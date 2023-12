5+1 évtervező és határidőnapló 2024-re, amivel könnyebben vehetjük a mindennapokat

Nem lehet elég korán elkezdeni a határidőnapló-vadászatot, hiszen vészesen fogynak a napok, és mindjárt itt van 2024! Válogatásunkban szuper határidőnaplókat gyűjtöttünk össze nektek, hogy könnyebb legyen a választás.

LUNAR határidőnapló

A LUNAR határidőnaplója igazi inspirációt és szervezettséget nyújthat még az év legnehezebb napjain is! Az A5-ös méretben elérhető, gyönyörű grafikákkal ellátott tervező tökéletes társ azok számára, akik értékelik a kreativitást a mindennapokban, hiszen minden hónap egy-egy egyedi LUNAR illusztrációt rejt. A füzet segítségével könnyedén nyomon követhetjük találkozóinkat, tennivalóinkat, kompakt méretének köszönhetően pedig a napi ingázás közben is elkísér majd bennünket bárhová. A határidőnapló limitált számban elérhető, ezért ha megtetszett, érdemes sietni!

Weboldal >>

ÉnTervező

Azoknak, akik elindulnának 2024-ben az önismeret rögös útján, az ÉnTervező önismereti határidőnapló sokat segíthet. Az A5-ös méretű, keményfedeles napló minden negyedévben egy fókuszterülettel foglalkozik, így végigvezet bennünket az önszabályozás alapjain, az önmagunkkal való kapcsolaton, a másokkal való kapcsolódáson, végezetül pedig segít megalapozni a jövőt, ahogy mi szeretnénk. Az önismereti témakörök mellett a füzet minden nap velünk van, így bármit feljegyezhetünk benne, emellett exkluzív online tartalmakat rejt, illetve segít lekövetni szokásainkat, hangulatainkat. A határidőnapló megrendelhető natúr, sötétbézs és zöld színben is!

Weboldal >>

DOT for You: IRKA 2024

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy mindig izgalmas koncepciót talál ki határidőnaplóihoz a DOT for You csapata, így esett idén választásuk a japán kintsugi több száz éves művészetére. A kintsugi a törött kerámiák összeragasztásának egy speciális módja, a filozófia lényege pedig az, hogy nem rejti el a törést, a hibát, a sérülést, hanem elfogadja a tökéletlent. Érdemes ebben a szellemben elkezdenünk a 2024-es évet, ehhez nyújt segítséget az IRKA határidőnapló, amely 2-féle funkciót lát el: naptár és notesz egyben. Idén kétféle szín (szaténfekete és gyöngyházfehér) és kétféle belső elrendezés közül választhatunk, így az oszloposan jegyzetelők és a vízszintesen, szabadon firkálók is megtalálják a számukra kedves verziót.

Weboldal >>

Emilim Design

Rohamosan telnek a napok, és az esetek többségében elfelejtünk megállni, hogy lejegyezzünk néhány fontos mozzanatot, emléket, időnk pedig nincs emlékezni minden apró dologra körülöttünk. Ebben van segítségünkre az Emilim Design műbőrből készült, letisztult, saját névvel, logóval kérhető határidőnaplója, amellyel igazán hatékonyan és stílusosan szervezhetjük meg napi teendőinket. Az Emilim Design legnagyobb előnye, hogy személyre szabható, így a kiválasztott szín és felirat kombinációból tényleg csak egy darab lesz, ami a miénk!

Weboldal >>

Slow Budapest: Anti-határidőnapló 2024

A Slow Budapest-mozgalom évek óta arra törekszik, hogy apró erőfeszítésekkel együtt tehessünk azért, hogy lelassuljunk egy kicsit a rohanó hétköznapokban. A 2024-as Anti-határidőnapló már a tizedik évtervezőjük, amely különböző színezőkkel, havi tematikákkal, slow food ajánlókkal, matricákkal és idézetekkel segít abban, hogy feladataink vezetése mellett önmagunk megismerésében is jobban elmerüljünk. Ha fontos számotokra az énidő, de annak gyakorlása még nem megy tökéletesen, akkor szerezzétek be az A5-ös méretben (már csak korlátozottan) elérhető füzetet!

Weboldal >>

+1 Vates 2024 falinaptárak

A 2023-as Vates falinaptár sikerén felbuzdulva 2024-re kétfajta naptár is elérhető lesz a kínálatukban, gyönyörű illusztrációkkal és izgalmas idézetekkel kísérve a napokat. Az egyik a tavalyihoz hasonló, az adott idézetekhez passzoló rajzokkal ellátott, míg a másik az asztrológiát helyezi előtérbe, minden egyes csillagjegyet egy-egy gyönyörű grafikával ábrázolva. Az A4-es méretben készült naptárak limitált darabszámban elérhetőek, így ha megtetszett valamelyik, csapjatok le rá időben!

Weboldal >>

A határidőnapló akár karácsonyi ajándéknak is kiváló, de mutatjuk, hogy mivel kedveskedhettek még szeretteiteknek: