Budapest a fa alá: 7 kreatív ajándékötlet a főváros szerelmeseinek

Budapest különlegessége sok emberre inspirálóan hat, ezért nem meglepő, hogy számos művész választja múzsájának a főváros épületeit, hangulatát, mozzanatait. A magyar főváros szerelmeseinek tökéletes ajándék lehet bármelyik, a válogatásunkban szereplő alkotás, mi pedig segítünk a választásban.

Az Urban Sidewalker designercsapatának munkái valószínűleg már ismerősek lehetnek számotokra, hiszen minden évben találkozhattok velük különböző vásárokon. Az alkotók a főváros lakóiként imádják Budapestet, a város pörgését és azt, hogy mindig más arcát mutatja. Ezt a sokszínűséget szeretnék bemutatni munkáikban is, valamint azt, hogy mindannyian, egytől egyig különböző perspektívából tekintenek a fővárosra. A többféle méretű, letisztult grafikáik különleges elemei lehetnek akármilyen belső térnek, szobának. A printek elérhetőek színes, valamint fekete-fehér változatban is, csak rajtatok áll, melyiket választjátok.

A főváros legkülönlegesebb, mindenki számára ismerős látványosságai köszönnek vissza a BDPST Charms ékszerein. Minden egyes darabot egy kis budapesti műhelyben készítenek el, egyéni igények szerint, akár rendelésre is. A medálokat élénk és natúr színekben is megrendelhetitek, ezután csak a nevezetesség kiválasztása mellett kell letenni a voksokat. Na meg, hogy nyaklánc, karkötő, vagy fülbevaló legyen. A döntés nem könnyű, de ezekkel a darabokkal nem lehet mellélőni. Körülnézni üzletükben vagy Facebook, valamint Instagram-oldalukon tudtok, ezeken a platformokon várják a megrendeléseket is, privát üzenetben.

Felső Boróka grafikusként igen sokrétű alkotó, munkái során logókat, egyedi személyes rajzokat, sétatérképeket, de még táncszínházi előadások promó anyagait is örömmel megtervezi. Grafikáiban erőteljesen visszaköszönnek budapesti épületek, na meg a hungarikumok, legyen szó puli kutyáról, erőspaprikáról, lángosról vagy kürtőskalácsról. Ráadásul minden egyes animációját nagy gonddal, saját és egyedi stílusában készíti el. Boróka már gyerekeknek szóló puzzle készítésében is jártas, a játék pedig szintén magyar motívumvilágot kapott, így tökéletes ajándék lehet azok számára, akik játékosan szeretnék megismertetni hazánk különlegességeit a gyerekekkel.

Marcus Goldson festő és illusztrátor a kilencvenes évek eleje óta él és alkot Budapesten. Ez idő alatt Magyarország a legfőbb múzsájává vált, hiszen a helyiek számára jól ismert mozzanatokat, utcaképeket, valamint helyszíneket örökíti meg illusztrációiban. Munkáival valóban átadja az utánozhatatlan magyar életérzést, ezért a város néhány jól ismert és kevésbé népszerű bárjában, kávézójában is viszontláthatjuk alkotásait. Marcus feleségével, Ildikóval dolgozik budapesti stúdiójukban, és több hazai magazinban is megjelentek már munkái. A művész festményei között órákig lehet böngészni Facebook-oldalán, hiszen minden alkalommal újabb részletekre derül fény. A művek között biztosan találtok olyat, ami ajándéknak sem utolsó, sőt.

A DOT for You egy kisvállalkozás formájában működő manufaktúra, amelynek minden darabját az alapító, Baglyas Erika, valamint Mayer Kitti designteoretikus és produkciós menedzser, illetve Gelley Márk Levente tervezőgrafikus álmodja és alkotja meg. Olyan egyedi tervezésű, teljesen mértékben lokális erőforrások által előállított, prémium minőségű határidőnaplókat, noteszeket és jegyzetfüzeteket készítenek, amelyekkel biztosan nem találkozhatunk máshol. Számtalan kollekciójuk között természetesen helyet kap egy Budapest-tematikájú sorozat is, amelyek holografikus, arany, valamint ezüst kiadásban is kaphatók, és a belváros egyik térképrészletét ábrázolják. A noteszek egy része tökéletes ajándék lehet a bullet journal szerelmeseinek, hiszen gyönyörű mintájuk miatt különösen élvezetes alkotni bennük.

A CSŐ! alapítója Patkós Luca, aki évek óta szívén viseli a budapesti neon feliratok sorsát, és saját küldetésének tartja, hogy megmentse őket az eltávolítástól a fővárosban. Luca és alkotótársa, a neonreklám-készítő mester, Hallgas Mihály segítségével azon dolgoznak, hogy felújítsák a fővárosban úton-útfélen fellelhető, már rossz állapotban lévő neon feliratokat, így küzdve azért, hogy megmaradjanak. Több sikeres projekttel a hátuk mögött egy posztersorozatot is elkészítettek, amely plakát formájában eleveníti fel ezeket a régi feliratokat. Érdemes a webshopjukat böngészni, a plakátok egy különleges, szitanyomásos módszerrel készültek, a sötétben pedig kellemesen világítanak, megidézve ezzel a neonfények hangulatát.

A Hosszúlépést azért hozták létre, hogy különböző tematikájú, belvárosi séták alkalmával bemutassák Budapest ezernyi arcát, miközben történeteteket és titkokat árulnak el a séta során érintett városrészekről, valamint épületekről, eközben pedig közösséget formáljanak a főváros szerelmeseiből. A szervezett túrák mellett december elején egy saját könyvet is kiadtak a cég vezetői, amelyben Budapest négy, otthonról és a valóságban is bejárható sétával vezetnek keresztül a fővároson. Koniorczyk Borbála és Merker Dávid több száz sétát vezettek már végig, így ők tényleg úgy ismerik Budapestet, mint a tenyerüket. A könyv segítségével ti is kicsit közelebb kerülhettek ehhez a tudáshoz.

