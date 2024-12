5 különleges naptár és évtervező 2025-re, ami még karácsonyi ajándéknak is szuper

Fedezzétek fel az 5 legkülönlegesebb naptárt és évtervezőt 2025-re! Ezek az egyedi tervezők nemcsak a szervezést teszik szórakoztatóbbá, de tökéletes karácsonyi ajándékok lehetnek a fa alatt is. Inspiráló dizájn, praktikus funkciók és kreatív megoldások várnak, hogy könnyebbé és stílusosabbá tegyék az új évet!

DOT for You

Sokak számára ismerősek lehetnek a Baglyas Erika képzőművész által életre keltett DOT for You igazán különleges termékei. A márka kiemelkedő az egyedi designtárgyak, papírtermékek, határidőnaplók, noteszek, jegyzet- és vázlatfüzetek tervezésében és kivitelezésében. Nemrégiben megjelent 2025-os határidőnaplójuk, az IRKA, amely jelenleg három színben (zöld, piros, lila) és két elrendezésben (vízszintes, oszlopos) kapható, és amelynek grafikáját a „Szent szív” motívum gazdag ikonográfiája inspirálta. Ez az IRKA határidőnapló 10., egyben utolsó kiadása lesz a DOT for You márkától, ezért érdemes még most beszereznetek!

Weboldal >>

LUNAR Falinaptár

A LUNAR márka arra hivatott, hogy bátorítsa az embereket, fejezzék ki magukat szabadon. Inspirációjuk három fő forrásból táplálkozik: a keleti kultúra gazdagságából, a természet erejéből és a mindennapi élet apró, játékos mozzanataiból. Ennek fényében megérkezett az idei LUNAR Falinaptár, amely tökéletes kiegészítője lehet az otthonunknak. A naptár A4-es méretű, prémium 250 g finom papírból készült. Minden hónapnál egy színes és egyedi LUNAR illusztrációt találhattok. A falinaptár tökéletes ajándék lehet karácsonyra vagy bármilyen különleges alkalomra!

Weboldal >>

ÉnTervező

Azoknak, akik elindulnának 2025-ben az önismeret rögös útján, az ÉnTervező önismereti határidőnapló sokat segíthet. Az A5-ös méretű, keményfedeles napló minden negyedévben egy fókuszterülettel foglalkozik, így végigvezet bennünket az önszabályozás alapjain, az önmagunkkal való kapcsolaton, a másokkal való kapcsolódáson, végezetül pedig segít megalapozni a jövőt, ahogy mi szeretnénk. Az önismereti témakörök mellett a füzet minden nap velünk van, így bármit feljegyezhetünk benne, emellett exkluzív online tartalmakat rejt, illetve segít lekövetni szokásainkat, hangulatainkat. A határidőnapló megrendelhető natúr, sötétbézs és zöld színben is!

Weboldal >>

Vates 2025 falinaptárak

Idén is megjelent a Vates idézetes falinaptára, ami az utóbbi évek egyik slágerterméke volt. Csapjatok le rá, és töltsétek meg a jövő évet is a Vates közösség kedvenc idézeteivel, a Vates stílusában. A 2025-ös naptárban 12 Fodor Ákos-haikut találhattok. Egy-egy gondolat, egy-egy mantra, vagy morfondírozásra érdemes gondolatébresztő minden hónapra. A naptár limitált darabszámban készült, így érdemes minél előbb beszerezni! A naptár A4 méretben készült, kiváló minőségű, vastag, matt lapokból, illetve hát- és fedlapból áll, amit egy átlátszó fólia véd meg a sérüléstől.

Weboldal >>

Yellow Brick Road

Fedezzétek fel álmaitok sárga köves útját a Yellow Brick Road motivációs naptáraival! Ezek az A5 méretű, 274 oldalas határidőnaplók nem csak a teendőink rendszerezésére szolgálnak, hanem segítenek a mindennapi önismeretben, céljaink megfogalmazásában és azok megvalósításában. A határidőnapló tartalmaz heti és havi önreflexiót, szokáskövetőt, költségkalkulátort, menstruációs és holdnaptárt, sőt még kincsestérképet is! A kemény borítós, spirálos kivitelben érkező napló kétféle borítóval érhető el, hogy igazán passzoljon az ízlésünkhöz.

Weboldal >>

Még nem késő, hogy magyar tervezők ajándékai legyenek idén a fa alatt: