Vezesd az új évet stílusosan: 5 határidőnapló magyar tervezőktől

Amennyiben vezettek határidőnaplót, akkor érdemes ebben is a hazai tervezők különleges noteszei mellett letenni a voksotokat, hiszen csodálatos mintákkal és kreatív ötletekkel készülnek nektek 2022-re is. Így stílusosan kezdhetitek el az új évet, aminek ugyan biztosan lesznek szebb és kicsit nehezebb napjai is, de ezekbe a füzetekbe mindig örömteli lesz a tervezés.

A DOT for You csapata idén is gondolt az évkezdésre, az IRKA 2021-es határidőnaplók mottója pedig a Be kind to the Earth lett. Ahogy már megszokhattuk, a naptárak prémium minőségű papírból készültek, és limitált példányszámban kaphatók. A mottó miatt adta magát, hogy egy Föld-motívumos borítót kapjanak a füzetek, amelyek négy színben (palaszürke, öregrózsa, olíva, homokszín) elérhetőek, és újrahasznosított papírdobozban érkeznek hozzátok. Megtaláljátok őket a DOT for You webshopban vagy viszonteladóiknál.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is elkészült a Gulyás Lídia által illusztrált Poket évtervező, amely ezúttal az Egy év – végtelen mi nevet kapta. Az idei határidőnaplót a tavalyi vélemények alapján kicsit átalakították, így kevésbé interaktív, de annál közösségibb lett. Nem kell megijedni, ez nem vesz el a notesz értékéből, hiszen helyette kapunk minden héten egy Fodor Ákos-verset, amelyek támaszt nyújthatnak a nehéz napokon. A füzet elérhető a már megszokott helyszíneken megtalálható automatákból vagy a Poket honlapján.

A Slow Budapest mozgalom legfőbb célja, hogy az Anti-határidőnapló segítségével egy kicsit képesek legyünk lelassulni az egyre rohanóbbá váló világ adta hétköznapokban. Mert valójában hova is sietünk ennyire? A notesz különböző színezőkkel, matricákkal és tervezőkkel segít abban, hogy kicsit lecsendesedjünk, eközben pedig önmagunk megismerésében is jobban elmerüljünk. Ha fontos számotokra az énidő, de annak gyakorlása még nem megy tökéletesen, akkor mi ezt ajánljuk nektek. A füzet két, A5-ös és A6-os méretben elérhető, a Slow Budapest-webshopban.

Fatimapanka évtervezői már tavaly is nagy sikert arattak, köszönhetően az egyedi ötleteinek és a dizájnnak. Idén egy jóval színesebb, virágos borítót kapott, Barbsiegraphy illusztrációja alapján. Fatima a mindennapi elmélyülést és befelé figyelést segítő 12 szókártyát ezúttal is gondosan választotta ki, inspirációt a hétköznapjaiból merített hozzájuk. A határidőnaplót egyfajta támogatónak álmodta meg, amelyben tervezhetünk, számot vethetünk és önismeretet tanulhatunk. A füzet elérhető a Yama-webshop kínálatában.

Ha kicsit letisztultabb határidőnaplót szeretnétek, akkor a Planbook 2022-re essen a választásotok, hiszen a Malinovka csapata által tervezett füzetek idén is hozzák a minimalista dizájnt. Az új kollekciót a barátság és a baráti kötelékek sokszínűsége inspirálta. A noteszek tervezésekor a belsejénél is az átláthatóságra törekedtek, és még projekttervező oldalpárokat is kapott az idei kollekció. A füzetek öt (fekete, rózsaszín, kék, fekete-fehér, natúr) színben elérhetőek, és remekül bírják a strapát, valamint könnyedén tisztán tarthatóak. A különböző színek között a Malinovka-webshopon válogathattok.

