék és megkedveltessék a vendégeikkel. Ez pedig sikerült nekik, hiszen a helyben szervezett borkóstolók minden alkalommal nagy sikert aratnak. Emellett havi rendszerességgel tartanak vasárnapi pezsgős brunchot, a folyékony kenyér kedvelőinek pedig magyar kézműves sörökkel kedveskednek.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 65.

Budapest legfiatalabb fürdője 1989-ben nyitotta meg kapuit, azóta pedig számtalan átalakításon átesett az évek során. A fejlesztéseknek köszönhetően a Paskál Gyógy- és Strandfürdő minden évszakban nyitva áll a termálvíz kedvelői számára. A kinti fedett medencék még a téli mínuszokban is látogathatók, ami igazán különleges élményt nyújt, főleg akkor, ha pont hóesésben érkeztek. A fürdőben gyermekmedence, úszómedence és több szauna is helyet kapott, így az egész család számára egész napos program lehet a fürdőzés.

1149 Budapest, Egressy út 178/F

A 14. kerület a mediterrán konyha szerelmeseinek is kedvez, mégpedig a Fogarasi út 190. szám alatt nyílt olasz streetfood-tésztázóval. A Peter’s Pasta ételek szempontjából igazán sokoldalú, ugyanis a változatos tészták és levesek mellett november vége óta újra rendelhető tőlük sokak kedvence, a töltött káposzta és a kocsonya is. Minden fogást friss, minőségi alapanyagokból, a tésztákat pedig hagyományos és gluténmentes változatban is elkészítik. Akár helyben, akár házhoz szállítással kóstolod meg az ételeiket, tuti nem fogsz csalódni.

1141 Budapest, Fogarasi út 190.

Meglepően sok helyen találhatunk medveszobrokat a fővárosban, így nem is csoda, hogy még Zuglóban is megbújik egy igazán kedves alkotás. Az alumínium fán mászó barátságos medvebocsok olyannyira elbújtak, hogy sokan még a kerületben sem tudnak a létezéséről. A szobrot Kiss Kovács Gyula készítette el 1957-ben és a Torontál utca mögötti parkban helyezték el, azóta is ott található meg, eldugottságának köszönhetően teljesen sértetlenül.

1146 Budapest, Torontál utca 54.

Három villamos találkozásánál, a Nagy Lajos király útján is megbújik egy különleges kis üzlet. Az Essence Delicatesben nincs olyan finomság, ami ne lenne megtalálható, de a delikátbolt egyszerre szolgál baráti találkozók helyszíneként is. A kínálat szinte kimeríthetetlen: olasz tészták, sonkák, paradicsomszószok és minőségi, egyedi pörkölésű kávék, de még helyben készült házi desszertek is helyet kaptak a kedves és hangulatos boltocska polcain, távol a belváros zajától.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 181.

A 14. kerületi Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola udvarán bújik meg hazánk első japán kertje. A legenda szerint az 1930-as években még a japán trónörökös is meglátogatta a csodálatos növényvilággal büszkélkedő kertet, ami annyira megtetszett neki, hogy több növényt is ajándékozott az iskolának. Ezek közül néhány még ma is megtekinthető a 3000 négyzetméteres területen. A kert igazi nyugalom szigete, így ottlétünkkor érdemes hátrahagyni a mindennapi gondokat és csak élvezni a békét.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1.

Ha kíváncsiak vagytok Zugló további rejtett kincseire, akkor olvassátok el alábbi cikkünket, amelyben a kerület elit villanegyedébe kalauzolunk el: